Haftalık burç yorumları (3-9 Haziran 2019 haftası)
Bayram tatilinde en çok Yengeç, Akrep ve Balıklar nostaljik ortamlarda aileleriyle birlikte vakit geçirmek isteseler de hafta başındaki Yeni Ay hepsini yeni ortamlarla buluşturacak. Bayramda en çok seyahat eden ve sosyalleşen Koç, Aslan ve Yay’lar olurken, Toprak ve Hava grubu temsilcileri aile bireylerini dahil ettikleri organizasyonlar yaparak mutlu olacaklar. Onların ödülü ise haftanın ikinci yarısında arkadaş ya da partnerleriyle yapacakları keyifli bir kaçamak olacak. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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1
Yükselen Koç: Son derece hareketli ve canlı bir bayram haftasına adım atıyorsunuz. Hafta başında İkizler burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ile birlikte, kısa yolculuklar gündeme gelebilir. Zira seyahat, eylem ve iletişimi temsil eden Merkür gezegeni Yengeç burcuna geçerken, aile fertleriyle olan bağlarınızı güçlendirecek. Tüm bayram tatilinizi nostaljik bir atmosferde, hatıraları canlandırarak ve duygusal anlar yaşayarak geçirebilirsiniz. Fakat 7 Haziran’da kişisel kararlarınızı dile getirmek için zorlandığınızı fark edeceksiniz. Düşüncelerle duygular arasında sıkışıp kalabilirsiniz. Önemli olan hayallerinizin peşinden giderken realiteden uzaklaşmamak olacaktır.
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2
Yükselen Boğa: Hafta başında İkizler burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ile birlikte bayram tatilinizi önem verdiğiniz bir iş projesine kafa yorarak geçirebilirsiniz. Bayramın 1. günü iletişim gezegeni Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle, işin yanı sıra aile hayatınızda da oldukça hareketli bir dönemin içine giriyorsunuz. Evde dekorasyon değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. Bayramda kardeş ve yakın akrabalarınızla bolca vakit geçirip, varsa küskünlükleri ortadan kaldırın. Bir arkadaşınız size, hayal kırıklığı yaşatabilir.
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3
Yükselen İkizler: Haftanın ilk günü burcunuzda meydana gelecek olan Yeni Ay, 7 Aralık haftası gündeminizde olan konulara tekrar ışık tutacak. İkili ilişkilerinizde ön plana çıkacağınız bir süreçtesiniz. Hafta başında yönetici gezegeniniz Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle para konularıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ailenizin bayram ihtiyaçlarına yönelik ekstra harcamalarda bulunabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında yapmak istediğiniz kariyer değişikliği hakkında kafanız karışabilir. Olayları akışa bırakmakta fayda var. Aceleci davranmayın. 17 Haziran’dan sonra konular netlik kazanmaya başlar.
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4
Yükselen Yengeç: Haftanın ilk günü İkizler burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, Mayıs sonunda önünüze çıkan konuları incelemenize ve karşınıza yeni alternatifler çıkmasına ışık tutacak Bayramın ilk günü iletişim gezegeni Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle ailenizdeki herkese kol kanat germekten mutluluk duyacaksınız. Evinizde, çocukluk anılarınızın dile geldiği, sohbeti bol, keyifli bir yemek daveti verebilirsiniz. Hafta sonunda ise hakkınızda yapılan dedikodular kulağınıza gelebilir. Hepsini kulak arkası edip, gülüp geçmek size iyi gelir. Ayrıca iki iş projesi ortasında kalabilirsiniz. Önceliğinizin kendiniz olduğunu hiç unutmayın.
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5
Yükselen Aslan: Hafta başında İkizlerde meydana gelecek olan Yeni Ay sayesinde arkadaşlarınızla bol bol birlikte olabilirsiniz. Bayramda dostlarınızla seyahate çıkmak onlarla birlikte vakit geçirmek sizi mutlu eder. Etrafınıza yaydığınız iyimser ve sıcak enerjinizle sevildiğinizi hemen hissedersiniz. Davetlere katılmak için hiç tereddüt etmeyin, sosyalleşme zamanı. 7 Haziran’da gelecekle ilgili yaptığını planlar hakkında kafanız karışabilir. En iyisi düşüncelerle hayalleri birbirinden ayırmaya özen gösterin. Yaratıcılığınızın yüksek olduğu bir dönemdesiniz.
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6
Yükselen Başak: Hafta başında İkizlerde meydana gelecek olan Yeni Ay, kariyer hayatınızda ikilemleri gidermenize ışık tutacak. Çok laf az iş yüzünden gecikmeler yaşanabilir. Bayram tatilinizi sakın çalışarak geçirmeyin. Zira dinlenmeye de çok ihtiyacınız var. Salı günü Yengeç burcuna geçecek olan yönetici gezegeniniz Merkür, sizi eski arkadaşlarınızla buluşturabilir. Çocuğunuza ekstra vakit ayırmakla mutluluğu yakalarsınız. Haftanın son günü iletişim trafiğiniz birden hızlanır. Gün içinde birden fazla grupla vakit geçirebilirsiniz.
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7
Yükselen Terazi: Hafta başında İkizlerde meydana gelecek Yeni Ay ile birlikte bayram tatilinizi uzak bir seyahate çıkarak geçirebilir veya yurt dışından gelen misafirlerinizle bir araya gelebilirsiniz. Salı günü Yengeç burcuna yerleşen Merkür, çekirdek ailenizle bol bol birlikte olacağınıza işaret ediyor. Geleneksel yemeklerin pişirildiği bir ortamda eski zamanlardan kalan damak zevkine, sıcak aile sohbetleri bayram boyunca eşlik eder. Ailenize ayıracağınız vakti iyi değerlendireceksiniz. Herkese yeteri kadar sevgi ve şefkat gösteriyorsunuz.
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8
Yükselen Akrep: İkizler burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ile birlikte, ortak paylaşımlarınızla ilgili önemli kararlar alırsınız. Bayramı duygusal kriz ve gergin düşüncelerden arınarak geçirmelisiniz. Yoksa kendinizi bir anda huzur yerine gerginliğin ortasında bulabilirsiniz. Özellikle kadınlarla olan ilişkilerinizde ağızınızdan çıkan sözcüklere dikkat edin. Salı günü Yengeç burcuna yerleşen Merkür sizin duyarlı tarafınızı su yüzüne çıkartır. Şifa çalışmaları, spiritüel konular önem kazanır.ın.
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9
Yükelen Yay: Hafta başında ikili ilişkileriniz üzerinde meydana gelecek olan Yeni Ay, size çift kısmet taşıyabilir. Zira zihninizde pek çok fikir aynı anda havada uçuşacak. Sakinliği elden bırakmadan maceraperest ruhunuzu beslemelisiniz. Bayram davetlerinde yeni insanlarla bir arada olmak hoşunuza gidebilir. Kalbi boş olanlar, fikir ve zekasından etkilendikleri biriyle karşılaşabilirler. Ayrıca bu hafta iletişim gezegeni Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle, ailenin ortak paylaşımlarıyla ilgili kararlar da alabilirsiniz.
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10
Yükselen Oğlak: Hafta başında İkizler burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay’da bayram trafiğiniz bir hayli yoğun geçer. Pek çok ziyarette bulunabilir. Hafta boyunca farklı arkadaş gruplarıyla bir araya gelebilirsiniz. Ayrıca yazarlık yeteneğinizin de aktif olduğu bir süreç. 24 saatin yetmediğini düşündüğünüz bir dönemdesiniz. Aşırı yorgunluktan dolayı sağlığınızı korumaya özen gösterin. Salı Yengeç burcuna yerleşen Merkür, partnerinizle aranızda sıcak bir diyalog oluşmasına katkı sağlar. Geçmişe ait konular, hatırlar bu dönemde ön plana çıkabilir.
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11
Yükselen Kova: Hafta başında İkizlerde meydana gelecek olan Yeni Ay, çocuk, eğlence hayatı, hobi, yaratıcılık ve sportif faaliyetlerinize canlılık getirir. Sosyal ilişkilerinizde bayram boyunca ani bir hareketlenme var. Salı günü Yengeç burcuna geçen Merkür gündelik hayatınızdaki yoğunluğunuzu çoğaltır. Çevrenizdekilerin sağlık konularına yardım etmek durumunda kalabilirsiniz. Evcil hayvanınıza ekstra ilgi gösterebilirsiniz. Yeni bir hayvan da edinebilirsiniz.
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12
Yükselen Balık: Hafta başında İkizler’de meydana gelecek olan Yeni Ay, evde bol iletişimli bir ortama neden olacak. Bayram boyunca kapınızın zili hiç durmaz ya da siz pek çok kapının zilini çalarsınız. Salı günü Yengeç burcuna geçecek olan Merkür, şefkat, sevgi ve beklentisiz paylaşımları gündeminize taşıyacak. Bayramda kimsesiz çocukları ya da huzur evindeki yaşlıları ziyaret etmek, sizi huzurlu ve mutlu kılar. Duygusal zekanızı kullandığınız her alanda başarı göstereceğiniz bir döneme gireceksiniz. Fakat Perşembe günü düşüncelerle, sezgiler arasında kalarak bocalayabilirsiniz. Olayları akışa bırakmaya ve sadece gözlemlemeye çalışın