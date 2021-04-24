Haftanın fotoğrafları 17-23 Nisan 2021

İran'da Pehlevi Hanedanlığı'nın yıkıldığı 1979 devrimine kadar iyi ilişkilere sahip olan Tahran ve Tel Aviv yönetimleri, yıllar içinde Orta Doğu'da sürekli birbirini tehdit eden ve karşılıklı saldırılar düzenleyen iki ülke haline geldi. İki ülke arasında son dönemde yaşanan gerginliklerin ardından İsrail ve İranlı yetkililer birbirlerine yönelik karşılıklı açıklamalar yaparken, bu ülkelerdeki halkların yaşanan gerilimle ilgili ne düşündüğü de merak konusu oldu. Bazı İranlılar, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini savunurken, başkent Tahran'da günlük yaşam yeni tip koronovirüs (Kovid-19) gölgesinde devam ediyor. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )