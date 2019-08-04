Haftalık burç yorumları (5-11Ağustos 2019)

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Haftanın akışıyla siz de sosyal hayatınızı renklendireceksiniz. Ayrıca yakın akraba, kardeş ve ya komşularınızla kuracağınız iletişimde sizi neşelendirecek konular dile getirilir. Yeni bilgilerle donanacağınız bir eğitim ve kursa katılabilirsiniz. Web sitesi, blog gibi size özel sosyal medya platformlarını aktif kullanabilirsiniz. Hatta bu hafta internet üzerinden yabancı olmayan biriyle aranızda yakınlaşma olabilir. Ama ateşin hakim olduğu bu dönemde bu heyecanlı başlangıcın kalıcı olması için emek harcamalısınız. Sosyal çevrenizdeki etkinliklere vakit ayırırken ailenize gereken özeni gösterememek sizin içn zor olsa da bunun dönemsel bir geçiş olduğunu hatırlayıp, gönlünüzü ferah tutmalısınız. Geleceğe ait planlar yaparken çevresi geniş olan bir arkadaşınızla yeni bir oluşuma dahil olup, farklı bir kazanç kapısından içeri girebilirsiniz.