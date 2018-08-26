Haftalık burç yorumları (27 Ağustos - 2 Eylül 2018 astroloji)

27 Ağustos Pazartesi günü Mars’ın düz harekete geçmesi ile birlikte özellikle hayat ritmimizde daha alışık olduğumuz enerjiler altında olacağız. Yaşam enerjimiz geri geliyor diyebiliriz.

Haftaya Ay Balık burcunda başlayacağız, geçen haftanın son gününde yaşanan Dolunay’ın halen etkisi altındayız. Taşların yerine oturacağı ve bizim biraz daha akışta kalmak için gayret etmemiz gereken bir dönem. Hayatı bazen zorlamak yerine olduğu gibi kabullenmek doğru olan olacaktır. Bu Dolunay ile bunu çok daha net anlayabiliriz.

Hafta ortasında Ay Koç burcuna geçiş yapacak, hareketlerimizde beklenmedik çıkışlar olabilir. Fevri tepkilere daha açık olacağımız enerjiler altındayız. Cuma günü Ay boğa burcuna geçiş yapacak ve keyif yapmak, kendimizi güvende hissetmek bizim için önemli konular olmaya başlayacak. Haftanın son günü Ay İkizler burcuna geçiş yapacak ve iletişim, sosyalleşmek bizim için önem kazanacak.

Sağlık, huzur, sevgi ve mutluluk dolu bir hafta dilerim.