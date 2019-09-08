Haftalık burç yorumları (9-15 Eylül 2019 astroloji)

1 İletişim, beceri ve yetenek gezegeni Merkür ile ikili ilişkilerdeki ahengin savunucusu Venüs, dengeyi temsil eden Terazi’de kavuşuyorlar. Demek ki çevremizdekilerle hak, hukuk, adalet çerçevesinde uyumlu beraberlikler için çaba göstereceğiz. Bizi anlayanlarla yolumuza devam etmeli, sürtüşmelerin olduğu yerlerde artık frene basmamalıyız. Kimseyi değiştiremeyeceğimizi idrak edersek kendimizi kökten yenilendirmeyi başarabiliriz.

2 Koç: Haftaya önemli kariyer planlarıyla adım atıyorsunuz. Bu hafta iş toplantılarınız sonucunda anlaşmaların altına atacağınız imzalar bağlayıcı olur. Bu nedenle tüm detayları gözden geçirip son kararınızı acele etmeden vermelisiniz. Kurumsal yapıların tepe noktasındaki yöneticilerle iletişim kurmak sizin için önem olacak. Hafta ortasında hayatınızdaki stresi dengelemek için aktif spora başlayabilirsiniz. Ayrıca gideceğiniz seyahatlerde yeni tanışacağınız insanlar sizin için heyecanlı bir başlangıcın kapısını aralayabilir. Hafta sonunda Balık burcunda meydana gelecek dolunay, enerjinizi düşürse de çevrenizdekilerle yoğun empati kurmanızı sağlayacak. Zira iletişim gezegeni Merkür ile ilişkileri yönlendiren Venüs, ikili bağlarınızı temsil eden 7. Evinizde bir araya gelecekler.

3 Boğa: Bu hafta hayatta sahip olduğunuz dostlukların sizin için ne kadar değerli olduğunu derinden anlayacaksınız. Bu nedenle uzun zamandır sürüncemede kalan bazı ilişkilerinizi sonlandırmaya karar verebilirsiniz. Hafta ortasında beklediğiniz ödemelerle ilgili bazı aksamalar gündeme gelebilir. Sakinliğinizi koruyup pratik zekanızla durumu yönetmek sizin için yararlı olur. Haftanın ikinci yarısında yurt dışı ilişkilerinizde gerek iş gerekse özel hayatla ilgili kararlar alabilirsiniz Ayrıca eğitim ve akademik konular bu dönemde ön plana çıkabilir. Hafta sonunda meydana gelecek Balık burcundaki dolunay, geçen Mart ayında gündeminizdeki konuların bir sonuca ulaşmasını sağlar. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün İletişim dehası Merkür’le Terazi’ye geçmesiyle ilişkilerde yumuşama meydana gelir.

4 İkizler: Bu hafta özel hayatınızdaki konulara daha fazla vakit ayırsanız da hafta sonunda Balık burcunda meydana gelen dolunay, iş hayatınızdaki önemli gelişmelere de ışık tutacak. Bu dönemde başlayan ilişkiler, alacağınız kararlar için bir yıl boyunca mücadele verip, 2020 yılında Mayıs ayından itibaren adeta yeni bir hayat planına geçeceksiniz. Hafta ortasında seyahatler gündeme gelebilir. Aile içindeki para paylaşımının yönetimiyle yakından ilgilenip, yatırım kararlarınızda köklü değişiklikler yapabilirsiniz. Ciddi kararlar alırken sizi kararsızlığa iten durumlarda fikirlerine güvendiğiniz, hayat tecrübesi olan bir büyüğünüze tereddüt etmeden danışabilirsiniz. Zira sizin için en doğru olan yolu gösterecektir. Ayrıca hafta sonu Venüs ve Merkür’ün aşk alanınıza yerleşmesi belki sizden yaşça küçük biriyle flörtleşmenize neden olabilir. Çocuğunuz için sanatla uğraşma zamanı.

5 Yengeç: Ay başından beri iş hayatınızda muhatap olduğunuz yöneticilerin iletişim trafiğini başarıyla yönettiniz. Bu hafta çabalarınızın hasadını toplarsınız. Özellikle uluslararası alandaki gelişmeler, gerek iş gerekse özel hayatınızın akışını değiştirebilir. Zira yönetici gezegeniniz hafta sonunda Balık burcunda ve dolunay fazında yer alacak. Bu dönemde hayatınızda olan biteni realist bir şekilde gözlemleyecek ve duygularınızın yarattığı anafordan isterseniz sıyrılabileceksiniz. Zira çevrenize karşı sunduğunuz fedakarlıklarla kendi değerinizi ön plana çıkartma zamanı. Bol bol dua edebilir, yoga ve meditasyondan yararlanabilirsiniz. Hafta ortasında sportif faaliyetler ve kardeşle olan iletişim ön plana çıkabilir. Hafta sonunda iletişim gezegeni Merkür ile ilişkiler dehası Venüs’ün Terazi’ye geçmesi ev içindeki huzuru güçlendirecektir. Ama manipülatif olmaktan kaçınmalısınız.

6 Aslan: Hazirandan beri hayatın yorucu temposu sizi oldukça yormuş görünüyor. Gündelik hayatta yaşadığınız iniş, çıkışlar, ofis ortamınızdaki gergin ve belirsiz durumlar, geleceğe yönelik kararlarınızı olumsuz etkilemiş olabilir. Bu karamsar döngüden çıkıp, artık kendiniz için yaşamanın ne kadar önemli olduğunu kavramalısınız. Zira herkesin koruyucusu olmak mümkün değil. Aşırı maddi harcamalardan kaçınmanız gerektiğini hafta sonunda Balık burcunda meydana gelecek olan dolunay size hatırlatacak. Ortak paylaşımlarınızda kendinizden daha fazla vermeye artık nokta koymalısınız. Kazancınızın artacağı bir dönem bunu kendiniz için kullanmayı ihmal etmeyin. İletişim gezegeni Merkür ile ilişkilerin çöpçatanı Venüs, hafta sonunda Terazi burcuna geçiş yaptığında sizi kısa ama keyifli bir seyahate çıkarabilir. Kardeş ve yakın akrabalarla aranızdaki fikir uyuşmazlığına son verilmesi gereken bir süreçtesiniz.

7 Başak: Ay başından beri ikili ilişkilerdeki belirsiz ve netlik kazanmayan durumlar sizi çok yormuş olabilir. Bütün iyi niyetli çabalarınıza rağmen karşınızdakilerin hem iş hem de özel hayatınızda sizi eleştirmesine bir anlam veremiyor gibisiniz. Hatayı karşı tarafta aramayı bir kenara bırakıp, kendi yaptıklarınızın öz eleştirisine odaklanmalısınız. Zira karşımızdaki insanlarda aslında kendi yansımamızı görüyoruz. Bu dönemde sağlık sorunlarıyla uğraşmamak için, gerek ruhsal gerekse fiziksel olarak sizi rahatlatacak çalışmalara katılabilir, deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. Hafta sonunda Balık burcunda meydana gelecek olan dolunay sis tam dağılmasa da karşınızdakilerin esas niyetini size yansıtmaya kılavuzluk edecek. Aynı dönemde yönetici gezegeniniz Merkür ile Venüs’ün Terazi’ye geçmesi ortaklıklarda uyumu tekrar yakalamanıza destek verebilir.

8 Terazi: Özellikle ev içindeki ilişkilerde zorlu bir dönemden geçiyorsunuz. Adeta ev alanınız yeniden yapılanıyor. Bundan sonraki hayatınızda önünüze çıkan sürprizleri olgunlukla karşılamalı, hayatın akışına ayak uydurmalı ve direnmemelisiniz. Unutmayın ki kapanan her kapı yenisinin açılmasına neden olur. Hafta ortasında iş hayatınızda gizli bir anlaşma yapabilir, arka planda duran güçlü birinden destek alabilirisiniz. Hafta sonunda Balık burcunda meydana gelecek olan dolunay gündelik hayatınızda yeni düzenlemelere zemin hazırlayacak. Sağlık koşulları hassas olabilir. İletişim gezegeni Merkür ile yönetici gezegeniniz ahenk, uyum ve adalet sembolü Venüs’ün burcunuza geçiş yapmasıyla, içinizdeki huzuru çevrenizdekilerle daha çok paylaşmak isteyebilirsiniz. Ayrıca bu dönemde, güzellik ve estetik konuları için önemli kararlar alabilir, uygulamalar yaptırtabilirsiniz.

9 Akrep: Bu hafta işlerden başını kaşıyamasanız da buram buram aşk kokan günlerle karşı karşıyasınız. Zira hafta sonunda Balık burcunda meydana gelecek olan dolunay, size bağımlı olan kişiyi hayatınıza taşır. Fakat bu insanın sizin için ne kadar uygun olup olmadığını pembe gözlüklerinizi çıkartarak karar vermelisiniz. Pratik zekanızla hayatın gerçeklerini sorgulamak ve detayları ortaya koymak hoşunuza gider. Sosyal ilişkilerinizde son derece aktif bir dönemden geçiyorsunuz. Davetler ve etkinliklerin aranılan kişisi olabilirsiniz. Güzelliğiniz ve kişisel becerilerinizle çevrenizdekilerin beğenisini kolay kazanırsınız. Merkür ve Venüs’ün hafta sonu Terazi burcuna yerleşmesiyle ilişkilerinizde gizliliğe önem vereceksiniz. Güzel bir kadından destek görebilirsiniz.

10 Yay: Bu hafta ev ile iş arasında mekik dokuyacaksınız. Kariyer hayatınızdaki yoğun gündem sizi evden uzaklaşmaya itebilir. Aile fertleri bu durumdan pek hoşnut olmasa da bu dönemi elinizden geldiği kadar dengeleyerek geçirmeye çalışın. Zira iş seyahatleri bitmek bilmeyen toplantılar, sunumlar özel hayatınızı olumsuz etkileyip sizi yorgun bir savaşçı haline getirebilir. Meditasyon, masa, sportif aktivitelerden destek almak akıllıca olacaktır. Cuma günü otorite figürleriyle yapacağınız anlaşma ve görüşmeler bundan sonraki kariyeriniz için büyük önem arz eder. Sanat galerilerini ziyaret etmek, yeni mutfakların damak zevklerini denemek hayatın farklı renklerini ve kültürlerini size taşıyacaktır. Hafta sonunda meydana gelecek olan dolunay evden taşınma kararı almanıza neden olabilir.

11 Oğlak: Gerek iş gerekse özel hayatınızda meydana gelen köklü değişimlere artık oldukça hazırsınız. Akademik konularla haşır neşir olup, eksiklerinizi tamamlayarak adeta yeni bir iş koluna hazırlanıyor gibisiniz. Eskiden beri sürdürdüğünüz sisteme yeni bir ruh katmak için harekete geçebilirsiniz. 2018 en beri başlattığınız inşaatın neredeyse çatısını kapatıyorsunuz. Acele etmeden ilerlemeli bu süreçte gerek aileniz gerekse dostlarınızla olan bağlarınızı kuvvetlendirmelisiniz. Hafta sonunda Balık burcunda meydana gelen dolunay sayesinde yeteneklerinizin kıymetini bir kere daha anlayacak, ve ortaya koymak için fiziksel gücünüz yettiği ölçüde çevrenizdekilerle paylaşmak isteyeceksiniz. Hafta sonu Merkür ve Venüs’ün Terazi burcuna geçmesiyle yeni ortaklık teklifleriyle karşılaşabilirsiniz.

12 Kova: Elinizden olmayan koşulların sizi etkilediği bir haftaya adım atıyorsunuz. Ani gelişen sağlık sorunlarıyla baş edecek gücü kendinizde bulabileceksiniz. Beklenmeyen nedenlerden ötürü para harcamalarına dikkat etmelisiniz. Borç vermek, iyi düşünmeden ortaklıklarla girmek, ya da hakkınız olanı gereği gibi savunmamak yüzünden maddi kayıplarla karşılaşabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında arkadaşlarınızla aktif bir etkinliğe katılabilir, gündelik hayat içinde sıkışan ruhunuza bu sayede nefes aldırabilirsiniz. Özgürlüğünüze sahip çıkmak sizin için her zaman çok değerlidir. Hafta sonundaki dolunay öz değerinizin öneminin altını çizer.