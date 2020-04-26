Haftalık burç yorumları (27 Nisan-3 Mayıs 2020 )

26.04.2020 - 09:34
Haftanın baş kahramanı olan iletişim gezegeni Merkür’ün Cumartesi günü değişimin habercisi Uranüs ile kavuşum yapacak olması, rutin giden hayatımıza bir anda heyecan getirecek. Bu etkiyle gelecek için sürpriz kararlar alabilir ya da ani beklenmedik olaylarla burun buruna gelebiliriz. Bu etkiyi olumlu kullanmak adına, yenilikler karşısında temkinli olmalı her önümüze çıkanın peşinden koşma hissine kapılmamalıyız. Hafta sonunun tamamında Ay Başak burcunda yolculuğunu sürdürecek. Demek ki hızlı değişen yaşam koşulları yüzünden önce endişeye kapılsak da, mevcut duruma mantıklı çözümler üretme gücüne sahip olacağız. Haftayı beden dengenizi ve köklenmeyi güçlendiren egzersizlerle daha dingin hale getirebilirsiniz.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: İletişim, anlaşma, ticaret ve yetenek gezeegeni Merkür, Pazartesiden itibaren Boğa burcına geçerek gelecekle ile ilgili hızlı kararlar vermemeniz içini sizi uyaracak. Ramazan Ayı boyunca, evde geçirdiğimiz bu günlerde güvenli bir şekilde doğayla buluşmak fırsatı yaratmalısınız. Zira Boğa burcunun yönetiminde olan ToprakAna ilkbaharın ortasında sizi kucaklamaya hazır olacaktır. İş girişimlerinizde pratik zekanıızı kullanarak fazla risk almadan maddi güvencenizi kontrol altına almak isteyebilirsiniz. Salı günü Merkür’ün, sınırları daraltan Satürn ile kuracağı kontak beklediğiniz tahsilatlarda size gecikmeler yaşatabilir. Hafta sonu ise zihninize düşen farklı fikirleri, karşılaşacağınız sürprizlerle harmanlamaya vakit ayırın. Pazar günü iletişim kazası yaşayabilirsiniz. Sözlerinize dikkat etmelisiniz.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Geçen hafta burcunuzdaki Yeni Ay’ın ardından, üç hafta boyunca iletişim gezegeni Merkür’ü konuk ediyorsunuz. Hafta başında düşüncelerinizi hayata geçirmek isterken, toplumsal kurallar ve kaygılardan dolayı üzerinizde bir baskı varmış gibi hissedebilirsiniz. Belki de iş yerindeki yeniden yapılanma ve organizasyonla ilgili sizi zorlayan durumlar oluşabilir. Ebeveyn rolünüz ya da ebeveynlerle ilişkilerinizde üstlendiğiniz sorumluklar size ağır gelebilir. Tüm bunların altından kalkmak için, ilkbaharın sessizliğini adeta içinize doldurmalı, ciğerlerinize bol bol oksijen göndermelisiniz. Haftanın ilk yarısında Ay Yengeç’te yolculuğunu sürdürürken kardeş ve yakın akrabalarınızla sıcak ve sevgi dolu bir bağ oluşturarak, onları koruyup kollamak istersiniz. Hafta sonu ikili ilişkilerde sürprizler yaşamaya hazır olun.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Yönetici gezegeniniz Merkür, Ramazan’ın ilk haftasında Boğa burcuna yerleşerek, dış dünyadan çok sizi iç sesinize yönlendiriyor. Bilinçaltınıza yerleştirdiklerinizle yüzleşmek için uygun bir dönemden geçeceksşniz. Çevrenizle sessiz kalarak iletişime geçmek isteyebilir, dış dünyadan kendinizi soyutlayarak inançlarınızı derinleştirmek isteyebilirsiniz. Salı günü akademik konular, yurt dışı bağlantılarınız ve yabancılarla ilişklerinizde kısıtlyıcı, sınır çizen yeni kural ya da yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Bu konularla ilgili resmi makamlara başvuru yapabilir ve süreci sıkı takip etmek zorunda kalabilirsiniz. Hafatnın ikinci yarısında Aslan burcunda seyahat edecek Ay, yeteneklerinizi ortaya çıkartan çalışmalarla internet üzerinde sizi buluşturabilir: Sanal alış verişler için gereksiz para harcamalarından kaçınmalısınız. Hafta sonu değişimin habercisi Uranüs ile kavuşum yaşayacak olan Merkür size adeta gelecekten haberler taşıyabilir. Pazar günü bir kadın yüzünden hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Boğa burcuna yerleşen astrolojinin jokeri, Merkür’ün diğer gezegenlerle kurduğu kontağın etkilerini deneyimleyeceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Fikirler, aksiyon, yetenek ve ulaşımı temsil eden bu gezegen sayesinde dış dünyayla iletişiminizi hızlandırabilir, fikirlerinizi gemniş çevrelere yayma şansı elde edersiniz. Toplumun ortak menffaatini gözeten projelerde yer almak bugünlerdeki itiliminizi oluşturur. Haftanın ikinci yarısı burcunuza yerleşen Ay, herkes tarafından beğenilmenizi ve takdir görmenizi sağlar. İkili ilişkilerde kalıcı olmayan platonik aşklara gönlünüzü açmak istersiniz. Hafta sonunda, sürprizlerin kahramanı Uranüs ile Merkür’ün kavuşumu, dış dünyadaki kimliğnizle çevrenizdekileri şaşırtacak kararlar almanızı sağlar. Gelecekte iş hayatınıza yön verecek parlak fikirleri olan bir kişiyle de tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle, uzun zamandır monoton giden hayatınıza renkli bir soluk katabilirsiniz. Zira uzaklar, yurt dışı bağlantılarınız ve eğitim konularında iletişm trafiğinde hızlı bir artış meydana gelir. Ayrıca tanıtım ve pazarlama ile ilgili çalışmalarınızı hızlandırabilir, online seminer ve eğitimlere katılarak farklı konularda bilginizi derinleştirebilirsiniz. Bu süreç içinizdeki yaşama heyecanına olumlu etki yapacaktır. Diğer yandan gündelik hayatın getirdiği bağlayıcı kurallar, özgürlüğünüz elinizden alınmış gibi hissetmenize neden olsa da moralinizi bozmamalısınız. Dolaşım sistemi ve kalp ritminize özen göstermek sizin için faydalı olur. Evcil hayvanınızın sağlığı ile igili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın mutsuzluğu size de olumsuz olarak yansır. Onlara moral ve destek vererek aranızdaki dengeyi korumalısınız. Hafta sonunda ikili ilişkilerinizde belirsizlikler yaşayabilirsiniz.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Bu hafta iletişim gezegeni Merkür yaklaşık 20 gün boyunca ikili ilişkiler alanınıza yerleşiyor. Demek bol bol konuşacağınız, fikirleirnizi paylaşacağınız bir döneme adım atıyorsunuz. Bu süreçte size dost görünen bazı kişişlerin gerçek yüzleriyle de tanışabilirsiniz. O nedenle güven duyacağınız insnaları özenle seçmeli, kuşkulandıklarınızla yollarınızı net bir şeklide ayırmalısınız. Bu ayrım Salı günü baş öğretmen Satürn’ün soğuk yüzüyle sizi buluşturabilir. Ev ortamnıza yansıyacak bu yalnızlaşma süreci, gelecekteki yaşamınız için size kılavuzluk edecektir. Ayrıca bu dönemde ev düzeninizde kökten değişimlere açıksınız. Yeni yatırımları değerlendirmek isteyebilirsiniz.Ayağınızı yorganınıza göre uzatmalı, harcamalarınızda ksıtlamaya gitmelisiniz. Hafta sonunda partnerinizle sürpriz gelişmlere açık bir konuşma yapabilirsiniz. Hayatın heyecanını her zaman sağlıkla deneyimlemelisiniz.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Bu hafta sahnede iletişim dehası Merkür var. Zira Pazartesiden itibaren Boğa burcuna geçerek hafta boyunca pek sosyal ve kuşak gezegenleriyle etkileşim içine girerek, hayatımıza hızlı enerjisiyle yön verecek. Yaklaşık 20 gün boyunca rutin hayatınızı pratik fikirler ile yeniden yapılandırma fırsatı bulabilirisiniz. Çalışma arkadaşlarınızla kurduğunuz dostlukları güçlendirmek için bu süreç size fayda sağlar. Bu dönemde evinize yumuşacık tüyleri olan bir evcil hayvan alabilirsiniz. Beden sağlığınızla ilgili konular, Merkür’ün Salı günü kısıtlamaları ve eksiklikleri temsil eden Satürn ile kuracağı zorlu etkileşim nedeniyle ön plana çıkabilir. Diğer yandan aile büyüklerinizin sağlığını da gözetmek durumunda kalabilirsiniz. Kronik hastalıkların tedavi sürecinde değişik bir yöntemi deneyebilirsiniz. Hafta sonu rutin hayatınızda sürprizlere açık olacaksınız. İlişkilerde hayal kırıklığına dikkat.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Pazartesi günü Boğa burcuna geçen Merkür sayesinde ev içi iletişiminizde sağlıklı bir düzen kurarken, kendinizi yine de yalnız hissedebilirsiniz. Böyle hissetmenize neden olan kısıtlamaların temsilcisi Satürn gezegeni özllikle ikili ilişkilerinizde size ciddi sorumluluklar yükleyecektir. Bu durumu kabullenmeli ve bu sayede kendinizi daha güçlendirmelisiniz. Gereksiz ayrılık kararlarıyla, boşuna yaşamınızı zorlu bir sınava tabi tutmayın. Ruhsal dengenizin korunmasına özen göstermeli,haftanın ikinci yarısında sevdiklerinize zeytin dalı uzatmalısınız. Hafta sonunda evde yeni bir düzenlemeye gidebilir, işlerinizi ev ortamından daha rahat ve konforu bir şekilde yürütme şansı yakalarsınız. Ayrıca durgun ekonomik göstergeler sizi sürpriz bir şekilde köklü bir yatırıma yönlendirebilir.