Haftalık burç yorumları (8-14 Temmuz 2019 haftası)

1 İletişim, hareket, ticaret, beceri ve eylem gezegeni Merkür Aslan-Yengeç ikilisi üzerinde bu hafta gerilemeye başlıyor. En iyisi hepiniz, Ağustos başına kadar önemli başlangıçlara es verip elinizdeki iş ve projeleri tamamlanmaya odaklanın. Hayatınızdaki tüm yenileri 2 Ağustos’a kadar bekleme odanıza alın. Bolluk, bereket, rahatça işlerin hallolması için bu dönemde iç sesinizi güçlendirmeye çalışın.

2 Yükselen Koç ve Koç Burcu: 2 Ağustos’a kadar yaşam temposunda ibre yavaşlamaya başlıyor. Siz ne kadar koştursanız da sık sık frene basmak zorunda kalacağınız bir haftada oluğunuzu unutmamalısınız. Zira 2 Ağustos’a kadar iletişim ve beceri gezegeni Merkür en keyifli alanınızda geri harekete başlıyor. Karşılaştığınız engellerle baş etmek için sabırlı olmalı ve kurumsal yapılarla iletişimde konusunda uzman kişilerden destek almaktan kaçınmamalısınız. Salı günü geleneksel yapının getirdiği kurallardan kurtulamayan bir kişiye sinirlenebilirsiniz. Ayrıca hafta ortasında aile içi diyaloglarda gerginlikler gündeme gelebilir. Küskünlüğe varacak konuşmalardan kaçınmalısınız. Evde aile yadigarı bir eşyanızı kaybetmek sizi üzebilir. Bu dönemde enerjinizi tatilde güneş ve denizin tadını çıkartarak harcamanızı öneririz. Hafta sonunda her zamanki neşenize kavuşmanızı sağlayacak uzakta yaşayan sevdiğiniz biriyle buluşabilir ya da sürpriz bir telefon konuşması yapabilirsiniz.

3 Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Haftaya damgasını vuran Astroloji’nin jokeri Merkür’ün geri hareketiyle odağınızı daha çok özel hayatınızdaki aksaklıklara yönelteceksiniz. Özellikle kardeş ve yakın akraba ilişkilerinizde zorlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Diğer yandan arabanızın tamiratı ile uğraşabilir ya da aracınızı yenilemek isteyebilirsiniz. Fakat 2 Ağustos’a kadar tüm bu olasılıkları hayata geçirmek için beklemenizi öneririz. Taşınma, yer değiştirme, emlak alım satımı, yeni iş kurma konuları gündeminizde olsa da Temmuz boyunca yeni hamleler yapmamalı, eskiden gelen yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız. Kısa veya şehir içi yolculuklarda sinirlerinize hakim olmalı, kazaya neden olacak riskler üstlenmemelisiniz. Haftanın ikinci yarısı yardım kuruluşları için bir projede çalışabilir, ya da sevdiğiniz bir arkadaşınızın sorununa çözüm üretebilirsiniz. Perşembe günü iş ortaklarınız ya da sevdiğiniz kişiyle aranıza ani sürtüşmeler ve inatlaşmalar yaşansa bile, sakinliğinizi elden bırakmamalısınız. Hafta sonu beklediğiniz bir paranın ödeme haberini alabilirsiniz. Eşinizin kazancıyla ilgili bir gelişme gündeme gelebilir.

4 Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: 2 Ağustos’a kadar geri hareketine başlayacak olan yönetici gezegeniniz Merkür, Temmuz boyunca sizi kazanç ve harcamalar konusunda yorabilir. Beklediğiniz ödemeler gecikebilir, iş projelerinizde aksaklıklar gündeme gelebilir, ailevi ortak harcamalarda sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Kısacası yaklaşık 3 hafta boyunca evde yaptığınız hesap çarşıya uymayabilir. Bu dönemi önceden aldığınız tedbirlerle atlatmalı, aksilikler karşısında soğukkanlılığınızı korumalısınız. Ayrıca bu dönemde işten ayrılma fikri ön plana çıkabilir. Ani kararlar almadan önce iyice düşünmelisiniz. Uzun zamandan beri çözüm bekleyen miras gibi ortak aile konularında sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu sinirleri yorucu dönemde su sporlarıyla haşır neşir olmak, dostlarınızla sohbet etmek, özlediğiniz kişilerle iletişime geçme ruhunuza iyi gelir. Dans etmek de harika bir fikir olabilir. Hafta sonu ani seyahat etmeye karar verebilirsiniz.

5 Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Haziran ayında gerek iş gerekse özel hayattaki köklü değişimlerle ilgili aldığınız kararları tekrar masaya yatıracağınız bir haftaya adım atıyorsunuz. Her şeyden önce aile içindeki zorluklar, çocukların ihtiyaçları, ev değiştirme gibi önemli olayları nasıl yöneteceğiniz için planlama yapmalı, acele karar vermemelisiniz, bu dönemde omuzlarınıza aşırı yük bindiğini düşünmekte haklısınz. Hayat arkadaşınızdan yardım istemekten asla çekinmemeli, sorumluluklarınızı paylaşmalısınız. Salı günü otorite figürleriyle aranızda bir anlaşmazlık meydana gelebilir. Kuralları bozmadan hakkınızı savunun. Bu arada yaz sıcağında yiyip içtiklerinize dikkat etmeli, midenizin yoracak gıdalar tüketmekten kaçınmalısınız. İletişim trafiğinizde zorlanmalar meydana gelebilir. Özellikle çocuğunuzu isteklerini yerine getirirken fazla yorulabilirsiniz. Alınganlık ve küskün kalmaktan kaçının. Eski dostlarınızla karşılaşmak, onlarla vakit geçirip, çocukluk anılarına geri dönmek size iyi gelecektir. Eski sevgiliye karşı duyduğunuz hislerin tekrar canlanması gündeme gelebilir.

6 Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Hafta başı burcunuzda geri gitmeye başlayacak olan iletişim gezegeni Merkür, daha sonra Temmuz boyunca sizi içsel bir yolculuğa çıkartacak. Bu dönemde inançlarınızı sorgulayabilir, kolektif bilince zihninizi açabilirsiniz. Spiritüel konulara duyduğunuz ilgi ve merak artacaktır. Hafta ortasında sağlığınız hassas olabilir. Eklem, diz, kemik problemleriyle uğraşabilirsiniz. Ayrıca sindirim sisteminize özen göstermelisiniz. Kapalı kapılar ardında Mart ayından beri konuşulan ailevi konular, su yüzüne çıkabilir, yüzleşmeler yaşanır. Ailedeki yaşlıların kronik hastalıklarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Kalbinize sevgi yollamalı, üzüntülü ortamlardan kaçınmalısınız. Hafta sonuna doğru katılacağınız arkadaş davetleri ya da sportif aktivitelerle stresinizi üzerinizden atmaya çalışın. Sevdiklerinizle beraber kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Kalbi boş olanlar hafta sonu kaçamağı yaşama fırsatı yakalarlar.

7 Yükselen Başak ve Başak Burcu: Aslan burcunda geri hareketine başlayacak olan yönetici gezegeniniz Merkür’ün Temmuz ayı boyunca size oynayacağı küçük oyunlara hazırlıklı olun. Zira 2 Ağustos’a kadar yolunda gider gibi görünen düzeninizi bozabilir. Arkadaşlar ve sosyal hayatınızda bir takım iletişim problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Çocuğunuzun fikirleriyle uyuşmak zor olabilir. Bu dönemde bol bol meditasyon yapmalı ve sevdiğiniz kişilerle daha fazla zaman geçirmelisiniz. Yeni kişilerle tanışmak yerine eski dostluklarınızı güçlendirmek size iyi gelecektir. Ayrıca ailenizle beraber geçireceğiniz bir deniz tatili size ilaç gibi gelir. Dalgaların sesiyle kumsalda yürüyüş yapmalı, doğadaki temiz havanın keyfini çıkartmalısınız. İş hayatınızda çözülmeyen konular Ağustos ortasından sonra yoluna girer merak etmeyin. Aşk hayatınızda ise kafanız bir hayli karışık. Sizi oldukça derinden etkileyen bir insanla ilişkinizi nasıl devam ettireceğiniz konusunda tereddütler yaşayabilirsiniz.

8 Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: 2 Ağustos’a kadar geri hareketine adım atan iletişim gezegeni Merkür, kariyer hayatınızda kafanızı kurcalayan sorulara aradığınız cevaplar için sizi epey yoracak. Bu dönemde yöneticilerinizle önemli toplantılar yapmamaya özen gösterin. Sonuç sizi memnun etmeye bilir. İş değişikliği için yeni başvurularda bulunmayın. Mevcut düzeni korumak daha iyi olacaktır. Annenizle aranızda ortak bir aile meselesi yüzünden anlaşmazlık çıkabilir. Uzlaşma yolunu seçmeli, olayları akışa bırakmalısınız. Evlilik kurumunun getirdiği sorumluklar altında kendinizi aciz hissetseniz de yönetsel gücünüzle hepsinin üstesinden gelecek kapasitedesiniz. Hafta sonunda aniden bir tatil kaçamağına çıkmak için kardeşinizi ikna etmeye bakın. Uzaklardan ziyarete gelen kişinin size olan hayranlığı gururunuzu okşar.

9 Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Lider ruhlu Aslan burcunda gerilemeye başlayacak olan iletişim gezegeni Merkür, daha sonra anaç bir ruha bürünerek sezgisel duyarlılığınızı Temmuz boyunca tetikleyecek. Hislerinizle aldığınız kararlarda yanılmadığınızı anlarsınız. Hatta aile ortamında saklanan sırlar ya da hukuki meseleler arkasındaki saklanan gerçekler bu dönemde su yüzüne çıkabilir. Sakin olmalı ve olayları soğukkanlılıkla yönetmelisiniz. Özellikle annenizle olan iletişiminize özen göstermeli ona karşı anlayışlı davranmalısınız. Ayrıca tekneyle çıkacağınız bir mavi tur gezisi bu dönem size ilaç gibi gelir. Bu hafta taşınma ve yer değiştirme gibi faaliyetlere girişenler pişman olurlar. Hafta ortasında kardeşinizle aranızda bir gerginlik yaşanabilir. Hayatta hiçbir şey için köprüleri yıkmaya değmez. Bunu sakın unutmayın. Hafta sonunda eğitimler, uluslararası ilişkiler, yabancılarla artan diyaloglar ön plana çıkacaktır. Özgürlüğün tadını çıkartın.

10 Yükselen Yay ve Yay Burcu: Bu hafta geri hareketine başlayan iletişim gezegeni Merkür, Temmuz boyunca sizi ortak paylaşımlar konusunda uğraştıracak. Banka kredileri, faizler, vergi, sigorta ödemeleriyle ilgili ekstra harcamalarla karşılaşabilirsiniz. Eskiden kalan eksik ödemeleri tamamlamak için iyi uygun bir süreç. Bürokratik engellere takılan finansal konular canınızı sıksa da zaman içinde her şeyin çözümlenebileceğini aklınızdan çıkartmayın. Ortak aile gelirleriyle ilgili de kalıcı kararlar verebilirsiniz. Aşk hayatınızın sönük ve renksiz olduğunu düşünmeyin, zira hafta sonu bu konuda neşeniz yerine gelir. Evinizde enerji çalışmalarına ya da sanatsal faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Hafta ortasında çalışma arkadaşlarınızın suskun tavırları canınızı sıksa da, bu konuyu kafanıza takmaya hiç gerek yok. Zamanla her şey siyah ile beyaz kadar birbirinden kolayca ayrılır. Siz de kişisel kararlarınızı bu yönde verirsiniz. Üzerinizde baskı kurmaya çalışan kişilere özgüveninizi yansıtmak yeterli olacaktır.

11 Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Bu hafta başlayan Merkür’ün geri hareketi ikili ilişkilerde zorlanmanıza neden olacak. Temmuz ayında partnerinizin söylediklerini yanlış anlayabilirsiniz. Ya da sizden aşırı ilgi ve alaka beklemesi canınızı sıkabilir. Özgürlüğünüzün elinden alındığını hissederseniz bunun geçici bir süre olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Eski sevgilinizden gelen mesaj ve telefon trafiği de aklınızı karıştırır. O konulara hiç girmeden yürüdüğünüz yola odaklanmanızı tavsiye ederiz. Geleneksel aile yapısı içindeki dönüşen değerlere yeni bir yön vermekte sizin için bu dönemde önemli olacaktır. Evlilik ya da ortaklığınızı Temmuz ayında tekrar gözden geçirebilirsiniz. Partnerinizden kopmak ilk etapta çok doğru bir çözüm olmaz. İş yerinizdeki yöneticileri sizden beklentileri artabilir, bu da fiziksel ve ruhsal açıdan sizi yoracaktır. Karşınızdakilere dur demeyi bilmeli, bilinç altında keşfettiğiniz özgürlüğünüzü dış dünyaya da yansıtmayı başarabilmelisiniz.

12 Yükselen Kova ve Kova Burcu: Bu hafta geri hareketine başlayan iletişim gezegeni Merkür, Temmuz ayında gündelik hayatınızı birbirine katabilir. Çok dikkatli olmalısınız. Şirket içi toplantılarda çözümsüz kalan konular için boşuna tatlı canınızı sıkmayın. Her şey Ağustos ortasından itibaren tekrar düzeltilir. E maillerinizin yanlış adreslere gitmesi de bu dönemde son derece normal. Bu nedenle tüm mesajlarınızı ve sosyal medya paylaşımlarınızın doğruluğunu tekrar kontrol etmenizde fayda var. Mesai arkadaşlarınızdan biri size karşı sakladığı duyguları bu süreçte ifade edebilir. Platonik aşkın tam merkezinde kalabilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar ve gruplar hafta sonunuzu renklendirmeye yetecektir. Resmi işlerinizi hallederken evraklarınızı sonradan başınızın ağrımaması için dosyalamayı ihmal etmeyin.