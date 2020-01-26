Haftalık burç yorumları (27 Ocak-2 Şubat 2020)

Yükselen Balık ve Balık Burcu:

Burcunuzda seyahat eden Ay, hafta başında sizi aşırı romantik ve melankolik bir ruh haline sokabilir. İkili ilişkilerinizde bazı netleşmeyen durumları çözüme kavuşturmak için haftanın ikinci yarısına kadar sabretmeniz gerekiyor. Ancak o zaman size eşlik eden kişinin de desteğiyle doğru kararlar alıp, eyleme geçebileceksiniz. Hayalinizde dış görünüşünüzü daha da güzelleştirmek yatsa da doğal halinizin özgün tarafını asla göz ardı etmemelisiniz. Belki saç stilinizi ya da makyajınızı değiştirmek gibi ufak dokunuşlarla kendinize yeni bir imaj yaratmanız daha doğru olur. İş hayatınızda ise rekabetçi bir ortamdasınız. Yöneticilerin doğru buldukları fikre karşı çıkmak size boşuna vakit kaybettirir. Kişiliğinizden ödün vermeden onların aldıkları kararlara uymak ve iyi ir takım oyuncusu olmak, sene içinde kariyerinizde yükselmenize neden olacaktır. Anneniz ile tartışmaktan kaçınmalısınız.