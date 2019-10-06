Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2019)

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:

Yaklaşık 1.5 yıldır sizi karar vermek için zorlayan hayati konular bu hafta bir sonuca ulaşır. Zira Koç burcunda meydana gelecek olan Dolunay, eşinizle aranızdaki gündemin bir sonuca ulaşmasına tanıklık edecek. Özel hayatınızdaki diyaloglar sizi incitebilir. Gerçek olanı görmek ve bu doğrultuda karar almak, bu hafta oldukça önemli. Artık gelecek hayatınızla ilgili kararları ötelememeli, olayların sonucunu kabullenmelisiniz. Taşınma, farklı bir işte çalışma ya da çalıştığınız insanlarla yol ayrımları gündeme gelebilir. Hafta başında hiç beklemediğiniz bir yerden para gelse de bunu kolay harcarsınız. Manevi gücünüze ve sezgilerinize kulak verin.