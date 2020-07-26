Haftalık burç yorumları (27 Temmuz-2 Ağustos 2020 astroloji)



Bayram haftasında iletişim, yetenek ve aksiyon gezegeni Yengeç burcundaki Merkür’ün başrol oynadığı bir sürece adım atıyoruz. Yaşam şartlarındaki zorunlu değişimlere hazırlıklı olmalıyız. Akrep burcundaki Ay ile haftanın ilk 2 günü sezgiler ve duygusal krizlerle baş etmeye çalışırken, yakın çevremizdekileri kanatlarımız altına almak isteyeceğiz. Fakat Pazartesi günü Merkür’ün Koç burcundaki Mars ile kuracağı zorlu etkileşim, sözlü ifadelerin silahtan çıkan bir mermi gibi hedefe saplanıp yaralayacağını söyleyebiliriz. Güdüsel kararlar, ani hareketler hepimize sonunda pişmanlık yaşatabilir. Sevdiklerimize karşı daha hassas ve alıngan bir tutum içine girebiliriz. Bunların üstesinden gelmek için soğukkanlılığımızı korumalı, doğru bildiğimiz ilkelerden asla ödün vermemeliyiz. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)

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26.07.2020 - 09:22

Çarşamba günü Merkür’ün Oğlak burcundaki Jüpiter ile yaşayacağı karşıtlık, düşüncelerimizi abartılı bir biçimde ifade etmemize neden olabilir. Ailevi konular, geleneksel değerler, finansal yatırımlar alanında hızlı gelişmeler yaşanabilir. Aidiyet duygumuzu tetikleyecek durumlarla uğraşmak zorunda kalabiliriz. Milliyetçilik, vatanseverlik temaları ülke gündeminde öne çıkabilir. Kişisel çıkarlardan çok toplum yararına olan konuları gözetmek en doğru karar olacaktır. Perşembe günü Yay burcundaki seyahatini sürdüren Ay, bize özgürlüğün ve iyimserliğin ne kadar önemli olduğunu hatırlatırken, Yengeç burcundaki Merkür’ün, Balık’taki hayaller kahramanı Neptün ile kuracağı olumlu etkileşim ile sezgisel yönümüz güçlenip mistik konulara ilgi duyabiliriz. Gerçeklerle idealler arasındaki farkı ayrımsamak, bu dönemde ayağımızı yere sıkı basmak adına değerli olacaktır. Zira Cumartesi Merkür ile yıkıp yeni düzen kurmayı seven Oğlak’taki Plüton’un karşıtlığı, karşımızdakilere karşı kendimizi sürekli koruma altında tutmak istememize neden olur. Şüpheci fikirleri, obsesif ve takıntılı hale getirmeden hayatın doğal akışına ve ritmine uyumlanıp, yaşadıklarımızı kişiselleştirmemeye özen göstermeliyiz. Pazar günü ise Aslan burcundaki Güneş ile inatçı ve kararlarından kolay kolay ödün vermeyen Boğa’daki Uranüs’ün gergin etkileşimi ile haftayı kapatacağız. Güvendiğimiz şartların bir anda değişebilir, sanki ayağımızın altındaki halıyı çekiştiren birileri olduğu hissine kapılabiliriz. Kendi gücümüze güvenerek ve sahip olduklarımızı koruyarak, tüm engelleri aşabileceğimizi unutmadan haftanın bizde bıraktığı izleri yaşam tecrübesi olarak bir kenara not etmeliyiz.

Yükselen Koç ve Koç Burcu: Kurban Bayramında aile içindeki gerginlikler sizi yorabilir. Her şeyin sorumluluğunu üstlenmek, ilişkilerde zorlanmanıza neden olacaktır. Bir anda kendinizi bile şaşırtacak, öfkeli, sinirli bir ruh haline bürünebilirsiniz. Unutmayın ki bu etkiler önümüzdeki haftayla beraber gökyüzündeki geçişini sonlandıracak ve sizi kısa bir süre sonra daha dingin bir yapıya büründürecektir. Kariyerinizde değişiklikler sayesinde, çalışma düzeninizi etkileyecek ani kararlar alabilirsiniz. Özellikle hafta sonu çocuk, sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar ve yaratıcılığınızı tetikleyen hızlı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda da son kararı vermeden önce bir durup düşünmeli, ilişkilerde sert bitiş ve başlangıçlar yaşamamalısınız.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Haftanın ilk iki günü Ay Akrep burcunda seyahat ederken ikili ilişkilerde düşmanca tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Partneriniz üzerinizde baskı kurmak isteyebilir. Kıskanmak, sahiplenmek gibi temalar ilişkilerinizde su yüzüne çıkabilir. Aniden ortaya çıkan sorunlara hızlı çözümler bulmak zorunda kalabilirsiniz. Kardeş, yakın akraba, komşuluk ilişkilerinizde Çarşamba gününden itibaren farklı bir sürece adım atıyorsunuz. Yaşam alanınızda değişikliklere açıksınız. Taşınma, yer değiştirme, hukuki konularla karşı karşıya kalmak gündeminize oturabilir. Haftanın ikinci yarısında gelecek hayatınıza yön vermek konusunda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Bu hafta son kararı vermemeli gökyüzündeki gerginliğin geçmesini bekleyerek, harekete geçmek için en azından gelecek haftayı beklemelisiniz.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Yönetici gezegeniniz Merkür’ün bu hafta sırasıyla Mars, Jüpiter, Neptün ve Plüton ile kuracağı önemli etkileşimler sayesinde öz değer duygunuzda size gel gitler yaşatabilir. Bu ana kadar yaşam boyu yaptıklarınızı ve kararlarınızı tekrar gözden geçirip, hatalarınız için kendinizi acımasızca eleştirebilirsiniz. Hafta ortasında düşünceden çok sezgilerinizin sesini dinleyerek, kendinize gereksiz yere haksızlık yapmaktan vazgeçmelisiniz. Unutmayın ki hayatta herkesin hatası vardır. Hayatın gerçek değeri de hatalardan çıkarttığımız derslerle şekillenir. Hatadan çok başarılarınıza odaklanmalı, gelecek atılımlarınız için cesur olmalısınız. Hafta sonu Aslan burcundaki Güneş’in Uranüs ile kuracağı gergin etkileşim ile ani bir seyahate çıkabilir, rutin giden hayatınıza renk katabilirsiniz.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Beklenmeyeni bekleyeceğiniz zorlu değişimlerin gündeme geleceği bir haftaya adım atıyorsunuz. Sevdiklerinizi ve değer verdiklerinizi koruyup kollamak isterken karşınıza çıkacak engeller, sizi zorlasa da koyduğunuz hedeflere yine de ulaşmak isteyeceksiniz. Burcunuzdaki Merkür ele avuca sığmayan cıva enerjisiyle gökyüzünün ağır topları Mars, Jüpiter ve Plüton’a kafa tutarken boyunu aşan işlere kalkıştığını anlayarak Çarşamba günü Neptün’ün hayallerle süslü, masal dünyasına sığınacak. Burada edindiği sezgisel güçle, diğer üçlüyle kurduğu etkileşimde kuralları kabul ederse gemisini yürütebileceğini anlayacak. Uzun sözün kısası, kurumsal dünyayla kurulan ilişkilerde yöneticilerle olan iletişimde onların kararına saygı duyarak güçlenebilir, kariyer ve özel hayatınızda önemli yeniliklere adım atabilirsiniz. Pazar günü Aslan burcundaki Güneş ile Boğa’daki Uranüs’ün zorlu etkileşimi gelecekle ilgili kararlarınızda ani yön değişikliklerine neden olur. Bu etki ile yeni arkadaşlıklar da kurabilirsiniz. Kontrolsüz maddi harcamalara dikkat.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Akrep burcunda gezinen Ay’ın etkisiyle ev ortamınızda duygusal krizlerle karşılaşabilirsiniz. Diğer yandan iletişim gezegeni Merkür’ün Mars, Jüpiter, Neptün ve Plüton ile kuracağı güçlü etkileşimler, gündelik hayatınızda aynı anda birden çok konu hakkında sorunların üstesinden gelmek için ekstra çaba harcamanızı gerektirebilir. Unutmayın ki ağzınızla kuş bile tutsanız bu hafta kimseye çok fazla yaranamazsınız. Üstelik bol bol eleştirilirsiniz. Bu nedenle sinirlerinizi yıpratmamak adına hayatın akışına göre yaşamalı, olayları zorla değiştirmek için boşuna uğraşmamalısınız. Pazar günü burcunuzdaki Güneş ile Boğa’daki yolculuğunu sürdüren Uranüs arasındaki zorlu etkileşim sayesinde ikili ilişkilerinizde ani değişiklikler yaşayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda hiç beklemediğiniz sürpriz ve teklifler kapınızı çalabilir. Değişimlere açık olun.

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Yönetici gezegeniniz Merkür Yengeç’teki uzun yolculuğunu sürdürürken haftaya damgasını vuruyor. Özellikle aşk hayatınızda önemli ve kökten değişimlere neden olacak olaylar nedeniyle, partnerinizle ilişkilerinizi nasıl sürdüreceğiniz konusunda kafanız bir hayli karışabilir. Bazı dost ve arkadaşlarınızla yollarınızı ayırabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili konularda ekstra çaba sarf etmeniz gerekebilir. İş ortaklarınızın da düşük enerjileri size hayal kırıklığı yaşatacaktır. Özellikle maddi konularla ilgili umduğunuz hedeflerin gerçekleşmemesi asla moralinizi bozmamalı. Zira hafta sonunda Aslan burcundaki Güneş ile Boğa burcundaki Uranüs’ün zorlu etkileşimi sayesinde yurt dışı bağlantılarınızda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Özelikle iş hayatınızda iletişimi bol bir haftaya adım atıyorsunuz. Kariyerinizi etkileyecek kararlar alırken ev ortamınızdaki zorunlu değişiklikleri göze almak durumumda kalabilirsiniz. Annenizle olan ilişkinizde daha ciddi sorumluluklar üstlenmenin zamanı gelmiş hayat planınızı buna göre yapmalısınız. Aileden kalma eski değerlerle artık vedalaşmak zamanı. Geçmişe zor da olsa bir sünger çekip, yeni bir hayat düzenine geçmek zamanla sizin için faydalı olacaktır. Hafta ortasında Merkür’ün Balık burcundaki Neptün ile kuracağı olumlu etkileşim gündelik hayatınızdaki bazı belirsizliklere his ve sezgilerinizle çözüm sunma fırsatı verir. Duygularla zekayı birleştirme yeteneğinizi devreye sokmak yeterli olacaktır. Hafta sonu Güneş ile Uranüs arasındaki zorlu etkileşim geleceğe yönelik planlarınız için ani maddi harcamalar yapmanıza neden olur. Bütçenize dikkat etmeli, sonu belli olmayan konulara hemen el atmamalısınız.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Haftayı burcunuzda seyahat eden Ay ile karşılıyorsunuz. Bu yüzden ikili ilişkilerde fazla talepkar ya da sahiplenici olabilirsiniz. Unutmayın ki zorla güzellik olmaz, uyumlu bir birlikteliğin temel şartı karşılıklı anlayış ve uyumdan hareket eder. İletişim gezegeni Merkür’ün Mars, Jüpiter, Neptün ve Plüton ile kuracağı etkileşimler ile kardeş ve yakın akrabalarla ilişkilerinizde uzun zamandır beklediğiniz bir konunun sonucuna ulaşırsınız. Araba alım satımı ile ilgili gündem oluşabilir. Ayrıca yabancılarla iletişim, yurt dışı ve akademik ya da hukuki bağlantılarınızda yenilikler gündeme gelecektir. Uzun seyahat planlarınız için vize, pasaport başvuruları ya da sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Hafta sonu Aslan burcundaki Güneş ile değişimin habercisi Boğa’daki Uranüs’ün arasındaki gergin etkileşim gerek özel gerekse iş hayatınızda ani, beklenmedik olaylar yaşamınızı tetikleyebilir. Kariyer hayatınızdaki yeni tekliflere açık olun.

Yükselen Yay ve Yay Burcu: Bu hafta maddi kazanç ve kayıplarınız için ekstra dikkatli olmalısınız. Zira ummadığınız taş baş yarar misali, ortaklar ya da diğer aile bireylerinin yanlış tutumları ile para kayıpları yaşanabilir. Ayrıca vergi, kredi, sigorta konularında hesapta olmayan ödemeler karşınıza çıkabilir. Kredi çekmek için geleceğe yönelik planlarınızı iyi yapmalısınız. İleride ödemekte zorlanacağınız rakamların altına girmek sizin için doğru olmaz. Özel hayatınızdaki ilişkinizde kökten değişimlerden kaçamayacağınız bir haftadasınız. Bahaneler bulup durumu uzatmak size sadece zaman kaybettirir. Realist yönünüzün sesini dinlemeli, boşuna hayaller kurarak olmayacak duaya Amin dememelisiniz. Haftanın son günü Aslan burcundaki Güneş ile Boğa burcundaki Uranüs arasındaki etkileşim nedeniyle uzaklardan alacağınız bir haber ya da yabancılarla iletişiminizdeki gündem değişimi, bir anda rutin hayatınızda değişimlere neden olacaktır.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Hafta boyunca ikili ilişkilerinizde evrim yaratacak konularla uğraşmaya hazır olun. Gerek iş gerek ev hayatınızda 2018 yılından beri yaşadıklarınıza artık son noktayı koyma zamanı. Yaşamınızda tabi olmak zorunda olduğunuz kurallara ya da otorite figürleriyle olan ilişkinize isyan etmeden, düzene ayak uydurarak yeni yaşam koşullarına daha kolay bir şekilde adapte olursunuz. Değişen yeni hayat düzeninizde herkesin fikrini sormaktansa önce kendi benliğinizle iletişime geçin. Kendi istek ve arzularınıza odaklanırsanız gelecek hayatınızda mutluluğu yakalamak sizin için daha kolay olacaktır. Bazen hayat gerçeklerin peşine düşmektense hayalci yanımızı devreye sokarak ideallerimize ulaşmayı mümkün kılar. Hafta sonu Güneş ve Uranüs’ün etkileşimi aşk ve çocuk konusu ile ilgili ani gelişmeleri gündeme taşıyacaktır.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: İletişim gezegeni Merkür’ün sırayla, savaşçı Mars, fırsatları, bolluğu, bereketi simgeleyen Jüpiter, hayallerin baş kahramanı Neptün ve yerin altını üstüne getiren Plüton ile kuracağı etkileşimler ile aksiyonu bol bir haftaya adım atıyorsunuz. Özellikle gündelik hayatınızda arka arkaya gelişen olaylarla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu yorucu tempo sizi kazalara ve risklere açık hale getirebilir. Bu nedenle temkinli olmalı, enerjinizi tüketmeden elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmalısınız. Kemik, diş, eklem, kas, mide sağlığınıza özen göstermekte fayda var. Hafta sonu ilişkiler alanınızdan göz kırpan Aslan burcundaki Güneş, size hiç beklemediğiniz bir anda ateşi yüksek bir aşk ya da şaşırmanıza neden olacak bir iş teklifi taşıyabilir.

Yükselen Balık ve Balık Burcu: “Romantizm benin için vazgeçilmez” deseniz de bu hafta duygu yüklü bir ilişki yaşamak uğruna kendinizi asla kurban rolüne sokmamalısınız. Sınır çizemediğiniz adanmışlık duygunuzla ilerlemek sizi zamanla sadece karşınızdakinin isteklerine boyun eğen biri durumuna sokabilir. Buna izin vermemeli, manipülatif ilişkilerden kaçınmalısınız. Yetenekleriniz konusunda son derece yaratıcı günlerden geçtiğinizi unutmayın. Çocuğunuzla ilgili konularda canınızı sıkmadan ona sorumluluklarını hatırlatmakla yetinmelisiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler için bu hafta önemli. Hafta ortasında Merkür’ün burcunuzdaki Neptün ile kuracağı uyumlu etkileşim ile sezgi ve sanatsal yeteneklerinizi canlandırıp, doğanın pozitif enerjisiyle bütünleşebilirsiniz. Hafta sonu kalbinizin çarpmasına neden olacak ani konular önünüze çıkabilir. Hayatın ritmine bağlı kalmanız size en doğru olanı gösterecektir.