Haftalık burç yorumları (30 Aralık 2019-5 Ocak 2020 burç yorumu)

Yeni yıla gireceğimiz bu haftaya, hayatımızdaki detaylara yön veren, zihin kapasitemizin ve iletişim becerilerimizin temsilcisi, Pazar günü Oğlak burcuna geçen Merkür, imzasını atıyor. Geçen hafta meydana gelen Oğlak’taki Güneş tutulmasının getirdiği kökten ve kaçınılmaz değişimlerin somut izlerini hayatımıza taşıyacak. Mitolojide yer altına inmeye izinli tek Tanrı olan Hermes ile tanımlanan Merkür, kimyada civa elementiyle özdeşleştirilmş. Ele avuca sığmayan, sınırsız hareket etme gücüne sahip, iletişim cambazı Merkür’ün, Oğlak kadar realist, hedeflerine ulaşmada idealist, ciddi, yeni sistem kurma peşinde koşan, başarıya odaklı bir burçtaki seyahati, 2020’ye disiplinli bir şekilde adım atacağımızı vurguluyor. Tembelliğe pabuç bırakmayan yeni bir yıla doğru ilerlerken, çalışmaktan keyif almayı, istek ve yeni hedeflerimizi tekrar gözden geçirmeyi bu hafta hiç aklımızdan çıkartmamalıyız. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)

Yılbaşı günü Balık burcundaki Ay ışığını büyütüp, 10 Ocak’ta gerçekleşecek olan yeni bir tutulmaya doğru koşarken; kolay kolay unutmayacağımız, hepimizin hayatında önemli izler bırakan 2019’u, hislere odaklı, romantik duygulara kapılmış, yüksek bir sezgi ve empati gücüyle uğurluyor. Oğlak’ın toprağını, coşkulu suyuyla ıslatıp, yeni bir yaşam başlatacak olan koşulsuz sevgiyi temsil eden Ay, hayal kırıklıklarını ve kayıplarımızı cesurca geride bırakmamızı ve yeniliklere ilerlememizi öğütlüyor. Rüyalarınızı süsleyen ümitleriniz, belki de Pazartesi günü Merkür’ün Uranüs ile yapacağı olumlu etkileşim sayesinde, ani bir sürprizle bir bakmışsınız gerçek olmuş. Zaten yaşama duygumuza da renk katan, hayatın bu bilinmez ve mistik yönü değil mi? O zaman 2020’yi sevgiyle sarmalayıp, “Hoşgeldin!” diyoruz.

Yükselen Koç ve Koç Burcu: 2019’un son günlerinde kariyerinizde kendiliğinden gelişen bir konuşma ya da sıradan dediğiniz bir toplantı, iş hayatınızın akışına farklı bir yön verebilir. Yeni yıla girerken “Hayatta olmaz” dediklerinizle adeta test ediliyorsunuz. Yeni iş kararları birden yüreğinizi kabartıp, hayata daha coşkuyla sarılmanızı sağlar. 2020’nin ilk ışıklarıyla yöneticilerinizden ya da bir aile konusu için ebeveyninizde büyük destek görürsünüz. Umduğunuzdan daha yüksek bir terfi elde etme şansınız var. Hayatınızın eşini bulduğunuzu düşündüğünüz bu dönemde evlenmek, ev almak/satmak, yatırımlara odaklanmak size ekstra güç verir. Cuma günü Yay burcuna geçecek olan yönetici gezegeniniz Mars sayesinde, hareketli bir seyahat gündemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Koca bir yılı geride bırakırken ani bir kararla yurt dışından bir gayrimenkul alabilir ya da yabancı bir şirket ya da kişiyle bir iş kurmaya karar verebilirsiniz. Toprak, tarım, emlak gibi konular ilginizi çekebilir. Yılbaşında sevdiğiniz arkadaşlarınızla beraber olmak, tatlı sohbetlere dalarak geride bıraktığınız pişmanlıklardan ve aşk acılarından daha kolay kurtulursunuz. Uzun zamandır özlediğiniz eski dostluklar sene sonunda karşınıza çıkabilir. Nostaljik ve duygulu anlar yaşayacağınız yılbaşı partisine mutlaka katılmalısınız. Yılın ilk günlerinde bürokratik ilişkilerinizden ya da hukuksal süreçlerden yüzünüzü güldüren haberler alıp, yeni anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlere bu yıl daha çok vakit ayırmalısınız. Cuma günü Yay burcuna yerleşecek olan Mars, ortak paylaşımlarda aşırı özgürlük kokan maceraperest ilişkileri size taşıyacaktır. Eski hatalarınızdan ders çıkartıp, ortaklık tekliflerini heyecana kapılıp hemen kabul etmemelisiniz.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Yeni yılı Balık burcunda karşılayacak olan Ay, iş hayatınızda bolluk ve bereketi çoğaltmaya hazırlanıyor. Sanki önceden yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacağınız yeni bir döneme adım atıyorsunuz. İyiliğinizin esiri olmadan, bu dönemden maksimum düzeyde faydalanmayı denemelisiniz. Annenizin yılın son gününde size karşı ihtiyacı artacak, kendisiyle daha çok vakit geçirmenizi isteyecektir. Belki yeni yılı bir arada kutlamak akıllıca bir fikir olabilir. Hayallerinizi süsleyen konuların, gerçekleşmesine imkan tanıyacak olan 2020, sizin yılınız olabilir. Fırsatları iyi değerlendirmeli sosyal ilişkilerinizi geliştirmelisiniz. Özelikle Cuma günü Yay burcuna geçecek olan Mars, ikili ilişkilerinizde yaklaşık 3 hafta heyecan, özgürlüğü doludizgin yaşamanızı sağlayacak. Yurt dışında yaşayanlarla yeni bir iş kurabilir, ya da mevcut işi uluslararası arenada kısa sürede yayabilirsiniz. Eğitimler, tanıtım faaliyetleri bir anda gündeminizin ortasına aniden oturmuştur.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Yeni yıla adım atarken, yönetici gezegeniniz Ay, empatik, sezgileri güçlü, hayalperest, koşulsuz sevgiye açık, çevresindekiler için fedakarlık yapmaya açık Balık burcunda seyahat edecek. Demek 2020’de bu konuların sizin için ne ifade ettiğini etraflıca düşünecek, hayata bakış açınızı belki de değiştirmek isteyeceksiniz. İkili ilişkilerde yaşadığınız derin değişimler bireysel istek ve taleplerinizin de önemini fark etmenize neden olacak. 2019’u bitirmeden para ve finans alanında ciddi gelişmeler gündeme gelebilir. İş hayatınızda yeni yıla yönelik önemli sürpriz teklifler alabilirsiniz. Aile ve ev içindeki eskiden kalma değerleri korumak ve sahip çıkmak için üstünüze düşen sorumlulukları yerine getirmeyi ihmal etmemelisiniz. Hafta sonunda yaşam enerjisi Mars’ın Yay burcuna geçmesiyle, gündelik hayatınızda aniden olaylar hız kazanıp, hareketlenecek. Evcil hayvanınızın sağlığı ile ilgilenmek, ani bir iş seyahatine çıkmak, mesai arkadaşlarınızla sosyal hayatta da görüşmek için plan yapabilirsiniz.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Pazartesi günü ani değişimin habercisi Uranüs ile olumlu bir etkileşim içine girecek olan Oğlak burcundaki iletişim cambazı Merkür, yıl bitmeden iş hayatınızda size beklenmedik sürprizlerin haberini taşıyacak. Sevdiğiniz yöneticinizin son anda işten ayrılacağını öğrenmek ya da size sunacağı yeni bir teklif, 2020’deki kariyer planlarınızı beklenmedik şekilde değiştirmenize neden olabilir. Duygusal yönümüzü anlatan Ay’ın Balık burcundaki yolculuğu ise bu yeniliklerin kafanızda karışıklığa neden olmasını tetikler. Özellikle maddi konforunuzun sınırlarını iyi çizmeli, üstlendiğiniz yeni sorumlulukların ekonomik refahınızı artıracağına emin olmalısınız. 2020’nin ilk günlerinde ofisinizi değiştirebilirsiniz. Size çok iyi gelecek yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Kemikler, dizler, kas, eklemler, dişler hassas olabilir

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Bir yılı daha geride bırakırken maddi ve manevi açıdan ayaklarınızı yere sağlam basmak isteyeceksiniz. Yeni yıla girerken bir süredir kafanızı meşgul eden, canınızı sıkan küskünlüklere son vermek için elinize harika bir fırsat geçebilir. Zira yönetici gezegeniniz Merkür’ün, ani değişimlerin habercisi Uranüs ile olumlu kontağı, ilişkilerinizde iletişim akışını değiştirir. Bunu iyi kullanmalı, yeni yıla, sevdiklerinizin kalbini kazanarak girmelisiniz. Hayatta dostluktan daha kıymetli bir şey olmadığını bir kere daha anlamak, sizi ruhsal açıdan rahatlatacaktır. 2020 için çocuğunuza yeni hedefler koyabilir, onun başarılarıyla gururlanabilirsiniz. Komisyon işleri, spekülatif yatırımlar için olumlu olabilir. Ayrıca 2020’yi karşılarken mili piyango bileti çekmeyi de ihmal etmeyin. Hafta sonunda evdeki trafiğiniz bir anda artabilir. Seyahat gündeme gelebilir.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Pazartesi günü ani değişimlerin ve beklenmedik olayların temsilcisi Uranüs, iletişim gezegeni Oğlak burcundaki Merkür’ün olumlu etkileşimi sayesinde, aile içindeki anlaşmazlıklara birdenbire çözüm bulabilir. Çözülmez dediğiniz sorunları bir anda halledebilirsiniz. Uyum, ahenk ve sağduyunun açamayacağı hiçbir kapı olmadığını yeni yıla girerken fark etmek, size 2020’nin güzel umutlar taşıyacağını işaret edecektir. Hayatın güzelliklerine odaklanmalı, her ne oluyorsa sizin açınızdan iyilikle sonuçlanacağını aklınızdan çıkartmamalısınız. Aile ait ortak mallarla ilgili satış bu dönemde yüzünüzü güldürebilir. Böylece yeni yılda bireysel rotanızı gerek iş gerekse özel hayatınızda kolaylıkla çizebilirsiniz. Yılbaşını sevdiğiniz dostlarınızla geçirmek, onların da sizin güzel enerjinizden destek almalarını sağlamak, içinizin huzurla dolmasına neden olur. Yeni yılın ilk ışıklarıyla geride kalan zorlukların negatif enerjisini bol bol dua edip, meditasyon yaparak üzerinizden atmayı denemelisiniz.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu Yeni yıla girdiğimiz bu hafta, tüm ciddiyeti ve sorumluluk duygusuyla Oğlak burcunda ilerleyen iletişim ve beceri gezegeni Merkür, kardeş ve yakın akrabalarınızla olan bağınızı güçlendirecek. Partnerinizin size hazırladığı yeni yıl sürprizi karşısında hem şaşıracak hem de size verdiği değer karşısında oldukça duygulanacaksınız. Bu nedenle yılbaşını hiç ummadığınız bir yerde ve hayatınızın en önemli tekliflerinden birini alarak karşılayabilirsiniz. 2020’nin bu olumlu enerjisini etkin bir şekilde kullanmalı, geçmişte kalan zorluk ve sıkıntıların bir ödülü olarak kabul etmelisiniz. Artık hayatınızda olanlara sizi daha mutlu etmeye hazır olacaktır. Yeni araba almak ya da yeni bir ofis kurmak için hızlı hareket etmeli, becerilerinizi daha geniş kitlelerle paylaşmalısınız. Haftanın ikinci yarısında ani bir yurt dışı seyahati gündeme gelebilir.

Yükselen Yay ve Yay Burcu : Senenin son günlerine adım atarken beklemediğiniz bir yerden toplu bir ödeme alarak, mutlu olabilirsiniz. Uzun zamandan beri satışa çıkardığınız bir gayrimenkulün satışı ya da kiralanması gündeminize bomba gibi düşebilir. Sevdiklerinizle yeni yılı birlikte geçirmek için evde keyifli bir davetin hazırlıklarını yapmak sizi mutlu edecektir. Bazılarınız ise hafta sonuna doğru gecikmiş olarak yeni yıl tatiline gitmeyi tercih edecek. Yabancılarla vakit geçirmek, yeni kültürlerle iç içe olmak, yüreğinizi 2020’nin heyecanıyla durmaya yetecektir. Yurt dışında eğitime yazılmak ya da bir süre için de olsa başka ülkeye taşınmak hayatınızdaki olası değişimlerin arasında yer alabilir. Yılbaşına girerken midenize yüklenmekten kaçınmalı ve uyku düzeninize özen göstermelisiniz. Aksi takdirde yeni yılın ilk günlerinde kendinizi aşırı yorgun ve neşesiz hissedebilirsiniz. Yeni yılda yeni bir iş, yeni bir partner ve yeni mekanlarda vakit geçirmek için dilekte bulunabilirsiniz.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: 2019’u uğurlarken üstlendiğiniz yeni sorumlulukların size kazandıracaklarına odaklanacaksınız. Ciddiyetle hayata sarılanlar geleceklerini ömür boyu garanti altına almak için pek çok fırsatla karşılaşırlar. Evlenmek, yuva kurmak, gayrimenkul sahibi olmak, kendi işinin patronu olmak gibi hayatınızın dönüm noktasını oluşturacak kararların ortasında kalabilirsiniz. Çocuklarınızın geleceğini garanti altına almak için 2020’de önemli kararlar verip, kendinizi risklere daha açık hale getirebilirsiniz. Yeni yılın ilk ışıklarıyla değişim ve hızlı dönüşümün habercisi Uranüs sayesinde, başınızı döndürecek, aklınızı karıştıracak biriyle, romantik bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Artık hayattan haz almak ve yaşamın keyfini çıkartma zamanı. Kendinizi ödüllendirmeli ve geçen yıl yaşadığınız zorluklardan bir çırpıda kurtulmalısınız.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: Üst oktav yöneticiniz ani değişimlerin kahramanı Uranüs, yeni yıla girerken ev hayatınızda sert rüzgarlar estirip, size ani kararlar aldırtabilir. Yeni yılla beraber farklı bir evde yaşamaya karar verebilirsiniz. Aile mirasıyla ilgili bilginiz dışında gelişen bir konuyla, haklarınızı savunmak için yakından ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yeni yılın güzel enerjisiyle sauna, masaj, spa gibi bedeninizi şımartarak, rahatlamalısınız. Hatta belki de kimseye haber vermeden bir arınma kampına giderek, yeni yıla ruhen ve bedenen daha zinde girebilirsiniz. Hafta sonunda Yay burcuna geçecek olan Mars, arkadaşlarınızla sizi keyifli, macera duygusu yüksek bir tatile çıkartabilir. Yeni kültürlerle tanışmak, bilgi dağarcığınızın zenginleşmesine destek olacaktır. 2020 toplum önünde sizi lider yapacak, heyecanlı konuları gündeminize taşıyacak. Bu duruma kendinizi hazırlamalısınız.