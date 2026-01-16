Haftanın filmleri. Vizyona giren yapımlar (16 Ocak 2026)

Yönetmenliğini Gökhan Tiryaki'nin üstlendiği "Efes'in Sırrı", tarihi ve fantastik unsurları çocukların dünyasından anlatan bir aile macerasını beyazperdeye taşıyor. Film, içine kapanık bir çocuk olan Tuna'nın, Efes kazıları sırasında gizemli bir şekilde çocukluklarına dönen arkeologlarla maceralarını işliyor.

Senaryosunu Zeynep ve Kamuran Süner'in yazdığı aile ve fantastik kategorisindeki filmde Oya Başar, Tarık Papuççuoğlu, Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gizem Karta, Nazlı Yağcı ve Sara Yılmaz rol aldı.