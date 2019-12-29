Haftalık burç yorumları (30 Aralık 2019-5 Ocak 2020 astroloji)

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu Yeni yıla girdiğimiz bu hafta, tüm ciddiyeti ve sorumluluk duygusuyla Oğlak burcunda ilerleyen iletişim ve beceri gezegeni Merkür, kardeş ve yakın akrabalarınızla olan bağınızı güçlendirecek. Partnerinizin size hazırladığı yeni yıl sürprizi karşısında hem şaşıracak hem de size verdiği değer karşısında oldukça duygulanacaksınız. Bu nedenle yılbaşını hiç ummadığınız bir yerde ve hayatınızın en önemli tekliflerinden birini alarak karşılayabilirsiniz. 2020’nin bu olumlu enerjisini etkin bir şekilde kullanmalı, geçmişte kalan zorluk ve sıkıntıların bir ödülü olarak kabul etmelisiniz. Artık hayatınızda olanlara sizi daha mutlu etmeye hazır olacaktır. Yeni araba almak ya da yeni bir ofis kurmak için hızlı hareket etmeli, becerilerinizi daha geniş kitlelerle paylaşmalısınız. Haftanın ikinci yarısında ani bir yurt dışı seyahati gündeme gelebilir.