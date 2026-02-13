Haftanın filmleri. "Uğultulu Tepeler" seyirciyle buluşuyor

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mary Bronstein'in üstlendiği "Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim" (If I Had Legs I'd Kick You) filmi, dram ve komedi türünde sinemaseverlerle buluşuyor.

Oyuncu kadrosunda Rose Byrne, Conan O'Brien, Danielle Macdonald ve ASAP Rocky'nin de yer aldığı film, hasta çocuğunun bakımı ile ilgilenen ve orta yaş krizi yaşayan Linda'nın hayal kırıklıkları ve bunlarla yüzleşmesini konu alıyor.