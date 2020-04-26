Haftalık burç yorumları (27 Nisan-3 Mayıs 2020 )

Geçen haftaki Boğa Yeni Ay’ının ardından, Pazartesi günü iletişim gezegeni Merkür de bu burca geçerek, Ramazan’ın ilk üç haftasında hayatımızdaki yenilikleri olgunlaştırmamıza destek verecek. Fakat Salı günü, kuralcı, özgürlükleri kısıtlayan, bize daima eksiklerimizi hatırlatan, sabırlı, kontrollü olmamızı öğütleyen, Kova burcundaki Satürn ile zorlu etkileşim kuracak. Bu nedenle hedeflerimize giden yolda gecikmeler, eksiklikler ve yetersizliklerle karşılaşabiliriz. Her şeye rağmen moralimizi bozmadan, hedeflerimize giden yolda kararlılıkla ilerlemeli, sonunda elde edeceğimiz başarı ve mutluluğa odaklanmalıyız. Çaba harcayarak elde edilen kazanımların daha değerli olduğunu unutmamalıyız. Özellikle haftanın ilk yarısı maddi birikimlerimizi gözden geçirmek isteyebiliriz. Yengeç burcunda seyahat eden Ay, ışığını ev içindeki ilişkilere yansıtacak. Bu görünümle beraber, aile bireylerinin birbirlerine karşı gösterdiği şefkat ve duyarlılık ön plana çıkabilir. Küskünler için artık barışma zamanı. Diğer yandan miras, hisseler ve paylaşımlar için önemli kararlar alınabilir. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)

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26.04.2020 - 09:34

Haftanın baş kahramanı olan iletişim gezegeni Merkür’ün Cumartesi günü değişimin habercisi Uranüs ile kavuşum yapacak olması, rutin giden hayatımıza bir anda heyecan getirecek. Bu etkiyle gelecek için sürpriz kararlar alabilir ya da ani beklenmedik olaylarla burun buruna gelebiliriz. Bu etkiyi olumlu kullanmak adına, yenilikler karşısında temkinli olmalı her önümüze çıkanın peşinden koşma hissine kapılmamalıyız. Hafta sonunun tamamında Ay Başak burcunda yolculuğunu sürdürecek. Demek ki hızlı değişen yaşam koşulları yüzünden önce endişeye kapılsak da, mevcut duruma mantıklı çözümler üretme gücüne sahip olacağız. Haftayı beden dengenizi ve köklenmeyi güçlendiren egzersizlerle daha dingin hale getirebilirsiniz.

Yükselen Koç ve Koç Burcu: İletişim, anlaşma, ticaret ve yetenek gezeegeni Merkür, Pazartesiden itibaren Boğa burcına geçerek gelecekle ile ilgili hızlı kararlar vermemeniz içini sizi uyaracak. Ramazan Ayı boyunca, evde geçirdiğimiz bu günlerde güvenli bir şekilde doğayla buluşmak fırsatı yaratmalısınız. Zira Boğa burcunun yönetiminde olan ToprakAna ilkbaharın ortasında sizi kucaklamaya hazır olacaktır. İş girişimlerinizde pratik zekanıızı kullanarak fazla risk almadan maddi güvencenizi kontrol altına almak isteyebilirsiniz. Salı günü Merkür’ün, sınırları daraltan Satürn ile kuracağı kontak beklediğiniz tahsilatlarda size gecikmeler yaşatabilir. Hafta sonu ise zihninize düşen farklı fikirleri, karşılaşacağınız sürprizlerle harmanlamaya vakit ayırın. Pazar günü iletişim kazası yaşayabilirsiniz. Sözlerinize dikkat etmelisiniz.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Geçen hafta burcunuzdaki Yeni Ay’ın ardından, üç hafta boyunca iletişim gezegeni Merkür’ü konuk ediyorsunuz. Hafta başında düşüncelerinizi hayata geçirmek isterken, toplumsal kurallar ve kaygılardan dolayı üzerinizde bir baskı varmış gibi hissedebilirsiniz. Belki de iş yerindeki yeniden yapılanma ve organizasyonla ilgili sizi zorlayan durumlar oluşabilir. Ebeveyn rolünüz ya da ebeveynlerle ilişkilerinizde üstlendiğiniz sorumluklar size ağır gelebilir. Tüm bunların altından kalkmak için, ilkbaharın sessizliğini adeta içinize doldurmalı, ciğerlerinize bol bol oksijen göndermelisiniz. Haftanın ilk yarısında Ay Yengeç’te yolculuğunu sürdürürken kardeş ve yakın akrabalarınızla sıcak ve sevgi dolu bir bağ oluşturarak, onları koruyup kollamak istersiniz. Hafta sonu ikili ilişkilerde sürprizler yaşamaya hazır olun.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Yönetici gezegeniniz Merkür, Ramazan’ın ilk haftasında Boğa burcuna yerleşerek, dış dünyadan çok sizi iç sesinize yönlendiriyor. Bilinçaltınıza yerleştirdiklerinizle yüzleşmek için uygun bir dönemden geçeceksşniz. Çevrenizle sessiz kalarak iletişime geçmek isteyebilir, dış dünyadan kendinizi soyutlayarak inançlarınızı derinleştirmek isteyebilirsiniz. Salı günü akademik konular, yurt dışı bağlantılarınız ve yabancılarla ilişklerinizde kısıtlyıcı, sınır çizen yeni kural ya da yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Bu konularla ilgili resmi makamlara başvuru yapabilir ve süreci sıkı takip etmek zorunda kalabilirsiniz. Hafatnın ikinci yarısında Aslan burcunda seyahat edecek Ay, yeteneklerinizi ortaya çıkartan çalışmalarla internet üzerinde sizi buluşturabilir: Sanal alış verişler için gereksiz para harcamalarından kaçınmalısınız. Hafta sonu değişimin habercisi Uranüs ile kavuşum yaşayacak olan Merkür size adeta gelecekten haberler taşıyabilir. Pazar günü bir kadın yüzünden hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Hafta başında Boğa burcuna yerleşen Merkür sayesinde, sosyal ilişkilerinizde daha sıcak sohbetlerin içine dalacaksınız. Yemek tarifleri, yoga ve meditasyaoın, sağlıklı beslenme konuları ilginizi çeker. Beden sağlığınıza ekstra önem göstermek isteseniz de canınız her zamankinden daha çok çikolatalı pasta çekecektir. Bu hafta egzersizlerinize özen göstermeli, ilkbaharın hakkını evde kalarak da vermelisiniz. Salı günü ortak gelir alanınızda kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. Vergi, sigorta, kredi borcunuzu yakından takip etmek, sizi faizli ödemelerden korur. Çarşamba günü burcunuza yerleşen Ay, ikili ilişikilerinizde partnerinizden daha çok ilgi görmek istemenize neden olacaktır. Ayrıca, sevginizi muhtaç olanlara aktarmak için elinizden gelenin en iyisini yapmak istersiniz. Hafta sonu arkanızdan kouşanların sözlerine aldırmadan, arkadaşlarınızla geleceğe ait ümit dolu fikirlerinizi paylaşın.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Boğa burcuna yerleşen astrolojinin jokeri, Merkür’ün diğer gezegenlerle kurduğu kontağın etkilerini deneyimleyeceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Fikirler, aksiyon, yetenek ve ulaşımı temsil eden bu gezegen sayesinde dış dünyayla iletişiminizi hızlandırabilir, fikirlerinizi gemniş çevrelere yayma şansı elde edersiniz. Toplumun ortak menffaatini gözeten projelerde yer almak bugünlerdeki itiliminizi oluşturur. Haftanın ikinci yarısı burcunuza yerleşen Ay, herkes tarafından beğenilmenizi ve takdir görmenizi sağlar. İkili ilişkilerde kalıcı olmayan platonik aşklara gönlünüzü açmak istersiniz. Hafta sonunda, sürprizlerin kahramanı Uranüs ile Merkür’ün kavuşumu, dış dünyadaki kimliğnizle çevrenizdekileri şaşırtacak kararlar almanızı sağlar. Gelecekte iş hayatınıza yön verecek parlak fikirleri olan bir kişiyle de tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle, uzun zamandır monoton giden hayatınıza renkli bir soluk katabilirsiniz. Zira uzaklar, yurt dışı bağlantılarınız ve eğitim konularında iletişm trafiğinde hızlı bir artış meydana gelir. Ayrıca tanıtım ve pazarlama ile ilgili çalışmalarınızı hızlandırabilir, online seminer ve eğitimlere katılarak farklı konularda bilginizi derinleştirebilirsiniz. Bu süreç içinizdeki yaşama heyecanına olumlu etki yapacaktır. Diğer yandan gündelik hayatın getirdiği bağlayıcı kurallar, özgürlüğünüz elinizden alınmış gibi hissetmenize neden olsa da moralinizi bozmamalısınız. Dolaşım sistemi ve kalp ritminize özen göstermek sizin için faydalı olur. Evcil hayvanınızın sağlığı ile igili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın mutsuzluğu size de olumsuz olarak yansır. Onlara moral ve destek vererek aranızdaki dengeyi korumalısınız. Hafta sonunda ikili ilişkilerinizde belirsizlikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Bu hafta Boğa burcuna yerleşen Merkür, finans konusuyla ilgili krizlerle karşılaşmanıza neden olur. Özellikle eşinizin geliriyle ilgili bir konuda belirsizlek meydana gelebilir. Bu durumda soğukkanlı davranmalı, özgüveninizi yüksek tutmalısınız. Salı günü zaman yöneticisi ve özgürlüğümüzün sınırlarını çizen Satürn’ün Merkürle zorlu etkileşimi, çocuğunuz ya da hayat arkadaşınızla aranızdaki iletişime bir zorlanma taşıyacaktır. Bu durumu olumlu kullanmak adına, yaşantınızda yeni bir düzen oluşturmak için birlikte ortak kuralları belirleyebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizden elinizi ayağınızı çekmek isteseniz de dostlaırnız asla sizi yalnız bırakmazlar. Hafta sonunda meydana gelecek olan sürpriz bir gelişme maddi açıdan rahat etmenizi sağlar. Yönetici gezegeniniz Venüs, ilişkilerde sizi ikilemler ortasında kararsız bırakabilir. İç sesinizi dinleyerek son kararınızı vermelisiniz.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Bu hafta iletişim gezegeni Merkür yaklaşık 20 gün boyunca ikili ilişkiler alanınıza yerleşiyor. Demek bol bol konuşacağınız, fikirleirnizi paylaşacağınız bir döneme adım atıyorsunuz. Bu süreçte size dost görünen bazı kişişlerin gerçek yüzleriyle de tanışabilirsiniz. O nedenle güven duyacağınız insnaları özenle seçmeli, kuşkulandıklarınızla yollarınızı net bir şeklide ayırmalısınız. Bu ayrım Salı günü baş öğretmen Satürn’ün soğuk yüzüyle sizi buluşturabilir. Ev ortamnıza yansıyacak bu yalnızlaşma süreci, gelecekteki yaşamınız için size kılavuzluk edecektir. Ayrıca bu dönemde ev düzeninizde kökten değişimlere açıksınız. Yeni yatırımları değerlendirmek isteyebilirsiniz.Ayağınızı yorganınıza göre uzatmalı, harcamalarınızda ksıtlamaya gitmelisiniz. Hafta sonunda partnerinizle sürpriz gelişmlere açık bir konuşma yapabilirsiniz. Hayatın heyecanını her zaman sağlıkla deneyimlemelisiniz.

Yükselen Yay ve Yay Burcu: Bu hafta sahnede iletişim dehası Merkür var. Zira Pazartesiden itibaren Boğa burcuna geçerek hafta boyunca pek sosyal ve kuşak gezegenleriyle etkileşim içine girerek, hayatımıza hızlı enerjisiyle yön verecek. Yaklaşık 20 gün boyunca rutin hayatınızı pratik fikirler ile yeniden yapılandırma fırsatı bulabilirisiniz. Çalışma arkadaşlarınızla kurduğunuz dostlukları güçlendirmek için bu süreç size fayda sağlar. Bu dönemde evinize yumuşacık tüyleri olan bir evcil hayvan alabilirsiniz. Beden sağlığınızla ilgili konular, Merkür’ün Salı günü kısıtlamaları ve eksiklikleri temsil eden Satürn ile kuracağı zorlu etkileşim nedeniyle ön plana çıkabilir. Diğer yandan aile büyüklerinizin sağlığını da gözetmek durumunda kalabilirsiniz. Kronik hastalıkların tedavi sürecinde değişik bir yöntemi deneyebilirsiniz. Hafta sonu rutin hayatınızda sürprizlere açık olacaksınız. İlişkilerde hayal kırıklığına dikkat.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Hafta başında Boğa burcuna geçecek olan Merkür sayesinde, neşe, keyif, coşkuya odaklanmak isteyeceksiniz. Moralinizi yükselteceğiniz konuları arkadaşlarınızla paylaşmak hoşunuza gider. Dostluklarınızın kıymetini daha çok anlayacaksınız. Diğer yandan çocuğunuzla aranızda kuracağınız ilişkilerde daha sıcak bir atmosferi solursunuz. Harcamalarınızı gelirinize göre dengelemelisiniz. Yeni iş kollarına ilgi duyabilir, evde oturarak networkler üzerinden farklı uğraşlar içine girebilirsiniz. Bu nedenle bu hafta kendinizi online eğitimlerin içinde bulacaksınız. Hayatınızı yeniden şekillendirirken, Pazar günü eski değerlerinizi bir anda geride bırakmak isteğine kapılabilirsiniz. Unutkanlığa karşı zihninizi meditasyonla dinlendirmeli, bu şekilde dinginliğinizi korumalısınız.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: Pazartesi günü Boğa burcuna geçen Merkür sayesinde ev içi iletişiminizde sağlıklı bir düzen kurarken, kendinizi yine de yalnız hissedebilirsiniz. Böyle hissetmenize neden olan kısıtlamaların temsilcisi Satürn gezegeni özllikle ikili ilişkilerinizde size ciddi sorumluluklar yükleyecektir. Bu durumu kabullenmeli ve bu sayede kendinizi daha güçlendirmelisiniz. Gereksiz ayrılık kararlarıyla, boşuna yaşamınızı zorlu bir sınava tabi tutmayın. Ruhsal dengenizin korunmasına özen göstermeli,haftanın ikinci yarısında sevdiklerinize zeytin dalı uzatmalısınız. Hafta sonunda evde yeni bir düzenlemeye gidebilir, işlerinizi ev ortamından daha rahat ve konforu bir şekilde yürütme şansı yakalarsınız. Ayrıca durgun ekonomik göstergeler sizi sürpriz bir şekilde köklü bir yatırıma yönlendirebilir.

Yükselen Balık ve Balık Burcu: Pazartesiden itibaren Boğa burcuna geçen iletişim ve yaratıcılık gezegeni Merkür, yeteneklerinizi ortaya koymak için size pek çok fırsatlar sunacak. Pratik zekadan faydalanarak ilgi duyduğunuz sanatsal faaliyetlerle haşır, neşir olabilirsiniz. Yazarlık için kolları sıvayabilir, sosyal medya hesabınızı güncel şartlara adapte edebilirsiniz. Kardeş ve yakın akrabalarla yürüttüğünüz ortak konularda bir tamamlanma süreci yaşayacaksınız. Eğitsel konulara ilginiz artar. Hafta sonunda Başak burcunda seyahat eden Ay, ikili ilişkilerinizde partnerinizin sizden daha fazla ilgi beklemesine neden olur. Onun endişelerinden kurtulması için daima yanınızda olacağınızı kendisine hissettirmeli ve koşulsuz sevginizi cömertçe paylaşmalısınız. Aksi takdirde ev ortamınızda gerginlikler gündeme gelebilir.