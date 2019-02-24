Haftalık burç yorumları (25 Şubat-3 Mart 2019 Astroloji)
Hareketli bir haftayı geride bıraktıktan sonra, yepyeni bir ayı ve mevsimi müjdeleyecek Mart ayına başlangıç yapıyoruz. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…
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1
1 Mart Cuma günü, Venüs’ün Kova burcuna geçişi ile hem yepyeni bir ayı karşılıyor olacağız hem de ilişkilerimizde biraz daha özgür ve kendi tarzımızda olmak isteyeceğimiz bir döneme başlıyoruz.
Mart ayı da Şubat gibi kritik gezegen geçişlerine sahne olacak. 2019 yılının ilk Retro hareketi Merkür Retro, 5 Mart ve 28 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 6 Mart’ta, 7 yılda bir burç değiştiren Uranüs Boğa burcuna geçiş yapacak. Finansal konuların ve lüks yaşamın öneminin artacağı bir dönem açacak. Yeni gelir modelleri oluşabilir, ihtişamlı, görkemli yaşam arzu edilen yaşam biçimi olabilir.
21 Mart’ta, Güneş Koç burcuna geçecek ve Astrolojik olarak ilkbahar başlayacak… İlkbahar enerjisi ile, daha bireysel, enerjik ve hareketli bir döneme başlayacağız.
26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçecek, romantizm ve duygularımızın ilişkilerimizdeki yerini arttıracak.
31 Mart’ta Mars İkizler burcuna geçecek ve çevremizde çok sayıda arkadaşımızın olmasını istediğimiz bir dönem başlatacak…
Herkese, ilkbahar enerjisi gibi aydınlık, olumlu, mutlu bir Mart ayı dilerim…
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, sizin döneminize yaklaşıyoruz. 21 Mart itibari ile Güneş Koç burcuna geçiş yapacak ve sizin günleriniz başlayacak. Astrolojide Koç burcu dönemi ilkbaharın müjdecisidir. Koç burcundakiler ya da yükselen Koç burcu olanlar, hareketli, bireysel, enerjileri yüksek kişilerdir. Fiziksel olarak dayanıklıdırlar. Öncü burçlardan biri olan Koç burcu insanları yeni başlangıçlar için harekete geçmekten imtina etmezler, sabırsız yapıları ile aklına koydukları konusunda inatçı olabilirler.
Bu hafta sizin için olası konulara gelirsek, bilinçaltınızdaki kaygı ve korkularınızın ön plana çıkacağından bahsedebiliriz. Hayatı akışına bırakarak, yaşayacağınız yeni tecrübelerle bilinçaltınızdaki endişelerinizi rahatlatabilirsiniz.
Sağlıklı, mutlu, huzurlu, şanslı bir hafta dilerim.
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, Mars’ın burcunuzdaki hareketi bu hafta da devam ediyor. Hayat enerjinizi istediğiniz şekilde yönetebilme yeteneği kazandığınız bu dönemde, keyfinizin yerinde olduğu zamanlarda harekete geçmekte biraz zorlanabilirsiniz.
Mart ayı sizin için önemli bir ay olacak çünkü Uranüs 7 yıl boyunca kalacağı Boğa burcuna geçiş yapacak. Bu sizin için önemli bir 7 yıllık sürecin başlayacağına işaret ediyor. Uranüs sizin burcunuzda hareket ederken, finansal durumunuza bakış açınız değişiklik göstermeye başlayabilir. Lüks ve ihtişam sizin için önemli konular olmaya başlayabilir. Hatta zengin bir yaşam sürebilmek için ek projeler ve işler hayatınıza girebilir. Estetik konularına her zamankinden daha fazla önem vermeye başlayıp, yaratıcı fikirler geliştirebilirsiniz.
Keyfinizin bol olduğu, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta dilerim.
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, içinde bulunduğumuz dönemde iş hayatınız veya toplum içindeki rolünüz ile ilgili konular gündeminizde yoğun bir yer kaplıyor olabilir. Szin kontrolünüz dışında gelişebilecek olaylar yaşayıp, hayatı akışına bıraktığınızda daha kolay aktığına tanık olabileceğiniz bir haftadasınız.
Geçen hafta yaşanan Dolunayın da halen etkisi altındayız. Eviniz, yuvanız veya aileniz hakkında kritik kararlar almış yepyeni bir sürece başlamış olabilirsiniz. Kararlarınıza bağlı kaldığınız sürece Mart’ın hemen başında yaşanacak Yeni Ay ile mükafatlarınızı almaya başlayabilirsiniz.
Keyifli, sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim…
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, bu aralar konunuz: İlişkiler… İlişkiniz, evliliğiniz, ortaklığınız hakkında kritik gelişmeler ve farkındalıklar yaşayacağınız bir süreçtesiniz. Aslında bu süreç geçen sene başladı ve bu yılın sonuna kadar da devam edecek. Hayal ettiğimiz hayata kavuşmadan önce almamız gereken dersler konusunda hayat bizi uyarır…Aynı hataları tekrar tekrar yapıp, üzülmektense, bir kerede dersimizi alıp, ilerlememizi ister. Bu süreç biraz sancılı olsa da sonunda muhakkak mükafatı bizi beklemektedir. Sizde bu süreci ilişkiniz, evliliğiniz ve varsa ortaklığınız ile ilgili yaşıyorsunuz. Yaptığınız hataları tekrarlamadan, öğrenmeniz gereken dersi anlayıp ilerlemeniz en az sancılı olandır, zaten Satürn de başka türlü kolay kolay bırakmayacaktır…
Mutlu, sağlıklı, aşk dolu bir hafta dilerim…
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, hayata dair bilinçaltınızda biriktirdiğiniz kaygı ve korkularınızın üzerine gitme zamanı geldi. Özellikle ebeveynlerinizle veya ebeveynlikle ilgili konularda artık taşımak istemediğiniz endişe ve sorunlara başka bir pencereden bakabilmek için çok doğru bir dönemdesiniz. Tüm bu bilinçaltı temizliği, günlük rutinlerinizi yaşarken meydana gelen aksaklıklara da çözüm bulacak nitelikte olacaktır. Hayatınız geçtiğimiz 2 yıllık dönemde ciddi bir değişimden geçti. Önemli taşlar yerinden oynadı, değişti ve sizde şu anda taşları yerine oturtma ve birçok şeyi baştan inşa etme sürecindesiniz. Kendinizi tanıma, anlama ve belki de kabullenme de diyebiliriz.
Güneş’in çocukları Aslanlar, her zaman parlamayı seven, ışıkları üzerinde göremeyince üzülen…Her daim parlayacağınız, huzurlu ve mutlu bir hafta dilerim…
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, Güneş’in Başak burcundaki yolcuğuna daha 6 ay var fakat siz hayatınızda kritik kararlar alıyor hatta kaderin akışına engel olamadığınız başlangıçlar ve olaylar yaşıyor olabilirsiniz.
Geçen hafta yaşana Dolunay sizin için çok önemliydi. İlişkiniz, evliliğiniz veya ortaklığınız hakkında bir dönemi kapatıp yepyeni bir döneme başlamış olabilirsiniz. Bu hafta da bu enerjinin devam edeceğini ve zaman içinde yok olacağını unutmayın lütfen. Tüm kararlarınızı sizin huzurunuz ve yüksek faydanız için almaya çalışmalısınız. Konular üzerinde gereğinden fazla düşünmek, en küçük detayları bile irdelemek size gideceğiniz yolu kaybetmek başka hiçbir şey kazandırmaz. Çok da düşünmeden, biraz hayatı akışına bırakmayı denemenizi tavsiye ederim. Mart ayının ikinci haftasında yaşanacak Yeni Ay ile birlikte yeni bir ilişki veya ilişkinizde yeni bir düzen meydana gelebilir.
Akışta kalabildiğiniz, mutlu bir hafta dilerim…
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, kaygılarınızın ve endişelerinizin sizi yönetmesine izin vermediğiniz bir haftaya başlamaya ne dersiniz? Kimseyi kırmadınız, kimseyle aranız bozuk değil, kimse sizi eleştirmiyor…Sadece anda kalarak, hayatın tadını çıkartmak ve belki de tüm sorunlarınızı kadere teslim etmeye ne dersiniz? Bu hafta bu duygularla, hayattan keyif almaya çok yakınsınız. Aşk hayatınızda sizin direk olarak kontrol edemediğiniz gelişmeler olabilir. Duygularınızın kendinize ait bıraktığınız, kimseyle paylaşmayı tercih etmediğiniz kısımlarında özgür, yaratıcı ve biraz da düzenin dışında kalmayı tercih ederek geçireceğiniz bir haftadasınız.
Çok yakın dostlarınız, kardeşleriniz veya akrabalarınız ile ilgili konularda şans yanınızda. Sizi çevreleyen bu insanlarla olduğunuz için kendinizi iyi hissediyor ve iletişimi arttırmaya çalışıyor olabilirsiniz.
Sağlık, huzur, aşk, bereket dolu, iyi bir hafta olsun…
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, Mars’ın tam karşıt burcunuz olan Boğa’daki seyahati ile hayat enerjinizde biraz düşüş yaşıyor olabilirsiniz. Koşuşturma ve hareketten biraz uzaklaşıp, kendi alanınıza çekilerek dinlenmek bu aralar biraz daha iyi geliyor olabilir. Bu haftalarda ilişkiniz veya evliyseniz evliliğiniz ile ilgili konular gündeminizde ön sıralarda yer alabilir.
Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde büyük hayat planlarınızı gözden geçirip, düşüncelerinizin belki de bugüne kadar inandıklarınızdan daha farklı bir yöne doğru değiştiğine şahit olacaksınız. Yurtdışı konuları ve hobileriniz ile ilgili aksiyona geçebilirsiniz.
Sağlık, şans, huzur, mutluluk dolu bir hafta dilerim.
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, gökyüzünün torpillilerindensiniz. Astrolojide en iyicil ve en büyük gezegen olarak bilinen Jüpiter sizin yönetici gezegeniniz. Bu açıdan baktığınızda zaten şanslı ve aslında hayatı olumlu gören bir burca aitsiniz. Daha da iyi haber şu ki, bu yıl sizin için çok daha şanslı bir yıl çünkü Jüpiter Yay burcunda seyahat ediyor. Bu durumu iyi değerlendirmeye bakın, hayatınızdaki kararlarınızda biraz daha cesur olabilirsiniz mesela. Unutmayın, 12 yılda bir Jüpiter Yay burcuna geliyor ve şansını, bereketini, bolluğunu getiriyor.
Kendi emeklerinizle kazandığınız para ve sonrasında yaptığınız harcamalar konusunda daha önceden aldığınız dersleri aklınızda tutarak ilerlemeniz iyi olacaktır.
Mutlu, sağlıklı, bereket dolu bir hafta olsun…
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, sizin hayatı fazlaca ciddiye alan, duygularıyla çok da fazla hareket etmeyen yapınız özellikle ikili ilişkilerinizde eleştiri oklarının size yöneltilmesine sebep oluyor olabilir. Bu sene kuzey ay düğümünün yengeç burcunda hareket etmesi sebebi ile duygularınızı da dinlemeyi atlamamanız daha fazla önem taşıyacaktır. Hayatta başınıza gelecek olumsuzlukları her zaman ön planda tutan yapınızın üzerinde çalışmanız, korkularınızla değil umutlarınızla yaşamanız sizi de daha mutlu edecektir.
Kendi emeklerinizle yarattığınız gelirlerinizde kontrolünüz dışında gelişmeler olabilir. Hayatı akışına bırakmak bu hafta en doğrusu olabilir.
Sağlıklı, başarılı, huzurlu, mutlu, keyifli, aşk dolu bir hafta dilerim…
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, bu hafta iş hayatınız ile ilgili konularda şans yanınızda olacak. Takip ettiğiniz projelerde sonuçlar istediğiniz gibi gelişebilir tabii sorumluluklarınız ve takip ettiğiniz konuların artması da ihtimal dahilinde. Her durumda istediğiniz sonuçları almaya yakın olduğunuz bir haftadasınız.
Bilinçaltınızda yer edinmiş kaygı ve korkularınızla biraz daha barışık olduğunuz hatta yaratıcı çözümler geliştirebileceğiniz bir haftadasınız. Günlük rutinlerinizi istediğiniz gibi düzene koymuş olmanız bu kaygılarınızdan kurtulmanıza da vesile olacaktır.
Huzur, mutluluk ve aşk dolu bir yenilenme haftası dilerim.
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, Güneş sizin burcunuzda ilerliyor. Bu yolculuğu sırasında hayatınızda yeni dönemler açıyor ve önümüzdeki 1 yıl boyunca hayatınızın merkezinde olabilecek konularla sizi karşılaştırıyor. Neptün ve Merkür de bu yolculuğunda Güneş’e eşlik ediyor. Yani gökyüzündeki enerjiler sizin aşina olduğunuz enerjiler…Astrolojide Merkür aklı ve zekayı sembolize eder. Balık burcunda çok rahat edemez. Olayları biraz karamsar değerlendirip, düşüncelerinizde melankolinin hakim olmasına sebep olabilir. Neptün ise olayları sisli, buğulu görmenize sebep olup, kadersel bazı değişimler yaşamanıza sebep olabilir. Geçen hafta yaşanan Dolunay ile birlikte, hayatınızda artık size faydası olmayan olayları ve düşünceleri kapatmış olmanız muhtemel. Önümüzdeki hafta Balık burcunda yaşanacak Yeni Ay ile birlikte de kapanan konuların yerine yenilerinin açılmasını bekleyebilirsiniz. Bu yenilik enerjisi sizin hayatınızı diğer insanlardan ayıran her konuda olabilir; görünüşünüz, işiniz, yaşayış tarzınız vs…
Sağlık, aşk, mutluluk, huzur, bereket dolu bir hafta dilerim.