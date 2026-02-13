Haftanın filmleri. "Uğultulu Tepeler" seyirciyle buluşuyor
13.02.2026 08:41
AA
Sinemalarda bu hafta 8 yeni film vizyona giriyor. Haftanın öne çıkan yapımı başrollerini Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin paylaştığı “Uğultulu Tepeler” oldu.
UĞULTULU TEPELER
Emily Bronte'nin kült eserini beyaz perdeye taşıyan “Uğultulu Tepeler”in yönetmenliğini Emerald Fennell üstleniyor.
Başrollerini Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin paylaştığı film, Yorkshire'da geçen yıkıcı ve güçlü bir aşk hikayesini merkeze alıyor. Filmde, Hong Chau, Alison Oliver ve Shazad Latif gibi isimler de rol alıyor.
BACAKLARIM OLSAYDI SENİ TEKMELERDİM
Yönetmenliğini ve senaristliğini Mary Bronstein'in üstlendiği "Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim" (If I Had Legs I'd Kick You) filmi, dram ve komedi türünde sinemaseverlerle buluşuyor.
Oyuncu kadrosunda Rose Byrne, Conan O'Brien, Danielle Macdonald ve ASAP Rocky'nin de yer aldığı film, hasta çocuğunun bakımı ile ilgilenen ve orta yaş krizi yaşayan Linda'nın hayal kırıklıkları ve bunlarla yüzleşmesini konu alıyor.
MOMO
Michael Ende'nin çok satan kitabı Momo'dan uyarlanan fantastik aile filmi, zaman ve insan ilişkileri üzerine yoğunlaşıyor.
Yönetmen Christian Ditter tarafından beyaz perdeye taşınan filmin kadrosunda ise Alexa Goodall, Claes Bang, Martin Freeman ve Laura Haddock gibi isimler yer alıyor.
Şarkıcı Melis Fis'in Momo'yu seslendirdiği film, Momo'nun zamanın koruyucusu Hora Usta ile birlikte zaman hırsızlarına karşı mücadelesini konu alıyor.
SIRAT
Cannes Film Festivali'nde "Jüri Ödülü" kazanan ve 98. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde aday gösterilen, Oliver Laxe imzalı "Sırat", Fas çölünde geçen hikayesi ve deneysel anlatımıyla dikkati çekiyor.
Adını, İslam'da cennet ile cehennem arasında uzandığına inanılan köprüden alan filmi, kayıp kızını arayan bir babanın küçük oğluyla Fas çölünde çıktığı yolculuğu anlatıyor.
SESSİZ TEPE: DÖNÜŞ
Korku oyunları kategorisinde sevilen "Sessiz Tepe" (Silent Hill), yönetmen Christophe Gans ile beyaz perdeye dönüş yapıyor.
Serinin ikinci filmi olan "Sessiz Tepe: Dönüş" James Sunderland'in gizemli bir mektup sonrasında eski kasabasına dönmesini anlatıyor.
OLAY PARA
"Olay Para", bir grup arkadaşın tesadüfen bulduğu parayı saklama ve paylaşma sürecinde yaşanan olayları anlatıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Kıvanç Baran Arslan'ın üstlendiği filmde, Kadir Polatçı, Cemil Şahin, Uğur Aslan, İlker Aksum ve Görkem Sevindik rol alıyor.
KEDİ YOK
Senaristliğini Ayman Wattar'ın üstlendiği Mısır yapımı film, bir müzeyi soymaya çalışan suç çetesi ve müze personeli arasında geçen absürt olaylara odaklanıyor.
Sarah Norah'ın yönetmenliğindeki filmde, Asser Yassin, Asmaa Galal ve Mohammed Shahin yer alıyor.
KAHRAMAN CÜCELER: GÖREV BAŞINDA
"Kahraman Cüceler" serisinin ikinci filmi “Kahraman Cüceler: Görev Başında” filminde, cüceler, geleneklerini tehdit eden insanların modern teknolojisiyle karşı karşıya kalıyor.
Senaristliğini Jan Claudius Strathmann'ın üstlendiği film; dostluk, dayanışma, teknoloji ve doğa ilişkisi üzerine yoğunlaşıyor.