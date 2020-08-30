Haftalık burç yorumları (31 Ağustos - 6 Eylül 2020)

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:

Çarşamba günü sabah saatlerinde meydana gelecek olan Balık dolunayına hazır mısınız? Hayalini kurduğunuz inanç sıçramalarını yakalayabileceğiniz, spiritüel dünyanın gizli şifrelerini çözeceğiniz bir hasat döneminde olduğunuzu iç sesiniz size söyleyecektir. Hisleriniz sizi bu dönemde asla yanıltmaz. Partnerinizin soğuk ve ciddi tavırlarını kişiselleştirmemeli, her ne pahasına olursa olsun, duygu dünyanızı beslemeye özen göstermelisiniz. Bol bol rüya görebilir, sezgisel açılımlarınızı kağıda yansıtabilirsiniz. Bu dönemde su kenarında vakit geçirmek için fırsat yaratmalısınız. Ayrıca iş hayatınızda sizi besleyip, büyüten etkinlik ve çalışmalarda herkesin dikkatini üzerinize toplamayı başarırsınız. Ailevi para meseleleriyle ilgili sorunları gidermek için mantığın izlediği yoldan ilerleyerek çözüm üretmek akıllıca olacaktır. Hafta sonunda arkadaş gruplarından alacağınız sürpriz haberler sizi mutlu eder. Artık hayatın uyumlu akışına kendinizi bırakın. Zira hafta sonu Terazi burcuna geçen Merkür mabediniz olan evinizde ahenkli iletişimi güçlendirirken, pazar günü Aslan burcunda sahne alan Venüs sayesinde hem işinizde takdir görür hem de maddi kazancınızda artış yakalarsınız.