Haftalık burç yorumları (26 Ağustos-1 Eylül 2019)

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu

Ağustos boyunca hareketli yaşantınız size pek çok yenilik getirdi. Tanıştığınız farklı insanlar yeni gruplar sayesinde belki de ne zamandır içinizde yatan Aslan’ı uyandırdınız. Bu coşkulu dönem sizi frene bastıranlardan da doğal olarak uzaklaştırdı. Bu hafta gökyüzündeki başta yönetici gezegeniniz Güneş olmak üzere toplam dört gezegenin Başak burcunda ve sizin öz değer ve para alanınızı temsil eden 2. Evinizde hizalanması, kafanızdaki pek çok planı somutlaştırmanızı mümkün kılacak. İş hayatınızda sürekliliği olan yeni oluşumlara adım atabilir, maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Bu ekonomik refahın çok çalışmaktan geçtiğini asla göz ardı etmeyin. 30 Ağustos’taki Başak burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay enerjinizi, eşinizle birlikte güzel zaman geçirmeye niyet ederek kullanın.