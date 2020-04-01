Haftalık burç yorumları (30 Mart-5 Nisan 2020 haftalık burç yorumu)

Yükselen Başak ve Başak Burcu

Dünyada patlak veren sağlık sorunuyla beraber, günlük çalışama düzeninizi değiştireceğiniz bu haftaya, hızlı bir giriş yapıyorsunuz. Adeta sağlık sektörünün bir anda ihtiyaçlarının arttığı bir dünya düzeninde, siz de iş ve çalışma koşullarınızı bu sektöre doğru yönlendirmek isteyeceksiniz. Zira sağlık alanınızda buluşan mücadele gezegeni Mars ile, özgürlüğe sınır çizen Satürn, sizi bu değişime adeta mecbur bırakıyor. Dijital, teknolojik her türlü evrime ve gelişime açık yenilikleri dikkate almalı, bu yorucu tempoda sağlığınızı da ihmal etmemelisiniz. Özellikle dolaşım sisteminizi korumalı stresle baş etmenin yollarını araştırmalısınız. Hafta sonunda ikili ilişkiler üzerinde uzun zamandan beri süren belirsizlikler ve sisli bulutlar yönetici gezegeniniz Merkür’ün Neptün ile kavuşumuyla farklı bir boyuta yükseliyor. Romantik ve duygulu bir ilişki yaşamayı, sizin gibi pragmatik bir insan dile getirmekten kaçınsa da, değişen yaşam dinamikleri bu konudaki bakış açınızı yavaş ama derinden değiştirebileceğinize işaret ediyor. Kalbinizdeki sevgiyi, sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanla cesurca paylaşın.