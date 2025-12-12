Haftanın filmleri. Vizyona giren yapımlar (12 Aralık 2025)
12.12.2025 08:41
Bu hafta 7 film vizyona giriyor. Ozan Akbaba'lı "Bak Postacı Geliyor" ile Eva Victor imzalı "Üzgünüm Bebeğim" haftanın öne çıkan yapımları arasında bulunuyor.
YILDIZLARIN ALTINDA
Andy Garcia, Toni Collette, Alex Pettyfer, Eva De Dominici ve Jessica Serfaty'nin başrollerini paylaştığı "Yıldızların Altında", babasının yaklaşan ölümünün ardından Madrid'den memleketi Navarra'ya dönen, beleşçi trompetçi Benito Lacunza'nın, kardeşi Lalo, Lalo'nun partneri Nines ve Nines'ın içine kapanık kızı Ainara ile ilişkisini işliyor. Filmin yönetmen koltuğunda Michelle Danner oturuyor.
BAK POSTACI GELİYOR
Yüksel Aksu yönetmenliğindeki “Bak Postacı Geliyor” filminin kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Barut, Müfit Kayacan, Mustafa Avkıran, Fırat Çelik, Ahmet Mekin ve Fikret Kuşkan gibi isimler rol alıyor.
1950'lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında yaşayan posta memuru Osman'ın, imkansız aşkı Gülizar'a kavuşma çabasını odağına alan film, fram ve komedi unsurlarını bir araya getiriyor.
ÜZGÜNÜM BEBEĞİM
Başrollerini Naomi Ackie ve Louis Cancelmi'nin paylaştığı "Üzgünüm Bebeğim", üniversitede başarılı bir akademisyen olma yolunda ilerleyen Agnes'in, başından geçen travmatik bir olayla başa çıkma sürecini konu ediyor.
Eva Victor'un yönetmenliğini üstlendiği filmin hikayesine göre; üniversitede öğretim görevlisi genç Agnes, çok kötü ve sarsıcı bir olay yaşar. İzleyicinin 5 yıla yayılan zaman dilimine konuk olduğu filmde, Agnes hariç herkes için hayat devam eder.
BUGÜN GÜZEL
"Bugün Güzel" filminde; Ayça Ayşin Turan, Neslihan Arslan, Derya Alabora, Buçe Buse Kahraman, Oğuzhan Koç, İbrahim Selim, Şerif Erol, Nebil Sayın ve Gamze Topuz rol alıyor.
Sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan bir televizyon programcısının, beyin sapında tümör teşhisi almasının ardından tedavi sürecinde tanıştığı hemşireyle ilişkisini işleyen filmin yönetmenliğini Mali Ergin üstleniyor.
THE SHINING
Stanley Kubrick'in ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı filmi "The Shining" filminde Jack Nicholson, Shelley Duvall ve Danny Lloyd başrolleri paylaşıyor.
Film, yazar Jack Torrance'ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli'nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen tuhaf olaylar sonrası yazarın cinnet geçirmesi konu ediyor.
TOM VE JERRY: KAYIP PUSULA
"Tom ve Jerry: Kayıp Pusula" adlı animasyon filmi, bir müzenin içinde yaşanan kovalamaca sırasında buldukları pusula ile gizemli bir çağa gönderilen Tom ve Jerry'nin başına gelenleri anlatıyor.
BELEZ
Yavuz Duman'ın çektiği "Belez" filminin kadrosunda; Mehmet Fatih Kılıç, Sude Dilsizoğlu, Mücahit Karakoç gibi isimler yer alıyor.