Haftalık burç yorumları (9-15 Aralık 2019 burç yorumu)

Yay-İkizler burçları aksında ilk hareketlenme, pazartesi iletişim ve yetenek gezegeni Merkür’ün Yay burcuna geçişi ile başlıyor. Daha sonra İkizler’deki dolunay, tanıtım, medya, pazarlama, seyahatler, kültürel etkinlikler, yurt dışı ile bağlantılarda canlı dinamikleri gündemimize taşıyacak. Bu etki 2020 yılında aynı burçlarda meydana gelecek olan Güneş ve Ay tutulmalarıyla etkisini artırarak devam ettirecek. Diğer yandan İlişkilere ışık tutan Venüs ile önce disiplinli öğretmen Satürn, ardından var olanı dönüştüren büyük güç Plüton’un Oğlak’taki buluşması, geçmişte olan biten ne varsa geride bırakıp yeni düzene farklı bir anlayışla bakmamızı sağlayacak. Bu etki sayesinde önemli sözleşmelere imza atabilir, farklı bir işte çalışmaya başlayabilir ya da evlilikle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Özetle, “her sonun yeni bir başlangıcın habercisi olduğunu bilip, değişimi kabul etmek” haftanın mottosu olarak hafızalardaki yerini alacaktır.
Yükselen Koç ve Koç Burcu:
Hafta başında Yay burcuna geçen iletişim gezegeni Merkür ve ardından İkizler burcunda meydana gelecek olan dolunay, sizi uzun, kısa seyahatlere çıkartabilir. İş temponuzun yoğunluğundan adeta ülkeler arasında toplantıdan toplantıya koşacaksınız. Diğer yandan eğitimsel konular gündeme oturabilir. Her türlü tanıtım, seminer faaliyetlerine katılımınız gerekecektir. Bu hafta ayrıca yeni bir ofise taşınabilir, kardeşinizle uzun zamandan beri planladığınız görüşmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu hafta hayatınıza giren yenilikler veya tamamlanan konular 2020 Haziran’ında gerçekleşecek olan Ay tutulması ile farklı bir aşamaya taşınacaktır. O nedenle gündeminizdeki konuları bir kenara not etmenizde fayda var.
Yükselen Boğa ve Boğa Burcu:
Haftanın ilk günü Yay burcuna geçecek olan Merkür ve perşembe Günü İkizler burcundaki dolunay sayesinde uzun zamandan beri beklediğiniz maddi kazançlara kavuşabilirsiniz. Hafa ortasına yönetici gezegeniniz Venüs’ün önce Satürn daha sonra Plüton ile Oğlak burcundaki etkileşimi size, uzun zamandır ailenizin refahı ve mutluluğu için sarf ettiğiniz çabaların sonuçlarını taşıyacak. Vazgeçmeniz gereken ne varsa olgun bir yaklaşımla hepsini geride bırakmalı ve yeni düzeninizi hızla yapılandırmak için harekete geçmelisiniz. Sigorta, vergi, nafaka, emeklilik, kredi ödemeleri gibi konularla da uğraşmak gündeme gelebilir.
Yükselen İkizler ve İkizler Burcu:
Bu hafta sahnelerin yıldızı olmaya adaysınız. Zira burcunuzda meydana gelecek olan dolunay ve yönetici gezegeninizin Yay burcuna geçmesiyle, hayatınızda ciddi yeniliklere adım atıyorsunuz. İkili ilişkilerinize farklı bir soluk getirmek isteyebilirsiniz. Bazı bitiş ve başlangıçlar yaşanabilir. Yurt dışında kariyer planlarınızı harekete geçirmek için aynı anda birden çok fırsat önünüze çıkıp, kafanızı karıştırabilir. Belki de yabancı birine kalbinizi kaptırırsınız. Bu haftanın sizin açınızdan en önemli etkisi öğrenmeye duyduğunuz merakı hangi yollardan giderebileceğinize karar vermek olacaktır. Finansal konular hafta ortasında canınızı sıkacak detaylarla uğraşmanıza neden olsa da temel değerlerinizden ödün vermeden tüm sıkıntıların üstesinden gelmeyi başarabilirsiniz.
Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu:
Hafta başında Yay burcuna geçecek olan iletişim gezegeni Merkür ile hafta ortasındaki İkizler’deki dolunay, gündelik yaşam akışınızı hızlı bir şekilde değiştirebilir. Kendinizi seyahat gerektiren bir çalışma ortamında bulabilirsiniz. Yabancılarla diyalog önem kazanacaktır. Evcil hayvanınızın bakımıyla ilgilenmek için uygun bir zamandasınız. Otorite figürlerinden bu hafta destek görebilir, onlara vereceğiniz fikirlerle hayatlarını kolaylaştırabilirsiniz. Çabalarınızın artık karşılıksız kalmayacağına gönülden inanırsanız, evren bu konuda size mutlaka cömert davranacaktır. Bazılarınız ise evlilik ya da ortaklık teklifi alabilirler. Eski yaşam düzeniniz artık değişiyor. Bunu baştan kabul etmelisiniz. 2020 Haziran ayına kadar tüm yenilikleri yavaş yavaş bir düzene sokma şansı elde edeceksiniz.
Yükselen Aslan ve Aslan Burcu:
Pazartesi Yay burcuna geçecek olan Merkür, hafta ortasında İkizler burcunda meydana gelecek olan dolunay sayesinde, yılın son ayı sosyal hayatınız birdenbire canlanacak. Davetten davete katılmaktan evinize zaman ayırmaya vakit bulmakta zorlanacaksınız. Yeni tanıştığınız kişiler size farklı kültürlerin bilgisini akıtacak. Ufkunuzu genişletecek ilginizi çeken konuları hayatınıza hobi diye katabilirsiniz. Çocuğunu yurt dışında okutmak isteyen Aslanlar için önlerine birden fazla alternatif çıkabilir. Hepsini teker teker değerlendirmeli, en doğru eğitim kurumuna karar vermelisiniz. Diğer yandan bazı mesai arkadaşlarınızla yollarınız ayrılabilir, sağlık konusuyla ilgili gerekli tetkikleri yaptırmak isteyebilirsiniz. Ofiste dekorasyon değişimi yapmak için uygun bir hafta.
Yükselen Başak ve Başak Burcu:
Pazartesi günü Yay burcuna geçecek olan yönetici gezegeniniz Merkür ile hafta ortasında kariyer hayatınızda meydana gelecek olan İkizler’deki dolunay sayesinde kariyerinizde önemli kararlar almak için harekete geçeceksiniz. Birden fazla projeyi aynı anda yönetmek diğer yandan evinize vakit ayırmak sizin için yorucu olur. Ama sonuçta elde ettiğiniz başarılar sizi gururlandıracaktır. Hayatınızda artan iletişim trafiği 2020'yi de son derece hareketli geçireceğinize işaret ediyor. Aile bireylerinin bu süreçte size vereceği destek önemli olacaktır. Onların eleştirilerini dikkate almalı, sağlığınızı tehlikeye sokacak kadar yorulmamalısınız. Eski bir aşk hikayesi yeniden hayatınızdaki yerini almaya hazırlanıyor.
Yükselen Terazi ve Terazi Burcu:
Yurt dışından haber var! Ya da siz artık yurt dışında yaşamaya hazırlanıyorsunuz. Eğitiminizi daha fazla geliştirme fırsatı yakalamanıza zemin hazırlayan İkizler dolunayının enerjisinden maksimum düzeyde faydalanmalısınız. Web tasarımı yapmak, internet sitesi veya kişisel blog açmak, sosyal medya paylaşımlarınızı artırmak için bundan daha iyi bir hafta olamaz. Her günü verimli değerlendirmeye bakın. Kardeş veya yakın akrabalarla ortak bir işe girişebilir, yeni ve maceralara açık bir iş projesi başlatabilirsiniz. Sizi kültürel açıdan destekleyen yeni bir komşuyla tanışabilirsiniz. Özel hayatınızda meydana gelen köklü değişimler gelecek yıl için size yeni kapılar aralayacaktır.
Yükselen Akrep ve Akrep Burcu:
Pazartesi günü Yay burcuna geçecek olan ticaret ve iletişimin temsilcisi Merkür, iş hayatınızda yüzünüzü güldüren yeni kazanç kapıları edinmenizi sağlar. Perşembe günü gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte eski ortaklıklara son vermek isteyebilir, hemen ardından yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Seyahati bol olan iş projelerini bu dönemde kabul etmek sizin açınızdan olumlu olacaktır. Yakın akrabalarınızla uzun zamandan beri aranızda süre giden anlaşmazlıklara bu hafta yapıcı çözümler üretip, barış ortamına adım atabilirsiniz. Hafta sonu şans, bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter’in yenilik temsilcisi Uranüs ile kurduğu uyumlu etkileşim sayesinde, ikili ilişkilerinizde sürpriz gelişmelere açık olacaksınız.
Yükselen Yay ve Yay Burcu:
Haftanın ilk günü iletişim gezegeni Merkür’e ev sahipliği yapmaya başlıyorsunuz. Ardından İkizler burcunda gerçekleşecek dolunay ile birlikte, yeni yıla adım atmadan önce, özellikle ikili ilişkilerinizde önemli değişiklikler gündeme gelecek. İş hayatınızda yeni network'e katılabilir, farklı ülkelerle çalışmaya başlayabilirsiniz. Yabancı firmalarla ortaklıklar geliştirebilirsiniz. Uzun zamandan beri devam eden bir ilişkiye nokta koymak ve kendi kabuğunuza bir süre çekilmek isteseniz de, sosyal hayatın hareketliliği sizi pek yalnız bırakmaz. Hafta ortasında gelirlerinizde bir artış gündeme gelecektir. İnşaat işleriyle ilgili sözleşme imzalamak için uygun bir dönem.
Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu:
Hafta başında Yay burcuna geçecek olan iletişim gezegeni Merkür ve İkizler burcundaki dolunayın etkisiyle, gündelik yaşamınızda baş döndürücü bir hareketlilik başlayacak. 2020’de bu tempoyu sürdürmek zorunda kalabilirsiniz. Yurt dışı üzerinden yürüttüğünüz iş projeleri bu haftadan itibaren canlanmaya başlar. Nefes terapisine gitmek, açık havada yürümek gibi stresinizi atmaya yarayacak aktivitelerden faydalanmalısınız. Dans etmek de size iyi gelecektir. Aynı anda birden çok işi halletmek zorunda kalabilirsiniz. Evinizi şirin bir pet neşelendirebilir. Hafta ortasında özel hayatınızda önemli sorumlulukların altına girmeden önce bir daha düşünmenizi öneririz. Her şeyin üstesinden gelebilseniz de bu kadar ağır bir yükün altına girmenin bir anlamı yok. Pazar günü sevgilinizin hazırladığı bir sürpriz sayesinde doğrusu şımarmayı hak ediyorsunuz.
Yükselen Kova ve Kova Burcu:
Hafta başında iletişim gezegeni Merkür’ün Yay burcuna geçmesinin ardından, perşembe günü İkizlerdeki dolunay, size kısa süreli aşklara yelken açtırabilir. Entelektüel açıdan uyumlu kişilerden çok etkilenebilirsiniz. Bol bol seyahate çıkmak, kültürel gezilere katılmak, çocuğunuzun eğitim hayatı için yeni kararlar almak için uygun bir dönem. Değişik grupları bir araya getirmek için bu dönemde köprü görevini üstlenebilirsiniz. Geri planda yürüttüğünüz iş ilişkileri için köklü temeller atmaya artık hazırsınız. İşe yaramayan sadece vaktinizi alan konulardan uzaklaşıp, iç sesinize yönelerek gelecek planlarınızı şekillendirmek size iyi gelecektir. Bu dönemde, evden işleri yürütmek gibi yeni yaşam stili benimsek isteyebilirsiniz.
Yükselen Balık ve Balık Burcu:
Hafta başında kariyer evinize yerleşecek olan iletişim, ticaret ve beceri gezegeni Merkür, iş hayatınızda hızlı ilerlemelere adım atmanıza neden olacak. Geçen yıldan beri ektiğiniz tohumların artık filizlendiğiniz görebilirsiniz. Özellikle uluslararası konularda yeni anlaşmalara, başlangıçlara imza atabilirsiniz, evlenmek, çocuk sahibi olmak, başka ülkeye yerleşmek, ebeveynlerle daha fazla vakit geçirmek gündeme gelebilir. Ne de olsa İkizler burcunda meydana gelecek olan dolunay, size önemli hasatlar yaşatacak. Öte yandan arkadaş ilişkilerinizde güven teması ve kalıcı dostlukları sorgulayıp, iç sesinizin onay verdiği herkesle altına imza atacağınız bir beraberliğe yelken açabilirsiniz. Yelkeninizin rüzgarı bol, yolu açık olsun. Hafta sonunda bir yemek yapma atölyesine katılarak sanatçı yönünüzü ortaya koyarak, haftanın stresini üzerinizden atabilirsiniz.