Haftalık burç yorumları (4-10 Haziran 2018 astroloji)

Yükselen Koç:

Sevgili Koçlar, geçen hafta yaşanan Dolunay’dan sonra, finansal konular ile ilgili bazı değişiklikler yaşamış olabilirsiniz. Para kazanma yöntemlerinizde veya maddi durumunuza bakış açınızda farklılıklar olmuş olabilir.

Bu haftanın en güzel haberi, ilişkiniz ile ilgili şanslı bir haftaya girmiş olmanız. Duygularınızda artış olabilir, eşiniz veya sevdiğiniz ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hafta sonuna doğru Ay’ın da burcunuza geçişi ile birlikte, duygularınızdan biraz daha emin olabilirsiniz.

Aileniz ile ilgili konulardaki korumacı ve duygusal yaklaşımlarınız bu haftada devam edecek gibi duruyor. İyi haftalar…