Haftanın fotoğrafları 17-23 Nisan 2021

Anadolu Ajansı 24.04.2021 - 12:36 | Son Güncelleme : 24.04.2021 - 13:24
Rusya'da tutuklu bulunan Rus muhalif Aleksey Navalnıy taraftarları Moskova başta olmak üzere ülkenin değişik şehirlerinde izinsiz protesto gösterileri düzenledi. Başkent Moskova'da düzenlenen izinsiz gösteriye çok sayıda Navalnıy taraftarı katıldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
- Şırnak Devlet Hastanesinde 10 yıldır görev yapan doktor Hülya Özenç Ünal, hem hastalara hem de sokak hayvanlarına tedavi hizmeti sunuyor.Şehri Nuh Mahallesi'nde yaşadığı 3 odalı 80 metrekarelik evini de sokak hayvanları ile paylaşan Ünal, çeşitli hastalıkları bulunan 10 kedi ve 4 köpeğin bakımını yapıyor. ( Faruk Küçük - Anadolu Ajansı )
UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 29 Mayıs'ta Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final öncesi İstanbul'a geldi. Finali kazanan takımın ellerinde yükselecek olan kupanın basın gösterimi Esma Sultan Yalısı'nda yapıldı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Aydın'ın Karacasu ilçesinde çömlek ustası Ahmet Altınçöp, babasından kalma 50 metrekarelik iş yerinde ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Turizm, tarım, sanayi ve sağlık turizmi alanında ülke ekonomisine ciddi döviz girdisi sağlayan Antalya'da, hemen hemen tüm sektörler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bir an önce düşmesi için etkin mücadele yürütüyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Asya'nın orta güney kısmında, doğu batı doğrultusunda uzanan dünyanın en büyük ve en yüksek sıradağları arasında bulanan Himalaya Dağları, uçaktan görüntülendi. Aralarında Asya kıtasındaki Nepal ile Çin'in ortasında kalan, dünyanın en yüksek dağı Everest'in de (8 bin 848) bulunduğu Himalayalar, heybetli görünüşüyle tüm dağcıların ilgisini çekiyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Su, yiyecek ve giyecek için yaşam mücadelesi veren Malili kadınlar, kucaklarına ve sırtlarına bezle bağladıkları çocuklarla hayatın çoğu yükünü omuzluyorlar. Erkeklerin meyve-sebze satmasının ayıplandığı Mali'de çarşı pazarda bazen sabit bir yerde bazen de başlarının üzerindeki kovalarla manavlık yapan yine kadınlar. ( Mehmet Kaman - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da gün batımı şehir hatları vapuru ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Metin Pala - Anadolu Ajansı )
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tenis antrenörü Mert Kaya, tenis sporuna dikkati çekmek için kentin tarihi alanlarında öğrencileri ile birlikte tenis oynuyor. Kaya, hazırladığı “Sporun gelişimi, tarihin tanıtımı” proje kapsamında Aizanoi Antik Kenti'nde portatif tenis filesini kurup öğrencileriyle tenis oynadı. ( Ramazan Doğan - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın başkenti Berlin’de hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede izlediği politika protesto edildi. Federal Meclis’te görüşülen ve salgınla mücadelede Kovid-19 önlemlerinin sertleştirilmesini öngören Enfeksiyon Koruma Yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıyı protesto etmek için binlerce kişi 17 Haziran Caddesi'nde toplandı. Polis, oturma eyleminde bulunan göstericileri alandan taşıyarak çıkardı. ( Erbil Başay - Anadolu Ajansı )
Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast’ta, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşması gereği Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında ticarete sınırlama getiren düzenlemeye karşı devam eden şiddet olaylarında birlik yanlıları düzenledikleri protesto gösterisi sırasında polise taşlarla saldırdı. Göstericiler yaktıkları çöp ve eşyalarla Lanark Yolu'nu kapattı. ( Conor Mccaughley - Anadolu Ajansı )
İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle birçok aile yaşamak için gerekli olan temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Gazze'nin Deyr El Balah kentinde derme çatma evde yaşayan Tevfik El-Akraa (58) ve ailesi de yaşadıkları sıkıntılara rağmen, oruçlarını kurdukları yer sofrasında açtı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgınla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için, Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde sağlık çalışanlarını sembolize grafitiler hazırladı. Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için geçiş noktalarından biri olan Beytepe köyü yolu ve Bilkent Bulvarı'nı kullanan sağlık çalışanlarını, birbirinden renkli grafitiler karşılıyor. Hastane güzergahı boyunca, 3 köprü yanağı ve 13 kolonda, doktordan hasta bakıcıya, ambulans şoföründen hemşireye kadar tüm sağlık çalışanları birçok farklı konseptte resmedildi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
İran'da Pehlevi Hanedanlığı'nın yıkıldığı 1979 devrimine kadar iyi ilişkilere sahip olan Tahran ve Tel Aviv yönetimleri, yıllar içinde Orta Doğu'da sürekli birbirini tehdit eden ve karşılıklı saldırılar düzenleyen iki ülke haline geldi. İki ülke arasında son dönemde yaşanan gerginliklerin ardından İsrail ve İranlı yetkililer birbirlerine yönelik karşılıklı açıklamalar yaparken, bu ülkelerdeki halkların yaşanan gerilimle ilgili ne düşündüğü de merak konusu oldu. Bazı İranlılar, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini savunurken, başkent Tahran'da günlük yaşam yeni tip koronovirüs (Kovid-19) gölgesinde devam ediyor. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Azamiye bölgesinde yaklaşık 7 yıl önce bir grup gönüllü gencin çöp yığınlarının olduğu alanı temizleyerek iç göçmenlere sıcak yemek sunmak için kurdukları, Çorbahane’de her gün ihtiyaç sahiplerine iftar veriliyor. Terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle iç göçmenlere yönelik kurulan aşevi, ramazanda iftar sofralarıyla da kadim başkentte yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel örneğini sunuyor. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınan halk, rejimin hazırlandığı başkanlık seçimini meşru görmüyor. Suriye'de 10. yılını geride bırakan iç savaşın başlamasından bu yana krizin sona erdirilmesi için yoğun çabalar sarf edilirken, İdlib'de halk ramazan ayında günlük yaşamlarına devam ediyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinli gençlere toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve ses bombasıyla müdahale etti. Müdahale sırasında İsrail güçleri, bazı Filistinli gençleri gözaltına aldı bazılarını ise darp etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Eminönü Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Üsküdar Meydan ve Salacak Sahil'inde denetim gerçekleştirdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Camiinin restorasyon ve bakım çalışmaları hakkında bilgi verdi. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentindeki Brooklyn Botanik Bahçesi'nde baharın gelmesiyle kiraz ağaçları çiçek açtı. Ziyaretçiler kiraz ağaçlarının altında fotoğraf çekti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Arjantin'de yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son dönemde etkisini artırması nedeniyle hükümetin yüz yüze eğitimi askıya almasını protesto etti. Muhalefet yanlılarının çağrısıyla başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco dikilitaşında toplanan yüzlerce kişi, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetine ve Kovid-19 salgınının ülkede yükselişe geçmesinin ardından alınan önlemlere karşı gösteri düzenledi. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı )
Sudan'ın başkenti Hartum'da onlarca Müslüman, iftarını sokaklarda yaptı. Başkent Hartum'da iftara yetişemeyen Sudanlılar, oruçlarını yol kenarında kurulan sofralarda açtı. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )
Belarus'un başkenti Minskt'e Belarus Savunma Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Tank Biatlon" yarışması tarihi Stalin Hattında yapıldı. Yarışmada Rus yapımı T-72 tankları yer aldı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) yedinci günündeki 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis etabı start aldı.TUR 2021'in yedinci gününde bisikletçiler, Marmaris'ten başlayıp, Ula, Menteşe, Yatağan, Milas ilçelerini geçip Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde bitecek 180 kilometrelik parkurda mücadele edecek. Bisikletçiler Akyaka Sakar Rampasını tırmandı. ( Durmuş Genç - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı denetiminde restorasyon çalışmaları süren, Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerine tanıklık eden Dolmabahçe Sarayı Süfera Salonu'nun özgün niteliğine dönmesi hedefleniyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 101. yılı nedeniyle kırmızı beyaz ışıklandırıldı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri, ikinci gün yarışlarıyla devam etti. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çocuklarla iftar yaptı. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Ankara'nın en kalabalık parklarından Kuğulu Park ev sahipleri kuğulara ve güvercinlere kaldı. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü, göçmen kuş çeşitleriyle dikkat çekiyor. Göl, başta Flamingolar olmak üzere pek çok türe ev sahipliği yapıyor. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Moskova'daki Devlet Çocuk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlik Rus ve Türk çocuklarının söylediği şarkı ve şiir programıyla devam etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da Mumbai yakınlarındaki Virar beldesinde bulunan Vijay Vallabh Hastanesi'nde Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetti. ( Sachin Halde - Anadolu Ajansı )
Tarihi Gelibolu Yarımadasında, her yıl binlerce kişiyi ağırlayan şehitlikler ve anıtlarda, yeni tip kronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 günlük kısıtlamada sessizlik hakim oldu. Fotoğrafta 57. Piyade Alayı Şehitliği görülüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Çamlıca Tepesi'ne yerleştirilen 111 metre uzunluğunda, yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en uzun bayrak direğine bayrak çekildi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Düzce'de belediye bandosu, şehrin çeşitli yerlerinde çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanına ortak oldu.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan çocuklar, belediye bandosuyla birlikte site bahçelerine inerek çalınan şarkılara eşlik etti. 23 Nisan coşkusu yaşayan büyükler de evlerin balkonlarından Türk bayraklarını sallayarak coşkuya ortak oldu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bugün ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Muğla'da sahil, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akbük sahili, kısıtlama dolayısıyla farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi ( Durmuş Genç - Anadolu Ajansı )
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturdu. Bostancı Polis Merkezi önünden hareket eden ve 36 motosikletli polis timi ve 8 araç yer alan konvoy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde sona erdi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
İstanbul'un Levent semtindeki gökdelenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da sessizlik hakim. Salacak Sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ilkbaharın gelmesiyle hareketlendi. Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde bulunduğu 56 bin hektar alanı kaplayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Türkiye'deki 480 civarındaki kuş türünden 356'sı görülebiliyor. Delta, 12 ay boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. ( Mehmet Kumcağız - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda, görülmesi zor "sis ağları" kullanılarak yakalanan kuşların, ayaklarına takılan halkalar aracılığıyla sayıları ve göç yollarıyla ilgili bilgi elde ediliyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Kırklareli'nin Balkan sınırına yakın köylerde yaşayan çocuklarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerinde yaşadı. Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyündeki çocuklar evlerinin odalarını ve pencerelerini büyük bir heyecan ile süsledi. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 472, kişi yaşamını yitirdi. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri kentteki Caju mezarlığına defnediliyor. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Kapadokya'da, sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri, 400 sporcunun katılımıyla Edirne'de başladı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletindeki Parepare şehrinde yaşayan Rudi Hartono, plajların ve çevrenin temiz kalması için vatandaşları teşvik etmek adına 22 Nisan Dünya Günü'nde meşhur çizgi roman karakteri Örümcek Adam'ın kostümünü giyerek deniz ve plajdaki çöpleri topladı. ( Zul Kifli - Anadolu Ajansı )
Afrika ülkesi Ruanda'da kadınlar günlük yaşamda önemli rol oynuyor. Zorlu yaşam mücadelesinde ailelerine destek olmak amacıyla çeşitli iş kollarında çalışan kadınlar renkli kültürlerini yansıtan kıyafetler giyiyor. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen ve seriyi 3-1 kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu. Ziraat Bankkart oyuncuları, maç sonunda sevinç yaşadı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da AC Milan ve Sassuolo takımları, Milano kentindeki San Siro Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milan oyuncusu Rafael Leao (fotoğrafta) karşılaşmada forma giydi. ( Pier Marco Tacca - Anadolu Ajansı )
Antalya'da, piyaz, tavşan yüreği zeytin, karyağdı armut, avokado, gülüklü çorba, yeni dünya ve portakalın ardından kabak tatlısı da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil belgesini aldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Rusya'da tutuklu bulunan Rus muhalif Aleksey Navalnıy taraftarları Moskova başta olmak üzere ülkenin değişik şehirlerinde izinsiz protesto gösterileri düzenledi. Başkent Moskova'da düzenlenen izinsiz gösteriye çok sayıda Navalnıy taraftarı katıldı. Polis ekipleri, Kremlin sarayı ve Kızıl Meydan çevresinde güvenlik önlemi aldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. 1-1 biten maçın ardından her iki takım oyuncuları üzüntü yaşadı. ( Metin Pala - Anadolu Ajansı )
Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi, Hatay'ın Dörtyol ilçesine ulaştı. ( Burak Milli - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Mineapolis kentinde, polis tarafından hayatını kaybedenler için "Adlarını Söyle - (Say Their Names)" adlı bir anıt mezar oluşturuldu. Vatandaşlar, anıt mezarı ziyaret etti. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )