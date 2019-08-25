Haftalık burç yorumları (26 Ağustos-1 Eylül 2019)
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Başak resmi geçidine hazır olun! Başta Güneş olmak üzere, göksel aşıklar Mars ve Venüs, iletişim ve becerinin temsilcisi Merkür de saflığı, temizliği, çalışkanlığı, detayı ve eleştirel yapıyı temsil eden Başak burcundaki yolculuklarını 30 Ağustos’ta 6 derecede meydana gelecek olan Başak Yeni Ay’ı ile taçlandırıyorlar. Sene başından beri neye emek verdiyseniz, hangi konu sizi daha çok uğraştırdıysa artık bununla ilgili hasat zamanı. İyisiyle kötüsüyle elde ettiğiniz sonuçlar sizi disiplinli, üretken bir sürece adım attıracak. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları... (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)
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1Zihninizdekileri kağıda dökmek için harekete geçin. Artık evren size fırında pişen ekmeği sevdiklerinizle huzurla paylaşmanız için renkli bir sofra kuruyor. Fikirlerine güvendiğiniz kişilere akıl danışarak geleceğinizi sağlam temellere oturtup, finans gücünüzü kuvvetlendirebilirsiniz. Bu dönem tembelliği hiç sevmez. Haydi o zaman tüm yelkenler fora. Takım ruhunuzdan beslenmelisiniz.
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2
Yükselen Koç ve Koç Burcu
Geçen haftadan beri günlük rutininize çeki düzen vermek isteği bu hafta daha bariz hale geliyor. Gerek iş ortamınız, gerekse özel yaşamın akışında halletmeniz gereken sıradan işleri rayına oturtabilir, yarım kalanları tamamlayabilirsiniz. Ofisinizde tadilat, badana, boya, dekorasyon değişimiyle ilgili faaliyetlere başlamak için uygun bir dönem. Hayvan severler evlerine bir arkadaş daha katabilirler. Ayrıca iş ortamınızda tanıdığınız bir kişiyle aranızda kalıcı, sağlam ve sıcak bir ilişki aniden gündeme gelebilir. Özellikle 30 Ağustos’ta meydana gelecek olan Başak Burcu’ndaki Yeni ay, uzak ülkeler ve yabancılarla olan bağlantınızı umduğunuzdan daha hızlı bir şekilde canlandıracak. Sağlık konularına karşı daha duyarlı olacaksınız. Yeni kazanç kapılarının önünüze açılmasına hazır olun.
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3
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Başak burcunda gökyüzünün sözcüleri bu hafta resmi geçide başlıyor. Bu da yetmezmiş gibi 30 Ağustos’ta meydana gelecek yeni ay sayesinde gönlünüzün efendisi kalbinizde taht kuracak. Romantizm, aşk alanınızda olan bitenlere ve sürpriz değişimlere siz bile şaşıracaksınız. Yeni ve güçlü yatırımlar, farklı hobiler, hiç beklemediğiniz bir ortamda tanışacağınız yeni kişilerle kurduğunuz diyaloglar öz güveninizi güçlendirir. Çocuğunuz için yaratıcı uğraşlar keşfedebilirsiniz. Çocuk sahibi olma fikri de size bir anda sıcak gelebilir. Komisyon ve aracılık işleri için olumlu bir hafta. Diğer yandan eğlenmeye hayatın keyfini çıkartmaya bakın. Zira yönetici gezegeniniz Venüs de çalışkan ruhu ve pratiklikle size destek olup, hizmet etmeye hazır olacak.
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4
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
30 Ağustos’ta ev ve özel yaşamınızı temsil eden Başak Burcu’nda meydana gelecek olan Yeni Ay haritasında 29 derece Akrep ile 0 derece Yay ön planda. Demek ikili ilişkilerde kafanızı kurcalayan ve size kriz yaratan ne varsa artık kurtulma zamanı. Belki de kendi şüpheleriniz ve ilişkilerde yaşadığınız güven sorgulamasını artık geride bırakacağınız bir döneme adım atıyorsunuz. Size sorun yaratan vadesi dolmuş, iş ve özel hayattaki ikili ilişkilerinizi sonlandırabilir, yenisi için önünüze çıkan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Ev değişikliği veya yatırımlar gündeme gelebilir. Elinizde olmayan koşullar yeni ama kalıcı kararlar almanıza ve yaşam düzeninizi değiştirmenize neden olabilir.
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5
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Heyecanlı ve hareketli bir haftaya adım atıyorsunuz. Hem çalışkanlığınız ve pratik zekanızla iş hayatında dikkat çekebilir, hem de sosyal hayatınızdaki ilişkilerinizde sevildiğinizi ve arkadaşlarınızın size verdiği değerin daha çok farkına varıp, kendinizi mutlu ve tatminkar hissedebilirsiniz. Tarzınıza uymayan kişilerle aniden yollarınızı ayırmak size iyi gelecektir. Eğitsel konular, kurslar yeni bilgilerle donanmak, sosyal medya ve tanıtım faaliyetleri için şanslı bir dönemdesiniz. Haftanın ikinci yarısında meydana gelecek olan Yeni Ay ile, bundan sonraki yaşantınızı etkileyecek ortamlarda bulunacağınız kısa bir seyahate çıkabilirsiniz.
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6
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Ağustos boyunca hareketli yaşantınız size pek çok yenilik getirdi. Tanıştığınız farklı insanlar yeni gruplar sayesinde belki de ne zamandır içinizde yatan Aslan’ı uyandırdınız. Bu coşkulu dönem sizi frene bastıranlardan da doğal olarak uzaklaştırdı. Bu hafta gökyüzündeki başta yönetici gezegeniniz Güneş olmak üzere toplam dört gezegenin Başak burcunda ve sizin öz değer ve para alanınızı temsil eden 2. Evinizde hizalanması, kafanızdaki pek çok planı somutlaştırmanızı mümkün kılacak. İş hayatınızda sürekliliği olan yeni oluşumlara adım atabilir, maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Bu ekonomik refahın çok çalışmaktan geçtiğini asla göz ardı etmeyin. 30 Ağustos’taki Başak burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay enerjinizi, eşinizle birlikte güzel zaman geçirmeye niyet ederek kullanın.
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7
Yükselen Başak ve Başak Burcu
Bu hafta herkesin gözü üzerinizde olabilir. Pek çok yeni insanla tanışıp, bilgi dağarcığınız için hayat boyu kendinize yaptığınız yatırımların karşılığını alabilirsiniz. Sağlık konuları, detoks, zinde kalma, arınma, diyet ve inziva programları için harika bir dönem. Kalbi boş olanlar aradıkları eşi bulup mutluğu mantıklarıyla yakalayabilirler. Faydalı olmak ve hizmet etmek sizin için daha önemli bir misyon haline gelebilir. Karşınızdakileri yapıcı amaçlı olsa bile gereğinden fazla eleştirmeyin. Evlenme, nişan ve ortaklıklar için hassas bir dönemden geçtiğiniz unutmayın. Kariyerinizde pozisyon değişiklikleri gündeme gelebilir. 30 Ağustos’ta burcunuzdaki Yeni Ay, bu sefer sizin için sahne alıyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
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8
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu
30 Ağustos’ta Başak burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ile birlikte adeta rüyalarınızı gerçekleştirme fırsatı bulacaksınız. Bilinç altınızdaki tüm konular yüzeye çıkar. Arka planda yürüttüğünüz, ilişki ve faaliyetler bu dönemde görünür hale gelir. Gizli, her gündemden kaçınmalısınız. Organizasyon ve etkinlikler için yakın çevrenin desteğini kullanmalısınız. Aşırı yorgunluğun sinirlerinizi yıpratmaması için doğal gıda takviyelerinden destek almak ve uyku düzeninize önem vermek sizin için yararlı olur. Ev hayatınızdaki kökten değişimin uzun vadede size olumlu geri dönüşleri olacaktır. Özellikle Eylül’ün ikinci yarısından sonra bunu daha fazla hissetmeye başlarsınız. Sanatla uğraşanlar bu dönemde heyecan duyacakları yeni bir akım keşfetmenin hazzını yaşarlar.
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9
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
30 Ağustos’ta Başak burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay her türlü sosyal ilişkinizi canlandıracak. Sivil toplum kuruluşları, gönüllü kurumlar ve derneklerle ilgili faaliyetlerin yeni dönem planlamalarını şekillendirmek için harika bir dönem. Gelecek hayatınıza yönelik konularda sürpriz ve ani değişikliklere gidebilirsiniz. Arkadaş ortamınızda değişiklikler meydana gelebilir. Kariyer ve iş hayatınızda önceden pek önem vermediğiniz bir konu, aniden gelişme gösterip gündeminizi ciddi anlamda doldurabilir. Yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Onu beslemek, büyütmek size iyi gelecektir. Hafta sonunda partnerinizin sizin için hazırladığı sürprizden çok etkilenebilirsiniz. Kalbi boş olanların karşısına aniden çok etkilendikleri biri çıkabilir.
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10
Yükselen Yay ve Yay Burcu
30 Ağustos’ta meydana gelecek olan Başak burcundaki Yeni Ay, kariyer hayatınızda doğuyor ve size yeni iş fırsatları sunmaya hazırlanıyor. Özellikle geçen haftadan beri iş hayatınızdaki yeniliklere yelken açtınız. Bu hafta başka bir kurumla anlaşmak ya da farklı bir sektörde çalışma kararı vermek için oldukça uygun. Uluslararası konular, farklı projeler kapınızı çalabilir. Yöneticilerinizden destek alacağınız eğitimlere açık bir dönemdesiniz. Seminerlere katılmak, sunumlar yapmak için bundan daha uygun bir dönem olamaz. Çalışkanlığınızın meyvelerini toplamaya hazırlanın. Yurt dışında yaşamayı planlayanlar ise bu hafta tüm resmi evrak işlerini başlatıp, tamamlayabilirler.
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11
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
30 Ağustos’ta meydana gelen Başak burcundaki Yeni Ay, akademik konular, uzaklar, yabancılar, hukuk, resmi daireler ve hayat felsefenizin temsil edildiği alanda meydana geliyor. Demek ki yeni ufuklara doğru uzun yolculuklara artık hazırsınız. Öğrenme merakınızı besleyecek her türlü eğitim, workshop, seminer ve etkinlikler ilginizi çekebilir. Spiritüel konularda ilerleme kaydedeceğiniz kişilerle tanışabilirsiniz. Hayatınızda yapmak istediğiniz radikal değişikliklerin artık somutlaşma dönemindesiniz. Adeta ektiklerinizi biçeceksiniz. Kafanıza denk, size sohbetiyle keyif veren bir partner da ayrıca bu dönemde gökkuşağı gibi akışınıza ahenk katabilir. Ciddiyet ve sorumlulukların neşeye ve keyfe dönüştüğü zamanlarda kendinizi bir karınca gibi hissetmekten lütfen vazgeçin. Eğlenmek sizin de hakkınız.
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12
Yükselen Kova ve Kova Burcu
Haftanın ikinci yarısında meydana gelecek olan Yeni Ay sayesinde ortak projeler ve çalışmalarınızda kalıcı gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda pozitif gelişmelere açık bir dönemdesiniz. Kredi çekmek, borçları kapatmak, yatırımlarınız için ortak girişimlerde bulunmak için bu dönemi iyi bir fırsat olarak değerlendirmelisiniz. Enerji çalışmaları, spiritüel konular ve okültizme duyduğunuz ilgi bu dönemde artabilir. Bu konulara ilgi duyan kişilerle beraber olabilir, yeni gruplara dahi olabilirsiniz. Ameliyat ve operasyon gerektiren sağlık konuları gündeme gelebilir. Dolaşım siteminizi korumaya özen gösterin.
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13
Yükselen Balık ve Balık Burcu
30 Ağustos’ta Başak burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay sayesinde ikili ilişkilerinizle adeta yeniden doğuyorsunuz. Gerek duygusal gerekse özel hayatınızda radikal değişimlere hazır olun. Yeni bir kariyer planına adım atabilirsiniz. Evlenme, ortaklık kurma gibi önemli gelişmeler meydana gelebilir. Artık hayallerden sıyrılıp çalışkanlığınız sayesinde elde etmek istediklerinize odaklanmalısınız. Bu konuda ne kadar değerli olduğunuzu fark eden yöneticilerle bir arada olma şansını elde edersiniz. Sosyal ilişkilerinizde önemli görüşmeler sayesinde kalıcı dostluklara imza atabilirsiniz. Mesleğinizi bırakıp farklı bir uğraşa yönelmenin bir dönemecinde olabilirsiniz. Değişime hazır olun Akışta kalmak en doğru karar olacaktır.