Haftalık burç yorumları (30 Eylül-6 Ekim 2019)
ntv.com.tr
Hafta sonu meydana gelen Terazi’deki Yeni Ay’ın ardından bu hafta ilişkilere daha derin anlamlar yüklemek isteyebiliriz. Hafta ortasında iletişim ve marifet gezegeni Merkür’ün Akrep burcuna geçişiyle kafamızı kurcalayan her konuya bir dedektif titizliğiyle cevap arayacağız. Bu hafta etrafımızdaki kişilerin manipülatif yaklaşımları bizi yorabilir. Sis perdesi arkasında kalan olayları aydınlığa kavuşturmak için çevrenizdeki güvendiğiniz kişilerden destek almaktan çekinmeyin. Haftanın ikinci yarısı, diyaloglarımızda hak, hukuk, adalet arayışı daha ön plana çıkacak. Bildiğiniz doğru yoldan şaşmadan, karşınızdakilere öz değerinizi sevecenlikle yansıtmanız, ayrıcalığınızı ortaya koymaya yetecektir. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)
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1Her ne kadar sorumlulukların peşinizi bırakmadığı bir haftaya adım atsanız da içinizde adeta bir alev topuna dönüşen seyahat etme ve özgürleşme isteği, size, cesaretle yeni yerler keşfetmek için yüksek motivasyon taşıyabilir. Kısacası bu hafta, hayatın tüm ciddiyetine rağmen bir keşiş ruhuyla yeni insanlar ve mekanlarla kucaklaşmaya hazırlanın. Ne demişler “insanoğlu kuş misali”, tüm sihir alt tarafı bir seyahat bileti almakta saklı. Gelecek endişesini rafa kaldırıp anı yaşama zamanı.
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2
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Bu hafta özel hayatınızdaki ciddi biraz da çalkantılı olayları yönetmeye çalışırken iş dünyasında da sorumluluklarınızın artacağı bir süreçle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yoğun iş temposunu hafifletmek için takım arkadaşlarınızı çoğaltabilir, ya da sorumluluklarınızı diğerleriyle paylaşmayı deneyebilirsiniz. Çok koşup, çabuk yorulmaya hiç gerek yok. Hafta ortasında yabancılarla yapacağınız toplantılar, kafanıza takılan sorulara hızlı cevaplar almanıza neden olur. Ayrıca bu hafta pasaport, vize, seyahat organizasyonu ya da eğitim konularıyla ilgili başvuruları sizin için gündeme getirebilir. Haftanın son günü partnerinizin sizden beklediği sorumluluklarınızı yerine getirmekten mutsuz olabilirsiniz. Birlikte güzellikleri paylaşmaya odaklanın.
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3
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Bu hafta ikili ilişkilerde içinizde sakladığınız ne varsa dile getirebilirsiniz. Adeta sırların açığa çıkmasıyla hem partneriniz hem siz rahat bir nefes alırsınız. Öğrendiğiniz yeni bilgiler nedeniyle ani ayrılık kararları almaya sakın kalkmayın. İçinde bulunduğunuz şartların gerçekliğinden emin olmak isteyeceksiniz. Güven konusu sizin için bir kabusa dönüşmemeli, kendinize karşı gösterdiğiniz saygı sayesinde yeni alacağınız kararlarda hata yapma şansınız oldukça düşük olacaktır. Güzellik ve estetikle ilgili konularda kararsız kalabilirsiniz. Ya da yakın çevreniz bu düşüncelerinizi onaylamak istemeyebilir. Eşinizin kazancında sürpriz değişimler gündeme gelebilir. Aşırı harcama yapmaması için onu uyarmalısınız.
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4
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Uzun zamandan beri uğraştığınız, miras, nafaka, emeklilik veya ortak gelirlerle ilgili zorlu süreçlerle baş etmek zorunda kalsanız da hafta ortasında partnerinizin planladığı harika bir seyahate çıkabilir, sıkıntılı işlerden başınızı kaldırma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca spiritüel çalışmalar ve okült bilgilere duyduğunuz merakınızı giderecek workshop ve eğitimlere katılmak için detaylı araştırmalar yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi depresif hissettiğiniz zamanlarda bol bol yürüyüş yapıp, ilginizi çeken konularla ilgili kitap okuyabilir, dokümanter filmler izleyebilirsiniz. Hafta sonu aile düzeninizde ayrım kalan işlerinizi tamamlamak için vakit ayırmalısınız.
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5
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Çocuğunuzun ihtiyaçlarını halletmek için hafta başında kolları sıvayabilirsiniz. Bu hafta ev içindeki ahenk ve huzuru korumak en önemli itilimleriniz arasında yer alabilir. Hafta ortasında iletişim gezegeni Merkür’ün Akrep burcuna geçmesiyle, sizi sezgileri, hisleri ve bakışlarıyla etkileyecek biriyle tanışabilirsiniz. Bu kişiyle derin bir ilişki ya da eskiden tanıdığınız biriyle aranızda duygusal bir bağın oluştuğuna şahit olabilirsiniz. İkili ilişkilerde uzun zamandan beri mesafeli ve soğuk davranışlara maruz kaldığınız için bu dönemde bu kişiyle karşılaşmak size iyi gelecektir. Rafa kaldırdığınız bir hobiyi yeniden canlandırabilirsiniz. Hafta sonu ikili ilişkiler de eve ortamında can sıkıcı gerginlikler oluşabilir. Bu yüzden dış mekanlarda vakit geçirmek size iyi gelecektir.
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6
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Bu hafta yeni tanıştığınız insanlarla ilişkilerinizi güçlendirirsiniz. Ortak katılacağınız etkinlik ve davetlerde kişiliğinizi ön plana çıkartacak gelişmeler gündeme gelebilir. Gelecek hayatınızla ilgili daha geniş ufuklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Ciddi iş konularından fırsat buldukça neşe, keyif ve coşkuya gündelik hayatınızda yer açmaya özen göstermelisiniz. Aile büyüklerinin kronik sağlık sorunlarıyla iyileşmek biraz canınızı sıkabilir. Sakin olmalı, yönetme yeteneğinizi kullanmalısınız. Hata ortasında iletişim gezegeni Merkür’ün Akrep burcuna geçmesiyle ev içindeki ilişkilerde daha derin konular su yüzüne çıkabilir. Evde kaybettiğiniz eşyaları bulma şansını da yakalayabilirsiniz.
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7
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Geçen hafta ortak paylaşımlar ve maddi kazançlar alanınızda meydana gelen Yeni ay sayesinde, yeni kazanç kapıları önünüze açılsa da yine de aldığınız kararlara şüpheyle yaklaşacak ve tam içinize sindiremeyeceksiniz. Yeni atıldığınız işler ve yaptığınız ortaklıkların doğru olup olmadığını sorgulamak istersiniz. Şüpheli gördüğünüz durumlar için son kararınızı vermeden, aile fertlerinin de görüşlerini almak içinizi rahatlatabilir. Ayrıca gayrimenkul alım satımı ile ilgili bu hafta önemli gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında iletişim gezegeni Merkür’ün Akrep, yaşam dinamosu Mars’ın ise Terazi burcuna geçmesiyle, zihniniz detaylara takılırken çevrenizle diplomatik ilişkiler kurmakta zorlanabilirsiniz. Hafta sonu aşk hayatınızda yaşadıklarınız ve partnerinizin beklentileri canınızı sıkabilir.
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8
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Geçen hafta sonu burcunuzda meydana gelen Yeni ayın ardından, özellikle ikili ilişkilerinize artık farklı bir perspektiften baktığınızı biliyoruz. Her zamankinden daha fazla size yenilikleri taşıyan bir sonbahara “merhaba” diyorsunuz. Hafta başında üzerinizde baskı kurmak isteyen biriyle ciddi bir fikir anlaşmazlığı yaşayabilirsiniz. Bu insan aslında size karşı beslediği duyguları açık sözlülükle ifade edemediği için böyle bir tavır sergilemeyi tercih ediyor olabilir. Sağduyu ve diplomasi ruhunuzu elden bırakmadan süreci yönetmeli, kişiliğinizden ödün vermemelisiniz. Hafta başında kardeş ve yakın akrabalarınızla ani bir seyahat gündeme gelebilir ya da uzun süreden beri devam eden önemli bir aile meselesini resmi yollardan çözüme kavuşturabilirsiniz.
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9
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Hafta başında burcunuzda seyahat eden Ay, ikili ilişkilerinizde partnerinizden daha fazla ilgi beklemenize neden olacak. Duygusal krizlere girmeden hayatın güzelliklerine odaklanmalı, derin duygularınızı dile getirmekten kaçınmamalısınız. Hafta ortasında iletişim gezegeni Merkür’ün de burcunuza yerleşmesiyle hayatınızla ilgili cevap aradığınız her türlü soruya daha detaylı cevaplar bulacak ve öz değerinize sahip çıkacaksınız. Bu hafta sindirim sisteminizi yoracak gıda ve içeceklerden kaçınmalısınız. Cuma günü yönetici gezegeniniz Mars’ın Terazi burcuna geçişiyle gizli ilişkilerinizde iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz.
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10
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Hafta başında Yay burcunda seyahat eden Ay sizi kalabalık gruplarla bir araya getirebilir. Haftanın ilk yarısında uzun zamandan beri sonuçlanmasını istediğiniz önemli bir iş projesiyle ilgili resmi makamlardan red cevabı alabilirsiniz. Moralinizi bozmamalı akışa güvenmelisiniz. Ekim ayı içinde bu olumsuz durumu çözüme kavuşturmak için farklı alternatifler önünüze çıkabilir. Hafta ortasında iletişim gezegeni Merkür’ün Akrep burcuna geçmesiyle bilinç altınızdaki konular su yüzüne çıkabilir. Mesai arkadaşlarınızla ilgili gizli bir konuya şahitlik edebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili farklı tedavi yöntemlerine yönelebilirsiniz.
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11
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Geçen hafta kariyer alanınızda meydana gelen Yeni Ay sizi önemli projelerin liderliğine itecek. İkili ilişkilerinizde diplomasi yapma ihtiyacı duyacaksınız. Partnerinize karşı daha duyarlı ve şefkatli olmaya çalışmalısınız. Hayatın gerçeklerine odaklanmak sizin yaşam felsefeniz olsa da idealler ve hayallere de yaşantınızda yer ayırmalısınız. Hafta sonunda yeni bir grup insanla tanışabilir gelecekte bu kişilerle yeni oluşumlara yelken açabilirsiniz. Cuma günü Terazi burcuna geçecek olan Mars, kariyer hayatınızda üst yönetim kadrosuyla önemli bir toplantı gerçekleştirmenize neden olabilir.
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12
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Bu hafta eğitimden, eğitime, kurstan kursa koşturabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız yolculuklarda yepyeni şeyler öğreneceksiniz. Merakınızı cezbeden konular bu dönemde hayatınıza farklı bir renk taşıyabilir. Tabii ki tüm bu konuları sizinle buluşturacak bir kişiye de kendiniz aşık olmuş olarak bulabilirsiniz. Hafta ortasında Akrep burcuna geçecek olan iletişim gezegeni Merkür’ün sayesinde iş hayatınızda önemli ve başarılı sunumların altına imza atabilirsiniz. Konsantre olduğunuz konularda başarı elde edeceğiniz bir süreçtesiniz. Etrafınızdakilerle inatlaşmayı bir kenara bırakıp, diplomatik ilişkilerin altına imza atarsanız başarıyı ve mutluluğu kısa sürede yakalama şansınız olur
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13
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Hafta başında Akrep burcunda seyahat eden Ay, iki gün sonra yerini iletişim ve marifet gezegeni Merkür’e devrederken sezgi dünyanızın sınırlarını genişletmenize destek verecek. Bu hafta bol bol rüya görebilir, aklınızdan geçen konuların sembolik yansımalarını çevrenizde görebilirsiniz. Eş zamanlılık kavramına odaklanmalı, gelecek için alacağınız kararlarda bunu bir ipucu olarak kullanmalısınız. Diğer yandan bu günlerde, sanatsal faaliyetler ve mistik konularla ilgilenen kişiler karşınıza çıkabilir ve siz onlarla sanki uzun zamandır tanışıyormuşsunuz hissine kapılabilirsiniz. Kariyer hayatınızda farklı bir alana yönelme isteğinizi tetikleyecek bir kişi hayatınıza girebilir. Ortak paylaşımlarda iniş çıkışlı bir dönem gündeme gelebilir.