Haftalık burç yorumları (30 Eylül-6 Ekim 2019)

Yükselen Koç ve Koç Burcu:

Bu hafta özel hayatınızdaki ciddi biraz da çalkantılı olayları yönetmeye çalışırken iş dünyasında da sorumluluklarınızın artacağı bir süreçle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yoğun iş temposunu hafifletmek için takım arkadaşlarınızı çoğaltabilir, ya da sorumluluklarınızı diğerleriyle paylaşmayı deneyebilirsiniz. Çok koşup, çabuk yorulmaya hiç gerek yok. Hafta ortasında yabancılarla yapacağınız toplantılar, kafanıza takılan sorulara hızlı cevaplar almanıza neden olur. Ayrıca bu hafta pasaport, vize, seyahat organizasyonu ya da eğitim konularıyla ilgili başvuruları sizin için gündeme getirebilir. Haftanın son günü partnerinizin sizden beklediği sorumluluklarınızı yerine getirmekten mutsuz olabilirsiniz. Birlikte güzellikleri paylaşmaya odaklanın.