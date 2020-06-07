Haftalık burç yorumları (8-14 Haziran 2020)

ntv.com.tr 07.06.2020 - 09:25
Yükselen Koç ve Koç Burcu: Haftaya ciddiyeti simgeleyen, iş odaklı, disiplini seven Oğlak burcundaki Ay’ın kariyer yaşantınızdaki etkisiyle adım atıyorsunuz. Demek yöneticiler ya da muhatap olduğunuz diğer firma sahipleriyle yaptığınız görüşmeler, önünüze yeni fırsatlar çıkaracaktır. Kararlarınızın değişen düzene adapte ederken 13 Haziran’da yönetici gezegeniniz Mars’ın Neptün ve Ay ile Balık burcundaki kavuşumu, enerjinizi bir anda aşağı çekip, yeni projelere adım atarken sizi kararsız bırakabilir. Kafanızdaki fikirlerin bulanıklaşmasına kendiniz bile hayret edersiniz. O nedenle bu hafta önemli kararlar almaktan kaçınmalı, daha sakin ve huzurlu ortamlarda vakit geçirmelisiniz. Radikal kararlarınızı Temmuz ayına ötelemeyi tercih edin.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Bu hafta özellikle iş hayatınızla ilgili tamam mı devam mı diyeceğiniz kararlar almakla karşı karşıya kalabilirsiniz. Diğer yandan özellikle annenizle ilgili bir takım sıkıntıları çözmek, ona destek vermek, aranızdaki zorlukları gidermek için çaba sarf etmek isteyebilirsiniz. 13 Haziran’da savaş gezegeni Mars’ın kendini bir okyanusun ortasında hissettiği Balık’taki Neptün ve Ay ile kavuşumu, gelecekle ilgili planlarınızda kafanızın karışmasına neden olabilir. Arkadaş gruplarınızda çözülmeler, dağılmalar gündeme gelecektir. Dernek, kuruluş faaliyetlerinde alınan kararların çözümsüz kalması hiç canınızı sıkmasın. Tüm konular ancak Temmuz ayının ikinci yarısında toparlanmaya başlar. Koşulsuz sevgiyi size hatırlatan ilişkilerinize sahip çıkıp, değerinizi bilmeyenlerle yol ayrımına gidebilirsiniz. Kıymetinizi geç de olsa anlarlar ama iş işten geçmiş olacaktır. Pazar günü Koç burcuna geçen Ay sayesinde haftanın üzerinizde bıraktığı uyuşuk enerjiden kurtulursunuz.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Geçen haftaki Ay tutulması ve dolunayın ardından yeniliklere adım atarken harekete geçmek için sanki elinizi kolunuzu bağlı hissedip, kendinizi yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Olayları hızlandırmak için çaba harcamamalı hem ruhunuzu hem de bedeninizi dinlendirmeye özen göstermelisiniz. Sonuçlanmasını istediğiniz olaylar sanki sisli bir manzarada bir görünüp, bir gözden kaybolabilirler. Sabırlı olmak hem size hem çevrenizdekilere fayda sağlar. Bu dönemde iş değiştirmemeli, yöneticilerinizin size olan ihtiyacını asla bir koz olarak kullanmamalısınız. Sağlık sorunlarına karşı tedbirli olmakta fayda var. Size ilanı aşk edenlere de lütfen hemen güvenmeyin. Zira duygusal açılımların ne denli gerçekçi olduğunu iyi anlamak gerekir. Hafta sonunda sosyal mesafeyi koruyarak, sevdiklerinizle beraber vakit geçirmeli, hatta yeni arkadaşlıklar edinmelisiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Bu hafta, gündelik faaliyetlerde hızlı bir tempo sizi bekliyor olacak. Yeni iş projelerinin aranılan ismi olabilirsiniz. Seçtiğiniz meslekte ilerleme kaydederken kendinize koyduğunuz yüksek hedeflerin ulaşılabilir olmasına özen gösterin. Hayallerinizi süsleyen kalbinizi çarptıracak duygusal biriyle ilişkinizi derinleştirme ihtimaliniz oldukça yüksek. Fakat 13 Haziran’da Mars’ın hayalperestliği ve aldatılmalara açıklığı simgeleyen Neptün ve duygusal itilimimiz Ay ile yaptığı kavuşum, bu kişi hakkındaki fikrinizde yanılma ihtimalinizin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Uzaklar ve yabancılarla kurduğunuz ilişkilerde, net bir sonuç elde edemeseniz de, bir ileri bir geri ilerleme kaydedersiniz. Uzak yolculuklar ile ilgili yeni fikirlere sıcak bakacaksınız. Hafta boyunca sindirim sisteminize dikkat etmelisiniz.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Haftaya damgasını vuran Mars, Neptün ve Ay’ın 13 Haziran’da Balık’taki kavuşumu sizi para konularında hayal kırıklığına uğratabilir. Kredi, vergi ve faizlerle ilgili beklemediğiniz bir ödemeyle karşılaşabilirsiniz. Dost bildiklerinizin maskesi düşecek ve siz bazı arkadaşlıklarınıza son vermek isteyeceksiniz. İki arkadaşınızın arasında kalabilir, ilişkilerde gerginlik yaşayabilirsiniz. Aldanma ve aldatılmalara karşı dikkatli olmalısınız. Gelir-gider tablonuzu dikkatle incelemeli bu hafta gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Spiritüel, meta fizik ve okült bilgilere karşı duyduğunuz ilgi artarak sizi bu konularda derin araştırma, inceleme yapma isteğine itebilir. Diğer yandan aşık olduğunuzu düşündüğünüz kişinn bu hafta hiç bilmediğiniz huylarıyla karşılaşabilirsiniz.
Yükselen Başak ve Başak Burcu: Bu hafta karşınızdaki insanlar size hayal kırıklığı yaşatabilir. Partnerlerinizle olan ilişkilerde daima bir açık kapı bırakmalısınız. Sevdiğiniz kişinin ruh sağlığı yerinde olmadığı için siz de kendinizi hayatın zorluklarına karşı güçsüz ve zayıf hissedebilirsiniz. Moralinizi yüksek tutmalı, eninde sonunda harcadığınız çabaların karşılığını alacağınıza yürekten inanmalısınız. Maddi konularda belirsizlikler yen projelere adım atarken tereddüt etmenize neden olur. Bu dönmedeki aksilikleri elinizden geldiği kadar kontrol altında tutup Temmuz ortasında sorunların daha rahat üstesinden geleceğinizi unutmamalısınız. İki farklı iş projesinin dinamik temposu, gün içinizdeki stresinizi artıracaktır. Ruhsal yapınızı sağlam tutmak için gerektiği zaman çevrenizdekilerden yarım istemekten çekinmemelisiniz.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Bu hafta sağlığınıza ekstra özen göstermeli, Covid-19 dan korunmak için riskli ortamlarda bulunmaktan kaçınmalısınız. Mesai arkadaşlarınızın da sağlığı ile ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Gıda zehirlenmeleri ve ayak sorunlarının yaşam kalitenizi düşürmesine izin vermemelisiniz. Ayrıca yaşadığınız mekanlarda su basmasına karşı dikkatli olmanızı öneririz. Uluslararası ilişkilerinizde beklenmedik aksilikler gündeme gelse de tecrübenizle hepsinin üstesinden gelebilirsiniz. Vize, pasaport, biletleme işlemlerinizde gecikmelerle karşılaşsanız da sonunda olumlu geri dönüşler alırsınız. Kardeş ve yakın akrabalarınızın sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalacaksınız.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Aşk, romantizm alanınızda yönetici gezegeniniz Mars, sizi bu hafta kör kütük aşık olduğunuzu sandığınız birini karşınıza çıkarabilir. Sevginizin karşılıklı olup olmadığını anlamak için çaba sarf etmeli, bunun gerçek aşk mı yoksa bir bağımlılık mı olduğunu ayrımsamalısınız. Zayıf karakterli, sizin gücünüze dayanan kişilerle yollarınızı şimdiden ayırmak ileride size fayda sağlayacaktır. Çocuğunuzun sağlığını gözetmeli, deniz kenarında bol bol vakit geçirmelisiniz. Sanatsal yeteneklerinizi ön plana çıkaracağınız seminer ve atölye çalışmalarına katılabilirsiniz. Lüx harcamalardan kaçınmalı özellikle haftanın ilk yarısında huzur ev ortamınızda aramalısınız. Güvendiğiniz dostlarınızla geçireceğiniz vakit sizin için çok değerli olacaktır. Gayrimenkul yatırımlarınız için ön araştırmalar yapmalı, alım-satım konularını Temmuz ayına ötelemelisiniz.
Yükselen Yay ve Yay Burcu: İkili ilişkilerde bile bile aldanıyor ya da aldatılıyor olabilirsiniz. Bu hafta, sorun çıkaracak insanlarla uğraşacak, savunduğunuz fikirlerin ateşli bekçisi olacaksınız. Gerçeklik peşinde koşarken karşınızdakilerden aynı duyarlılığı beklemek sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Kendi fikirlerinizden ödün vermeden, çevrenizdekilerle empati kurmaktan kaçınmamalı, stresli konuları bu özelliğinizle çözüme kavuşturmalısınız. Evde su borularının patlamasına karşı dikkatli olmalısınız. Hafta sonu zararlı alışkanlıklarınızdan arınmak isteyebilir, bağımlılıklarınızdan kurtulmak için terapi yöntemlerine başvurabilirsiniz. Özgür ruhunuzu mutlu kılmak için bol bol sevdiklerinize vakit ayırıp, spor yapmalı, sosyal hayatı birlikte paylaşmalısınız.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Hafta boyunca kendinizi bir uyur gezer gibi hissedebilirsiniz. Zira zihin ve yetenek alanınızda Balık burcunda buluşacak olan Mars, Ay ve Neptün üçlüsü sizi hayatın realitesinden uzaklaştırıp, hayallerinizin peşinden sürüklemek isteyebilirler. Hayal dünyasının renkli atmosferine zaman zaman katılmak çok keyifli olsa da bunu kalıcı bir alışkanlık haline çevirmekten kaçınmalısınız. Aksi takdirde bu durum sizi melankolik ve depresif bir ruh haline sokabilir. Kardeş ve yakın akrabalarınızla anlaşmazlıklar yaşayabilir ya da onların dertlerine deva olmak isteyebilirsiniz. Bol bol deniz kenarında vakit geçirmeli, üçüncü gözünüzü harekete geçiren, eğitsel çalışmalara katılarak bu alandaki yeteneklerinizi kullanmayı öğrenmelisiniz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu: Hafta boyunca güçlü auranızla çevrenizdekileri etkilemeyi başarırsınız. Salı ve Çarşamba günleri burcunuzda seyahat eden Ay sayesinde, partnerinizden yoğun ilgi bekler, ağzınızdan her çıkan kelimeyi can kulağı ile dinlemesini arzu edersiniz. Ama dikkat! Siz kimliğiniz ortaya koymak isterken, güvendiğiniz dağlara kar yağabilir ve maddi kayıplarla karşılaşabilir ya da borç verdiğiniz kişilerin ortadan kaybolduğunu görüp şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Gökyüzündeki bu sert enerjilerin etkisiyle hiçbir yeni işe adım atmamalı, mevcut düzeninizi korumaya özen göstermelisiniz. Duygusal anlamda iki kişinin arasında kalıp, seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Karar vermeden önce size dört dörtlük uyan bir kişinin var olmayacağını kabul etmeli, ortak özelliklerin ahengine odaklanmalısınız. Eski aşklar kafanızı karıştırmasın. Çocuğunuzun zihinsel sorunlarıyla uğraşırken arkadaşlarıyla vakit geçirmesini organize etmelisiniz.
Yükselen Balık ve Balık Burcu: Bu haftanın piyangosu size vuruyor. Zira 13 Haziran’da hem Ay, hem Mars hem de Neptün’ü misafir ederek, spiritüel yönünüzü güçlendireceksiniz. Psişik kabiliyetinizi olumlu yönde kullanmalı, mistik ve gizemli konulara kişisel yorumunuzu katarak, 5D dünyasında renkli bir seyahate yolculuk yapabilirsiniz. İnsanlık için iyi niyetli enerji çalışmaları sizin sayenizde kolektif bilinçle buluşur. Ayrıca hayallerinizi gerçekleştirmek için kağıdı kalemi elinize alıp, bunları fikirlerinizle besleyerek, kelimelere dökmelisiniz. Haftayı mümkün oldukça dışarı çıkarak geçirmenizi öneririz. Aile içi ilişkilerdeki havadan sudan gibi görünen gerginlikler, gereksiz yere balon gibi büyüyerek sizi üzebilir.