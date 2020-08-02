Haftalık burç yorumları (3-9 Ağustos 2020 haftası burcunuzu neler bekliyor?)

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: “Beklenmeyeni bekle” diyen Uranüs’ün etkisini yansıtan güçlü bir dolunay ile haftayı karşılıyorsunuz. Bu durum ortaklarınız ya da partneriniz ile aranızda ani değişimler yaratacak durumları tetikleyebilir. Bu etkiyi huzursuzluk ve gerilim olarak değil, baş döndürücü değişimlere beraber adapte olmak için kullanın. Aksi takdirde geçmişten beri emek verdiğiniz ortaklıklarda kopuşlara ya da uzaklaşmalara neden olabilirsiniz. Tabii madalyonun ters yönünden bakarsak bu dolunay size hiç beklemediğiniz aşk ilişkileri ya da sürpriz iş projeleri taşıyacaktır. Ama iletişim gezegeni Merkür’ün burcunuzdaki Satürn ile yaşayacağı karşıtlık, sizi fazla ciddi ve yalnız kalmayı tercih eden bir yaklaşıma itebilir. Bu duruma izin vermemeli hayatın paylaştıkça güzelleştiğine ve daha neşeli hale geldiğine odaklanmalısınız. Neyse ki Çarşamba günü Merkür’ün Aslan’a, Cuma günü de Venüs’ün Yengeç’e seyahat etmesiyle, eski affedici, yapıcı, neşeli doğal halinize geri dönersiniz. Bu görünümler size Eylül başına kadar tatmin edici maddi kazanımlar taşıyacaktır. Özellikle bir kadınla yapacağınız ortak projenin bolluk ve bereketiyle huzurlu olursunuz.