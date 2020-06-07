Haftalık burç yorumları (8-14 Haziran 2020)

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Geçen haftaki Ay tutulması ve dolunayın ardından yeniliklere adım atarken harekete geçmek için sanki elinizi kolunuzu bağlı hissedip, kendinizi yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Olayları hızlandırmak için çaba harcamamalı hem ruhunuzu hem de bedeninizi dinlendirmeye özen göstermelisiniz. Sonuçlanmasını istediğiniz olaylar sanki sisli bir manzarada bir görünüp, bir gözden kaybolabilirler. Sabırlı olmak hem size hem çevrenizdekilere fayda sağlar. Bu dönemde iş değiştirmemeli, yöneticilerinizin size olan ihtiyacını asla bir koz olarak kullanmamalısınız. Sağlık sorunlarına karşı tedbirli olmakta fayda var. Size ilanı aşk edenlere de lütfen hemen güvenmeyin. Zira duygusal açılımların ne denli gerçekçi olduğunu iyi anlamak gerekir. Hafta sonunda sosyal mesafeyi koruyarak, sevdiklerinizle beraber vakit geçirmeli, hatta yeni arkadaşlıklar edinmelisiniz.