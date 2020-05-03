Haftalık burç yorumları (4-10 Mayıs 2020 astroloji)

03.05.2020 - 09:45
Haftanın ikinci yarısındaki Boğa burcundaki dolunay haritasında Başak burcu yükselirken, bu burcun yöneticisi Merkür’ün hafta sonu önce köklü değişimleri anlatan cüce gezegen önce Plüton, daha sonra genişleme ve fırsatları temsil eden Jüpiter ile kuracağı toprak enerjisindeki olumlu etkileşim, yaşantımızda benimseyeceğimiz yeni koşulları somutlaştıracağımızı temsil ediyor. Gelir gider dengemizi gözden geçirmek için bu dönem uygun olabilir. Lüxten uzaklaşıp, az ve öz olana yönelmek, herkes için daha faydalı olacaktır. Diğer yandan dolunayın hemen ardından Yay burucuna geçecek olan Ay, uluslararası iletişimi canlandırıp, özgürlüğümüzün ne kadar önemli olduğunu bize bıkıp usanmadan hatırlatacak. Arkadaşlarımızla yeniden özgürce gezip tozacağımız günlerin hayalini kurup, plan yapmaya başlayabiliriz.
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Bu hafta Terazi burcunda seyahat eden Ay sayesinde, ikili ilişkilerinizde diplomasi kurmak için harekete geçecek, karşınızdakilerin uzlaşmacı tavırları, ortak karar almanızı kolaylaştıracaktır. Perşembe günü Akrep burcundaki dolunayın etkisiyle maddi, manevi paylaşımlarınızı mercek altına alabilirsiniz. Ummadığınız bir vergi ya da geçmişten gelen mali bir borç karşınıza çıkabilir. Banka kredilerinizi yeniden yapılandırmak için uygun bir dönemdesiniz. Annenizin ruh sağlığı bozulabilir. Hafta sonu yeni iş projeleriniz için plan yapabilir, düşüncelerinizi bu sunuma yansıtarak yöneticilerinizle paylaşabilirsiniz. Aile içinde yatırımsal konuları değerlendirmek isteyebilirsiniz.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Pazartesi günü Güneş’in iletişim gezegeni Merkür ile burcunuzdaki kavuşumu, karşınızdakilere kendinizi güçlü bir şekilde ifade etme şansı verecek. Bunu kişisel çıkarlarınızı yaptırımcı bir tarzla ifade etmekten ziyade, içinizde bugüne kadar tuttuğunuz istekleri ve hedefleri söze dökmek için kullanmalısınız. Zira bu şekilde çevrenizdekilerin takdirini toplar, yaptıklarınızla, herkesi kendinize hayran bırakırsınız. Görüntünüzde değişim yapmak için uygun bir dönem. Yediklerinize dikkat etmeli, kilonuzu korumaya özen göstermelisiniz. 7 Mayıs’ta Akrep’teki dolunay ikili ilişkilerinizde güven ve tutkuyu ön plana çıkartacak. Kıskançlık temasıyla uğraşmamak için fikirlerinizi ortak ve eşinize açık yüreklilikle dile getirmekten asla kaçınmamalısınız. Hafta sonu para, yetenek, iletişim ve yaratıcılık gezegeni Merkür’ün, güçlü değişimleri anlatan Plüton ve şans, fırsat habercisi Jüpiter ile yapacağı olumlu etkileşim sayesinde, yeni hedeflerinizi kalabalıklar önünde ifade etme şansı bulabilir, farklı bir eğitime başlayabilirsiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Hafta başında dostlarınızla bol bol iletişim kuracak, gelecek planlarınız hakkında onların da görüşlerinden faydalanmak isteyeceksiniz. Sanat faaliyetlerine zaman ayırmak, vücut ve cilt bakımınızı yapmak için bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Aşk, romantizm, sosyal ilişkiler, hobi ve yaratıcılık alanınızda 7 Mayıs’ta meydana gelecek olan dolunay, hayatınızdaki yeni perspektifleri geliştirme şansı tanıyacaktır. Gölge yanı ise aşkta size, hayal kırıklığı taşıyabilir. Buna imkan tanımamak için ilişkinizi önceliklerinizi ortaya koyarak sürdürmeyi seçmelisiniz. Komisyon türü iş bağlantılarınızda bereketli yeni projelere adım atabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki belirsizlikler hafta sonundan itibaren son buluyor. Artık daha rahat bir nefes alacaksınız. Hakkınızda yapılan dedikodulara kulak asmayın.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Haftaya Terazi burcunda seyahat eden Ay ile adım atıyorsunuz. Covid 19 nedeniyle kazanç konusundaki endişeleriniz bu dönemde tavan yapabilir. İçinde bulunduğunuz belirsiz süreçler moralinizi bozmasın. Ağır ilerleyen bu süreçte yeni yatırımlarınızın detaylarını gözden geçirecek değerli bir fırsat yakalayabilirsiniz. Bu dönemde tek başınıza ilerlemektense, ortaklıklarınızı güçlendirmek daha akıllıca olacaktır. 7 Mayıs’ta meydana gelecek olan dolunayın etkisiyle kardeş ve yakın akrabalarınızla krizli bir konu gündeme gelebilir. Kıskançlıklarla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Eski bir gönül ilişkisi yeniden canlanacaktır. Baharla birlikte içinizde yeşeren umutları beslemeli, zihninizden geçenlerle gönlünüzdeki koşulsuz sevgiyi aynı potada eritmelisiniz. Hafta sonu başta çocuğunuza olmak üzere sevdiklerinize vakit ayırın.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Haftaya, burcunuzdaki dolunayın etkisi damgasını vuracak. 7 Mayıs’taki dolunay haritasında Başak burcu yükseliyor. Haritanın yönetici gezegeni Boğa burcunda bulunan Merkür, hafta sonunda değişimin habercisi Plüton ve Jüpiter ile uyumlu bir etkileşim içine giriyor. Kısacası gökyüzünde hakim olan bu güçlü toprak enerjisi burcunuzdaki dolunay sayesinde bereketli bir şekilde sulanma fırsatı bulacak. Siz de eş ve ortağınızla güven ve tecrübeye dayalı yeni atılım ve yatırımlar için kalıcı kararlar alacaksınız. Toprağa ya da spekülatif konulara kazancınızı yönlendirmek geleceğe yönelik büyük projelerin tohumunu oluşturur. Finansal sorunlarınızı çözmek için size destek olan kişilerden yardım isteyebilirsiniz. Yakın akrabalarınızla mal varlığınızın değerlendirilmesiyle ilgili görüşmeler yapabilirsiniz.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Bu hafta, Terazi burcunda seyahat eden Ay’ın etkisiyle, sosyal hayatınızdaki ilişkilerinizi dengeleme ihtiyacı duyacaksınız. Kariyer planlarınız için yeni kişilerle tanışarak, iş yaşamınızda heyecan yaratacak ortaklıkların peşin düşersiniz. 7 Mayıs’ta Akrep burcundaki dolunay, bazı köklü dostluklarınızın zedelenmesine neden olabilir. Maddi açıdan kendinizi riske atacak borçların altına girmemeli ya da kimseye borç vermemelisiniz. Kapalı gruplarla yapacağınız spiritüel çalışmaların etkisini özel yaşantınızdaki sıkıntıları gidermek için kullanabilirsiniz. Sizi çekemeyenlerle yollarınızı ayırmak için boşuna zaman kaybetmeyin. Yeni bir yolda yürümenin tam zamanı. Hafta sonu aşk ve romantizm alanındaki hareketlilik, sizi hayatın zevkli yönlerini keşfetmeye doğru yönlendirecek. Bu fırsatı iyi değerlendirmelisiniz.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: 7 Mayıs’ta haftaya damgasını vuracak olan Akrep burcundaki dolunay, hayat felsefenizi kökten değiştirmenize ışık tutacak. Yeni bir dünya görüşünü benimsemek için kendinizi son derece hazır hissedersiniz. Bugüne kadar ilişkilerinizde yaşadığınız hayal kırıklıklarının tümü birer yaşam deneyimi olarak hayatınızdaki yerlerini alacaktır. Spiritüel konular, yoga, meditasyon, astroloji gibi kadim öğretileri ilgi alanınıza dahil edebilirsiniz. Dolunayın ardından Yay burcuna geçen Ay, uluslararası bağlantılarınızdan size yeni iş fırsatları taşır. Eğitimlere başlayabilir, uzak yolculuklar planlayabilirsiniz. Hafta sonundaki Merkür ile dönüşümün habercisi Plüton ve yönetici gezegeniniz Jüpiter’in kuracağı olumlu etkileşim, geleneksel ailevi değerlerin sizin açınızdan bir kazanca dönüşmesine zemin hazırlar.