Haftanın filmleri. Vizyona giren yapımlar (12 Aralık 2025)

Başrollerini Naomi Ackie ve Louis Cancelmi'nin paylaştığı "Üzgünüm Bebeğim", üniversitede başarılı bir akademisyen olma yolunda ilerleyen Agnes'in, başından geçen travmatik bir olayla başa çıkma sürecini konu ediyor.

Eva Victor'un yönetmenliğini üstlendiği filmin hikayesine göre; üniversitede öğretim görevlisi genç Agnes, çok kötü ve sarsıcı bir olay yaşar. İzleyicinin 5 yıla yayılan zaman dilimine konuk olduğu filmde, Agnes hariç herkes için hayat devam eder.