Haftalık burç yorumları (4-10 Mayıs 2020 astroloji)

Doğanın uyanışa geçtiği bu ilkbahar haftasına Boğa burcundaki Güneş-Merkür kavuşumuyla başlıyoruz. Boğaz çakrasını temsil eden bu alanda, kendimizi ifade şeklimiz önem kazanacak. Hepimiz, karşılıklı anlayış geliştirmek ve empati kurmak için çaba harcayacağız. İlişkilerdeki güven sorgulanacak. Zira 7 Mayıs’ta Akrep burcunda meydana gelecek olan Dolunay, en başta kendi kendimize duyduğumuz güveni ve ayağımızı yere ne kadar sağlam bastığımızı ortaya çıkaracak. Finansal zorluklara çözüm bulmak için harcadığımız çabalar karşılıksız kalmayacaktır. İlişkilerde ortaya çıkan aldanmalar ya da gelip geçici hevesler görünür hale gelebilir. Sağlam temellere dayalı ilişkiler güçlenirken, diğerlerinde kopmalar meydana gelecektir. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)

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03.05.2020 - 09:45

Haftanın ikinci yarısındaki Boğa burcundaki dolunay haritasında Başak burcu yükselirken, bu burcun yöneticisi Merkür’ün hafta sonu önce köklü değişimleri anlatan cüce gezegen önce Plüton, daha sonra genişleme ve fırsatları temsil eden Jüpiter ile kuracağı toprak enerjisindeki olumlu etkileşim, yaşantımızda benimseyeceğimiz yeni koşulları somutlaştıracağımızı temsil ediyor. Gelir gider dengemizi gözden geçirmek için bu dönem uygun olabilir. Lüxten uzaklaşıp, az ve öz olana yönelmek, herkes için daha faydalı olacaktır. Diğer yandan dolunayın hemen ardından Yay burucuna geçecek olan Ay, uluslararası iletişimi canlandırıp, özgürlüğümüzün ne kadar önemli olduğunu bize bıkıp usanmadan hatırlatacak. Arkadaşlarımızla yeniden özgürce gezip tozacağımız günlerin hayalini kurup, plan yapmaya başlayabiliriz.

Yükselen Koç ve Koç Burcu: Bu hafta Terazi burcunda seyahat eden Ay sayesinde, ikili ilişkilerinizde diplomasi kurmak için harekete geçecek, karşınızdakilerin uzlaşmacı tavırları, ortak karar almanızı kolaylaştıracaktır. Perşembe günü Akrep burcundaki dolunayın etkisiyle maddi, manevi paylaşımlarınızı mercek altına alabilirsiniz. Ummadığınız bir vergi ya da geçmişten gelen mali bir borç karşınıza çıkabilir. Banka kredilerinizi yeniden yapılandırmak için uygun bir dönemdesiniz. Annenizin ruh sağlığı bozulabilir. Hafta sonu yeni iş projeleriniz için plan yapabilir, düşüncelerinizi bu sunuma yansıtarak yöneticilerinizle paylaşabilirsiniz. Aile içinde yatırımsal konuları değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Pazartesi günü Güneş’in iletişim gezegeni Merkür ile burcunuzdaki kavuşumu, karşınızdakilere kendinizi güçlü bir şekilde ifade etme şansı verecek. Bunu kişisel çıkarlarınızı yaptırımcı bir tarzla ifade etmekten ziyade, içinizde bugüne kadar tuttuğunuz istekleri ve hedefleri söze dökmek için kullanmalısınız. Zira bu şekilde çevrenizdekilerin takdirini toplar, yaptıklarınızla, herkesi kendinize hayran bırakırsınız. Görüntünüzde değişim yapmak için uygun bir dönem. Yediklerinize dikkat etmeli, kilonuzu korumaya özen göstermelisiniz. 7 Mayıs’ta Akrep’teki dolunay ikili ilişkilerinizde güven ve tutkuyu ön plana çıkartacak. Kıskançlık temasıyla uğraşmamak için fikirlerinizi ortak ve eşinize açık yüreklilikle dile getirmekten asla kaçınmamalısınız. Hafta sonu para, yetenek, iletişim ve yaratıcılık gezegeni Merkür’ün, güçlü değişimleri anlatan Plüton ve şans, fırsat habercisi Jüpiter ile yapacağı olumlu etkileşim sayesinde, yeni hedeflerinizi kalabalıklar önünde ifade etme şansı bulabilir, farklı bir eğitime başlayabilirsiniz.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Yeni bir dolunay haftasına Merhaba diyoruz. Gündelik hayat ve sağlık konularında yaşayacağınız Akrep burcundaki dolunay sayesinde, yaşama düzeninizi değiştirmek isteyebilir, diyet yapabilir, detox ile vücut sağlığınızı daha güçlü hale getirebilirsiniz. Cuma günüyle birlikte ikili ilişkilerinizde daha neşeli, keyifli ve canlı diyaloglar gündeme gelip, yaşama sevincinizi artırır. Kısa süreli gönü ilişkilerine doğru sanal bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Geleceğe ait seyahat planları yapmak, yurt dışı ilişkilerinizde dinamik bağlantılar kurmak, bu dönemde sizin için bir fırsat konusu olabilir. Maddi kazancınızdaki beklentilerinizi, gerçekçi bir bakış açsıyla tekrar değerlendirmek isteyeceğiniz etkiler altındasınız. Zira yönetici gezegeniniz Boğa burcundaki Merkür’ün, gücün temsilcisi Oğlak’taki Plüton ve Jüpiter ile kuracağı güçlü etkileşim para konularını gündeminize taşır.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Hafta başında dostlarınızla bol bol iletişim kuracak, gelecek planlarınız hakkında onların da görüşlerinden faydalanmak isteyeceksiniz. Sanat faaliyetlerine zaman ayırmak, vücut ve cilt bakımınızı yapmak için bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Aşk, romantizm, sosyal ilişkiler, hobi ve yaratıcılık alanınızda 7 Mayıs’ta meydana gelecek olan dolunay, hayatınızdaki yeni perspektifleri geliştirme şansı tanıyacaktır. Gölge yanı ise aşkta size, hayal kırıklığı taşıyabilir. Buna imkan tanımamak için ilişkinizi önceliklerinizi ortaya koyarak sürdürmeyi seçmelisiniz. Komisyon türü iş bağlantılarınızda bereketli yeni projelere adım atabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki belirsizlikler hafta sonundan itibaren son buluyor. Artık daha rahat bir nefes alacaksınız. Hakkınızda yapılan dedikodulara kulak asmayın.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Haftaya ilişkilerde dengeyi arayan Terazi burcundaki Ay ve Merkür’le Boğa burcunda kavuşan Güneş ile giriş yapıyorsunuz. Demek dostluklarınızı sağlam temellere dayandırmak ihtiyacı duyduğunuz bir dönemdesiniz. Özellikle 7 Mayıs’ta Akrep burcunda meydana gelecek olan dolunayın etkisiyle, ev yaşantınızı yeniden yapılandırma ihtiyacı duyabilirsiniz. Kariyerinizde sağlam temellere dayalı yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Deneyimli ve tecrübeli duruşunuzla size güvenen kişilerle yeni bir iş heyecanına adım atmak için çok istekli olabilirsiniz. Öncesinde her detayı enine boyuna iyi düşünmelisiniz. Sizi yarı yolda bırakacak olanlarla ilerlemektense bir işe hiç başlamamak daha doğru olacaktır.

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Haftaya Terazi burcunda seyahat eden Ay ile adım atıyorsunuz. Covid 19 nedeniyle kazanç konusundaki endişeleriniz bu dönemde tavan yapabilir. İçinde bulunduğunuz belirsiz süreçler moralinizi bozmasın. Ağır ilerleyen bu süreçte yeni yatırımlarınızın detaylarını gözden geçirecek değerli bir fırsat yakalayabilirsiniz. Bu dönemde tek başınıza ilerlemektense, ortaklıklarınızı güçlendirmek daha akıllıca olacaktır. 7 Mayıs’ta meydana gelecek olan dolunayın etkisiyle kardeş ve yakın akrabalarınızla krizli bir konu gündeme gelebilir. Kıskançlıklarla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Eski bir gönül ilişkisi yeniden canlanacaktır. Baharla birlikte içinizde yeşeren umutları beslemeli, zihninizden geçenlerle gönlünüzdeki koşulsuz sevgiyi aynı potada eritmelisiniz. Hafta sonu başta çocuğunuza olmak üzere sevdiklerinize vakit ayırın.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Bu hafta burcunuzda seyahat eden Ay, gergin ilişkilerinizde barışı sağlamak için size eşsiz bir fırsat sunuyor. Ortak kazanç alanında Güneş ile buluşan ticaretin sembolü Merkür, beklemediğiniz bir yerden para gelmesine neden olur. Yeni ortaklık teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Öz değer ve maddi kazanımlar alanında meydana gelecek olan 7 Mayıstaki dolunayın etkisiyle, para kazanma şeklinizi temelden değiştirmeyi arzu edebilirsiniz. Bu konuda acele etmemeli, özellikle kafanızı karıştıran, ikilem yaratan konuların üzerinden yeniden, titizlikle geçmelisiniz. Yurt dışı bağlantılarınızla ilgili aynı anda meydana gelen birden çok gelişme kafanızın karışmasına neden olacaktır. Pasaport, vize tarzı işleriniz için internet üzerinden başvurularınızı sıkı takip etmelisiniz. Evde oturmaktan sıkılıp gereksiz maddi harcamalardan kaçınmanızı tavsiye ederiz. Aile içindeki masrafları üstlenmek zorunda kalmak, bütçenizdeki dengeyi bozabilir.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Haftaya, burcunuzdaki dolunayın etkisi damgasını vuracak. 7 Mayıs’taki dolunay haritasında Başak burcu yükseliyor. Haritanın yönetici gezegeni Boğa burcunda bulunan Merkür, hafta sonunda değişimin habercisi Plüton ve Jüpiter ile uyumlu bir etkileşim içine giriyor. Kısacası gökyüzünde hakim olan bu güçlü toprak enerjisi burcunuzdaki dolunay sayesinde bereketli bir şekilde sulanma fırsatı bulacak. Siz de eş ve ortağınızla güven ve tecrübeye dayalı yeni atılım ve yatırımlar için kalıcı kararlar alacaksınız. Toprağa ya da spekülatif konulara kazancınızı yönlendirmek geleceğe yönelik büyük projelerin tohumunu oluşturur. Finansal sorunlarınızı çözmek için size destek olan kişilerden yardım isteyebilirsiniz. Yakın akrabalarınızla mal varlığınızın değerlendirilmesiyle ilgili görüşmeler yapabilirsiniz.

Yükselen Yay ve Yay Burcu: Haftaya damgasını vuracak olan Akrep’teki dolunay, bu dönemde gizli ilişkilerinizin ifşa olmasına neden olabilir. Bu konuda dikkatli olmalı aynı anda iki ilişkiyi yürütmeye çalışarak kendinizi sıkıntıya sokmamalısınız. Aksi takdirde Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirsiniz. Uzun vadede bu durumun olumsuz sonuçları sizi mutsuz eder. Değer verdiğiniz insan arkasına bir bakmadan geri dönmemek üzere hayatınızdan çıkıp gidecektir. Size de ancak hatıralarla avunmak kalır. Maddi konuları hafta boyunca gözden geçirip, size hak ettiği kazancı sağlamayan uğraşlardan vazgeçebilirsiniz. Gündelik hayatınızda yen dostlarınız sayesinde hayata daha dingin ve huzur arayışıyla bakmak istersiniz. Bu hafta tatlı tüketmekten uzak durmalı, bol lifli, kalorisi düşük besinleri diyet programınıza dahil etmelisiniz. Cuma günü burcunuza geçecek olan Ay sayesinde, neşeniz yerine gelir. Yeni topluluklar ve eğitimler kültürünüzü geliştirip size yeni ufukların kapısını açacaktır.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Bu hafta, Terazi burcunda seyahat eden Ay’ın etkisiyle, sosyal hayatınızdaki ilişkilerinizi dengeleme ihtiyacı duyacaksınız. Kariyer planlarınız için yeni kişilerle tanışarak, iş yaşamınızda heyecan yaratacak ortaklıkların peşin düşersiniz. 7 Mayıs’ta Akrep burcundaki dolunay, bazı köklü dostluklarınızın zedelenmesine neden olabilir. Maddi açıdan kendinizi riske atacak borçların altına girmemeli ya da kimseye borç vermemelisiniz. Kapalı gruplarla yapacağınız spiritüel çalışmaların etkisini özel yaşantınızdaki sıkıntıları gidermek için kullanabilirsiniz. Sizi çekemeyenlerle yollarınızı ayırmak için boşuna zaman kaybetmeyin. Yeni bir yolda yürümenin tam zamanı. Hafta sonu aşk ve romantizm alanındaki hareketlilik, sizi hayatın zevkli yönlerini keşfetmeye doğru yönlendirecek. Bu fırsatı iyi değerlendirmelisiniz.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: Terazi burcunda seyahat eden Ay ile Boğa burcunda birbiriyle kavuşan yaşam enerjisi Güneş ile Merkür, ileriye yönelik hedefleriniz için sizi yüreklendirecek. Bu dönemde uzun zamandır satmayı ya da almayı planladığınız bir evle ilgili hayallerinizi gerçekleştirme imkanı yakalayabilirsiniz. İlişkilerinizde inatçı davranışlardan kaçınmalı, sizi kıskananların hakkınızdaki söylemlerine kulak asmamalısınız. Zira 7 Mayıs’ta Akrep burcunda meydana gelecek olan dolunayın etkisiyle sosyal ilişkilerinizde güveninizi sarsacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sizin yeteneklerinize ve başarınıza erişmek isteyenlere vereceğiniz en güzel örnek: karınca ile ağustos böceğinin hikayesi olacaktır. Hafta sonunda Yay burcunda ilerleyen Ay, arkadaşlıklarınız ve gruplar içindeki ilişkilerinizde fikirlerinizin beğenilmesine imkan tanır. Bilinçaltınızın sesine bu hafta kulak verin.

Yükselen Balık ve Balık Burcu: 7 Mayıs’ta haftaya damgasını vuracak olan Akrep burcundaki dolunay, hayat felsefenizi kökten değiştirmenize ışık tutacak. Yeni bir dünya görüşünü benimsemek için kendinizi son derece hazır hissedersiniz. Bugüne kadar ilişkilerinizde yaşadığınız hayal kırıklıklarının tümü birer yaşam deneyimi olarak hayatınızdaki yerlerini alacaktır. Spiritüel konular, yoga, meditasyon, astroloji gibi kadim öğretileri ilgi alanınıza dahil edebilirsiniz. Dolunayın ardından Yay burcuna geçen Ay, uluslararası bağlantılarınızdan size yeni iş fırsatları taşır. Eğitimlere başlayabilir, uzak yolculuklar planlayabilirsiniz. Hafta sonundaki Merkür ile dönüşümün habercisi Plüton ve yönetici gezegeniniz Jüpiter’in kuracağı olumlu etkileşim, geleneksel ailevi değerlerin sizin açınızdan bir kazanca dönüşmesine zemin hazırlar.