Haftalık burç yorumları (25-31 Mayıs 2020)

ntv.com.tr 24.05.2020 - 09:21 | Son Güncelleme : 24.05.2020 - 09:35
Geçmişten gelen anılar, silikleşen hatıralar, unuttum dediğiniz kişilerle yeniden yüz yüze gelebilirsiniz. Donatılmış bayram sofralarına oturamasak da, bol bol kalbimizdeki sevgiyi derinden besleme fırsatı bulabileceğiz. Belki de karnımızı doyurmak yerine hisleriminiz doygunluğu ile farklı bir mutluluk duyup, sevgiye ihtiyacı olanları mutlu etmeyi deneyimleyeceğiz. Hafta sonuna doğru ise İkizler Burcu’ndaki Güneş’in, yaralı şifacı Koç’taki Kiron’la buluşması, sözlerimizi bir silah olarak kullanırken, savaşın barışa uzanan kaçınılmaz bir yol olduğunu bize gösterebilir. Bu nedenle, ağızımızdan çıkan her kelimeye dikkat etmeli, bütünün iyiliği için mücadeleyi seçmeli, karşımızdakileri fikirlerimizle şifalandırmalıyız.
Hafta ortasında en rahat ettiği koltuğu bırakıp, Yengeç burcuna yerleşecek olan, eylem, aksiyon ve zihnin savunucusu haberci Merkür, 18 Haziran-13 Temmuz arasındaki geri hareketinin ardından 5 Ağustos’a kadar burada kalacak. Yaklaşık 2 ay boyunca, duygusal zekamızı harekete geçirip, aile konularına odaklanıp, yuva kurmak, eve yatırım yapmak, çocuk sahibi olmak, çocuklarımızın geleceği için önemli kararlar almak ya da aile büyüklerimizin bakımını üstlenmek gibi konularla meşgul olacağız. İlişkilerimizde ise alınganlık, romantizm, duyguları gözyaşlarıyla ifade etmek, aşkımızı şiirlerle dile getirmek gibi dinamiklerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu süreçte deniz, göl, akarsu gibi doğal bereketi simgeleyen mekanlarda vakit geçirmeye çok daha istekli olacağız.
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Ramazan Bayramı’na denk gelen bu hafta, ailenize daha fazla vakit ayırma fırsatı bulacaksınız. Covid-19 nedeniyle zorunlu evde kalmak, uzun zamandır aile bireyleriyle aksattığınız sohbetlere geri dönmenizi sağlayacak. Bir sürü koşturmaca ve uğraş arasında, ihmal ettiğiniz herkesle yeniden bağlarınızı güçlendirme imkanı yakalayacaksınız. Balık’taki yolculuğuna devam eden yönetici gezegeniniz Mars’ın sürpriz değişimlerin habercisi Uranüs ile kurduğu olumlu kontak, çevrenize karşı empatik yaklaşımınıza renk katacak. Eskiden kurduğunuz dostlukları sağlamlaştıracağınız bu dönemde, size fayda sağlamayan ilişkilere de elveda demek isteyebilirsiniz. Perşembe günü Yengeç burcundaki uzun seyahatine başlayacak olan Merkür sayesinde çocukluk anılarınıza geri döneceksiniz.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Bayramın kucaklayıcı ve birleştirici gücünü sevdiklerinizle paylaşacağınız bir haftaya adım atıyorsunuz. Yakın akraba ve kardeşler alanınızda bayram bitene kadar seyahat eden Yengeç Burcu’ndaki Ay, uzaktaki sevdiklerinizle bir arada olma isteğinizi artıracak. Komşularınızla hayatın keyfini paylaşacağınız bayram yemeğini sosyal mesafeyi koruyarak evinizin en ferah alanında gerçekleştirebilirsiniz. Teknolojinin sunduğu kolaylıklar sayesinde görüntülü aramalarla sevdiğiniz herkes size bir tuş uzaklığı mesafesinde olacak. Hafta ortasında iletişim gezegeni Merkür yaklaşık 2 ay boyunca Yengeç burcunda seyahat ederken, içinizdeki sanatçıyı ortaya çıkartacak. Hünerlerinizi ister yemek-içmek, ister resim, ister müzik, isterseniz de dekorasyon ve tasarım alanında gösterebilirsiniz. Hafta sonu Ay’ın ışığı Başak burcundan size göz kırparken hobi, aşk ve romantizmi akılcı bir yaklaşımla ele alacaksınız. Hafta sonu Güneş’in yaralı şifacı Kiron ile kuracağı etkileşim nedeniyle sevdiklerinizi eleştirirken sözlerinize dikkat etmeli, yapıcı eleştirilerde bulunmalısınız.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Uzun zamandır birçok gezegeni misafir ettikten sonra bu hafta bayrağı yavaş yavaş Yengeç burcuna devrediyorsunuz. Önünüze açılan yeniliklerle dolu bu dönemde, ailenize karşı sorumluluklarınızı takip edeceğiniz bir haftadasınız. Aile içindeki küslükleri ortadan kaldırmak, herkesi birbiriyle kaynaştırmak konusunda yönetici gezegeniniz Merkür’ün 28 Mayıs Perşembe günü Yengeç burcuna geçmesini beklemek doğru bir karar olacaktır. Zira iletişim dehası Merkür, 18 Haziran-13 Temmuz arasındaki geri hareketiyle beraber yaklaşık 2 ay boyunca bu alandaki etkisini güçlendirerek, yuva kurmak ve aileyle bütünleşmek konusunda pek çok detayı öne çıkartır. Burcunuzdaki Güneş’in yaralarımızı temsil eden ve onları iyileştirme gücünü de elinde tutan Koç burcundaki Kiron asteroidi ile kuracağı olumlu etkileşim ile vurucu sözlerinizle çevrenizdekilerin dikkatini çekersiniz. Bu güçlü yanınızı olumlu yönde kullanmalı, başarılarınızı ön plana çıkartırken, destek aldığınız herkese hak ettiği değeri vermelisiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Bayram günlerinde duygusal zenginliğimizin temsilcisi ve aynı zamanda kendi yöneticiniz Ay’ı konuk ediyorsunuz. Pandemiyle beraber sevgi, şefkatin ağır bastığı, zihinden çok hislerin konuştuğu bu dönemde, sevdiklerinize karşılık beklemeden hizmet etmek size iyi gelecektir. Ruhunuzu bazen bir roman satırında, bazen izlediğiniz romantik bir filmin sahnesinde, bazen de bir şiir dizesinde dinginleştirebilir, hayatınıza bundan sonraki dönemde nasıl yön vereceğinizi kalp sesinizi dinleyerek planlayabilirsiniz. Partneriniz ve iş ilişkisi içinde olduğunuz kişilerle sanki bir hayat muhasebesi yapmak için masaya oturmak isteyeceksiniz. Perşembe günü iletişimin güçlü kimliği Merkür’ün 2 aydan fazla bir süre burcunuza yerleşecek olması, hitabet ve konuşma yeteneğinizin artmasına ve daha etkili hale gelmesine neden olacaktır. Karşınızdakilere içinizden geçenleri açık açık dile getirmekten çekinmemeli ve kimseye karşı alınganlık göstermemelisiniz. Duygularınızın kabardığı bu dönemde iş hayatından birine karşı beslediğiniz platonik hisleri su yüzüne çıkartmak isteyebilirsiniz. Hayallerinizin gerçeklerle buluşması için İkizler Burcundaki Güneş’in Cuma günü Koç burcundaki Kiron’la kuracağı olumlu etkileşimi bekleyin.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Ramazan Bayramıyla adım atacağınız bu hafta sevgi, şefkat, koruma, kollama duygularıyla çevrelendiğinizi hissedeceksiniz. Hayatta en çok değer verdiğiniz aile fertleriyle bir arada olmak size iyi gelir. Annenizin sağlığını yakından takip etmek isteyebilirsiniz. Siz de bayramda beslenmenize özen göstermeli, midenizi yoracak gıdalardan kaçınmalısınız. Perşembe günü 2 aydan daha uzun bir süre Yengeç burcundaki yolculuğuna başlayacak olan Merkür’ün etkisiyle, anılarınızı gözünüzde canlandıracak, eskiden beri sorun yaratan aile konularına çözüm üretmeyi başaracaksınız. Aksiyon ve mücadeleyi seven Mars’ın da Balık burcundaki yolculuğu sizin metafizik konular ve okült bilgilere olan ilginizi artırır. Ortak paylaşımlı maddi kazançlarınıza karşı hassas yaklaşmalı, kayıplara kaşı tedbirli olmalısınız. Yönetici gezegeniniz Güneş’in yaraları iyileştiren Santor Kiron ile kuracağı olumlu etkileşim, arkadaşlarınızla derin felsefi konuları masaya yatırmanıza neden olabilir. Bu etkiyle kendinizi adeta ünlü bir yazar gibi hissedebilirsiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Dost ve arkadaş sohbetleriyle dolu bir haftaya adım atıyorsunuz. Bayram nedeniyle çocukluk arkadaşlarınızla internet üzerinden de olsa bir araya gelerek hasret giderebilirsiniz. Çocukluk anılarınız bu dönemde zihninizi her zamankinden fazla kurcalayabilir. Ayrıca gelecek yatırımlarınız için aile fertlerinin görüşlerini öğrenmek, doğru yönde ilerlemenizi sağlayacaktır. Perşembe gününden itibaren Yengeç burcuna geçerek, geri hareketiyle beraber (18 Haziran-13 Temmuz) toplam iki aydan fazla bir süre burada kalacak olan yönetici gezegeniniz Merkür’ün etkisiyle zengin duygu dünyanızın anaforuna çekilecek, romantik ilişkilere yelken açacaksınız. Rasyonel ve gerçekçi tarafınızı yumuşatan, hislerin de ne kadar önemli olduğunu size hatırlatan biriyle yeni bir ilişkiye başlayarak, adeta geçmişte izlediğiniz bir filmin gerçek hayattaki yansımasına şahitlik edebilirsiniz. Hafta sonu kariyerinizdeki Güneş ile yaraları temsil eden Kiron’un etkileşimi iş hayatınızda finansla ilgili konularda size bir hayal kırıklığı yaşatırken, birine karşı güveninizin sarsılmasına neden olabilir. Kendinize olan güveni kaybetmeden bildiğiniz doğru üzerinde ilerlemelisiniz.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Yengeç burcunda seyahat eden Ay Bayram boyunca başta anneniz olmak üzere ailedeki herkesle kaynaşmanıza neden olur. Ailenin tüm sorumluluğunu tek başınıza yüklenmek zaman zaman size ağır gelse de, sevdiklerinizi huzurlu ve mutlu görmek kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Hafta ortasında Aslan burcuna geçecek olan Ay ile birlikte sosyal ilişkilerinizde ön plana çıkma fırsatı yakalayacaksınız. Önemli toplulukların adeta sözcülüğünü üstlenmek size iyi gelecektir. Hayatınızda monoton giden işlerden kurtulmak için geçmişten gelen tüm konuları teker teker hallederek, bir sonuca ulaştırabilirsiniz. Eşinizin hafta sonu size karşı yönelteceği eleştiriler, kalbinizin kırılmasına neden olacaktır. Ona duygularınızı sakin bir dille anlatmalı, içinizdekileri açıkça ifade ederek rahatlamalısınız.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Bayramı şehir dışındaki sevdiklerinize vakit ayırarak geçirmeyi tercih edersiniz. Onlarla iletişim kurmak, hal hatır sormak, sorunlarına çözüm üretmek size iyi gelecektir. Evrenin bolluk ve bereket bilincine odaklanmalı, evinizde kalarak geçireceğiniz haftanın ilk yarısını, ev içindeki eksikleri tamamlayarak geçirebilirsiniz. Bu hafta aile içindeki ortak paylaşımları şekillendirmek için önerilerde bulunabilir ya da ortak yatırım kararları alabilirsiniz. Birden çok alternatifin önünüze çıktığı bu dönemde, Perşembe günü Yengeç burcuna geçecek olan Merkür’ün 18 Haziran-13 Temmuz arasındaki geri hareketini sonlandırmasını beklemeli, eyleme bu tarihten sonra geçmelisiniz. İkizler burcundaki Güneşin Koç burcundaki Kiron ile kuracağı etkileşim duygusal hayatınızda iniş çıkışlara neden olabilir. Gündelik hayatınızda da kendinizi zihnen aşırı yorgun hissedebilirsiniz. Kredi başvuruları için uygun bir dönemde değilsiniz.
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Yengeç burcunda seyahat eden Ay, bayram boyunca ailenizle sevgi dolu bir ortamda vakit geçirmenize ışık tutar. Diğer yandan spiritüel konulara, mistisizme ve gelecek hakkında bilgi edinmeye duyduğunuz ilgi artar. Tarot, astroloji gibi öngörüm tekniklerinden yararlanmak size keyif verir. İkili ilişkilerinizde hafta sonuna doğru bir takım gerginliklerle baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Sözlerinizi silah olarak değil bir şifalandırma yöntemi olarak kullanmalısınız. Karşınızdaki kişinin hatalı düşüncelerini ifade etmesine izin verip, daha sonra kendi fikirlerinizi dile getirerek aranızdaki barış ve uyumu sağlayabilirsiniz. Hafta sonu Başak burcunda seyahat eden Ay, kariyer hayatınızda istediklerinizi elde etmenize destek verecek bir kadınla karşılaşmanıza neden olabilir.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Geleneksel aile ortamıyla çevrili, bayramla taçlanan bir haftaya adım atıyorsunuz. Yengeç burcunda seyahat eden Ay, partnerinizle aranızdaki sevgi ve şefkatin büyümesine neden olacak. Sizden beklediği ilgiyi kendisine göstermeli, eskiden gelen can sıkıcı konuları hafızalarınızdan tamamiyle silmelisiniz. Balık burcundaki Mars’ın Boğa burcundaki değişimin mimarı Uranüs ile kurduğu olumlu etkileşim, kalp gözünüzün güçlenmesine neden olup, çevrenize titreşimi yüksek pozitif enerjiyi yaymanızı sağlar. Kardeş, yakın akrabalar ve komşularla olan iletişiminizde koşulsuz sevginin anlam ve önemini kavrarsınız. Perşembe günü Yengeç burcuna geçecek olan Merkür, ikili ilişkilerinizde duygusal zekanın kapılarını size açar. Diğer yandan aile yaşantınızda, adım atacağınız yeniliklerin mesajlarını da doğru adreslere iletmekte size yardımcı olacaktır. Ev içinde iletişim kazalarına dikkat etmeniz gereken bir finalle haftayı kapatacaksınız.
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Yengeç Burcunda seyahat eden Ay, bayram boyunca tempolu, bol iletişimli bir süreci size taşıyacak. Gün içinde hem eski hem yeni dostlarınızla network bağlantılarıyla iletişime geçeceksiniz. Haftanın hareketli temposuyla abur, cubur tüketiminizi artırmamaya özellikle tatlıdan uzak durmaya özen göstermelisiniz. Perşembe günü Merkür’ün de kendi yönettiği alan olan 6. Evinize yerleşmesiyle evcil hayvanlarla olan sevgi bağınız 2 ay boyunca güçlenecektir. Petinizin sağlık kontrolünü yaptırmak isteyebilir, aranızdaki bağın güçlenmesiyle kendinizi ruhen daha dengeli hissedebilirsiniz. Bu arada annenize daha çok vakit ayırmak onun ihtiyaçlarını karşılamak için elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza dar en ufak bir şüpheniz olmasın. Çalışma arkadaşlarınızla eski günleri yad etmek için bu hafta bol bol vakit bulabilirsiniz. Hafta ortasında Aslan burcuna geçen Ay ile birlikte, duyguların baskın olduğu bu dönemde eşinizle aranızdaki aşk daha da alevlenecektir. Kalbi boş olanlar ise yeni birine karşı heyecan duyabilirler.
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Yaşamı duygularımızla deneyimleyeceğimiz bir Bayram haftasına adım atıyoruz. Aşk, romantizm, çocuk ve hobi alanınızda bayram süresince seyahat eden Ay, size şefkatin, sevginin sunduğu koşulsuz mutluluğun değerini bir kez daha anlatacak. Bu hafta hayatınıza dokunan herkese karşı aşırı hassas, sevecen ve fedakar olabilirsiniz. Bu herkeste olmayan meziyetlerinizi hak edenlere sunmalı, karşılıksız sevginin gerçek anlamını kavrayanları hayatınızda tutmalısınız. Zira burcunuzdaki Mars bu konuda sizin bir gözünüzü kör, kulağınızı sağır edip, 28 Haziran’a kadar sonradan pişmanlık duyacağınız, partnerinize karşı kurban rolüne bürünmenize neden olur. Buna izin vermemeli güçlü sezgilerinizi rasyonel zekanın dinamikleriyle birleştirmelisiniz. Psişik yeteneklerinizin arttığı bu dönemde her türlü enerji çalışmasına katılabilir, bu alandaki bilginizi zenginleştirebilirsiniz. Hafta sonu ev içindeki gergin diyaloglardan kaçının.