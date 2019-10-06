Haftalık burç yorumları (7-13 Ekim 2019)
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Hafta sonunda meydana gelecek olan Koç burcundaki Dolunay, ilişkilerde ani başlangıç veya bitişlere neden olabilir. Aslında 1.5 yıldır hayatımızda olan konulara nokta koyma zamanı. Gelecek için almakta zorlandığımız kararlar ya da yüzleşmeye hazır olmadığımız gerçekler hayatımızın akışını kökten değiştirebilir. Başta zor gibi görünse de yeniye yer açmak için bu aşamadan geçmek zorunda olduğumuzu kabul etmek zorundayız. Sonu belli olan konular için Pollyanna gibi davranarak vaktinizi boşa harcamayın. Tabii riski yüksek, macerası bol yenilikler için de temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)
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1Öncülükle baş koyduğumuz konularda karşımıza bu hafta bir duvar çıkabilir. Ego çatışmalarına girmeden önce karşıt fikirlere saygı duymalı, öz benliğimizden ödün vermeden ilişkilerimizde dengede kalmak için elimizden geleni yapmalıyız. Koç burcundaki dolunay, lolipop isteyen küçük bir çocuk edasıyla sonradan pişmanlık duyacağımız gerginliklere neden olabilir. Çocuksu davranışın masumiyetine odaklanmak yerine “Benim her dediğim doğrudur” diyen düşünce kalıbının tuzağına düşmekten sıyrılanlar, bu haftanın açık ara galibi olacaklardır.
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2
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Haftanın son günü burcunuzda meydana gelecek dolunay öncesi, özellikle ikili ilişkilerinizde yaptığınız hatalarla yüzleşir, bunları telafi etmek için çaba harcarsınız. Hafta içi iç dünyanızda esen sert rüzgarları dindirmek için, hayatın gerçeklerini sükûnetle kabul etmeli, isyankar bir ruh haline bürünmemelisiniz. Öfkenizi kontrol edip, sakin kaldığınız ölçüde gerek işinizde gerekse evinizde daha huzurlu ve mutlu olursunuz. Hafta ortasında Akrep burcuna geçen iletişim gezegeni Merkür, parayı temsil eden Venüs’e destek vererek, ortak paylaşımlardan yana sürpriz bir kazancı size taşıyabilir. Sevdiğinizle tutkulu bir döneme adım atıyorsunuz. Bu hafta libidonuz son derece yüksek olacaktır.
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3
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Hafta başında Akrep burcuna yerleşen iletişim gezegeni Merkür, partnerinizin farklı bir yüzünü görmenize neden olacak. Hislerin güçlendiği, sözden çok bakışların anlam kazandığı bir dönemden geçeceksiniz. İçinizde kalan duyguları açığa çıkardığınız için ilişkilerinizde ani değişimler gündeme gelebilir. Karşınızdakilere güvenmekten çok kendi ayağınızı yere sağlam basmaya özen göstermelisiniz. Hafta ortasında diplomasi aradığınız iş ortamınızda tam tersi bir durumla karşılaşabilir, kendinizi bir haksızlığın ortasında bulabilirsiniz. Özellikle mesai arkadaşlarınızla bu hafta tartışma yaşamaktan kaçınmalısınız. Gayret ve çaba sarf ederek hazırladığınız iş projeleri yöneticileriniz tarafından eleştirilse de tüm düzeltileri yaparak mükemmeli yakalayacağınızdan emin olmalısınız.
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4
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Hafta sonunda bireysel gücü ortaya koyacak olan Koç burcunda meydana gelecek Dolunay, arkadaş çevrenizde bazı ilişkilerin kopmasına ya da gerilmesine neden olabilir. Sevdiğiniz dostlarınızın agresif tavırları sizi üzecektir. Onlara nerede hata yaptıklarını anlatırsanız, pratik zekanızı ortaya koyarak gergin diyalogların daha dingin hale gelmesini sağlarsınız. Sağlık kontrolleriniz için uygun bir dönem. Yıllık tahlillerinizi yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Haftanın ikinci yarısında yöneticilerin zorlandığı konularda onlara fedakarca destek verebilirsiniz. Çevrenizdekileri ikna etme kabiliyetiniz bu hafta oldukça etkin olacaktır.
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5
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Hafta sonunda kariyer alanınızda meydana gelecek Koç burcundaki dolunay, tüm hafta boyunca otorite figürleriyle yaşadığınız yorucu ve zorlu temponun adeta çıkış noktasını aydınlatacak. Uzun zamandan beri iş hayatınızda beklediğiniz köklü değişiklik ya da terfi kapınızı çalar. Evden çok dış dünyada kendinizi kanıtlayacağınız bir sürece adım atıyorsunuz. Hem yöneticileriniz hem de mesai arkadaşlarınıza vereceğiniz destek sayesinde önemli bir projenin hayata geçirilip, uygulanmasına neden olacaksınız. Gezmek, seyahat etmek hoşunuza gitse de evdekilere gerektiği kadar vakit ayıramamak vicdanen sizi ikilemde bırakabilir.
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6
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Hafta sonu Koç burcunda meydana gelecek olan dolunay öncesi, kararlarınızı çevrenizdekilere kabul ettirmek için oldukça zorlanabilirsiniz. Uzun zamandan beri emek verdiğiniz iş projeleriyle ilgili kurumsal yapıların olumsuz kararları sizi oldukça uğraştırabilir. Hafta başında sezgilerinizin sesini dinleyerek, ani, beklenmedik değişimleri yönetme gücüne sahip olabilirsiniz. Evdeki hesabın çarşıya pek uymadığı günlerden geçtiğimizi unutmamalısınız. Öz güveniniz sayesinde karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebileceksiniz. Haftanın ikinci yarısında psişik yeteneklerinizi keşfetmeli ve bu yönde kendinizi geliştirecek bilgileri hayatınıza dahil etmelisiniz.
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7
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Gerek aile hayatınız gerekse kariyerinizde kökten değişimlerle karşı karşıya olabilirsiniz. Uzun zamandan beri emek verdiğiniz, çaba gösterdiğiniz konuların aslında çevrenizdekiler tarafından eleştirildiğini ya da onaylanmadığını görmek sizi üzebilir. Tek başınıza her şeyin üstesinden gelebileceğinize inanmaktan vazgeçin. Güvendiğiniz kişilerden destek almak en doğru karar olacaktır. Aksi takdirde zorlukları tek başınıza göğüslemek durumunda kalabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili bir konuya vakit ayırmalı onun isteklerini göz ardı etmemelisiniz. Aşk hayatınızda karşınızdaki insan baskıcı tavırlarıyla sizi yorabilir. Hobilerinize vakit ayırmalı sevdiğiniz dostlarla bir arada olmalısınız.
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8
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Yaklaşık 1.5 yıldır sizi karar vermek için zorlayan hayati konular bu hafta bir sonuca ulaşır. Zira Koç burcunda meydana gelecek olan Dolunay, eşinizle aranızdaki gündemin bir sonuca ulaşmasına tanıklık edecek. Özel hayatınızdaki diyaloglar sizi incitebilir. Gerçek olanı görmek ve bu doğrultuda karar almak, bu hafta oldukça önemli. Artık gelecek hayatınızla ilgili kararları ötelememeli, olayların sonucunu kabullenmelisiniz. Taşınma, farklı bir işte çalışma ya da çalıştığınız insanlarla yol ayrımları gündeme gelebilir. Hafta başında hiç beklemediğiniz bir yerden para gelse de bunu kolay harcarsınız. Manevi gücünüze ve sezgilerinize kulak verin.
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9
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Bu hafta ilişkilerde manipülasyona dikkat etmelisiniz. Sezgilerinizin çok güçlü olması, ikili ilişkilerinizde hata yapmanızı engeller. Partnerinizin sürpriz bir gündemi aranızdaki iletişimin bir anda değişmesine neden olacaktır. Sakinliğinizi korumalı egonuzun sesine yenik düşmeden, sağduyunuzla karar almalısınız. Yeni iş ve ortaklıklar için de temkinli olmakta fayda var. Karşınızdakilerin görünenin arkasında farklı bir niyeti olabilir. Hafta sonunda Koç burcunda meydana gelecek olan dolunay, gündelik hayatınızda plansız değişimleri gündeme getirebilir.
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10
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Haftaya, önceden yapmayı planladıklarınızı bir kenara bırakarak, ani değişimlerle adım atıyorsunuz. Beklenmeyeni beklemeye kendinizi hazırlamalı ve hayatın akışına karşı çıkmak yerine uyum göstermelisiniz. Bitmesini istemediğiniz bir iş konusu, kurumsal bir yapının kararıyla sonlanabilir. Unutmayın ki her biten yeni bir başlangıca zemin hazırlar. Özelikle haftanın ilk yarısında gideceğiniz bir seyahat ya da katılacağınız bir seminer size, zorlu başlangıçların kapısını açabilir. Haftanın ikinci yarısında evde aksi giden konuları çözmeli hatta çatlayan bir su borusunu tamir ettirmeyi ihmal etmemelisiniz. Koç burcunda meydana gelecek olan dolunay sizi, aşk hayatınızda cesur kararlar almaya itebilir. Uzun vadede getireceği sonuçları irdeleyerek yeni ilişkilere yelken açmalısınız.
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11
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Yaklaşık 1.5 yıldır sürdürdüğünüz sorumlukların adeta son virajındasınız. Gerek özel gerekse iş hayatınızda temel değişimlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bağlı olduğunuz kurumsal yapılardan ayrılma kararı bu dönemde sizin için sağlıklı olmaz. Yeni başlangıçlar için de ay sonuna kadar beklemeli her detayı masaya yatırmalısınız. Hayatınızda yeni bir sayfa açma hazırlığı size daha fazla sorumluluk getirse de bundan korkmadan ilerlemelisiniz. Yeni ortaklıklar ya da yeni iş alanlarına yönelirken size kazandıracakları ve kaybettireceklerini iyi hesaplamalısınız. Haftanın son gününde meydana gelecek olan Koç burcundaki dolunay, aniden evden taşınma ya da yeni bir yatırıma adıma atma kararı aldırtabilir. Tartışmalara kulak asmayın.
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12
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Hafta başında Ay burcunuzda seyahat ederken partneriniz tarafından fikirlerinizin onaylanmasını arzu edeceksiniz. Karşıt düşüncelere hemen tepki vermeden önce, olayları farklı bakış açılarıyla ele almayı deneyin. Bu size daha sağlıklı kararlar almanıza yardım eder. Para konularında kayıplar yaşamamak için hakkınız aramalı, nasılsa karşımdakiler adaletsiz davranmaz diye düşünmemelisiniz. Haklarınızı en iyi siz savunabilirsiniz. Kariyer hayatınızda hislerinizin de sesine kulak vermelisiniz. Yöneticinizle yapacağınız ciddi bir konuşma size başarıya götürecek anahtarı taşır. Yeter ki konunun parantez aralarını iyi kavrayın. Kardeş ve yakın akrabalarla ilişkilerde gerginlik gündeme gelebilir.
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13
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Hafta başında gündelik hayatınızda yoğun bir iletişim trafiğini yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Sanki yardıma her ihtiyaç duyan kapınızı çalar. Yardımseverliğinizin sınırların çizmeyi bilmeli, kendi çıkarlarınızı da göz ardı etmemelisiniz. Hafta ortasında yurt dışından alacağınız ani bir haberle seyahate gidebilir ya da uzaktan gelen birini evinizde ağırlayabilirsiniz. Ortaklarınızla ya da bankalarla yaşayacağınız finansal sorunlar size iş hayatınızda radikal kararlar aldırtabilir. Bu hafta sakinliğinizi koruyup sezgilerinizin gücüne kulak vererek, bu konuda hemen eyleme geçmemelisiniz. Aile içi ilişkilerden aldığınız destekle öz güveninizin değerini bilmek sizin için çok önemli olacaktır.