Haftalık burç yorumları (4-10 Kasım 2019)

ntv.com.tr 03.11.2019 - 09:28
Seyahatler, yenilikler, macera peşinde koşma, yabancılarla iletişim, yeni bir şeyler öğrenme isteği gibi konular kafamızı kurcalarken, diğer yandan güven duyduğumuz alanları değiştirmek ve dönüştürmek isteğini yoğun olarak hissedebiliriz. İşe yaramayan her şeyden uzaklaşma dönemindeyiz. Saplantı haline getirdiğimiz düşünce ve inançları salıverdikçe hayatımızdaki yenilere sağlıklı bir şekilde yer açtığımızı fark edeceğiz.
Yükselen Koç ve Koç Burcu
Haftanın ilk yarısında uzun zamandır içinde olduğunuz yoğun tempo nedeniyle pilinizi bitmiş gibi hissedebilirsiniz. İş hayatındaki ilişkilerde deneyimlemek zorunda kaldığınız ayak oyunlarına artık dur deme ihtiyacı hissedeceksiniz. Öz değerinizin kıymetini bilip, bağışıklık sisteminizi güçlendirici gıda takviyeleriyle daha dingin ve sakin ortamlarda bulunmaya çalışın. Hiçbir şeyin sizden daha değerli olmadığının altını çizeceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Belki kısa bir tatil ruhunuza iyi gelir.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu
Bu hafta özellikle iş çevrenizde olup bitenler sizi şaşkına çevirebilir. Aslında mesai arkadaşlarınız arasındaki iletişimin gergin bir noktaya ulaşacağının ayak seslerini yaz ortasından beri fark etmiş olmalısınız. Belki artık yeni kariyer planları yapmak sizin adınıza daha hayırlı olacaktır. İkili ilişkilerde sesinizi duyurmak için boşuna çaba harcamayın. Partnerinizin dediğim dedik tavrı ancak 20 Kasım’dan sonra yumuşayacaktır. Hafta sonu sevdiklerinizle beraber doğada vakit geçirmek, üzerinizde biriken stresten kurtulmanıza yardımcı olur.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu
Bu hafta gökyüzü size işteki kriz ve karışıklıklara kulak asmadan partner ile birlikte neşeli bir seyahat planı yap diye kulağınıza fısıldıyor. Ne yazık ki salı günü arkadaşlarınızla aranızda gergin bir hava esebilir. Bu, geleceğe yönelik planlarınızı değiştirmek zorunda bırakacaktır. Çocuğunuzun arkadaşlarıyla yaşayacağı bir sorunu da çözmek zorunda kalabilirsiniz. Kazancınızla ilgili durağan bir dönemden geçiyorsunuz. Hafta sonu spiritüel dünyanın mistik enerjisine kendinizi kaptırabilirsiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu
Uzun zamandan beri finansal yaşadığınız finansal zorlanmayı kontrol altına almak isteseniz de bazı iş projeleriniz iptal olabilir. Özellikle çocuğunuzun ekstra harcamaları cüzdanınızın boşalmasına neden olacaktır. Sakın bu durumu kafanıza takmayın. Zira evren sizi daima kanatları altında tutmaya hazır. Bir kapı kapanırsa yenisi önünüze açılır. Yeter ki yeniliklerden ürkmeden harekete geçmeyi bilin. Çakralarınızdaki tıkanıklıkları açmak için hafta sonunda enerji çalışmalarına katılabilirsiniz.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu
Haftanın ilk günü ikili ilişkilerinizde sıcak bir gündeme adım atarsınız. Karşılıklı taleplerinizi masaya yatırmak isteyeceksiniz. Organize edeceğiniz haftalık toplantılarda tanıtım ve pazarlama stratejileri için pek çok farklı fikir havada uçuşacaktır. Sakinliği elden bırakmadan ne kadar iyi bir yönetici olduğunuzu ortaya koymayı başarırsınız. Hafta sonu aşk hayatınızda yaşadığınız çalkantılar ayyuka çıkabilir, siz neşe, keyif ve coşkuyu elden bırakmadan sosyal ilişkilerinize ağırlık verin.
Yükselen Başak ve Başak Burcu
Haftaya ofis ortamınızdaki iletişim sorunlarını çözerek başlıyorsunuz. Diğer yandan sağlığınız için doktor kontrolünden geçmek zorunda kalabilirsiniz. Geçmiş dönemde yaşadığınız stresli koşullar şu anda yol, su, elektrik olarak size geri döner. Bağışıklığınızı güçlendirmeli, stres ve endişeyi hayatınızdan uzak tutacak yeni bir yaşam tarzı belirlemelisiniz. Uzaklardakilerle haberleşmek ve seyahate çıkmak, mekan değiştirmek duygu dünyanıza olumlu etki edecektir. Bu dönemde herkesten önce kendinizi affetmeyi denemelisiniz.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu
Bu hafta da gergin ilişkileri kontrol altında tutmaya çaba harcayacaksınız. İnceldiği yerden kopan bağları tamir etmek için boşuna çaba harcamayın. Zira hayatta her şey olması gerektiği gibi şekillenir. Ortak paylaşımlarınızla ilgili kayıp yaşama riskine rağmen bazı yeni projelere adım atmaktan çekinmemelisiniz. Böyle iş fırsatları her zaman kapınızı çalmaz. Kardeş ya da yakın akrabalarla haftanın ikinci yarısında seyahate çıkabilirsiniz.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu
Bu haftada hayatın derin yolculuğunu devam ettiriyorsunuz. En bilinmedik yerleri keşfetmek için harika zamanalar. Gizli kalan ne varsa teker teker yeryüzüne çıkmaya devam eder. Bu durum ister istemez bazı kişilerin hayatınızdan çıkmasına neden olacaktır. İlişkilerde bu benim başıma gelmez dediniz ne varsa deneyimleyebilirsiniz. Bu nedenle her ortamda açık ve dürüst yapınızı çekinmeden ortaya koyun. Haftanın ikinci yarısında yurt dışından beklediğiniz para ve ya konuyla ilgili önemli bir haber alabilirsiniz.
Yükselen Yay ve Yay Burcu
Neşe, keyif ve coşkunuzla bu hafta morali bozuk olan herkese pozitif enerji yayarsınız. Parasal konularla uğraşmayı bir kenara bırakıp, hayatın maceracı ruhuna kendinizi kaptırın. Özgürlük duygunuz sayesinde dünyanın öbür ucunda olup bitene karşı ilgi duyar ve hayatınıza yeni bir vizyonla devam edebilirsiniz. Hafta sonundan idealler ve hayaller masaya yatacaktır. Ümit olmadan hayatın tadı tuzu olmadığını karamsar kişilere cömertçe öğretmek isteyebilirsiniz. Hafta sonunda ateşli bir aşk kapınızda aniden beliriverir.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu
Ciddiyet nereye kadar? Bu hafta biraz da neşe, keyif ve coşkuyu hayatınıza katmayı denemelisiniz. Ev ortamındaki sıkıcı düzenden artık çıkmak en doğal hakkınız. Yeniliklere açık olmalı, bu dönemde son verdiğiniz eski arkadaşlıklarınızın yerine yepyeni insanlarla tanışmayı tercih etmelisiniz. Kurumsal hayatta meydana gelen ani değişimler sizi hafta sonu bambaşka gündemlerin içine itebilir. Beklenmeyeni beklemek belki de uzun vadede işinize yarayacaktır.
Yükselen Kova ve Kova Burcu
Hafta başında burcunuzda seyahat eden Ay sayesinde partnerinizden özel ilgi ve alaka beklersiniz. Topluluklar yararına yapacağınız çalışmalar oldukça ses getirebilir. Kariyerinizdeki değişimlere hemen ayak uydurmalı yeni fikirlerin ilk uygulayıcılarından olmalısınız. Bilinç altına ittiğiniz konuları aile dizimi, regresyon gibi çalışmalarla rahatlatmayı deneyin. Hafta sonunda akademik konular sayesinde yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
Yükselen Balık ve Balık Burcu
Haftanın ilk yarısında burcunuzda seyahat eden Ay sayesinde ilişkilerde oldukça fedakar ve verici olacaksınız. Hislerinizin yoğun olarak etkisinde kalacağınız bir haftadasınız. Özellikle hafta sonunda spiritüel çalışmalar sayesinde hayatın akışına dair önemli farkındalıklar elde edebilirsiniz. En azından çevrenizdekilerin sizin kadar iyi, saf ve temiz enerjide olmadıklarını anlamak, bundan sonraki kararlarınızda size çok destek verir.