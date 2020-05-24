Haftalık burç yorumları (25-31 Mayıs 2020)

Geçmişten gelen anılar, silikleşen hatıralar, unuttum dediğiniz kişilerle yeniden yüz yüze gelebilirsiniz. Donatılmış bayram sofralarına oturamasak da, bol bol kalbimizdeki sevgiyi derinden besleme fırsatı bulabileceğiz. Belki de karnımızı doyurmak yerine hisleriminiz doygunluğu ile farklı bir mutluluk duyup, sevgiye ihtiyacı olanları mutlu etmeyi deneyimleyeceğiz. Hafta sonuna doğru ise İkizler Burcu’ndaki Güneş’in, yaralı şifacı Koç’taki Kiron’la buluşması, sözlerimizi bir silah olarak kullanırken, savaşın barışa uzanan kaçınılmaz bir yol olduğunu bize gösterebilir. Bu nedenle, ağızımızdan çıkan her kelimeye dikkat etmeli, bütünün iyiliği için mücadeleyi seçmeli, karşımızdakileri fikirlerimizle şifalandırmalıyız.

Hafta ortasında en rahat ettiği koltuğu bırakıp, Yengeç burcuna yerleşecek olan, eylem, aksiyon ve zihnin savunucusu haberci Merkür, 18 Haziran-13 Temmuz arasındaki geri hareketinin ardından 5 Ağustos’a kadar burada kalacak. Yaklaşık 2 ay boyunca, duygusal zekamızı harekete geçirip, aile konularına odaklanıp, yuva kurmak, eve yatırım yapmak, çocuk sahibi olmak, çocuklarımızın geleceği için önemli kararlar almak ya da aile büyüklerimizin bakımını üstlenmek gibi konularla meşgul olacağız. İlişkilerimizde ise alınganlık, romantizm, duyguları gözyaşlarıyla ifade etmek, aşkımızı şiirlerle dile getirmek gibi dinamiklerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu süreçte deniz, göl, akarsu gibi doğal bereketi simgeleyen mekanlarda vakit geçirmeye çok daha istekli olacağız.