Haftalık burç yorumları (31 Ağustos - 6 Eylül 2020)

ntv.com.tr 30.08.2020 - 09:09 | Son Güncelleme : 30.08.2020 - 09:15
Cuma günü ani değişimlerin habercisi Uranüs ile ayağı yere sağlam basan, üretken Başak’taki Güneş’in arasındaki uyum gerek iş, gerek aile ortamında bize, zorlayan koşullara hızlı çözümler üretmek şansı yakalatır. Tabii kendimizi bir anda, parlak fikirlerle zihnimizi aydınlatan sohbetlerin ortasında da bulabiliriz. Cumartesi günü iletişim uzmanı Merkür tahtını bırakarak, ahenk, uyum, adalet, denge sembolü Terazi’ye geçecek. Pazar ise Venüs anaç, koruyan, besleyen kadın imajından sıyrılıp, Aslan burcundaki dramatik sahnesinde boy göstermeye başlayacak. Bu hızlı değişimlerle sosyal hayatınızın renklendiği, canlandığı hafta sonunu neşe, keyif, coşku festivaline dönüştürmeyi başaracağınıza hiç kuşkum yok.
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Çarşamba günü Balık burcundaki dolunay hayattan ve sorumluluklardan kaçıp, uzaklaşmak isteğinizi kamçılayabilir. Güçlü görünmek isterken aslında ne kadar desteklenmeye ihtiyaç duyduğunuzu artık çevrenizden de saklamak istemezsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek şekilde beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Ailevi konularla uğraşmaktan kendiniz yorgun hissedersiniz. İşinize odaklanmak isterken özel hayatınızdakilere vakit ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Hafta sonunda derlenip toparlanmalı, dağılan zihniniz konsantrasyonunuz güçlendirecek yoga, meditasyon, doğa yürüyüşü gibi aktivitelerle desteklemelisiniz. Cumartesi günü Terazi burcuna geçen Merkür ikili iletişimde denge kurmanıza yardımcı olacak. Pazar da Aslan burcuna yerleşen Venüs sayesinde moralinizi yükseltip, sevdiklerinizle eski neşe ve canlılığınıza kavuşmak şansı elde edersiniz.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Balık burcundaki dolunay arkadaşlarınızla aranızdaki duvarları dalgalarla dövüp ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Duygusal ilişkilerinizde de affetme duygunuz ağır basacaktır. Bu ruh halini besleyen kişilerle yollarınızı kesiştirmeli, size yüreğiyle bağlananlara hayatınızda yer vermelisiniz. Perşembe günü Yengeç’teki korumacı Venüs, katı kurallar koyan ilişkilerde duygusal iniş çıkışlar yaşayabilir. Bu görünümün etkisiyle, yakın çevre ve kardeşle olan iletişiminizde pasif agresif bir tutum içine girebilirsiniz. Buna asla izin vermemeli, hoşgörü ve sabrınızla düşüncelerinizi sözcüklere dökmeyi denemelisiniz. Hafta sonu ikili ilişkilerde ani gelişmelere açıksınız. Kalbinizi çarptıracak bir partner ile hızlı bir bağlantı kurulabilir. Merkür’ün Terazi’ye, Venüs’ün de haftanın son günü Aslan’a geçmesiyle, yuvanızda sevdiklerinizle keyifli dakikalar geçirmeye açıksınız.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Çarşamba günü Balık burcunda meydana gelecek olan dolunay artık hayattan beklentilerinizde neler elde edip neler edemediğinizi fark etmeniz için size son bir şans veriyor. Sahip olduklarınızın kaygan bir zeminde yok olmalarına hayıflanmaktansa, yenilikleri nasıl yakalayacağınıza odaklanmalısınız. Aksi takdirde yaşamın bu dönemde hayal kırıklıklarından ibaret olduğunu düşünüp, gereksiz yere depresif bir ruh haline bürünürsünüz. Zihninizde uçuşan fikirleri ve geleceğe dair kafanızda dans eden önyargıları bir kağıda teker teker yazıp, Çarşamba akşamı denizin maviliklerine bırakabilirsiniz. Su enerjisi derin nefesler eşliğinde size iyi gelir. Hafta sonu evinizde sonbahar hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz. Merkür’ün Terazi’ye, pazar günü ise Venüs’ün Aslan’a geçmesiyle, neşeli ruh haliniz size geri gelir, sosyal ilişkilerinizle renkli sohbetlere dalabilirsiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Çarşamba günü sabah saatlerinde meydana gelecek olan Balık dolunayına hazır mısınız? Hayalini kurduğunuz inanç sıçramalarını yakalayabileceğiniz, spiritüel dünyanın gizli şifrelerini çözeceğiniz bir hasat döneminde olduğunuzu iç sesiniz size söyleyecektir. Hisleriniz sizi bu dönemde asla yanıltmaz. Partnerinizin soğuk ve ciddi tavırlarını kişiselleştirmemeli, her ne pahasına olursa olsun, duygu dünyanızı beslemeye özen göstermelisiniz. Bol bol rüya görebilir, sezgisel açılımlarınızı kağıda yansıtabilirsiniz. Bu dönemde su kenarında vakit geçirmek için fırsat yaratmalısınız. Ayrıca iş hayatınızda sizi besleyip, büyüten etkinlik ve çalışmalarda herkesin dikkatini üzerinize toplamayı başarırsınız. Ailevi para meseleleriyle ilgili sorunları gidermek için mantığın izlediği yoldan ilerleyerek çözüm üretmek akıllıca olacaktır. Hafta sonunda arkadaş gruplarından alacağınız sürpriz haberler sizi mutlu eder. Artık hayatın uyumlu akışına kendinizi bırakın. Zira hafta sonu Terazi burcuna geçen Merkür mabediniz olan evinizde ahenkli iletişimi güçlendirirken, pazar günü Aslan burcunda sahne alan Venüs sayesinde hem işinizde takdir görür hem de maddi kazancınızda artış yakalarsınız.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Çarşamba günü Balık burcunda meydana gelecek dolunay hayallerinizi gerçekleştirirken yeteneklerinizi ortaya koyacağınız, emek harcayacağınız projeleri detaylı bir şekilde ele almanızı öğütlüyor. İkili anlaşmalarda finansal güvence ile ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ayrıca bu dönemde kredi başvuruları ve spekülatif finansal kararlardan kaçınmalısınız. Toplu ödemeler yaparak, eski borçlarınızdan kurtulmayı dolunayın olumlu bir etkisi olarak kullanmalısınız. Hafta sonunda Başak burcundaki Güneş’in ani değişimin aktörü Uranüs’ün etkileşimiyle beklenmedik bir maddi kazanç elde edersiniz. Ya da iş hayatınızda önünüze yepyeni bir seçenek çıkabilir. Hafta sonu Terazi’ye geçen Merkür ve onun yöneticisi Venüs’ün Aslan yolculuğu, topluluklar içinde ses getirecek roller üstleneceğinizi vurguluyor.
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Çarşamba günü Balık dolunayının etkisiyle karşınızdaki insana baştan aşık olabilirsiniz. Duygulu, sevgi dolu paylaşımlarda bulunmak uzun zamandır yaşadığınız stresli dönemin sonlanacağını size müjdeler. Yeter ki kendinizi eleştirmeyi bir tarafa bırakıp, hayatın hızlı akışına sakinlikle uyum sağlayın. Gelen gider kalan sağlar bizimdir sözünü haftanın mottosu olarak bir kenara not edebilirsiniz. Dolunay haritasında yükselen Terazi burcu öz değer duygunuza ışık tutacak ve bu alanda sizi yeni bir kavşağa taşıyacak. İlişkilerde değişen dinamiklerin etkisiyle, hafta sonu hayatınızın dengesini maddi ve manevi yönden tekrar gözden geçirme fırsatı yakalarsınız. Beslenme ve zehirlenmelere karşı dikkatli olun. Cumartesi günü yönetici gezegeniniz Merkür’ün Terazi burcuna geçmesiyle maddi kazancınızda rahatlama gündeme gelecektir.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Çarşamba günü Balık burcunda meydana gelecek olan dolunayın etkisiyle sosyal ilişkilerinizde fedakarlıklara dur demek zorunda kalabilirsiniz. Herkesin dert annesi olma şansınız yok. Ruhsal sıkıntı çekenleri iyileştirmek, hayal kırıklıklarını onarmak için kendinizi yıpratmayın. Bu etkiyi gönüllü kuruluşlarda aktif görev alarak dengeye oturtabilirsiniz. Yönetici gezegeninizin bu haftaki devinimi size ilişkilerinizde farklı açılımlar taşır. Zira hafta ortasında aile meselelerine çözüm bulmak için uğraşırken, hafta sonundan itibaren Aslan’ın görkemli yolculuğunu deneyimleyen Venüs lüks, ihtişam, gösteriş, zenginlik, neşe, mutluluk, eğlence konularını ön plana alır. Bu süreç, Cumartesi günü burcunuza yerleşen Merkür’ün yetenekleriyle size hızlı destek verecektir. Bu dönemi iyi değerlendirmeli, hayatın zevkini ve keyfini çıkartmalısınız. Sadece aşırı lüks harcamalardan kaçınmanızı öneririz.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Çarşamba günü Balık burcunda meydana gelecek olan dolunayın etkisiyle mistik dünyada bir seyahate çıkabilirsiniz. İç görünüzü artıran bir dönemde olduğunuzu unutmayın. Bu süreçte kendinizle baş başa kalacağınız ortamlarda bulunarak özellikle yoga, pilates çalışmaları ile bedendeki çakralarınızı dengelemelisiniz. Sırlar artık açığa çıkmalı ve siz kalıplaşmış iç birikimlerinizden teker teker kurtulmalısınız. Haberci rüyalar, şiirsel anlatımlar, sinematografik sanat görüntüleriyle dolan bu süreçte hayata karşı kişisel farkındalığınız yüksek olacaktır. Hafta sonunda iletişim lideri Merkür’ün Terazi’ye, ilişkiler sembolü Venüs’ün Aslan’a geçişiyle toplum önündeki duruşunuzu geri plandan destekleyen kişinin fikirleriyle önemli ve aktif bir döneme adım atmaya hazır olun.
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Çarşamba günü Balık burcunda meydana gelecek olan dolunay ev hayatınızda dağılma etkisi yapabilir. İlişkilerde hayal kırıklığı yaşamak sizin gibi enerjisi yüksek, mutluluğa odaklı bir kişiyi zorlayacaktır. Hedefinizi bulamamak ya da kararsız kalmak motivasyonunuzu düşürmemeli, önünüze çıkan yol ayrımlarını kişisel çıkarınız için en iyi şekilde değerlendirmeyi seçmelisiniz. İkili ilişkilerinizde bocalayacağınız bir dönemdesiniz. En iyisi bu hafta iç sesinize kulak verip, değişim sürecini aynı sonbaharın etkisi gibi hayatınıza dingin ve ahenkli bir şekilde taşımaya çalışın. Cumartesi günü iletişim gezegeni Merkür’ün Terazi’ye, Pazar günü ise ilişkiler kraliçesi Venüs’ün Aslan’a geçmesi sayesinde eski neşenizi yerine gelir Ruhen toparlanırsınız.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Çarşamba günü Balık burcunda meydana gelecek olan dolunay sizi zihinle kalp arasında karar vermek için zorlayabilir. Aklınızın söylediğini gönlünüz yapmak istemese de mecbur hissettiğiniz sorumlulukları üstlenmek zorunda kalabilirsiniz. En iyisi hayatın akışını takip ederek, geleceğinizi şekillendirmek olacaktır. Bu süreçte, yeteneklerinizi değerlendireceğiniz, kültürel birikimlerinizi kullanacağınız ortak menfaat organizasyonlarının önemli bir üyesi haline gelebilirsiniz. Bu çalışmaları toplumsal fayda ilkesiyle yerine getirmek sizin gibi disiplini seven bir insan için mutluluk verici olacaktır. Hafta sonunda Merkür’ün Terazi’ye, Venüs’ün de Aslan burcuna geçişiyle kariyer hayatınızda ortak sözleşmeler imzalayabilir, maddi kazancınızda dikkat çekici bir artış yaşayabilirsiniz. Bu dönemin bereketiyle altına yatırım yapmak tercih sebebiniz olacaktır.
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Çarşamba günü Balık burcunda meydana gelecek olan dolunayın etkisiyle maddi kazanç alanınızda bir sonlanma ile karşılaşabilirsiniz. Uzun zamandır yürüttüğünüz çalışmanın ekmeğini yemeye başlarsınız. Gereksiz maddi kayıplar yaşamamak adına borç vermek ya da almaktan kaçınmanız gereken bir dönemde olduğunuzu asla unutmayın. Ruhsal büyümenizi hızlandıran bu haftanın etkisiyle tasarım ve yaratım gücünüzü ön plana çıkaran eğitimlere adım atabilirsiniz. Cuma günü değişimin lideri Boğa burcundaki Uranüs ile Başak’taki Güneş’in buluşması, ikili iş ilişkilerinde hiç beklenmedik kararlarla yeniliklere adım atacağınızı vurguluyor. Hafta sonu Terazi’ye geçen Merkür ve Aslan’ın görkemini dışa vuran Venüs’ün etkisiyle hem ruhundan hem fiziğinden etkileneceğiniz bir partnerla yollarınız kesişecektir. Bunun kıymetini bilmelisiniz.
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Yılın en duygulu, sezgileri güçlü, hislere odaklı, melankolik, romantik dolunayına çarşamba günü ev sahibeliği yapacaksınız. Sanatsal, spiritüel çalışmaları su kenarı mekanlarda organize ederek ruhunuzun sesine kulak verin. Venüs’ün Yengeç burcundaki seyahatiyle aşkta korumacı ilişkiler size doyum sağlar. Çocuk yapmak ya da çocuğuyla vakit geçirmek isteyenler için bu dönemi kaçırmamak büyük önem taşır. Hafta ortasında arkadaşlıklarınızda soğumalar gündeme gelse de affedici kimliğinizle aradaki buzları eritmeyi başarırsınız. İnançlı davranmak, ritüellerle vakit geçirmek, sanat atölyeleri ve sergilere katılmak sizin iç dengenizi güçlendirir. Hafta sonu Terazi’deki yolculuğuna başlayan Merkür ve Aslan’a misafir olan Venüs etkisiyle dış dünyada popüler olmak, gündelik hayatın içine renkli aktiviteler katmak için sevdiklerinizle program yapmak bu dönemin size sunduğu fırsatlar alanına yerleşir.