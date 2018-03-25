Haftalık burç yorumları (26 Mart – 1 Nisan 2018 astroloji)
Geçen hafta Güneş Koç Burcu’na geçti ve ilkbahar ekinoksu ile ilkbahara resmen başladık. Koç dönemi enerjisi bize daha bireysel, daha hızlı harekete geçebilen, daha girişimci ruhlu olmayı getirir. Astrolojide, Venüs; aşkın, zarafetin, sanatın sembolüdür. Boğa Burcunda ve Terazi Burcunda yücelir yani enerjisini tam olarak yansıtabilir. Bir doğum haritasında Venüs İkili ilişkilerinizdeki yaklaşımınızı ve tavrınızı ortaya koyar. Bu hafta başında, Venüs’ün Koç Burcunda olması ile ikili ilişkilerde daha cesur, dürüst ve tutkulu davranırken, Venüs’ün hafta sonunda Boğa’ya geçmesi ile ilişkilerimize bakış açımızda farklılıklar gözlemleyebiliriz. Venüs Boğa’da iken estetik kaygılarımız ön planda olur. Konfor ve rahatlık bekleriz ilişkimizde. Maddi konulara bakış açımız hep kendimizi güvence altına alacak şekildedir.
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1
Bu haftanın bir diğer önemli gökyüzü olayı da 31 Mart 2018’de, İstanbul saati ile 15:40’ta yaşanacak, 10° Terazi Burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay, Ay ve Güneş’in birbirleriyle 180° lik açı oluşturduğu gökyüzü olayıdır. Astrolojik olarak yorumlandığında, Dolunaylar genelde kapanışlara, bitişlere veya önemli farkındalıklara işaret edilir. Dolunay anının yükseleni Aslan Burcu. Koç, Terazi, Aslan ve Kovalar başrolde olacak. Yükselen Burcunuza olan etkisini aşağıda bulabilirsiniz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta olsun…
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2
Yükselen Koç
Sevgili Koçlar, sizin mevsiminiz başladı, kendinizi daha enerjik ve rahat hissettiğiniz günler geldi. Güneş, Merkür, Venüs ve Uranüs sizin burcunuzda. Hayatınızın akışında değişiklikler yaşayabileceğiniz bir haftadasınız. Yeni yaşınızı kutlayacağınız bu dönem içerisinde, 31 Mart’ta yaşanacak Dolunay ile net kararlar verebilir, sizin için artık önemini yitirmiş konuları tamamen kapatabilirsiniz. Özellikle eğer varsa ilişkiniz ile ilgili önemli farkındalıklar ile hareket edebilirsiniz. Sağlık konularına da bu Dolunay döneminde dikkat etmeniz faydalı olacaktır.
Bu hafta da, uzun zamandır kafanızı meşgul eden iş hayatınızdaki/öğrenmek istediğiniz konular ile ilgili düşünceli bir hafta olacak diyebiliriz. Aksiyona geçmek için çok isteklisiniz fakat unutmayın ki bu hafta Merkür Retro’da, yani yeni başlangıçlar için çok da uygun bir dönemde değiliz. Her şey gönlünüzce olsun…
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3
Yükselen Boğa
Sevgili Boğalar uzun bir zamandır, zihninizin derinlerinde saklanan korkularınız ve endişeleriniz ile meşgulsünüz. Hareketlerinizi, düşüncelerinizi etkileyen bu baskı zaman içerisinde dağılacak, en önemli farkındalık zamanı da 31 Mart’ta yaşanacak Dolunay olacak. Bu Dolunay duygularınızdan endişelerinizi ayırmak için önemli bir fırsat olabilir. Dolunay dönemleri kapanışları, bitişleri ve kopuşları ortaya çıkarır, korkularınızdan hızla uzaklaşmanız için vesile yaratır. Merkür Retro olduğundan herhangi bir yeni karara imza atmadan önce detayları kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Sağlığınız ile ilgili konulara da bu Dolunay’da dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Eğer halihazırda gündeminizde sağlığınız varsa, çözüme ulaşabilir.
Yurtdışı konuları ve öğretim hayatınız ile ilgili konularda endişe duymadan, daha rahat hareket edebilirseniz, çözme daha kolay ulaşabilirsiniz. Bu alandaki Oğlak baskısı sizi bunaltmakla beraber, harekete geçmeniz için de sizi sürekli zorlar durumda. Sağlıklı, mutlu bir hafta olsun...
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4
Yükselen İkizler
Sevgili İkizler, en sevdiğiniz ve en başarılı olduğunuz konulardan bir tanesi insan ilişkileriniz. Çevrenizde çok arkadaşınız olmasını seviyorsunuz fakat çoğu zaman da en büyük darbeyi arkadaşlarınızdan alıyorsunuz. Geçtiğimiz hafta arkadaş çevreniz ile ilgili yaşadığınız temel konular her ne ise, bu Dolunay’da sonuçlarını görmeye başlarsınız. Örneğin yeni bir arkadaş çevresine girdiyseniz, yeni arkadaşlarınız hakkında yeni farkındalıklara ulaşırsınız, eski arkadaşlarınız ile ilgili konularınız varsa, bu Dolunay döneminde çözüme ulaşır ya da ilişkiniz ara alır. Senaryo ne olursa olsun, Merkür Retro dönemindeki iken yeni başlangıçlardan uzak durmanızı, mutlaka yapacaksanız da ince eleyip sık dokumanızı tavsiye ederim.
Maddi konularda özellikle alacaklarınız ile ilgili bir süredir kafanız meşgul, bu hafta bu konularla ilgili çözüme ulaşmak konusunda daha şanslı ve çalışkan olabilirsiniz. Arkadaş sohbetlerinizin ve kahkahalarınızın bol olduğu bir hafta olsun…
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5
Yükselen Yengeç
Sevgili Yengeçler, uzun bir süredir iş hayatınız hayatınızda önemli bir odak alanı kaplıyor. Enerjinizi yoğun olarak aktardığınız hatta yuvanız ve iş hayatınız arasındaki dengeyi kurmak için çabaladığınız bir konu durumunda olabilir. Bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte özellikle duygularınız ve mantığınız arasında bir ikilem yaşayabilirsiniz. Karar verebilmeniz için gerekli olan farkındalıklara ulaşabilirsiniz. Akışta kalmanızda ve direnmemenizde fayda var…Eğer iş hayatınız ile ilgili yeni bir döneme başlamak gibi bir planınız varsa, Merkür Retro’su bitince bu yeni başlangıcı yapmanızı veya detaylara çok dikkat etmenizi tavsiye ederim.
Artık biliyorsunuz, Satürn iki yıl boyunca ikili ilişkiniz, evliliğiniz veya varsa ortağınız ile ilgili konularda size dersler kazandırmaya devam edecek. Sizi darbeleyen konuları tersine çevirmek ve düzeltmek için çok istekli ve hırslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Aşk ve şansın sizinle olacağı, mutlu bir hafta olsun….
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6
Yükselen Aslan
Sevgili Aslanlar, bu yıl neredeyse her gökyüzü olayının başrolünde siz varsınız…31 Mart’ta yaşanacak Dolunay’ın da yükseleni Aslan Burcu olacak. Bu Dolunay’daki ana tema, 2 hafta önce yaşanan Yeni Ay ile birlikte beliren para/iş konuları, alacak/verecek dengesi…Yatırım yapmayı planladığınız konularda veya gelmesini beklediğiniz para konularında daha somut ve net bir adım atabilirsiniz. Fakat hemen hatırlatayım, Merkür’ün Retro olduğu bu dönemde, yeni kararlar almak ve yatırımlar yapmak için aslında çok da uygun zaman değil. Eğer beklenemeyecek kadar acil bir durumsa, tüm detayları birkaç kere gözden geçirmenizi tavsiye ederim.
Bu hafta size keyif ve neşe verecek planlar yapmak konusunda çok istekli olsanız da istediğiniz parti ortamını yaşayamayabilirsiniz. Aşk konularında bu kadar Oğlak baskın bir dönemi yaşıyor olmak sizi biraz bunaltabilir. Özellikle bu konuda detaylıca düşünmek, analiz etmek, hep daha iyiye ulaşmaya çalışmak sizi gerebilir.
Bu hafta da aileniz ve yuvanız ile ilgili şans yanınızda, sizi mutlu edecek haberler alabilir, huzuru yuvanızda bulabilirsiniz. Sağlıklı, keyifli, neşeli, mutlu bir hafta dilerim.
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7
Yükselen Başak
Sevgili Başaklar, 31 Mart’ta yaşanacak Dolunay sizi maddi konular ile ilgili bir farkındalığa taşıyabilir. Uzun zamandır ailenizden size miras kalan bir değeri elden çıkarabilirsiniz, ödenmesi gereken borçlarınızı kapatabilirsiniz. Senaryonun ne olabileceğine insanoğlunun hayal gücü yetmese de, para konuları ile ilgili bazı gelişmeler yaşanacak gibi duruyor.
Bu yıl size neşe katacak, eğlendirecek, keyif verecek konular ile ilgili önemli dersleriniz ve kazanımlarınız var. Bu hafta da bunlardan biri olacak gibi duruyor. Özellikle aşk meselelerinde, bu yıl Satürn’e direnmek yersiz. Biliyorum en zorlandığınız konu akışta kalabilmek, hayatı geldiği gibi yaşayabilmek ama bu hafta sizin kontrolünüz dışında gelişecek her konuda size akışta kalabilmenizi tavsiye ederim. Hayatı sürekli kontrol altına alarak yaşamaya çalışmak aslında size de büyük zorluk veriyor ve zaten kontrol alamadığınız o kadar çok konu var ki! Bu sebeple akışta kalabileceğiniz bir hafta diliyorum.
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8
Yükselen Terazi
Sevgili Teraziler, 31 Martta yaşanacak Dolunay’ın başrolünde siz varsınız. Yani en çok etkileneceklerdensiniz. 1. Evinizde gerçekleşecek bu Dolunay’da, özellikle kendinizi daha ön plana alarak, bu sizin için zor bir durum biliyorum, ilişkiniz, hisleriniz, duygularınız ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İlişkiniz ile ilgili yeni farkındalıklara ulaşabilirsiniz. İlişkinizde fevri kararlar vermeden davranmaya çalışmalısınız.
Maddi konular ile ilgili şans yanınızda olmaya devam ediyor.
Bu hafta özellikle çok yakın dostlarınız, kardeşleriniz ile ilgili sizi harekete geçirecek gelişmeler olabilir. Uzun zamandır çözmeye çalıştığınız konular çözüme yaklaşabilir.
Dolunay’ın size kendinizi hatırlatacağı keyifli bir hafta dilerim.
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9
Yükselen Akrep
Sevgili Akrepler, bu yıl genel olarak şans yanınızda olsa da, 31 Mart’ta yaşanacak Dolunay sizin için biraz zorlayıcı olabilir. Kaçmaya çalıştığınız, bilinçaltınıza attığınız konuları düşünmeye fazla odaklanabilirsiniz. Dolunay ile birlikte bu endişe ve korkular ile ilgili yüzleşmeler, kapanışlar olabilir. Eğer sizin için çalışan ekipleriniz varsa, bu Dolunay’da onlarla ilgili durumlar da oluşabilir. Gökyüzü sadece konuların neler olabileceğine dair ipucu verir, senaryonun ne olacağını kimse bilemez. Bu sebeple sadece ana temalar ile ilgili ipuçlarını toplayıp, siz detaylandırın.
Aşk hayatınızdaki tatlı telaş sanki devam ediyor. Fevri davranışlar size göre değil biliyorum ama bu hafta buna biraz daha dikkat edin, fevri davranışlardan uzak durun. Yuvanız ile ilgili konuları çok net göremiyorsunuz, sis bulutu ardından bakıyor gibisiniz. Bu bulutlar dağıldıktan sonra daha net kararlar alabilirsiniz. İyi haftalar…
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10
Yükselen Yay
Sevgili Yaylar, bu haftaki Dolunay ile iş hayatınız ile ilgili bazı önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bazı bilgilere ulaşabilir, kendinizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Kendinizle uğraştığınız bu dönemde, iş hayatınız ve para konuları da gündem maddeleriniz içerisinde olmaya devam ediyor. Bir taraftan da aileniz ve yuvanız ile ilgili harekete geçmek ve bazı konuları yeniden yapılandırma arzusundasınız. Hareketli, yerinizde duramadığınız bir dönem içerisindesiniz. Unutmamanız gerekir ki Merkür Retro iken yeni başlangıçlar yapılması pek tavsiye edilmez…
Arkadaşlarınızın desteğini hissettiğiniz, yeni arkadaşlıklar kurduğunuz, bu konuda şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Bol seyahatli, kahkaha dolu bir hafta dilerim…
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11
Yükselen Oğlak
Sevgili Oğlaklar, bu yıl genel olarak sizin adınıza önemli farkındalıklar ve değişimler yaşayacağınız bir yıl olacak. Bazen biraz zorlayabilir ama sonunda mutlaka tam da sizin istediğiniz gelişmeler yaşanacak… Genelde endişeleriniz, kaygı ve korkularınızda mücadele etseniz de, 31 Mart’ta yaşanacak Dolunay ile gündeminiz biraz değişebilir. Bir süredir kafanızı kurcalayan, öğrenmek istediğiniz herhangi bir konu ile ilgili karar verebilir ve ilerleme kaydedebilirsiniz. Vaktinizi boşa geçirmek, faydalı olamamak gibi hisler pek size göre değil. Merak saldığınız, faydalı olduğunuzu hissettiğiniz bir hobiniz mutlaka olmalı, bu hafta da bunu ortaya çıkarmak için iyi bir hafta…
Eğer gündeminizde yurtdışına gitmek varsa bu hafta sonuçlanabilir. Kardeşleriniz ve çok yakın arkadaş çevreniz ile ilgili gelişmeler vaktinizi daha çok alabilir. Sağlıklı, keyifli bir hafta olsun…
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12
Yükselen Kova
Sevgili Kovalar, Aslanlar gibi bu yıl siz de neredeyse her gökyüzü olayında başroldesiniz. 31 Mart’ta yaşanacak Dolunaydan önemli derecede etkileneceklerden biri de sizin burcunuz. Bu etkinin özellikle maddi konularda olması muhtemel. Ailenizden gelecek miras meseleleri, alacağınız prim ödemeleri veya hiç gündeminizde yokken bir anda oluşan vergi ödemeleri gibi konular ortaya çıkabilir. 2018 sizin yılınız olacak, neredeyse her konuyu baştan inşa edeceğiniz, yepyeni başlangıçlarla dolu bir yıl geçiriyorsunuz.
Çevrenizdekilerle ilgili adeta hayat sizi harekete geçmeye zorluyor. Bu konuda derslerinizin nerelerde olduğunu geçtiğimiz aralık ayından beri hissediyor olmalısınız. Bu hafta da bu konularda aksiyona geçmeye ve hızlı sonuçlar almayı planlıyor olabilirsiniz. Özelikle duygularınız konusunda kendinize dürüst davranmanızı tavsiye ederim.
Merkür’ün Retro hareketine başladığı bu hafta özellikle yeni projelere başlamadan etraflıca incelemenizi ve analiz etmenizi tavsiye ederim. İyi haftalar…
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13
Yükselen Balık
Sevgili Balıklar, yükselen burcunuzun derecesine göre değişmekle beraber, bu hafta yaşanacak Dolunay, ilk derecelerdeki Balıklar için maddi konularla ilgili gelişmeler getirebilir. Özellikle ailenizden para konularında gelecek destek ile iş hayatınızı baştan şekillendirebilir veya önemli bir gelire sahip olabilirsiniz. Gelir modeliniz değişebilir. Doğum haritasında son derecelerde olan Balıklar için ise bu Dolunay’daki ana tema, kendileri ve ilişkileri olacak. Eşiniz veya ortağınızla yeni bir farkındalık boyutuna geçebilir, ilişkinizde bir dönemi geride bırakabilirsiniz.
İş hayatınız ile ilgili kaygı ve endişeleriniz devam ederken, siz kendinizi yeni atılımlar yapmaya zorluyorsunuz. Merkür’ün Retro hareketine başladığı bu haftada çok önemli projelere imza atmamanızı, atacaksanız da detaylıca incelemenizi ve acele etmemenizi tavsiye ederim. iyi haftalar…