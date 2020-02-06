Haftalık burç yorumları: 3-9 Şubat 2020 astroloji burç yorumu (Aslan burcunda dolunay)

Bu hafta, Pazar günü meydana gelecek olan Aslan Burcu’ndaki dolunayın yanı sıra, iletişim gezegeni Merkür’ün duygusal zekanın ve sezgilerin temsilcisi Balık burcuna, ilişkiler, para ve güzelliğin Tanrıçası Venüs’ün ise Koç Burcuna geçmesiyle, hayatımızda tamamlanması gereken konuları toparlayıp, yeni heyecanlar yaratacak sürpriz kişilerle bir arada olacağız. İletişimi bol, sohbetlerin koyulaştığı toplantılar, sosyal hayatımıza renk katacak. Diğer yandan toplumsal sorunların öne çıktığı, toplumun içindeki bireysel değerimizin farkına varmamızı sağlayan sürpriz medya haberlerini yakından takip edebiliriz. Gereksiz lüks harcamalardan kaçınmalı, bu hafta finansal koşulların zorluklarına karşı çözüm odaklı olmalıyız. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)

Pazartesi günü Balık’a geçiş yapacak olan Merkür sayesinde, duygusal zekanın gücünü keşfedenler, kalplerinin sesini dinleyerek, bu hafta çevrelerine şifa dağıtabilirler. Bu etkinin gölge tarafını kullananlar ise, depresif bir ruh haline bürünerek, yaşam enerjilerini düşürüp, hayattan keyif almadıklarını düşünebilirler. Bu oyuna gelmemek için, sosyal ilişkilere aktif katılmalı, sanat faaliyetlerini takip etmeli, arkadaş ve dostlarınızla, hayatınızın değişen dinamiklerini paylaşmalı, fikirlerinden yararlanmalısınız. Yalnızlık zaman zaman keyif verse de, hayatın paylaştıkça neşe-keyif-coşku verdiğini hiç unutmamakta yarar var.

Yükselen Koç ve Koç Burcu: Hafta başında Balık burcuna geçen Merkür sayesinde, bol bol rüya görebilir, bilinçaltınızdakileri su üstüne çıkartabilirsiniz. Salgın hastalıklardan korunmak için daha dikkatli olmanız da yarar var. Cuma’ya kadar gizli aşkların, romantik sevgililerin peşinden koşsanız da, hayatınızdaki senaryo bir anda hiç ummadığınız şekilde, Cuma günü Venüs’ün burcunuza geçmesiyle değişiyor. Ani biten ve başlayan ilişkilere hazır olun. Daha siz ne olduğunu alamadan kendinizi piyangodan çıkan bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz. Pazar günü Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritasının da yükseleni yine sizin üzerinizden geçiyor. Demek ki canlanan sosyal hayatınız sayesinde, hareketli, neşeli, etrafınızda pozitif enerjiyle beslenen cazibenizle güçlü bir etki bırakmayı başarıyorsunuz. Çocuklarla vakit geçirmek, ya da çocuk sahibi olmak fikri zihninizi meşgul edebilir.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Pazartesi günü Balık burcuna geçen iletişim ve yetenek gezegeni Merkür sayesinde, arkadaşlarınızla duyguların ön planda olduğu paylaşımlarda bulunacaksınız. Hatta romantik hisler beslediğiniz birine karşı, kalbinizdekileri dile getirebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Cuma günü, Koç burcuna geçmeden önce, zamanı yapılandıran Satürn ile kuracağı olumlu etkileşim, size dış ülkelerden beklediğiniz somut bir haber taşıyacak. Uluslararası ya da akademik konularla ilgili geleceğe yönelik planlarınızı bu hafta bir sonuca ulaştırırsınız. Hafta sonunda Aslan burcunda meydana gelecek olan dolunay 25 Ocak’tan beri, gündeminizi dolduran özel hayatınızdaki konuları bir tamamlanma sürecine sokacak. Pazar günü evinizde sevdiklerinizle bir arada olmak için gayet uygun bir. Gayrimenkul yatırımlarınız, ya da yeni bir eve taşınmak için harekete geçebilirsiniz.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Ay burcunuzda ilerlerken haftaya adım atıyorsunuz. Pazartesi’den itibaren yönetici gezegeniniz Merkür ise enerjisinin düşük olduğu sezgi ve hislere açık, Balık burcuna geçiyor. Bu hafta kendinizi bir takım dualiteler yüzünden duygularla düşünceler arasında sıkışıp kalmış gibi hissedebilirsiniz. Hafta ortasında kafanız karışık olsa da, iş hayatınızda kendinizi güvende hissedeceğiniz bir proje önünüze çıkabilir. Kişisel şartlarınızı net belirledikten sonra, bir takım çalışmasına dahil olabilirsiniz. Hafta ortasında Merkür’ün değişimin habercisi Uranüs ile kuracağı olumlu kontak, sezgilerinizle aldığınız ani bir karar yüzünden hayatınızın akışını bir anda değiştirebilir. Hafta sonu ise görkemli davetlere katılabilir, ya da ani bir seyahate çıkabilirsiniz. Neden mi ? Cevabı çok basit: Çünkü Aslan burcunda bir dolunay meydana geliyor. Yaratıcılığınızı konuşturma zamanı. Bu dönemi, bir fırsata dönüştürmek için hemen harekete geçin.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Hafta başında Balık burcuna yerleşecek olan Merkür, sanki size uzaklardan haber taşıyacak. Hayatın amacını bu hafta soyut kavramlar arasında arayabilirsiniz. Felsefi konularla ilgili bol bol kitap okuyup, meditasyon yapmak yorgun ruhunuzu dinlendirir. Hafta ortasında burcunuza geçecek olan Ay’ın da etkisiyle içinizdeki dişil enerji daha çok ortaya çıkar. Venüs’ün Koç burcunda seyahat etmeye başlamasıyla iş hayatınızda birdenbire canlanma meydana gelir. Yeni iş teklifleriyle karşılaşabilir, renkli, kişilikleri güçlü kişilerle tanışabilirsiniz. Diğer yandan iş hayatından biriyle aranızda aniden başlayan bir elektriklenme olabilir. Pazar gün ki dolunay ise öz değerinizin ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha size hatırlatacak. Kişisel kararlarınızı alırken kimseye danışmak istemeseniz de ailenizin ortak mutluluğunu gözetecek tarzda, hayatınızı planlamalısınız.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: 25 Ocak’ta ikili ilişkilerinizde öne çıkan dinamiklerin, bu hafta hasadını toplarsınız. Ortaklar ve hayatınızı paylaştığınız kişiyle ciddi kararlar almak isteyeceksiniz. Bu hafta gurur ve kibir ağır basabilir. Çevrenize anlayışla yaklaşmalı, kimsenin kalbini kırmadan savunduğunuz fikirleri ortaya atmalısınız. Artık silahınızı hedefe doğrultup, tetiği çekme zamanındasınız. Atacağınız adımlardan dolayı korkmamalı tam tersi yüksek özgüveninizle çevrenizdekileri de yüreklendirmelisiniz. Haftanın ikinci yarısında Koç burcuna geçecek olan Venüs sayesinde aniden kıvılcımlanan bir konu belki de bir uçak yolculuğunda kucağınıza pat diye düşer. Yeniliklerden keyif almalı, rutin olan dinamikleri arkanızda cesurca bırakmalısınız. Hafta ortasında hiç beklemediğiniz bir yerden ani bir para elde edebilir ya da bir iş teklifi alabilirsiniz.

Yükselen Başak ve Başak Burcu: İletişim, zeka, yetenek gücümüzü ifade eden, yönetici gezegeniniz Merkür Balık burcuna geçerek 10 Mart’a kadar ilişkilerinizde empati gücünüzü sorgulayacak. Bu da zaman zaman ikili ilişkilerinizde bulanık kalan, netlik kazanmaya durumlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Sanki otobanda giderken bir anda sis basıp önünüzü rahat görmemek ve bu yüzden frene basmak gibi. Zihinden çok sezgilerle ilerlemek sizin için daha iyi olacaktır. Diğer yandan iş hayatınızda aynı anda birkaç konuyla uğraşmak, çok fazla iletişim kurmak zorunda kalmak sizi yorabilir. Her şeyi takip edip, sorumluluğu üzerinizde tuttukça bu durumdan sıyrılmanız pek mümkün olmaz. Çevrenizdeki insanlara güvenmeli, iş sorumluluğunu paylaşmalısınız. Hafta sonu Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay, sanki size artık dur ve hayatının hızlı akışına bir çeki düzen ver demek isteyecek. Elde ettiğiniz başarıların gururunu yaşamak için unutmayın ki sağlıklı olmak her zaman birinci madde olarak dikkate alınmalıdır. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Venüs sayesinde, ortak paylaşımlar konusunda hızlı bir hareketlenme gündeme gelebilir.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Hafta başında Balık burcuna geçecek olan Merkür sizin rutin hayatınızdaki ilişkilerde daha sağduyulu bir yaklaşım izlemenize neden olur. Mesa arkadaşlarınızın çeşitli nedenlerden dolayı işlerini üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. Evcil hayvanınızın sağlık kontrollerini bu dönemde yaptırmak doğru olur. Diğer yandan ofis hayatınızda işler yoğunlaşıp her şey iki dudağınızdan çıkacak sözle şekillenmek durumunda kalabilir. Bu yoğunluk neredeyse randevularınızı unutmanıza neden olacaktır. Ev ile sosyal hayatınız arasında bir denge kurmak isteyeceksiniz. Cuma günü Venüs’ün ilişkiler eviniz olan Koç burcuna geçişiyle, yeni insanlarla tanışabilir, ani gelen yeni iş tekliflerine sıcak bakabilirsiniz. Hafta ortasında beklemediğiniz bir yerden ödeme alarak, maddi açıdan rahatlayabilirsiniz. Aslan burcundaki dolunay hafta sonu arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmenize ışık tutar.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Hafta başında Balık burcuna geçecek olan Merkür aşk hayatınızda romantizm rüzgarları estirecek. Eski bir aşk yeniden alevlenebilir. Çocuğunuzun kişisel ihtiyaçlarıyla daha yakından ilgilenebilir, eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıkabilirsiniz. Hafta ortasında uzun seyahatlerle ilgili bir karar alabilirisiniz. Yurt dışından gelenlerle yeni iş anlaşmaları ya da süre giden işin daha sağlam bir zeminde ilerlemesi mümkün olacaktır. Tanıtım, lansman gibi etkinliklere açık bir dönemdesiniz. Gündelik hayatınızda kendinizi hızlandırılmış bir zaman makinesinin içinde hissetmek ve hiçbir işe tam yetişememek yüzünden sakın suçlamayın. Hayatı akışa bırakıp her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğini kabul ederek zihninizi ve ruhunuzu rahatlatın. Hafta sonunda Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay ise gerek iş hayatınızda gerekse aile içinde özellikle annenizle olan iletişimde size bir tamamlanma süreci yaşatacak. Sanki uzun zamandan beri üzerinde emek harcadığınız bir iş, konu ya da projenin meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Bu yoğun tempo arasında aşkı sakın es geçmeyin.

Yükselen Yay ve Yay Burcu: Pazartesi günü Balık burucuna geçen Merkür, enerjinizi düşürebilir. Ya da evdekilerin düşük bağışıklık sistemlerini güçlendirmeniz için size sorumluluk yükleyecektir. Evi yeniden düzenlemek, su tesisatını elden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Diğer yandan kariyer iş hayatınızda da ciddi iş projeleriyle ilgili önemli gelişmeler ve son kararlarla karşı karşıya kaldığınızı söyleyebiliriz. Sanki uzun zamandan beri yürüdüğünüz yolun son parkuruna girip, yeni açılımlara doğru ilerlemek isteyeceksiniz. Cuma günü ilişkiler gezegeni Venüs’ün Koç burcuna geçmesiyle sosyal hayatınızda da hareketlilik başlar. Kişisel özelliklerinizin öne çıktığı farklı gruplarla bir araya gelebilirsiniz. Komisyon işleriyle ilgilenenler olumlu sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirler. Önünüze çıkan fırsatları akıllıca değerlendirmelisiniz. Pazar günü Aslan burcunda meydana gelecek olan Dolunay sayesinde ani bir yurt dışı gezisi gündeminize oturabilir. Akademik konularda da canlanma olacaktır.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Hafta başında Balık burcuna geçen Merkür, kardeş, yakın akraba ve komşuluk ilişkilerinizde sağduyulu bir yaklaşım içine girmenize destek verecek. Empati kurmak ve karşınızdakilerin ihtiyaçlarına göre hareket etmek sizin için anlamlı olacaktır. Diğer yandan aile dizimi, regresyon, feng shui gibi spiritüel konularla ilgili eğitimlere katılabilir, bol bol meditasyon ve yogadan yararlanabilirsiniz. Bu hafta bol sıvı tüketmeye özen gösterin. Hafta ortasında önemli bir iş anlaşması için kurumsal bir yapıyla iletişime geçebilirsiniz. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan Venüs sayesinde, eve gelen gideniniz çok olur. Diğer yandan yeni bir mobilya alarak, evinize canlılık katabilirsiniz. Aslan burcundaki dolunay ise gruplar önünde yaptığınız bir işle ilgili tanınırlığınızı artıracak, maddi kazancınızda da olumlu gelişmelere neden olacaktır.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: 25 Ocak’tan beri hayatınızda meydana gelen olaylar Aslan burcundaki dolunay ile bir tamamlanma sürecine doğru ilerler. İkili ilişkilerinizde sonlanmalar ve yeni başlangıçlara doğru ilerlersiniz. Hayatınızdan çıkması gereken ne varsa, hepsiyle vedalaşıp yepyeni bir beyaz sayfa önünüze açabilirsiniz. Veda zamanları kolay olmasa da yeniliklere ancak bu şekilde adım atabileceğinizi asla unutmayın. Pazartesi günü Merkür’ün Balık burcuna geçişiyle maddi kazancınızda bir artış gündeme gelebilir. Hümanist yapınızla ihtiyacı olanlar için harcamalarda da bulunabilirsiniz. Kemik, iskelet yapınız dikkat etmeli, eklemlerinizi rahatlatmak için gece yatarken magnezyum gibi takviyeler kullanmanız doğru olacaktır. Cuma günü Koç burcuna geçecek olan ilişkiler gezegeni Venüs’ün etkisiyle kısa yolculuklara çıkabilir, arabanızla ilgili işlemleri halletmek isteyebilirsiniz..