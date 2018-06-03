Haftalık burç yorumları (4-10 Haziran 2018 astroloji)
Haziran ayındaki hareketlenmeler başlamadan önce nispeten daha sakin geçireceğimiz bir haftaya başlıyoruz. Ay, sırasıyla Kova, Balık ve Koç burçlarında yolculuk yapacak. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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1
Haftaya başlarken, olaylar karşısındaki duygularımızda egolarımızın yoğunluğu daha az olabilir. Düzeni sorguladığımız, yaratıcı ve farklı olmaya çalışacağımız bir ruh haline girebiliriz.
Hafta ortasında Ay’ın Balık burcuna geçişi ile birlikte, duygularımıza karamsarlık ve talihsizlik hissi gelebilir. Ay Balık Burcunda iken “seçilmiş kurban” psikolojisine daha kolay geçebileceğimiz enerjiler verir.
Cuma günü, Cuma enerjisine yakışacak şekilde hareketlenebilir, kendimizi daha canlı ve atak hissedebiliriz. Spor yapmak, uzun yürüyüşlere çıkmak ve hafta sonu tatilini daha dinç karşılamak için uygun enerjiler altında olacağız. Haftayı bu enerji ile tamamlayacağız.
Gönlünüzdekilerin gerçek olduğu, mutlu bir hafta dilerim.
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, geçen hafta yaşanan Dolunay’dan sonra, finansal konular ile ilgili bazı değişiklikler yaşamış olabilirsiniz. Para kazanma yöntemlerinizde veya maddi durumunuza bakış açınızda farklılıklar olmuş olabilir.
Bu haftanın en güzel haberi, ilişkiniz ile ilgili şanslı bir haftaya girmiş olmanız. Duygularınızda artış olabilir, eşiniz veya sevdiğiniz ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hafta sonuna doğru Ay’ın da burcunuza geçişi ile birlikte, duygularınızdan biraz daha emin olabilirsiniz.
Aileniz ile ilgili konulardaki korumacı ve duygusal yaklaşımlarınız bu haftada devam edecek gibi duruyor. İyi haftalar…
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, geçen hafta yaşanan Dolunay ile birlikte aklınızın büyük bir bölümünü para konularına ayırmış olabilirsiniz. Dolunay’da en çok etki alacan burçlardan biri de sizdiniz. Maddi kazançlarınız ile ilgili daha rasyonel kararlar almış olabilir, tüm finansal durumunuzu baştan gözden geçirmiş olabilirsiniz. Bu haftada özellikle iş hayatınızda egolarınızdan uzak, ekip ruhunu koruyarak daha yaratıcı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz.
Jüpiter’in Retro hareketi sebebiyle, sağlık konularında size şans getirmeye başladığını söyleyebiliriz. Eğer bir sıkıntınız varsa, iyileştiğinizi veya tedavinin daha hafif geçtiğini hissedebilirsiniz.
Bu haftada kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız ve akrabalarınız ile ilgili konularda fazla korumacı ve duygusal tepkiler verebilirsiniz. İyi haftalar…
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, halen sizin döneminizi yaşıyoruz. Geçen haftaki başrolde de siz vardınız. Kendiniz ve ilişkiniz ile ilgili istekleriniz konusunda bazı farkındalıklar yaşamış yeni kararlar almış olabilirsiniz. Bu hafta kararlarınızı uygulamaya başlamak için ideal bir hafta olabilir. Merkür’ün de sizin burcunuza geçmesi ile birlikte zihniniz açılmış, olaylara bakış açınızda aklınızın çok daha detaylı işlediğini hissediyor olabilirsiniz.
İkili ilişkilerinizde para konularını fazlaca gündeminize alıyor ve kafa yoruyor olabilirsiniz. Bu hafta da sanki para ilişkinizdeki temel engel gibi hissedebilirsiniz.
Sağlığınız ile ilgili şansın ve gökyüzündeki desteğin sizinle olduğu bir dönemdeyiz. İyi haftalar…
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, geçen haftaki Dolunay ile birlikte etrafınızdaki kişilerle ilgili bilinç altınızda biriktirdiğiniz endişe ve kaygılarınıza yeni bir bakış açısı ile bakmaya başlamış olabilirsiniz. Sağlığınız ile ilgili kaygılarınızdan uzaklaşıp biraz daha sosyalleşmek isteyebilirsiniz.
Bu haftada ikili ilişkileriniz kafanızdaki temel konulardan biri olabilir. Nasıl bir tepki vereceğinizi bilemeyip, anaç tepkilerinizle karşınızdakini boğuyor olabilirsiniz. Olaylara duygusal tepkiler verip, fazla hassas yaklaşıyor olabilirsiniz.
Çocuklarınız varsa, çocuklarınız ile ilgili konularda gökyüzü yanınızda. Şanslı ve olumlu gelişmeler yaşadığınızı hissediyor olabilirsiniz. İyi haftalar…
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, geçen hafta yaşanan Dolunay’da sizin için temel konu aşk ve arkadaşlık ilişkileriniz olmuş olabilir. Aşık olduğunuzu sandığınız kişi ile aslında arkadaş olduğunuzu anlamış olabilirsiniz ya da tam tersi; arkadaşınız sandığınız kişiye aslında aşık olduğunuzu anlamış olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza verdiğiniz değeri alamadığınızı görmüş olabilirsiniz ve yeni bir farkındalık ile davranışlarınızı değiştirmeye karar vermiş olabilirsiniz. Senaryonun tam olarak ne olduğunu bilemeyiz, yukarıdakiler örneklerden sadece bir kaçıdır…
Merkür’ün İkizler burcuna geçişi ile birlikte, özellikle iş hayatınızda mantığınızı her zaman ön planda tutmayı başarabilir, akıllıca çözümler üretebilirsiniz. Yaşayacağınız dalgalanmalarda etrafınızdakilerden destek alabilirsiniz. İyi haftalar.
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, geçen hafta yaşanan Dolunay ile birlikte iş hayatınızda veya sorumluluklarınızda yeni bir dönem açmış olabilirsiniz. Bu yaşadığınız yenilik aileniz ve yuvanızı da kapsıyor olabilir. Yenilikler ilk başta biraz ürkütse de unutmayın ki sizin hayatınızda bu değişkenlik aslında hep var olacak.
Bu hafta eşiniz veya ortağınız ile ilgili düşünmeden alacağınız hızlı kararlar sizi daha sonra yaralayabilir. Zaten bu konuları Neptün’ün etkisi ile biraz büyülenmiş gibi görürken bir de yanlış kararlar almanız sizi zor durumlara sokabilir. İyi haftalar.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, geçen hafta yaşanan Dolunay ile birlikte finansal durumunuz ile ilgili konularda farkındalıklar kazanmış, yeni kararlar almış olabilirsiniz. Bu hafta bu kararları uygulamaya koymuş bile olabilirsiniz. Jüpiter’in para evinizde olmasından dolayı aldığınız her kararda bilin ki şans ve bereket sizin yanınızda olacak. Tutar olarak kazandığınız meblağ değişmese de Jüpiter etkisi ile paranızın bereketinin arttığını sizde hissediyor olmalısınız. Ailenizden gelen destek ile de kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz.
Kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız veya akrabalarınız ile ilgili konular zihninizi meşgul edebilir. Sizi inciten ve üzen konular oluşabilir. Daha önce yaşadığınız durumlardan ders alarak devam ederseniz her şey daha kolay olabilir. İyi haftalar.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, geçen hafta yaşanan Dolunay’da en çok etki alan burçlardan biri sizdiniz. Yükselen burcunuzun derecesine göre değişiklik göstermekle beraber, temel konularınız ilişkiniz veya finansal konularınız olmuş olabilir. İçinde bulunduğunuz ilişkiniz ile ilgili belki de daha önce hissetmediğiniz duygulara tanık olmuş ve yeni bir döneme başlamış olabilirsiniz. Benzer şekilde Dolunay etkisini finansal konularda yaşayan Akrepler için de yeni bir yatırıma başlamak, ortaklığa girmek veya bir gelir/gider kalemi ile ilgili olayları çözüme kavuşturmak önem arz etmiş olabilir.
Jüpiter tüm yıl boyunca size şans kalkanı oluşturmuş olsa da Retro olduğu bu dönemlerde, hayatınızı şansa bırakmadan gerekli önlemleri sizin de alıyor olmanız faydalı olacaktır. İyi haftalar…
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, geçen hafta yaşanan Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşti. Dolunaylarda Ay ve Güneş tam zıt açı yaptığından genellikle zorlayan, karar vermek konusunda ikilem yaşatan hatta geren enerjiler verir. Sizin için de bu gerginlik kendinize ait kararlarınız ve partneriniz ile yaşadığınız ilişkideki kararlarınız arasında kalarak ortaya çıkmış olabilir. Bu tarz gerginliklerde aslında daha önceden edindiğiniz tecrübeleri kulak arkası etmeden hareket etmek en faydalı yol olacaktır. Duygularınız ile ilgili biraz karamsar, umutsuz ve mutsuz bir ruh haline içine girmiş olabilirsiniz. Güzel haber şu ki, hepsi değişecek… Tabii hep söylüyorum, gökyüzü iki yönlü çalışır, bunların tam tersi olarak son derece umut ve mutluluk dolu hislerle, tüm kaygılarınızdan uzak yeni bir ilişkiye de başlamış olabilirsiniz.
Etrafınızdaki arkadaşlarınızın arttığı, desteklerini aldığınız bir haftadasınız. Fıtratınız gereği sahip olduğunuz olumlu yaklaşımı kaybetmeyeceğiniz mutlu haftalar…
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, geçen hafta yaşanan Dolunay ile birlikte arkadaşlarınız ve aşk hayatınız arasında kendinizi sıkışmış gibi hissetmiş olabilirsiniz. Bu gerginlik enerjisi ile birlikte belki de arkadaş çevrenizden bir arkadaşınız ile ilişkinizi başka bir boyuta geçirmek de istemiş olabilirsiniz. Bu yıl genel olarak kararlarınızın sınandığını, farklı olaylar ile sanki sabrınızın test edildiğini hissedebilirsiniz. Bu Dolunay’ı da bunlardan biri gibi görebilirsiniz. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak isterken aşkı üzdüğünüzü ya da tam tersini yaşadığınızı hissedebilirsiniz. Bu hafta Dolunay enerjisi dağılmaya başladığında her şey daha normalleşecektir.
Bilinç altınızdaki korku ve endişeleriniz ile mücadele etmeniz gerekebilir. İyi haftalar…
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, Dolunay, Ay ve Güneş’in karşıt açı meydana getirdiği, bu sebeple ikilemde kaldığımızı hissettiren, kapanışlara zorlayan enerjiler verir. Geçen hafta yaşanan Dolunay ile birlikte sizde iş hayatınız ve aileniz arasında kalmış, hayatı sanki iki dünyadan ibaretmiş gibi hissetmiş olabilirsiniz. İş yerindeyken, ailenizi düşündüğünüz, aileniz ile birlikteyken işe vakit ayırmak zorunda kaldığınız durumlar yaşamış olabilirsiniz. Biraz eğlenmek sizin de hakkınız…Dolunay enerjisi dağıldıkça siz de daha normal hissetmeye başlayacaksınız.
Çocuklarınız ve sevdiğiniz ile yaşadığınız ilişkilerde anaç ve korumacı yaklaşımınız bu hafta da devam ediyor. Mars Kova burcunda hareket ederken siz de son derece hareketler yaşıyor olabilirsiniz. Enerjinizin daim olması dileği ile iyi haftalar…
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, yılın ilk yarısı sizin için yenilikler ile doluydu. Biraz zorlanmış ve konfor alanınızın dışına çıkmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Geçen hafta yaşanan Dolunay ile birlikte de eşinizi dostunuzu yanınıza alıp, uzaklara gitme isteği ile dolmuş olabilirsiniz. Bazen mola vermek ve asla pes etmeden, hayata kaldığımız yerden devam etmek en doğrusudur. Siz de bu haftanızı bu hislerle geçirebilirsiniz. Özellikle hafta ortasında bu hisleriniz iyice yükselebilir. Hafta sonuna doğru kurban psikolojisinden çıkıp daha normal hissetmeye başlayacaksınızdır.
Maddi konularda ailenizin desteğini yoğun olarak hissedebileceğiniz şanslı ve bereketli bir dönemdesiniz. İş hayatınız sizi bu aralar kabuk değişimine zorlasa da ailenizin desteğini hissetmek iyi gelecektir.
Her şey zorlaştığında, en iyi yapabildiğiniz şeyi yapın, hayatı akışına bırakın…İyi haftalar…