Haftalık burç yorumları (3-9 Ağustos 2020 haftası burcunuzu neler bekliyor?)

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Bu hafta ikili ilişkilerinizde baş döndürücü gelişmeler yaşamaya hazır olun. Bayramın son günü Kova burcunda meydana gelecek olan dolunayın ardından hafta ortasında iletişim ve beceri ustası Merkür’e 20 Ağustos’a kadar ev sahipliği yapacaksınız. Yeni aşklar ya da eski ilişkilerde yeni kararlar, ortaklıklarla ilgili çarpıcı gelişmeler, kapınızı her an çalabilir. Kişisel fikirlerinizi özgürce ifade etmek ve bunlarla ilgili takdir beklemek konusunda gökyüzünün fısıltılarına kulak verin. Diğer yandan mücadeleyi seven Mars ile bolluk ve bereket temsilcisi Jüpiter’in arasındaki zorlu etkileşim, elinizde olmayan nedenlerden kaynaklanan gündelik krizlere hızlı çözüm üretmenizi zorunlu kılar. Bu etki ile uzun yolculuklarınızda veya resmi işlemlerinizde son anda iptaller gündeme gelebilir. Cuma günü Venüs’ün 5 Eylül’e kadar Yengeç burcuna geçmesiyle ilişkilerinizi gizli bir enerjiyle yaşamak istersiniz. Sindirim sistemi ve iskelet yapınızla ilgili bedeninize özen göstermelisiniz.