Haftalık burç yorumları (6-12 Ocak 2020 haftası burcunuzu neler bekliyor?

Haftanın ana teması 10 Ocak Cuma günü, 20 derece Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması olsa da; hayaller, idealler, sezgiler ve hislerin sözcüsü, denizler Tanrısı Poseidon ile özdeşleşen Balık burcundaki Neptün, tutulmanın ana rolünü üstlenecek. Zira somut olayları gerçekleştiren kimlik göstergesi Oğlak Burcu’ndaki Güneş ve iletişim ustası Merkür ile tutulma öncesi güçlü bir etkileşim içinde olacak. Bu etki altında tutulan, duygusal kararlarımızı ve dişil yanımızı yöneten Ay, adeta sisli, puslu, bulutlu bir gökyüzünde varlığını sürdürmek için önündeki engelleri aşmaya çalışacak. Yay Burcu’ndaki yaşam dinamosu Mars’ın özgür;; idealist, öğrenmeye meraklı, hedef odaklı ateş enerjisinden abartıya kaçmadan yararlanarak, duygusal zorlanmaların üstesinden gelmeliyiz. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)

Oğlak Burcu’ndaki güçlü gezegen vurgusu, 2020’deki hayatımıza yansıyacak somut konuları bir askeri ordu disipliniyle önümüze koyacak. Özellikle Toprak (Oğlak, Boğa, Başak) ve Su (Yengeç, Akrep, Balık) burçları bu hafta, hayatlarındaki temel değişimin güçlü ayak seslerini yakından duyabilirler. Artık yeni doğanın sancılı gelişini sürecin bir parçası olarak kabullenmeli, sonunda elde edilecek olan kazanımların bedeli olarak değerlendirmeliyiz. Bu hafta hayata fazla realist bakanlar, zaman zaman kendilerini kandırılmış ya da hayatta bir takım değerleri ıskalamış hissedebilirler. Gökyüzündeki bu zorlayıcı konumu, öz güven eksikliği ya da çaresizlik hissine kapılmadan, sezgileri güçlendirecek çalışma ve aktivitelere yönelerek, olumu kullanmaya çalışmak gerekli. Dolayısıyla, ortaklıklar, şirket kurmak, iş değiştirmek, evlenmek gibi radikal kararlar için gelecek haftayı beklemek daha akıllıca olacaktır. YENGEÇ BURCUNDA DOLUNAY VE AY TUTULMASI

Yükselen Koç ve Koç Burcu: 2020’nin ilk haftasına Ay tutulması ile adım atarken, aslında 2018 Temmuz ayından beri gerek iş, gerek özel hayatınızda cereyan eden kalıcı değişim sürecinin hemen hemen finaline yaklaşıyorsunuz. Unutmayın ki her final aslında yeni bir başlangıcın habercisidir. Haziran/Temmuz 2020’de son kez tekrar edecek tutulmaların etkisiyle bu değişimlere son noktayı koyacaksınız. Bu hafta hayatınızdan çıkıp giden herkes ve her şeye, sizi cesaretle yeni atılımlara ittikleri için teşekkür etmelisiniz. Bu hafta bol bol rüya görebilir ve kolektif bilincinizdeki uyanışın farkına varabilirsiniz. Spiritüel yönünüzü geliştirecek kişilerle bir arada olmak, meditatif çalışmalara katılmak, hayatın monoton akışına yumuşak bir kırılım taşıyacaktır.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Duygularımızı, hayattan beklentilerimizi, nasıl, mutlu olacağımızı tanımlayan Ay’ı evinizde misafir ederek, yeni bir haftaya başlıyorsunuz. Hafta ortasına kadar, hayallerle gerçekler arasında gel gitler yaşayabilir, idealize ettiğiniz fikirlerin peşinden koşmak isterken hayattın gerçekçi kurallarıyla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle yakın akraba, kardeş ile ilişkilerinizde, size ait değerler konusunda maddi manevi kararlar alabilir, kendi kanatlarınızla uçmak isteseniz de ortak kararlara uymak zorunda kalabilirsiniz. Cuma günü 20 derece Yengeç’te meydana gelecek olan Ay tutulması, çocuğunuzun eğitim hayatıyla ilgili önemli kararlar almanızı tetikleyebilir, belki de yurt/şehir dışında yaptığınız yatırımla ilgili anlaşmaların son aşamasına gelmiş olabilirsiniz. Taşınmak, bir eğitime başlamak, hizmet sektörüne yönelik bir iş kurmak gibi konular gündeme gelebilir.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Cuma günü, Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması, aynı zamanda bir dolunay evresini temsil ediyor. Her dolunay bir farkındalık zamanıdır. Maddi manevi kazançlar ve ortak paylaşımlar alanınızda olacak bu tutulmanın etkisiyle, kariyer hayatınızda alacağınız kararlarla ilgili kafanız karışabilir. Yöneticilerinizin, sizin hakkınızdaki ileriye yönelik fikirleri kulağa hoş gelse de, hepsinin gerçekleşemeyeceğini şimdiden kabul etmelisiniz. Miras, konusuyla ilgilenenler bu hafta önemli kararların alındığı bir süreçten geçebilirler. Zira yönetici gezegeniniz iletişim sihirbazı Merkür’ünde kişisel kararlarınızı temsil eden Güneş ile kavuşumu, zihninizdekileri kağıda döküp, altına imza atmanıza yardımcı olacak. Uzun zamandan beri karşınızdakilerin fikirlerine göre hareket etmiş olsanız da, artık kendi kanatlarınızın özgürce uçma zamanındasınız. Hafta sonu bir seyahat gündeme gelebilir.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Bu hafta özellikle ikili ilişkileriniz konusunda kafanız oldukça karışacak. Zira size sahip çıkan kurumsal liderlerin güvenini kazandığınız için, sorumluğu yeni görevler üstlenmek durumunda kalacaksınız. Artık 2018’den beri ektiklerinizi biçme dönemindesiniz. Yay burcunda seyahat eden Mars da günlük hayatınızdaki temponuzu artıracak. Çıkacağınız kısa süreli iş seyahatlerinde, yeni kişilerle yollarınız kesişebilir. Yoğun temponuz yüzünden sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Özellikle beslenme düzenine özen göstermek, bu hafta sizin için önemli olacaktır. Diyete ve spor başlamak için uygun bir dönemdesiniz. Evcil hayvanınızı veteriner kontrolünden geçirebilirsiniz. Yurt dışı ile ilişkiler, eğitim konuları ve yabancılarla kontağınızda çevrenizden gelecek destek işlerinizi daha kolay sonuçlandırmanıza imkan tanır.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Cuma günü Yengeç Burcu’nda gerçekleşecek olan Ay tutulması, günlük temponuzda aksaklıkların altını çizeceği için, artık her şeye yetişmeyi bir kenara bırakıp çevrenizden destek istemek zorunda olduğunuzu size hatırlatacak. Bu duruma kulak asmaz, bildiğinizi okumaya devam ederseniz, ileride sağlık sorunlarıyla karşılaşmak zorunda kalabilirsiniz. Hayatta hiçbir şey sizden daha değerli olamaz bunu asla unutmamalısınız. Diğer yandan şirket çalışanlarında toplu istifalar gündeme gelebilir. Gidenlerin işlerini üstlenmek zorunda olmadan kendi işinizi yürütmek yeterli olacaktır. Yine de yeni ekip kurulana kadar işleri yetiştirmek de biraz zorlanabilirsiniz. Yay Burcu’nda seyahat eden Mars sayesinde, sorumluluklarınızdan fırsat buldukça, başta çocuğunuza, sonra sosyal hayatınıza vakit ayırmayı başaracaksınız. Spor etkinliklerinde enerjinizi harcamak, üzerinizdeki stresten kurtulmak için size yardım edecektir.

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Bu hafta hem iş hem de aşk hayatınızda ciddi bir o kadar da şaşırtıcı olaylarla karşılaşmaya hazır olun. Özellikle Cuma günü Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması ile, ikili ilişkilerinizde muhatap olduğunuz insanlar hakkında ön yargılı düşünceleriniz nedeniyle ne kadar yanlış kararlar içinde olduğunuzu anlayabilirsiniz. Karşınızdakilerde hata aramak yerine önce kendi yanlışlarınızı tespit etmek en doğrusu olacaktır. Fedakarca hizmet ettiğinizi düşünseniz de, tüm iyi niyetinizle yaptığınız yerli yersiz eleştiriler karşınızdakilerin kalbini kırmış olabilir. Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak, küskünlük ve alınganlıklara son vermek açısından ilk adımı atarsanız gerisi çorap söküğü gibi çözüme kavuşacaktır. Empati yeteneğinin ne kadar önemli bir özellik olduğunu fark etmeniz, çevrenizle daha sevgi ve saygı dolu bir bağ kurmanıza neden olur.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: 10 Ocak’ta meydana gelecek olan Yengeç Burcu’ndaki Ay tutulması, yeni yılın ilk günlerinden itibaren, hayatınıza tüm yeniler taşıyacak. Yeni iş, yen ev, yeni kararlar ve yeni yöneticiler. Eski de kalanları hayatınızda tutmaya çalışmadan, bu macera kokan sürece cesaretle adım atmalısınız. Sizi seven herkes bu farklı sürece ayak uydurup, sizi desteklemeli. Kısacası uyum gösteren taraf biraz da onlar olmalı. Bugüne kadar üstlendiğiniz arabuluculuk rolünü rahatlıkla onlara devredebilirsiniz. Diğer yandan Yay Burcunda tüm hızıyla seyahat eden Mars, sizi uzak yolculuklara ya da farklı eğitim ortamlarına yönlendirebilir. Bu yıl, sorumluluklarınızın yanı sıra hayatın keyifli tarafını da keşfetmelisiniz. Gündelik hayatın koşturmacasında ayak ağrısı çekebilir. Ruhsal olarak kendinizi zaman zaman güçsüz hissedebilirsiniz. Bol bol sıvı tüketmeli, dinlenmeye de vakit ayırmalısınız.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu Uluslararası yolculuklar, akademik hayat, hukuki konular, devletle olan bürokratik ilişkiler, hayat görüşünüzü temsil eden 9. Evinizde meydana gelecek olan Yengeç Burcu’ndaki Ay tutulması, hayatın farklı yönlerine de zaman ayırmanıza işaret ediyor. Belki sonuçlanacak bir mahkeme ya da devletten almanız gerek evrakın elinize geçmesi ya da aileden gelen uzaktaki bir varlığının alım/satımı, dünya görüşünüzü yavaş yavaş değiştirip olgunlaştırmaya başlayacak. Vize, pasaport, oturma izni, vatandaşlık belgesi, okul kaydı gibi beklediğiniz konularda olumlu sonuç alabilirsiniz. Yaşam alanınızı değiştirmek fikri artık size eskisi kadar ütopik gelmeyecektir. Yeni hayatın canlı dinamiklerinin cazibesine kapılacağınız bir iş projesi ya da gönül ilişkisini ise, Yay burcu sınırlarında gezen yönetici gezegeniniz Mars tetikleyecek. Hızlı, tempolu günlere bu sene hazır olun.

Yükselen Yay ve Yay Burcu : Yaşamın bitmeyen enerjisini temsil eden, savaş ve mücadele gezegeni Mars, burcunuzda seyahat ederken, 10 Ocak akşamında Yengeç Burcu’nda Ay tutulması meydan geliyor. Bu durum ikili ilişkilerde son derece hızlı, aktif, atılımcı bir rol üstlenip, ortak paylaşımlarınızla ilgili önemli bir karar sayesinde kazanç elde edebileceğinizin göstergesi olabilir. Bol seyahatli bir dönemde enerjik yapınız ve bilgi donanımınız sayesinde çevrenizdekilerin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Hafta ortasında imzalayacağınız önemli bir iş sözleşmesi, kurumsal hayattaki çabalarınızın ödülü olarak size geri dönecektir. Fikirlerinizi savunurken abartıya kaçmamalı, herkesin görüşlerini de dinlemeyi ihmal etmemelisiniz. Bu hafta egzersize başlamak, diyet yapmak daha kolay kilo kaybetmenize neden olur. Dış dünyadaki bu aktif gücünüzü evde meditasyon yaparak, spiritüel konular ya da sanatla ilgilenerek dengelemelisiniz.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: 2018 yılından beri hayatınızdaki özellikle ikili ilişkileriniz üzerinde meydana gelen değişimlerin artık somut sonuçlarını gözlemleyeceğiniz bir yıla adım atmış bulunuyorsunuz. Zira 10 Ocak’ta meydana gelecek olan Ay tutulması, partner rolü üstlenen herkesin adeta, “sensiz yapamıyorum, ama bana hoşgörüyle yaklaş, sert tavır takınma” diyen sessiz çığlığını farkındalığınıza taşıyacak. Bir imparatorluk kadar sağlam gördüğünüz hayatla ilgili kararlarınızı, sevdiklerinizin mutluluğu ve esenliği için tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Yalnızlığınızla elde edeceğiniz gücün anlamlı olmadığını fark etmek de geç kalmamalısınız. Aksi takdirde nedenini bilemediğiniz eklem, kas ve kemiklerinizde yoğun ağrı hissedebilir, sabahları yataktan kalkmak istemeyebilirsiniz. Ailevi sorumluluklarınızı yerine getirmek, yaşlıların sağlık konularıyla yakından ilgilenmek, kardeş ve yakın akrabaları desteklemek bu haftanın temaları arasında sizin için yer alabilir.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: 10 Ocak’ta meydana gelecek olan Ay tutulması, sağlık konularına eğilmenizin gerekliliğini ortaya koyabilir. Günlük hayat temposunun getirdiği yorucu süreç, bağışıklık sisteminizi, özellikle sindirimle ilgili sorunları ortaya çıkarabilir. Beslenmenize ve uyku düzeninize özen göstermenin yanı sıra, hayat tarzınızda lehinize sonuç verecek değişikliklere gitmelisiniz. Kendinize daha çok vakit ayırmalı, yoga, pilates, yürüyüş gibi ruh ve bedeni rahatlatan aktivitelerden faydalanmalısınız. Arkadaşlık alanınızda seyahat eden Yay Burcu’ndaki Mars ise, aniden eski ilişkilerinizden uzaklaşıp yeni insanlarla sizi buluşturabilir, maceranın heyecanını yaşamaktan kendini alıkoymamalısınız. Bu enerjinin olumsuz yönü ise dostlarınızla fikir ayrılığına düşüp, doğrularınız hakkında tartışmak olacaktır. Bundan kaçınmalı, herkesin farklı görüşlerine saygı duymalısınız.