Haftalık burç yorumları (27 Ağustos - 2 Eylül 2018 astroloji)
ntv.com.tr
Ağustos ayının son haftası, Eylül ayının ilk günlerini kapsayan bu haftada, geçtiğimiz zorlu yaz aylarından sonra hayatlarımızı biraz daha düzenleyen, yoluna sokan enerjiler altında olacağız. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…
-
1
27 Ağustos Pazartesi günü Mars’ın düz harekete geçmesi ile birlikte özellikle hayat ritmimizde daha alışık olduğumuz enerjiler altında olacağız. Yaşam enerjimiz geri geliyor diyebiliriz.
Haftaya Ay Balık burcunda başlayacağız, geçen haftanın son gününde yaşanan Dolunay’ın halen etkisi altındayız. Taşların yerine oturacağı ve bizim biraz daha akışta kalmak için gayret etmemiz gereken bir dönem. Hayatı bazen zorlamak yerine olduğu gibi kabullenmek doğru olan olacaktır. Bu Dolunay ile bunu çok daha net anlayabiliriz.
Hafta ortasında Ay Koç burcuna geçiş yapacak, hareketlerimizde beklenmedik çıkışlar olabilir. Fevri tepkilere daha açık olacağımız enerjiler altındayız. Cuma günü Ay boğa burcuna geçiş yapacak ve keyif yapmak, kendimizi güvende hissetmek bizim için önemli konular olmaya başlayacak. Haftanın son günü Ay İkizler burcuna geçiş yapacak ve iletişim, sosyalleşmek bizim için önem kazanacak.
Sağlık, huzur, sevgi ve mutluluk dolu bir hafta dilerim.
-
2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, yaz dönemi boyunca, Retro hareketini de yapan gezegenlerin etkisi ile eski aşklar ve size keyif veren olayları kafanızda çevirip durdunuz...Geçen haftanın son gününde meydana gelen Dolunay ile gerçekleri görme ve uyanma vakti geldi diyebiliriz. Retro hareketini peşi sıra tamamlayan Merkür ve Mars enerjileri de eklenince, geçmiş ile vakit kaybetmek yerine yepyeni aşklara yelken açmak konusunda siz de daha istekli hale gelebilirsiniz. İyi haftalar…
-
3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, daha dikkatli yaşamaya başladığınızda, sağlığınız da daha olumlu tepkiler veriyor. Özellikle ikili ilişkilerinizde strese yer vermemelisiniz. Karşılıklı anlayış ile orta yolu kolayca bulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Arkadaşlarınız ve aşk hayatınız arasında kalabileceğiniz, çelişkili durumlar oluşabilir. Kadersel bazı gelişmeler yaşanabilir, duygularınızı hayatın akışına bırakıp, fevri tepkiler vermemeniz yerinde olacaktır. İyi haftalar…
-
4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, geçen hafta sonunda yaşanan Dolunay’da siz de kuvvetli etki alacak burçlardan biriydiniz. Özellikle aile konuları ile ilgili gelişmeler oluşmuş olabilir. Gerçekleriniz ve gerçeklerinizin ne kadar kabul gördüğü ile ilgili önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz.
İş hayatınızın gidişatı ile ilgili duygularınız netleşebilir. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün düz hareketine geçmesi ile birlikte, kararlarınızın sağlığını daha iyi sorgulayabilir, mutlu olacağınız senaryoları netleştirebilirsiniz. Mars’ın da pazartesi günü düz hareketine geçmiş olması ile kendinizi daha enerji dolu hissedebilirsiniz. Bol sohbetli bir hafta dilerim…
-
5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, bu haftanın son gününde yaşanacak Dolunay’da sizin en öncelikli konular kardeşleriniz, çok yakın arkadaşlarınız olmuş olabilir. Fayda sağlamak ve mantıklı olanı yapabilmek için yoğun emek sarf edebilirsiniz. Kendi hayalleriniz ve kardeşlerinizin gerçekleri arasında sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Uzun zamandır yurtdışı ile ilgili kafanızı kurcalayan soru işaretleri biraz daha netlik kazanabilir. İyi haftalar…
-
6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, zor dönemlerden geçtiniz. Geçtiğimiz 2 yılda hayatınızda önemli dönemeçler oluştu, bazıları sıkıntı yaratmış olsa da, kendinizle ilgili çok önemli farkındalıklar yaşadınız.
son dönemde çok sıkça belirtiyorum, hayatınız değişiyor… Geçen hafta sonundaki Dolunayda da para konuları ve sizi zorlayan durumlar ile ilgili önemli gelişmeler kaydetmiş olabilirsiniz. Beklenmedik olaylar oluşabilir. Tutulma sıranızı savdınız, artık ektiklerinizi toplama vakti geldi….Hayallerinizin gerçek olacağı, iyi haftalar…
-
7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, sonbahar geldi, sizin döneminiz başladı…Güneş üzerinizde parlarken, yeni güneş döngüsü yılınız başladı. Aslında her yıl olduğu gibi, zorluklar, sevinçler, mutluluklar ve hüzünlerle geçireceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Geçen hafta burcunuzda yaşanan Dolunay’da hem kendiniz hem de ilişkiniz ile ilgili önemli kararlar, sonlar ve belki de kuvvetli başlangıçlara imza atabilirsiniz. Ektiğinizi biçme vakti geldi. Olaylar netlik kazanacak ve belki de hayatın akışında yeni kararlar oluşacak.
Sağlığınıza dikkat etmeyi ihmal etmediğiniz iyi haftalar….
-
8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, sonbaharın başlaması ile sizin döneminize yaklaşıyoruz. Venüs’ün Eylül ayının ortasına kadar sizin burcunuzda kalması ile ikili ilişkilerinizde akıcılık söz konusu…Tabii, Venüs sizin burcunuzda ilerlerken size de bolca güzellik ve zarafet katıyor. Özellikle bu haftadan itibaren yeni başlangıçlarınız çok keyif verecektir. Kendiniz ile ilgili yapmak istediğiniz bir değişiklik varsa bu hafta doğru hafta olabilir. Evet geçen hafta yaşanan Dolunay’da sizin için arkadaşlarınız ve aşk konularında gelişmeler yaşanmaya başlamış olabilir. Her şeyin gönlünüzce olacağı, mutlu bir hafta dilerim.
-
9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, bu haftanın en mutlu gelişmesi, yönetici gezegeniniz Mars’ın Retro hareketini tamamlayıp, durağan konuma geçmiş olması. Yani düz hareketine devam etmek için hazırlanması. Geçen hafta sonunda yaşanacak Dolunay ile birlikte bazı gerçeklerle yüzleşebilir, önemli farkındalıklara ulaşabilirsiniz. İş hayatınız ya da temel sorumluluklarınız da sizi farklı kararlar vermeye itebilir. Önümüzdeki 2 ay daha şans yanınızda olsa da, parasal konularda almanız gereken dersleriniz olabilir. Harcamalarınızı kısmak veya kendi emekleriniz ile daha çok kazanmak gibi konularda kararlı adımlar atabilirsiniz. Hedefleriniz ulaştığınız mutlu bir hafta dilerim.
-
10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, geçen hafta sonunda yaşanacak Dolunay’da kuvvetli etki alacak burçlardan biri de sizdiniz. Halen etkisi de devam ediyor olabilir. Akrabalarınız, kardeşleriniz ve çok yakın dostlarınız ile ilgili gelişmeler oluşmuş olabilir. Uzun bir süredir sizi zorlayan bir konu ile ilgili kafanız biraz daha netleşmiş ve farkındalığınızı yükseltmiş olabilir. İlişkinizde, evliliğinizde varsa ortaklarınız ile ilgili konularda gelişmeler olabilir.
Ekim 2018’den sonra Jüpiter’in sizin burcunuza geçişi ile şans ve bereket her zaman sizinle olacak ve şanslı bir yıl başlayacak. Her şeyin gönlünüzce olacağı mutlu bir hafta dilerim.
-
11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, Satürn, Astrolojide zorlukları, dersleri ile bilinen en büyük gezegendir. Bu sene Oğlak Burcunda...Önemli sınavlar verdiğiniz bir yıldasınız. Hepsinin sonunda aslında daha da olgunlaşmış, ne istediğinizi bilen hale geleceksiniz. Bu hafta sonu yaşanan Dolunay ile birlikte size zorluk ve ağırlık veren bir konuyu kapatıp, rafa kaldırmış olabilirsiniz. Maddi bazı boyutları olsa da, zorluk ve ağırlıktan kurtulmak size iyi gelecektir. Güzel haber şu ki Jüpiter iş hayatınız ile ilgili konularda size bereket getirmeye ve hatta işlerinizi arttırmaya devam ediyor. Her şeyin gönlünüzce olacağı iyi haftalar…
-
12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, iyi haber ile başlayalım, Mars burcunuzdayken başladığı Retro hareketini hafta başında tamamlayıp düz hareketine geçiyor…Yani yaşam sevinciniz ve heyecanınız geri geliyor…Değişiklikler ile dolu iki yıl geçirdiniz. Özellikle ilişkileriniz ile ilgili kritik kararlar aldığınız, hayatınızın akışında önemli müdahaleler yaptığınız bir yaz mevsimindesiniz. Değişiyorsunuz. Son yıllarda hayatınızda önemli farklılıklar oluyor ve aslında siz gelişiyorsunuz. Bu hafta sonunda yaşanan Dolunay ile birlikte, hayatınızda artık size değer katmadığını düşündüğünüz ilişkilerinizi sonlandırmaya karar vermiş, önemli kararlara imza atmış olabilirsiniz. Yenilenen ilişki dünyanız ve farkındalıklarınız ile çok daha keyifli bir dönem sizi bekliyor…Her şeyin gönlünüzce olacağı harika bir hafta dilerim ….
-
13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, Güneş sizin tam karşınızdaki Başak burcunda ilerliyor ve bu hafta sonunda sizin üzerinizde bir Dolunay meydana geldi. Etkisi halen devam ediyor yani önemli bir hafta sizin için… Öncelikle sağlık konularına dikkat, kendinize iyi bakmaya özen göstermeniz iyi olacaktır...İlişkileriniz ve sizin kendi hayatınız arasında sıkışmışlık hissi yaratan durumlara dur diyeceğiniz, ektiklerinizi biçeceğiniz bir dönemdesiniz. Yapabildiğiniz en iyi şeyi yapın ve akışta kalmaya devam edin lütfen...Eylül ayında daha rahat kararlar alabilirsiniz...Bol şans…