Haftalık burç yorumları (9-15 Mart 2020 haftalık burç yorumu)

Yükselen Balık ve Balık Burcu: Bugünlerde kafanız karışık olsa da, Başak burcunda meydana gelecek olan dolunay sayesinde, kendinizi net kararlar almak zorunda hissedersiniz. Zihninizde sislerin arasında kalmış düşüncelerinizi, partnerinizin size karşı olan tutumu sayesinde su yüzüne çıkartmayı başaracaksınız. Bir dedektif gibi hislerinizin sesine kulak vererek, sizi aldatan tüm kişilerin maskelerini düşürerek yaptıkları yanlışları yüzlerine vurabilirsiniz. Sevdiklerinize koşulsuz sevgi ve affetme ilgisiyle hayatınızda tutmak istersiniz. Kinden, nefretten uzak barış ve sağlık dolu bir dünyaya kavuşmak arzusuyla, içinizden bol bol dua edip, meditasyon yapmak geçer. Bunlara vakit ayırmak, ruh sağlığınızın sağlıklı kalmasını destekleyecektir. Salgın ve bulaşıcı hastalıkların kolay geçeceği kalabalık ortamlardan uzak durmanızda bu hafta fayda var. Hafta sonunda Yay burcunda seyahat eden Ay sayesinde eğitim, tasarım, tanıtım ile ilgili faaliyetler bir anda gündemininiz temel konusu haline gelebilir. Yabancılarla olan iletişiminizde yeniliklere hazır olun.