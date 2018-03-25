Haftalık burç yorumları (26 Mart – 1 Nisan 2018 astroloji)

Sevgili Koçlar, sizin mevsiminiz başladı, kendinizi daha enerjik ve rahat hissettiğiniz günler geldi. Güneş, Merkür, Venüs ve Uranüs sizin burcunuzda. Hayatınızın akışında değişiklikler yaşayabileceğiniz bir haftadasınız. Yeni yaşınızı kutlayacağınız bu dönem içerisinde, 31 Mart’ta yaşanacak Dolunay ile net kararlar verebilir, sizin için artık önemini yitirmiş konuları tamamen kapatabilirsiniz. Özellikle eğer varsa ilişkiniz ile ilgili önemli farkındalıklar ile hareket edebilirsiniz. Sağlık konularına da bu Dolunay döneminde dikkat etmeniz faydalı olacaktır.

Bu hafta da, uzun zamandır kafanızı meşgul eden iş hayatınızdaki/öğrenmek istediğiniz konular ile ilgili düşünceli bir hafta olacak diyebiliriz. Aksiyona geçmek için çok isteklisiniz fakat unutmayın ki bu hafta Merkür Retro’da, yani yeni başlangıçlar için çok da uygun bir dönemde değiliz. Her şey gönlünüzce olsun…