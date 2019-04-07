Haftalık burç yorumları (8-14 Nisan 2019)

Yükselen Boğa:

Sevgili Boğalar, sizin döneminiz yaklaşıyor…Önümüzdeki hafta Güneş sizin burcunuza geçecek ve belki önümüzdeki bir yıl boyunca sizin için kritik konuları belirleyecek. Aslında bu konular bu haftalarda da kendini göstermeye başlamıştır. Hayatınızda bu aralar en çok emek ve enerji harcadığınız konuları düşündüğünüzde, hangileri ön plana çıkıyorsa buralarda yenilenmeler olacaktır. Hafta başında Ay’ın sizin burcunuzdaki seyahati, duygularınızı anlamanıza, iyi ifade edebilmenize destek verecektir.

Bu hafta başlayacak Jüpiter Retro ile birlikte, kredi, vergi, prim gibi alacak/verecek konuları tekrar gündeminize girebilir. Ailenizden almayı planladığınız maddi destek beklediğiniz şekilde ilerlemeyebilir.