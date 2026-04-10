Haftanın filmleri. Açlık Oyunları yeniden seyirciyle buluşacak
10.04.2026 08:41
Bu hafta 9 film vizyona giriyor. Suzanne Collins'in aynı adlı romanından uyarlanan "Açlık Oyunları" filmi de yıllar sonra yeniden sinemaseverlerle buluşacak.
NASIL KATİL OLUNUR
Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Ed Harris, Topher Grace ve Bill Camp'ın rol aldığı “Nasıl Katil Olunur” filminin yönetmenliğini John Patton Ford üstleniyor. Film, ultra zengin Redfellow ailesinin dışlanmış kızının çocuğu olan ve hayatı boyunca maddi zorluk çeken Beckett'ın, miras sırasında kendisinden önde bulunan aile fertlerini öldürmeye karar vermesiyle gelişen olayları anlatıyor.
BİTMESİN HİKAYEMİZ
Robert Ronny'nin hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği “Bitmesin Hikayemiz” filminde başrolleri Bryan Domani, Vanesha Prescilla ve Davina Karamoy paylaşıyor. “Bitmesin Hikayemiz”, gençlik yıllarından beri birlikte olan iki gençten birinin yakalandığı ağır hastalık sonrası yaşananları konu ediyor.
AÇLIK OYUNLARI
Gary Ross'un yönettiği, 2012 yapımı “Açlık Oyunları” da yeniden sinema izleyicisiyle buluşacak. Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth ve Josh Hutcherson'un başrolleri paylaştığı film, Suzanne Collins'in aynı adlı romanından uyarlandı. "Açlık Oyunları”, yakın gelecekte Kuzey Amerika'nın yıkıntıları üzerine kurulan "Panem" ülkesinde, acımasız Capitol yönetimine karşı bölgelerin isyanının cezası olarak düzenlenen ölümcül bir yarışmayı konu alır.
TİMUR: BİR FATİH'İN YÜKSELİŞİ
Jacob Schwarz'ın yönetmenliğini üstlendiği "Timur: Bir Fatih'in Yükselişi", aksiyon ağırlıklı tarihi bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. Christian Mortensen'in başrolünde oynadığı yapım, Orta Asya’nın uçsuz bucaksız bozkırlarında, tarihin en korkulan fatihlerinden Timur’un yükselişini anlatıyor.
KOPYA KAĞIDI
Riham Abdel Ghafour, Fadwa Abed ve Kamal Abu Raya'nın rol aldığı "Kopya Kağıdı", lisede sınav sırasında gözetmen öğretmenin aniden hayatını kaybetmesiyle sınıftaki farklı karakter özelliklerine sahip bir grup öğrencinin ölümü gizleyerek kopya çekme çabası etrafında gelişen olayları işliyor. Mısır yapımı filmin yönetmen koltuğunda Khaled Diab oturuyor.
IRON LUNG
Mark Fischbach'ın yönetip, başrolü Caroline Kaplan ve Troy Baker ile paylaştığı "Iron Lung", yaşanan bir felaketin ardından yıldızların ve gezegenlerin ortadan kaybolduğu kıyamet sonrası bir gelecekte, bir mahkumun kayıp gök cisimlerini aramak için "Iron Lung" adlı bir denizaltıyla ıssız bir ayda bulunan kan okyanusunu keşfe çıkmasını konu alıyor.
KUL dilemma
Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar ve Sadi Celil Cengiz'in rol aldığı Mehmet Emin Yıldırım'ın filmi "KUL dilemma", bastırılmış duygularıyla boğuşan bir adamın çocukluk arkadaşıyla karşılaştığı gerilim dolu bir gecede geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmesini anlatıyor.
KARABASAN
Mesut Çetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu, yerli korku filmi “Karabasan”da Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer ve Ali Buga rol alıyor.
KUTUP KAHRAMANLARI
Aleksey Zamyslov'un filmi "Kutup Kahramanları", kutupların dondurucu atmosferinde geçen yüksek tempolu bir macerayı konu ediniyor.