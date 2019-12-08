Haftalık burç yorumları (9-15 Aralık 2019)

Yay-İkizler burçları aksında ilk hareketlenme, pazartesi iletişim ve yetenek gezegeni Merkür’ün Yay burcuna geçişi ile başlıyor. Daha sonra İkizler’deki dolunay, tanıtım, medya, pazarlama, seyahatler, kültürel etkinlikler, yurt dışı ile bağlantılarda canlı dinamikleri gündemimize taşıyacak. Bu etki 2020 yılında aynı burçlarda meydana gelecek olan Güneş ve Ay tutulmalarıyla etkisini artırarak devam ettirecek. Diğer yandan İlişkilere ışık tutan Venüs ile önce disiplinli öğretmen Satürn, ardından var olanı dönüştüren büyük güç Plüton’un Oğlak’taki buluşması, geçmişte olan biten ne varsa geride bırakıp yeni düzene farklı bir anlayışla bakmamızı sağlayacak. Bu etki sayesinde önemli sözleşmelere imza atabilir, farklı bir işte çalışmaya başlayabilir ya da evlilikle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Özetle, “her sonun yeni bir başlangıcın habercisi olduğunu bilip, değişimi kabul etmek” haftanın mottosu olarak hafızalardaki yerini alacaktır.