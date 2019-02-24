Haftalık burç yorumları (25 Şubat-3 Mart 2019 Astroloji)

1 Mart Cuma günü, Venüs’ün Kova burcuna geçişi ile hem yepyeni bir ayı karşılıyor olacağız hem de ilişkilerimizde biraz daha özgür ve kendi tarzımızda olmak isteyeceğimiz bir döneme başlıyoruz.

Mart ayı da Şubat gibi kritik gezegen geçişlerine sahne olacak. 2019 yılının ilk Retro hareketi Merkür Retro, 5 Mart ve 28 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 6 Mart’ta, 7 yılda bir burç değiştiren Uranüs Boğa burcuna geçiş yapacak. Finansal konuların ve lüks yaşamın öneminin artacağı bir dönem açacak. Yeni gelir modelleri oluşabilir, ihtişamlı, görkemli yaşam arzu edilen yaşam biçimi olabilir.

21 Mart’ta, Güneş Koç burcuna geçecek ve Astrolojik olarak ilkbahar başlayacak… İlkbahar enerjisi ile, daha bireysel, enerjik ve hareketli bir döneme başlayacağız.

26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçecek, romantizm ve duygularımızın ilişkilerimizdeki yerini arttıracak.

31 Mart’ta Mars İkizler burcuna geçecek ve çevremizde çok sayıda arkadaşımızın olmasını istediğimiz bir dönem başlatacak…

Herkese, ilkbahar enerjisi gibi aydınlık, olumlu, mutlu bir Mart ayı dilerim…