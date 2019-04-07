Haftalık burç yorumları (8-14 Nisan 2019)
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Nisan ayının ikinci haftası, geçen hafta yaşadığımız Yeni Ay’ın hayatımıza kattığı yenilik enerjisine uyum sağladığımız, Jüpiter Retro’sunun başlayacağı bir hafta olacak. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…
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1
10 Nisan Çarşamba günü Jüpiter Yay burcunda seyahat ederken Retro hareketine başlayacak ve 11 Ağustos’a kadar bu hareketini devam ettirecek. Jüpiter’in Retro hareketi yaklaşık 120 günde tamamlanır. Astrolojide, Jüpiter genişleme, bolluk, bereket, şans, keyif, zenginlik, inanç, felsefe konularını yöneten gezegendir. Jüpiter Retro’sunda bu konularda bazı değişiklikler yaşayabiliriz. Retro dönemleri normal enerji akşının değiştiği dönemler olduğu için bize de her zamankinden farklı enerjiler yansır. Jüpiter Retro’sunda içimizde geliştirdiğimiz düşünce kalıplarımız, inançlarımızı sorgulama imkânı buluruz, alternatif düşünme modelleri geliştiririz, farklılıklarımızı daha kolay kabul edebiliriz. Kendimizi şanslı hissettiğimiz konular değişebilir veya bu dönem için şanslı olmadığını düşündüğümüz gelişmeler yaşadığımızı düşünebiliriz. Jüpiter’in yöneticisi olduğu Yay ve Balık burçları ve Yükseleni Yay ve Balık olanlar bu Jüpiter Retro’sundan biraz daha fazla etkilenirler.
Herkese, sağlıklı, huzurlu, mutlu, aşk dolu bir hafta dilerim…
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2
Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, bu hafta Güneş’in sizin burcunuzda tüm hafta boyunca seyahat edeceği son hafta. 20 Nisan’da komşunuz Boğa burcuna uğurlayacaksınız. Geçen hafta Cuma günü sizin burcunuzda yaşanan Yeni Ay sonrasında, hayatınızda, sizi insanlardan dışarıdan gördüğü konularda kritik gelişmeler oluşmuş olabilir. Bu hafta bu yeni kararları veya süreçleri sindirmek için faydalı olacaktır. Kendinizi, isteklerinizi, düşüncelerinizi çok ön planda tuttuğunuz bir dönem içerisinde olmanız yüksek bir ihtimal, partneriniz, eşiniz veya ortağınız bu durumdan pek hoşnut olmayabilir. 19 Nisan’da ilişki evinizde yaşanacak Dolunay ile bu durum biraz canınızı sıkabilir. Şimdiden önlem alarak, kararları ortak almaya başlamanızı tavsiye ederim…
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3
Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, sizin döneminiz yaklaşıyor…Önümüzdeki hafta Güneş sizin burcunuza geçecek ve belki önümüzdeki bir yıl boyunca sizin için kritik konuları belirleyecek. Aslında bu konular bu haftalarda da kendini göstermeye başlamıştır. Hayatınızda bu aralar en çok emek ve enerji harcadığınız konuları düşündüğünüzde, hangileri ön plana çıkıyorsa buralarda yenilenmeler olacaktır. Hafta başında Ay’ın sizin burcunuzdaki seyahati, duygularınızı anlamanıza, iyi ifade edebilmenize destek verecektir.
Bu hafta başlayacak Jüpiter Retro ile birlikte, kredi, vergi, prim gibi alacak/verecek konuları tekrar gündeminize girebilir. Ailenizden almayı planladığınız maddi destek beklediğiniz şekilde ilerlemeyebilir.
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, Nisan ayı hayat enerjinizin çok olacağı, planladığınız tüm projelere başlamak için kendinize güç bulabileceğiniz aylardan biri olacak. Mars’ın sizin burcunuzdaki seyahati, ihtiyaç duyduğunuz gücü çevrenizdekilerden alacağınızı gösteriyor. Bu dönemde etrafınızdaki insanlar sizin için biraz daha önemli hale gelir. Kendinizi bitkin, mutsuz, halsiz hissettiğinizde arkadaşlarınız en büyük güç kaynağınız olacaktır. Geçen hafta gerçekleşen Yeni Ay ile birlikte de yeni arkadaş çevrelerine, ortamlara dahil olmuş olabilirsiniz, bu haftayı bu yeni durumları sindirmek için değerlendirebilirsiniz.
Jüpiter’in Retro hareketi size eski ilişkilerinizi, eski ilişkilerinizdeki konuları getirebilir. Hızlı kararlar almadan önce tecrübelerinizi gözden geçirmenizi tavsiye ederim.
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, hafta ortasında Ay’ın sizin burcunuza geçmesi ile birlikte, kendinizi çok duygusal bir ruh hali içerisinde bulabilirsiniz. Sevdiklerinize karşı fazla korumacı ve ebeveyn enerjisi ile yaklaşmaya başlayabilirsiniz. Tabii bu dönemde duygularınızda biraz olumsuzluk hatta değişkenlik de oluşabilir.
Geçen hafta yaşanan Yeni Ay’da kuvvetli etki alan burçlardan biri sizdiniz. 10. Evinizde yani iş hayatınız, mesleğiniz veya toplum içerisindeki statünüz üzerinde gerçekleşmiş bu Yeni Ay’dan sonra bu hafta buradaki yenilikleri yönetmeniz, sindirmeniz gerekebilir.
Jüpiter Retro’su ile günlük rutinlerinizde geçmişten gelen tecrübeleriniz ile değişimler yapma kararı alabilirsiniz. Sizin için daha önceden çalışan ekipleriniz varsa, bu Retro döneminde tekrar bir araya gelebilirsiniz. Sağlık sorunlarınızın tekrarlamaması için kendinize çok özen göstermenizi tavsiye ederim.
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6
Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, bu hafta içerisinde duygularınızı anlatmanız, açıklamanız gereken durumlar oluşursa kendinizi en doğru şekilde hafta sonu ifade edebileceğinizi unutmayın. Hafta sonunda Ay Aslan burcuna geçiş yapacak ve bu da sizin yukarıda bahsettiğim, duygularınızı ifade edebilme konusunda daha etkili olmanıza yol açacak.
Geçen hafta Cuma günü gerçekleşen Yeni Ay ile birlikte, geleceğe dair düşünceleriniz, yurtdışı planlarınız, önemli konulardaki hayat görüşlerinizde yeni farkındalıklar yaşayıp, kendinizi yeni kararlarınızı almış, uygulamaya başlama arifesinde hissedebilirsiniz. Bu hafta bu kararları uygulamak için doğru bir hafta olabilir.
Aşk hayatınız ve hayattan aldığınız keyif konusunda geçtiğimiz aylarda yaşadığınız şansın azaldığını hissedebilirsiniz. Belki gözlerinizi kör eden aşk büyüsünden biraz uyanmak iyi bile olabilir. Yaşanan tecrübeler bugün sizin lehinize gibi durmasa da yüksek faydanız için en hayırlı gelişmeler olabilir…
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7
Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, bu hafta başlayacak Jüpiter Retro’su ile ilişkili dönemde, aileniz, yuvanız ve eviniz ilgili gelişmeler tam da istediğiniz gibi olmayabilir. Evinizde yaşadığınızı düşündüğünüz bolluk ve bereketin biraz azaldığını ve artık eskisi kadar şanslı gelişmeler oluşmadığını hissedebilirsiniz. Unutmayın, bugün yaşadığınız gelişmeleri “Şansız” olarak değerlendirseniz de belki de geleceğiniz için en “Hayırlı” gelişmelerdir.
Yönetici gezegeninizin Balık burcundaki seyahati ve tüm hafta Venüs ile kavuşumda olması, mantığınız ile her konuyu çözüme kavuşturamayacağınız bazen sadece zamana bırakmanın tek çözüm olacağını hissetmenizi sağlayabilir.
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8
Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, günlük rutinlerinizde yaşayacağınız değişim ve gelişmeleri hayatın akışına bırakmış gibisiniz. Biraz aklınıza geleni yapma kararında olacağınız bir haftadasınız. Hayatınızın renkli ve heyecanlı olmadığını sıklıkla düşündüğünüz, olumsuzlukları daha yoğun olarak gözlemlediğiniz bir haftadasınız.
Jüpiter’in Retro hareketi ile geçmişte yoğun olarak iletişim kurduğunuz kaynakları tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz. Fakat iletişim tonunuz ve kullandığınız kelimeleri seçerek ilerlemeniz lehinize olacaktır zira geçtiğimiz aylardaki kadar şanslı olamayabilirsiniz. Kardeşleriniz veya çok yakın dostlarınızın desteğini almak istediğiniz durumlar oluşabilir.
İlişkiniz, evliliğiniz veya ortaklığınızda yeni gelişmelere oluşabilir. Sadece kendi odağınızdan bakmayıp, fıtranızda olduğu üzere, karşı tarafın isteklerini de değerlendirmeniz faydalı olacaktır.
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9
Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, geçen hafta yaşanan Yeni Ay ile yaşamaya başladığınız yeni durumları ve farkındalıkları günlük hayatınıza adapte etmek isteyeceğiniz bir haftadasınız. Sağlığınız ve her gün yapageldiğiniz rutinlerinizde bu değişimi gözlemleyebilirsiniz.
Jüpiter’in Retro hareketine başlaması ile birlikte kendi emeklerinizle kazandığınız gelirlerinizde yıl başına göre daha az şanslı olduğunuzu hissedebilirsiniz. Kazancınız aynı olsa da, harcamalarınızın artışı ile istediğiniz birikimleri yapmakta zorlanabilirsiniz. Yeni gelir fırsatları varsa önümüzdeki 3 aylık süreçte işler tam da istediğiniz gibi gitmeyebilir. Hemen moral bozmaya gerek yok tabii belki de bu durum sizin için çok daha büyük fırsatlar getirecektir.
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10
Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, bu hafta sizin için en kritik konu yönetici gezegeniniz olan Jüpiter’in Retro hareketine başlaması olacak. Hayatınızın her alanında kendinizi çok şanslı, bolluk ve bereket içerisinde hissederken önümüzdeki 3 aylık süreçte bazen eski şansınızın olmadığını düşünebilirsiniz. Çok önemli kararlarınızı ve yeni başlangıçlarınızı eğer tabii yapabiliyorsanız 11 Ağustos tarihinden sonraya planlamaya çalışabilirsiniz. Jüpiter 10 Nisan ile 11 Ağustos tarihleri arasında Retro hareketinde olacak.
Geçen hafta yaşanan Yeni Ay’da en çok kıskanılacak burçlardan biri sizdiniz. Aşk hayatınızda bazı yeni gelişmeler oluşmuş olabilir. Mutlu anlarınızın sayısını arttırmak için yaptıklarınıza yeni rutinler eklemiş olabilirsiniz.
Çocuk sahibi olmak isteyen Yaylar veya halihazırda çocuğu olanlar için yeni bazı dönemler başlamış olabilir.
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11
Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, bu yıl ve önümüzdeki yıl sizin için deneyimlerin uç noktalarda yaşanabileceği yıllar olacak. Yani şansınızın yaver gittiği konularda da şansız deneyimlerde de uçlarda olabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz yepyeni gelişmeler sizi fazlasıyla mutlu ederken, beklenmedik ve korkularınızla baş etmenizi sağlayacak gelişmeler de olabilir.
Bu hafta başlayacak Jüpiter Retro ile birlikte kaygılarınızı değerlendirirken daha ayakları yere basan çözümlerle ilerlemeyi seçebilirsiniz.
Geçen hafta yaşanan Yeni ay ile birlikte evinizde bazı değişiklikler yapmaya karar vermiş olabilirsiniz, bu hafta bunları sindireceğiniz ve hayatınıza alacağınız bir hafta olacak. Yeni bir eve taşınmak, evinizi yeniden dekore ettirmek bu değişikliklerden bazıları olabilir.
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12
Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, eğer platonik olarak yaşadığınız bir aşk hikayeniz varsa, bu haftadan itibaren geçmiş tecrübelerinizi tekrar deneyimlediğinizi hissettiğiniz ve belki de o kadar şanslı gelişmelerin oluşmayacağı bir dönem başladı. Yaz sonuna kadar devam edecek bu dönemden sonra tekrar şanslı gelişmeler sizinle olabilir. Arkadaş gruplarınız ve yeni tanışacağınız insanlarla ilgili gelişmelerde de benzer bir durum oluşabilir.
Kendi emeklerinizle kazandığınız gelirleriniz halen en büyük odak alanlarınızdan biri. Artık bu konuda fazla çabalamak yerine, hayatı akışına bırakıp yaşanacak her yeni duruma alışmayı seçmiş olabilirsiniz ki bence de hayatı kontrol etmeye çalışmak yerine bu yapabileceğiniz en mantıklı davranış şekli olurdu.
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13
Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, bu aralar Gökyüzünün enerjilerini en yoğun olarak hisseden burçların başında geliyorsunuz. Neptün, Venüs ve Merkür Balık burcunda seyahatine devam ederken, size kendi hayatınız ve kritik kararlarınız ile ilgili kontrolünüz dışında gelişmeler de getiriyor. Zaten aklınızda bu yeni hayatınız ve kararlarınız üzerinde yoğunlaşmış durumda. Hayatınızdaki ikili ilişkilerinizi de yeni kararlarınız doğrultusunda şekillendiriyor olmanız yüksek ihtimaller dahilinde.
Geçen haftaki Yeni Ay ile birlikte para kazanmak konusunda yeni bazı hamlelerde bulunmuş olabilirsiniz. Eğer aktif olarak bir iş hayatınız varsa bu hafta Jüpiter’in Retro hareketine başlaması ile birlikte bu konuda sene başında yaşadığınız şansı yakalayamayabilirsiniz…