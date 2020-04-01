Haftalık burç yorumları (30 Mart-5 Nisan 2020 haftalık burç yorumu)

ntv.com.tr 01.04.2020 - 11:45
Yükselen Koç ve Koç Burcu
Pazartesi’den itibaren yönetici gezegeniniz Mars, Kova burcuna geçerek, 2021-2023 yıllarındaki aynı burçtaki tahtının ön hazırlığını yapan, zaman yöneticisi Satürn ile kavuşum yaşayacak. Bu nedenle sosyal gruplar, arkadaşlıklar alanınızda bir daralma, ayrışma, fikir ayrılığı gündeme gelse de aslında gelecek yılların sağlam temellerini attığınız günlerden geçiyorsunuz. Geleceğe ait, bu hafta yeni hedefler oluşturabilir, sosyal hayatınızı sadeleştirmek isteyebilir ve yeni ufuklara doğru uzanmak isteyebilirsiniz. Hafta sonu inançlarınızı sorgulasanız da, yaşamın artık eskisi gibi sürmeyeceğini, gerek iş, gerekse özel hayatınızda kökten değişimlere hazır olduğunuzu derinden hissedeceksiniz. Hafta sonu şans, bolluk ve bereket temsilcisi Jüpiter ile yüksek gücün kahramanı Plüton, kariyer yaşamınızda buluşarak size yeni ilişkilerle temelden değiştireceğiniz kararların sonuçlarını taşıyacak.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Pazartesi yaşam enerjimizi temsil eden savaş gezegeni Mars, Kova burcuna geçerek, aynı burçta 3 yıl kalıp yeni bir düzen kuracak olan zamanın efendisi Satürn ile kariyer hayatınızda kavuşum yapacak. Bu görünüm, terfi etmek, önümüzdeki kısa dönemde ortaya çıkacak ve kısa sürede popüler olacak yeni mesleklerin hayatınızda aniden yer almasını tetikleyebilir. Artık daha bilimsel, dijital platformları daha fazla kullandığınız, gelecek neslin vurgulandığı alanlar ilginizi çekmeye başlar. Klasikten çabuk sıyrılarak hislerinizle desteklenen kararlarınızı artık uygulamaya koymaktan sakın kaçınmayın. Eskilerle vedalaşıp yüzünüzü yeniye dönme zamanındasınız. Hafta sonu Oğlak burcunda buluşan bilgeliğin temsilcisi Jüpiter ve eskiyi yıkma gücüne haiz Plüton sayesinde, yaşam felsefesinizde dönüşüm yaşatacak olan, kişi ya da gruplarla bir araya gelebilirsiniz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Hafta başında mücadeleyi seven, zorluklardan korkmayan Mars Kova burcuna geçerek, zamanı kısıtlayan, elimizdekileri alan, azla yetinmeyi öğreten büyük öğretmen Satürn ile kavuşum yaşıyor. Demek yurt dışı ile ilişkiler, yabancılar, eğitim ve akademik konular, hukuki meseleler, tanıtım konularıyla ilgili, ilk etapta atılımlarınızdan hızlı geri dönüşümler alamasanız da ümitsizliğe kapılmamalı, 2021-2023 yıllarındaki hedefleriniz için, sabırla eksiklerinizi gidermek adına disiplinli bir şekilde çalışmalısınız. Hafta sonu aile içi ilişkilerinizde duygusal bağlarınızı güçlendirebilir, annenizin sağlığı ile yakından ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Pazar günü bilgeliği, şans, fırsat ve bereketi yöneten Jüpiter ile yerin altındaki magmanın gücünü dönüştüren Plüton ortak paylaşımlar alanınızda kavuşum yapacak. Artık ortaklarla tamam mı? devam mı? diyeceğiniz süreçlerden geçiyorsunuz. Parteneriniz ile paylaşımlarınız ve miras konuları da gündeminize düşebilir. Okült bilgiler, metafizik konularla evden kaldığınız bugünlerde derinden ilgilenebilirsiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Bu hafta koruyup, kollamayı bir kenara bırakmanız gerekiyor. Zira Kova burcunda iki kötücül gezegen olarak tanımlanan Mars ile Satürn’ün ortak paylaşımlar ve zorlu koşulları temsil eden alanınızdaki kavuşumu, isteseniz de istemeseniz de sizin iradeniz dışında gelişen durum ve olaylara ayak uydurmanızı zorunlu kılacak. Bu haftaki kararlarınız 2021-2023 yıllarının size taşıyacaklarının habercisi olacak. İkili ilişkilerinizde ciddi sorumluluklar üstleneceğiniz, otorite figürlerinin yeni iş teklifleriyle karşılaşıp, hiç bilmediğiniz bir iş dalına adım atmak isteyebilirsiniz. Bu dönemi, geçmişte yaşadığınız zorlukların ödül zamanı olarak görüp, soğukkanlılıkla yönetmelisiniz. Partnerinizin gelirinde bir değişim meydana gelebilir. Diğer yandan, sigorta, vergi, kredi borcu gibi ödemelerinizi sıkı takip etmelisiniz. Hafta sonu ruhsal yönden inançlarınızı zenginleştireceğiniz bir ortam size iyi gelecektir. Yoga, meditasyon, masaj, refleksoloji gibi hem ruha, hem bedene iyi gelen öğreti ve uygulamalardan faydalanabilirsiniz.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Bu hafta gerek özel, gerekse iş hayatınızdaki ikili ilişkileriniz yeniden tarih yazmaya hazırlanıyor. Uzun zamandan beri dilinizin ucuna kadar gelip söyleyemediklerinizi partnerinizle oturup konuşma fırsatı bulacaksınız. Fakat karşınızdaki kişinin mantık çerçevesindeki, duygudan yoksun geri bildirimi sizi başta hayal kırıklığına uğratabilir. Zira gökyüzünün iki amansız düşmanı Mars ve Satürn, tam da burada birleşiyorlar. O nedenle bu haftayı sakin geçirmeye çalışmalı, iç dünyanızın zenginliklerine odaklanmalısınız. Aksi takdirde 2021-2023 yılları için oluşturduğunuz hedeflerde kendinizi terk edilmiş hissedebilirsiniz. Hafta sonu iletişim gezegeni Merkür ile hayallerin sözcüsü Neptün kavuşarak size spiritüel dünyanın gizemli kapılarını ardına kadar açabilir. Hayallerinizin gerçeklik payını hiç göz ardı etmeden, sisli bir bulutun üzerinde sezgilerinizin yolculuğuna çıkabilirsiniz. Hafta sonu günlük yaşamınızdaki ağır ve yoğun tempo, sağlığınıza olumsuz etki yapar. Bu nedenle kendinize özen göstermeli, sıkıntılı konularla ilgili sosyal medya paylaşımlarını bile yakından takip etmemelisiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu
Dünyada patlak veren sağlık sorunuyla beraber, günlük çalışama düzeninizi değiştireceğiniz bu haftaya, hızlı bir giriş yapıyorsunuz. Adeta sağlık sektörünün bir anda ihtiyaçlarının arttığı bir dünya düzeninde, siz de iş ve çalışma koşullarınızı bu sektöre doğru yönlendirmek isteyeceksiniz. Zira sağlık alanınızda buluşan mücadele gezegeni Mars ile, özgürlüğe sınır çizen Satürn, sizi bu değişime adeta mecbur bırakıyor. Dijital, teknolojik her türlü evrime ve gelişime açık yenilikleri dikkate almalı, bu yorucu tempoda sağlığınızı da ihmal etmemelisiniz. Özellikle dolaşım sisteminizi korumalı stresle baş etmenin yollarını araştırmalısınız. Hafta sonunda ikili ilişkiler üzerinde uzun zamandan beri süren belirsizlikler ve sisli bulutlar yönetici gezegeniniz Merkür’ün Neptün ile kavuşumuyla farklı bir boyuta yükseliyor. Romantik ve duygulu bir ilişki yaşamayı, sizin gibi pragmatik bir insan dile getirmekten kaçınsa da, değişen yaşam dinamikleri bu konudaki bakış açınızı yavaş ama derinden değiştirebileceğinize işaret ediyor. Kalbinizdeki sevgiyi, sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanla cesurca paylaşın.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu
Bu aşk hayatınızda hiç beklemediğiniz değişimlere açıksınız. Kalbi boş olanlar, sıradanlıktan uzak, orijinal bir kişiye karşı aniden ilgi duyabilirler. Ayrıca eski ilişkiler bu hafta masa üstüne yatırılıp kopma noktasına gelebilir. Ayrılık kararından önce buna sizi iten sebepleri sakince değerlendirmeli, son kararınızı ona göre vermelisiniz. Aşk alanınızda kavuşum yaşayan iki kötücül gezegen Mars ve Satürn, size kötü bir şaka oynuyor olmasın. Bu enerjiyi internet üzerinden, hayatınıza yen bir hobi katarak ya da çocuğunuzla daha kaliteli zaman geçirerek harcayarak olumlu yönde kullanabilirsiniz. Hafta sonu Balık burcunda kafa karışıklığına ve yorgunluğuna neden olan Neptün ile iletişim gezegeni Merkür kavuşarak kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir. Evcil hayvanınızın sağlığı ile yakından ilgilenebilirsiniz. Mutfak borularındaki tıkanıklıklara dikkat etmekte fayda var. Pazar günü aile meclisinin bir araya geldiği önemli bir toplantının mentörlüğünü üstlenebilirsiniz.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Hafta başında yönetici gezegeniniz Mars, Mayıs ayına kadar kalmak üzere Kova burcuna geçerek, zamanın yöneticisi büyük öğretmen Satürn ile kavuşarak özgürlüğünden ve pervasızlığından ödün vermek zorunda kalacak. Bu etkiyi yeni hayat sisteminiz için olumlu kullanabilir, aykırı koşul ve insanlarla aranızdaki mesafeyi yeniden düzenleyebilirsiniz. Ev yaşantınızda dijital kullanım gerektiren aletlerden ve akıllı ev sistemlerinin kolaylıklarından faydalanabilirsiniz. Hafta sonu evde kalmanın yoğun etkisiyle sevdiğiniz kişiye daha çok bağlanarak, hayatınızdaki yerini yeniden konumlandırmak istersiniz. Paylaşımlarınızda duygu ve hisler ön planda kalarak, sizi yönetirler. Buna izin vermeli ve hayatın akışına uyum sağlamayı seçmelisiniz. Şans, fırsat, bolluk ve bereket habercisi Jüpiter ile yer altı Tanrısı Plüton’un Oğlak burcundaki kavuşumu, kardeş ve yakın akrabalarla olan ilişkilerinizde önemli dönüşümler yaşamanıza neden olur. Yeni bir ev almak, yatırım yapmak gündeminize girer. Babanızın sağlığına özen göstermelisiniz.
Yükselen Yay ve Yay Burcu
Hafta başında Mayıs ayına kadar kalmak üzere Kova burcuna geçen yaşam dinamosu Mars, zaman yöneticisi, sorumlulukların efendisi Satürn ile kavuşarak 2021-2023 yılları için yaptığınız planların ön hazırlığını yaşantınıza taşıyacak. Kardeş ve yakın akrabalarla, tartışabilir, onların sorumluluğunu ve mutsuzluklarını ister istemez üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. Sakinliğinizi koruyarak, yapabileceklerinizin altını net olarak çizmeli, herkes sizi sevsin diye her yükü omuzunuza kesinlikle bindirmemelisiniz. Bu hafta kısa yolculuklar yapmak zorunda kalırsınız. Trafikteki aksiliklere karşı tedbirli olmakta fayda var. Zihninizin fazla yorulması içinizde yetersizlik duygusu yaratabilir. Bu geçici durumdan etkilenmemek için ruhsal çalışmalara katılıp, enerjinizi ve sahip olduğunuz güçlü aurayı korumalısınız. Hafta sonunda şans, bolluk, bereket temsilcisi yönetici gezegeniniz Jüpiter ile yer altı savaşçısı Plüton’un kavuşumuyla işyerinizde önemli bir yöneticinin istifasına şahit olabilir ya da kendiniz ayrılma kararı alabilirsiniz. İçinizdeki uzaklarda yaşama isteğini bu karışık dünya ortamında şimdilik bastırmalı, planlarınızı Temmuz ayına ötelemelisiniz.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Hafta başında Kova burcuna geçecek olan savaş enerjisi Mars, yönetici gezegeniniz Satürn ile para alanınızda kavuşum yaşayacak. Bu kavuşum sayesinde yepyeni bir iş dalına yatırım yapıp, yürürlüğe koymak istersiniz. Yapay zeka, teknoloji ve bilimsel değerler bu yeniliğin alt yapısını oluşturabilir. Bunun için ekstra emek harcamalısınız. Zira bu yenilik size 2021-2023 yılları arasında olumlu sonuçlar taşıyacaktır. İletişim gezegeni Merkrü ile hayallerine temsilcisi Neptün’ün hafta sonundaki buluşması duygusal zekanızın yükselmesine ve hayata daha naif bir bakış açısıyla yaklaşmanıza neden olacak. Kardeş ve yakın akrabalarınız için u dönemde hiçbir fedakarlıktan kaçınmazsınız. Dikkatsiz para harcamaları daha sonra sizi zor durumda bırakabilir. Pazar günü bereket temsilcisi Jüpiter ile yer altının güçlü efendisi Plüton’un burcunuzda buluşması, gücünüze güç katarak, önemli kişilerin de desteğini arkanıza almanıza neden olacak. Dönüşüm zamanı.
Yükselen Kova ve Kova Burcu
Bu hafta kendinizi kahraman ilan edebilirsiniz. Zira savaş ve mücadele gezegeni Mars, Mayıs ayına kadar kalmak üzere size misafirliğe geliyor. Bu da yetmezmiş gibi üç yıllık (2021-20239 kiracınız aynı zamanda yönetici gezegenini, büyük öğretmen Satürn ile kavuşum yaşıyor. Bu etkiler sayesinde kendinizi adeta baştan yaratmaya karar verecek, gerek ilişkilerinizde gerekse gelecek planlarınızda fiziksel görüntünüz dahil herşeyi kökten değişim sürecine sokacaksınız. Sosyal gruplar içindeki statünüzde değişimler gündeme gelebilir. Yeni iş kolları ve hayat dinamiklerine çık bir süreç artık sizi bekliyor. Hafta sonu iletişim gezegeni Merkür ile hayallerin Tanrısı Neptün’ün kavuşumu para ve kazanç konularında size hayal kırıklığı yaşatabilir. Sanat, spiritüel faaliyetlerden ise hiç ummadığınız şekilde gelir elde edebilirsiniz. Teknolojiye ve sosyal medyanın sunduğu fırsatları takipte kalmalısınız. Hafta sonu bilinçaltınızdaki uyanışlara odaklanmanızı öneririz.
Yükselen Balık ve Balık Burcu
Hafta başında savaş gezegeni Mars, Mayıs ayına kadar Kova burcuna geçerek zaman yöneticisi Satürn ile kavuşum yaşıyor. Bu etkiden dolayı, elinizde olmayan krizlerle ve zorluklara baş etmek durumunda kalıp, tek başınıza ne kadar güçlü olduğunuzu bu sayede herkese kanıtlayabilirsiniz. Çok yoğun bir hayat temponuz varsa, evren size bu dönemde dinlenmeniz için bir işaret yollayabilir. Bu durumu dikkate almalı asla göz ardı etmemelisiniz. Hafta sonu iletişim gezegeni Merkür, üst oktav yönetici gezegeniniz Neptün ile burcunuzda buluşarak, sizi adeta bir hayal dünyasına taşıyabilir. Bu dünyada uzun süre kalmak isteseniz de er ya da geç reel hayata döneceğinizi aklınızın bir yerine not etmekte fayda var. Pazar günü yönetici gezegeniniz Jüpiter ile yer altının efendisi, dönüşümün bekçisi Plüton’un sosyal hayat alanınızda kavuşması, eski arkadaşlıklarınızın şekil değiştireceğini ifade edebilir. Kapalı grup çalışmalarının, ezoterik öğretilerine bu dönemde ilgi duyarsınız. Spiritüel yolculuğunuzun getirdikleri, özellikle 2021-2023 yılları arasındaki dönemi kökten etkileyecektir.