Haftalık burç yorumları (3-9 Ağustos 2020 haftası burcunuzu neler bekliyor?)

02.08.2020 - 07:20
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Hafta başında Kova burcunda meydana gelecek Dolunay size gelecek planlarınızla ilgili ciddi farkındalıklar yaşatacak. Zira yeni hedefleriniz konusunda ilk aklınıza geleni, sorumluluğunu üstlendiğiniz ailevi ilişkileriniz nedeniyle hemen yürürlüğe koyamayacağınızı anlayacaksınız. Salı günü yönetici gezegeniniz Mars ile fırsatların habercisi Oğlak’taki Jüpiter arasındaki zorlayıcı iletişim, yöneticilerinizle fikir ayrılığına düşmenize neden olabilir. Yeni projeler hakkında otorite figürlerinin sizi yeteri kadar anlamadıklarını düşünüp, karamsarlığa kapılabilirsiniz. Ebeveynlerinizle aranızda çatışmalar gündeme gelebilir. Olayları büyütmemeli özellikle 5 Ağustos’tan sonra Merkür’ün Aslan burcuna geçmesiyle, doğal neşenize ve iyimser yapınıza tekrar geri dönmelisiniz. Cuma günü Yengeç burcuna geçecek olan Venüs, ev ortamınızdaki ilişkilere sevecenlik taşıyacaktır.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Bayramın sonuncu günü Kova burcunda meydana gelecek olan Dolunay, sizi farklı bir kariyer hayatına taşıyacak olayların düğmesine basabilir. İş değiştirmek, terfi etmek, telekomünikasyon alanında faaliyet göstermek, sosyal ağlar üzerinden geniş kitlelerle iletişim kurmak, bir anda dikkatinizi yönelteceğiniz konular arasında yerini alır. Bu dönemdeki değişimler 2021-2023 yılları arasındaki özel hayatınızdaki olaylarında hızlı bir şekilde şekillenmesine neden olur. Hafta ortasında Aslan burcuna geçen Merkür’ün etkisiyle gayrimenkul yatırımlarınızla ilgili hızlı kararlar alabilir, evinizde sevdiğiniz dostlarınızla güzel vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ayrıca bu dönemde kendinizi sanatsal faaliyetler ya da yaratıcılığınızı kullanacağınız aktiviteler içinde bulabilirsiniz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Yönetici gezegeniniz Merkür, Pazartesi günü yaşanacak Kova’daki dolunayın ardından en nihayet 20 Ağustos’a kadar görkem ve ihtişamın temsilcisi Aslan burcuna geçiyor. Demek ki Aslan burcunun etkisini kısa yolculuklar, yakın akrabalar ve kardeşle ilişkiler, eğitsel konular, yetenekler, ticari faaliyetler alanınızda yoğun olarak deneyimleyeceksiniz. Diğer yandan haftanın son iş günü Yengeç’e geçerek Eylül başına kadar burada kalmaya devam edecek olan Venüs sayesinde uzun zamandan beri beklediğiniz gelirinizdeki artışı elde etme şansını yakalayabilirsiniz. Ama bu şans kapınızı kendiliğinden çalmayacaktır. Özellikle Salı günü meydana gelecek olan Mars ve Jüpiter’in arasındaki gerilimli etkileşim nedeniyle maddi konularla ilgili ortak paylaşımlarınızda fikir ayrılıklarına düşebilir, yanlış anlaşıldığınızı düşünebilirsiniz. Sabırlı olmalı, doğruluğuna inandığınız hedeflerinize sağlam adımlarla yılmadan ilerlemelisiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: 28 Mayıs’tan beri misafir ettiğiniz iletişim kahramanı Merkür’ü hafta ortasında Aslan burcuna yolcu ederken, Cuma günü, ilişkiler, uyum, ahenk ve para konularının temsilcisi Venüs’e Eylül başına kadar kapılarınızı açıyorsunuz. Bu dönemde maddi kazancınızda hatırı sayılı artışlar gözlemler ya da yatırımlarınızdan gelir elde edersiniz. Diğer yandan hafta başında meydana gelecek olan Kova burcundaki dolunayın da etkisiyle, duygusal ilişkilerinizde ateşli bir döneme adım atmaya hazır olun. Eski dostluklar ya da geçmişten taşınan aşklar bu süreçte bir anda sizi etkisi altına alabilir. Salı günü savaşçı Mars ile sağduyulu fırsatların habercisi Jüpiter’in gerilimli etkileşimiyle, ailenize karşı sorumluluklarınızı yerine getirmek için üzerinizde bir baskı hissedebilirsiniz. Hayatı geldiği gibi yaşamak, bireysel özgürlüğünüzün tadını çıkartmak unutmayın ki herkes gibi sizin de en doğal hakkınız olacaktır. Temel prensiplerinizden uzaklaşmadan, yanında kendinizi huzurlu ve mutlu hissettiğiniz kişilerle bir arada olup hayatın tadını çıkartın.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Bu hafta ikili ilişkilerinizde baş döndürücü gelişmeler yaşamaya hazır olun. Bayramın son günü Kova burcunda meydana gelecek olan dolunayın ardından hafta ortasında iletişim ve beceri ustası Merkür’e 20 Ağustos’a kadar ev sahipliği yapacaksınız. Yeni aşklar ya da eski ilişkilerde yeni kararlar, ortaklıklarla ilgili çarpıcı gelişmeler, kapınızı her an çalabilir. Kişisel fikirlerinizi özgürce ifade etmek ve bunlarla ilgili takdir beklemek konusunda gökyüzünün fısıltılarına kulak verin. Diğer yandan mücadeleyi seven Mars ile bolluk ve bereket temsilcisi Jüpiter’in arasındaki zorlu etkileşim, elinizde olmayan nedenlerden kaynaklanan gündelik krizlere hızlı çözüm üretmenizi zorunlu kılar. Bu etki ile uzun yolculuklarınızda veya resmi işlemlerinizde son anda iptaller gündeme gelebilir. Cuma günü Venüs’ün 5 Eylül’e kadar Yengeç burcuna geçmesiyle ilişkilerinizi gizli bir enerjiyle yaşamak istersiniz. Sindirim sistemi ve iskelet yapınızla ilgili bedeninize özen göstermelisiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Bilgi, beceri ve ticari faaliyetlerin temsilcisi yönetici gezegeniniz Merkür, Çarşamba günü Aslan burcuna geçmeden önce gündelik yaşamınız üzerinde Kova burcunda zorlu bir dolunay meydana gelecek. Bu etkiler altında, hakkınızda yapılan dedikodular ve arkanızdan iş çevirmek isteyenlere hiç kulak asmadan, doğru bulduğunuz değer ve ilkeler üzerinden hedeflerinize emin adımlarla ilerlemekten asla vazgeçmemelisiniz. Bu yolda karşılaşacağınız zorluklar sizi yıldırmak yerine daha güçlenmenize neden olur. Finansal koşullarda zorlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Bu yorucu stres yüklü yaşam temposunu iyi tolere edemezseniz sağlığınız üzerinde olumsuz etkilerle karşı karşıya kalırsınız. Gündelik fiziksel aktivitelerinize ve beslenmenize özen göstermelisiniz. Dolaşım sisteminizi destekleyen diyet uygulamasını denemek sizin için doğru olacaktır. Cuma günü Yengeç burcuna geçecek olan Venüs sayesinde arkadaşlarınızla vakit geçirmek size huzur verir.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Hafta başında Kova burcunda meydana gelecek olan zorlu dolunay ile beraber aşk hayatınız, sosyal ilişkileriniz ya da çocuğunuzla ilgili konularda artık son bir karar vermek zorundasınız. Dolunaylar her zaman bir farkındalık süreci olarak değerlendirilmelidir. Bu dönemde iletişim gezegeni Merkür’ün kısıtlayan Satürn ile yaşayacağı karşıtlık ve Koç burcundaki savaşçı Mars ile fırsatların habercisi Jüpiter’in zorlu etkileşimleri ile hayatınızdaki temel noktaları yeniden gözden geçirmek isteyeceksiniz. Bu güçlü etkiler ışığında yeni gruplara katılabilir, sosyal organizasyonlarda sesinizi güçlü bir şekilde duyurabilirsiniz. Ayrıca özel hayatınızda iki kişi arasında seçim yapmak zorunda kalmaya karşı hazır olun. Standart hayatınızı bir anda değiştirecek, size yeni heyecanlar yaşatacak biri hayatınıza aniden girebilir. Bu sürecin sorumluluklarını üstlenmek yine size düşecektir. Cuma günü yönetici gezegeniniz Venüs’ün 6 Eylül’e kadar Yengeç burcuna geçişiyle annenizle olan ilişkilerde bir yakınlaşma meydana gelir. Kariyerinizdeki sunumlar için uygun bir dönem.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Hafta başında meydana gelecek olan değişimin habercisi Uranüs etkili dolunay, ikili ilişkilerinizde sizi şaşırtacak değişimlere neden olacak. Uzun zamandır birlikte olduğunuz insanı baniden iyi tanımadığınızı düşünebilir ya da onun son derece ileri görüşlü fikirleri karşısında şaşkına dönebilirsiniz. Bu dönemde ortaklık tekliflerine hemen onay vermemeli hızlı değişimin olası sonuçlarını adeta bir mercek altına alarak dikkatlice incelemelisiniz. Salı günü yönetici Mars’ın gittiği yere bolluk taşıyan genişleme fırsatı sunan Jüpiter ile kuracağı zorlu iletişim, gündelik hayatınızda kardeş veya yakın akrabalarınızla olan iletişimde ani öfke ve kontrolsüz bir durumla karşılaşmanıza neden olabilir. Sakin kalmalı, rutin hayatınızın huzurunu kimsenin bozmasına izin vermemelisiniz. Bu dönemde yapacağınız kısa yolculuklarda risklere karşı tedbirli olmakta yarar var. Cuma günü ilişkiler ve uyum sembolü Venüs’ün Eylül’e kadar Yengeç’e geçmesiyle, uzak yolculuklar gündeme gelebilir ya da uzakta yaşayan sevdiklerinizle buluşup, mutlu zaman geçirmek isteyebilirsiniz.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: Haftanın ilk günü akşam saatlerinde Kova burcunda meydana gelecek olan Dolunay, günlük hayatınızda hiç beklemediğiniz olaylarla sizi buluşturabilir. Çalışma hayatınızda birlikte vakit geçirdiğiniz kişilerle aniden yollarınızı ayırmanız gerekebilir. Zira Boğa burcundaki Uranüs’ün dolunayı etkisi altına almasıyla hayatınızdaki standart koşulları kökten değiştirmek durumunda kalacaksınız. İlk başta zor olsa da sizin gibi özgür düşünceli birinin gelecekte bu durumu avantaja çevirmesi mümkün olacaktır. Maddi konular ve ortak gelirlerle alakalı bu dönemde sıkı bir mücadele içine de girmek istersiniz. Merak etmeyin önümüzdeki haftadan itibaren finansal alanda rahatlama süreci başlar. Hafta ortasından sonra yurt dışı bağlantılarınızla ilgili yüzünüzü güldüren hızlı geri dönüşler alacaksınız. Özellikle akademik ve tanıtımla ilgili çabalarınız karşılıksız kalmayacaktır.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: “Beklenmeyeni bekle” diyen Uranüs’ün etkisini yansıtan güçlü bir dolunay ile haftayı karşılıyorsunuz. Bu durum ortaklarınız ya da partneriniz ile aranızda ani değişimler yaratacak durumları tetikleyebilir. Bu etkiyi huzursuzluk ve gerilim olarak değil, baş döndürücü değişimlere beraber adapte olmak için kullanın. Aksi takdirde geçmişten beri emek verdiğiniz ortaklıklarda kopuşlara ya da uzaklaşmalara neden olabilirsiniz. Tabii madalyonun ters yönünden bakarsak bu dolunay size hiç beklemediğiniz aşk ilişkileri ya da sürpriz iş projeleri taşıyacaktır. Ama iletişim gezegeni Merkür’ün burcunuzdaki Satürn ile yaşayacağı karşıtlık, sizi fazla ciddi ve yalnız kalmayı tercih eden bir yaklaşıma itebilir. Bu duruma izin vermemeli hayatın paylaştıkça güzelleştiğine ve daha neşeli hale geldiğine odaklanmalısınız. Neyse ki Çarşamba günü Merkür’ün Aslan’a, Cuma günü de Venüs’ün Yengeç’e seyahat etmesiyle, eski affedici, yapıcı, neşeli doğal halinize geri dönersiniz. Bu görünümler size Eylül başına kadar tatmin edici maddi kazanımlar taşıyacaktır. Özellikle bir kadınla yapacağınız ortak projenin bolluk ve bereketiyle huzurlu olursunuz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Size bir milat yaşatacak dolunayın hayatınızdaki yansımalarına hazır mısınız? Her dolunay bir farkındalık zamanıdır. Üst oktav yöneticiniz Boğa burcundaki Uranüs’ün (nam-ı değer Prometheus ışığı insanlığa hediye etmesiyle bilinir) dolunayı tetiklemesiyle, ikili ilişkilerde bir uyanış yaşayabilir, bugüne kadar üstlendiğiniz ya da üstlenmek zorunda kaldığınız sizi yoran rol ve sorumluluklardan kurtulmak isteyebilirsiniz. Uzun zamandır kalbi boş olanlar ise hayatın getirdiği mucizelerden yararlanıp, kendilerini hiç tanımadığı biriyle bilinmeze yolculuk eden bir uzay aracının içinde bulabilirler. Özellikle son iki yıldır rutin hayatın yorucu temposundan sıyrılmak için belki de yeniliklerin bu kadar hızlı size akması gerekmektedir. Eski konular ve kemikleşmiş size fayda vermeyen ne varsa vedalaşmak için artık bahane yaratmak bir işe yaramaz. Yeninin coşkusu ve taşıdığı rüzgarla kendinizi bambaşka bir sahilde bulup, özgür ruhunuzu hümanist bakış açınızla birleştirmenin keyfini sürün. Çarşamba günü Aslan burcuna geçen Merkür ile birlikte, yüksek tempolu günlere giriyorsunuz.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Hafta başında meydana gelecek olan Uranüs etkili dolunay ile birlikte sezgiler, hisler, yaratıcı gücünüzle birleşerek size yepyeni kapılar açacak. Kolektif bilince açılan pencerenizden artık hayata çok daha farklı bakacaksınız. Bu etkinin yansımaları 2021-2023 yıllarında daha çarpıcı hale gelecek. Kardeş ve yakın çevrenizle beklenmeyen, sürpriz bir değişim sürecine adım atabilirsiniz. Diğer yandan çocuk ve sosyal hayatınızdaki standart düzeninizi bu yeni sürece adapte etmek sizi zorlayabilir. Ama buna göğüs germeli yakın gelecekte daha huzurlu ve mutlu olmak adına bu dönemdeki zorlukları yüksek iradenizle aşmaya çalışmalısınız. Diğer yandan uzun zamandan beri uğraştığınız çevrenizdekilerin onaylamadığı bir hobiyi kimseye kulak asmadan hayata geçirmek isteği duyabilirsiniz. İç sesinize güvenmeli ve onu dinleyerek kararlarınıza yön vermelisiniz. Hafta ortasında Aslan burcuna geçen Merkür’ün etkisiyle kalp ve dolaşım siteminizle ilgili bir test yaptırmak genel kontrol için uygun olacaktır. Cuma günü Yengeç burcundaki Venüs ile beraber şefkat dolu bir ilişkiye adım atarsınız.