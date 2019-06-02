Yükselen Balık: Hafta başında İkizler’de meydana gelecek olan Yeni Ay, evde bol iletişimli bir ortama neden olacak. Bayram boyunca kapınızın zili hiç durmaz ya da siz pek çok kapının zilini çalarsınız. Salı günü Yengeç burcuna geçecek olan Merkür, şefkat, sevgi ve beklentisiz paylaşımları gündeminize taşıyacak. Bayramda kimsesiz çocukları ya da huzur evindeki yaşlıları ziyaret etmek, sizi huzurlu ve mutlu kılar. Duygusal zekanızı kullandığınız her alanda başarı göstereceğiniz bir döneme gireceksiniz. Fakat Perşembe günü düşüncelerle, sezgiler arasında kalarak bocalayabilirsiniz. Olayları akışa bırakmaya ve sadece gözlemlemeye çalışın