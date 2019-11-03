Haftalık burç yorumları (4-10 Kasım 2019)

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu

Bu haftada hayatın derin yolculuğunu devam ettiriyorsunuz. En bilinmedik yerleri keşfetmek için harika zamanalar. Gizli kalan ne varsa teker teker yeryüzüne çıkmaya devam eder. Bu durum ister istemez bazı kişilerin hayatınızdan çıkmasına neden olacaktır. İlişkilerde bu benim başıma gelmez dediniz ne varsa deneyimleyebilirsiniz. Bu nedenle her ortamda açık ve dürüst yapınızı çekinmeden ortaya koyun. Haftanın ikinci yarısında yurt dışından beklediğiniz para ve ya konuyla ilgili önemli bir haber alabilirsiniz.