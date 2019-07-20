Haftanın fotoğrafları (20 Temmuz 2019)

1 Diyarbakır'da örtü altı yöntemiyle üretim yapılan karpuzun rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 43 artış bekleniyor. İlde, Dicle Nehri kenarında güvercin gübresiyle yetiştirilen, iriliği ve lezzetiyle ünlü Diyarbakır karpuzunun yanı sıra 2008 yılından bu yana örtü altı yöntemiyle sulu tarımın yapıldığı arazilerde de karpuz üretiliyor. Merkez ve ilçelere bağlı köylerde üretilen karpuzda hasat dönemi başladı. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

2 Türkiye'de dalış turizminin vazgeçilmez adresleri arasında gösterilen Antalya'nın Kaş ilçesi, masmavi deniziyle su altı dünyasını keşfetmek isteyen dalgıçları ağırlıyor. Doğal akvaryumu andıran su altı dünyasıyla dalgıçları büyüleyen turistik ilçe, dalış kursu almak isteyenlerin de en çok tercih ettiği eğitim merkezlerinden. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )

3 Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde, kuluçkadan çıkan on binlerce yavru, adeta görsel şölen oluşturdu. ( Murat Öner Taş - Anadolu Ajansı )

4 Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepede yaptırılan Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 2 bin 700 yıllık tapınağın mimari sırrı ortaya çıkarılıyor. Yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesinden bugüne ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle dikkati çeken Urartu yapılarından Ayanis Kalesi'nde 30 yıldır kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

5 "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Süleymaniye Camisi'ne asılan "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya batmakta olan ay ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

6 Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'deki Eriha ilçesine düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri ve bölge halkı, saldırı sonrası arama kurtarma çalışması başlattı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

7 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası, 35 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda devam ediyor. Serbest stil müsabakalarının gerçekleştirildiği turnuvanın ikinci gününde, erkekler 125 kiloda Taha Akgül (mavi mayolu), Macar rakibi Daniel Ligeti (kırmızı mayolu) ile mücadele etti. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

8 Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı. Açıklamada, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadesine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı, internet sitesinde nakliyeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. ( Milli Savunma Bakanlığı - Anadolu Ajansı )

9 İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi. ( Hassan Jedi - Anadolu Ajansı )

10 Van Kayaklı Koşu Takımı sporcuları, Bahçesaray ilçesiyle ulaşımın sağlandığı 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidinde, hala erimeyen karların üstünde antrenman yaptı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Takımı sporcuları bu avantajı değerlendirerek temmuz ortasında kar üstünde antrenman yapmanın keyfini yaşadı. Van'dan yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından geçide ulaşan sporcular, önce kayak takımlarıyla çıktıkları zirvede, sonra da tekerlekli kayaklarıyla kara yolunda antrenman yaptı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

11 New York'ta gün batımı "Manhattanhenge"Yılda sadece dört kere meydana gelen ve "Manhattanhenge" olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından batışı, güzel görüntüler oluşturdu. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )

12 Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şahinbey Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek, etkinliklere katılmak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi. ( Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı )

13 Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sincaplar kayısı ile besleniyor. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

14 Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )

15 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları anmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'in tarihi meydanı olan Brandenburg Kapısı'na Türk bayrağı'na sarılı 251 tabut konuldu. Hacıvat inisiyatifi tarafından düzenlenen programda şehit olanların isimleri de tabutların üzerine yazıldı. ( Cüneyt Karadağ - Anadolu Ajansı )

16 Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde iki yıl önce belediye tarafından inşa edilen ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanların isimlerinin yazılı olduğu ay yıldız şeklindeki anıt, ziyaretçilerine duygulu anlar yaşatıyor. Kırmızı ve beyaz renklerle yapılan ışıklandırmasıyla, ay yıldızlı al bayrağın renginin gece karanlığıyla bütünleştiği anıtta aralıksız olarak banttan sela okunuyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

17 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası, 35 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda sona erdi. Organizasyonda yapılan dördüncü gün müsabakalarında milli sporcu Baki Şahin (kırmızı mayo), 97 kilo müsabakasında Macar Pavlo Oliinyk (mavi mayo) karşısında tuş oldu. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

18 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Bursa'daki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki bir binanın duvarına, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşenlerin fotoğrafları asıldı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

19 Malezyalı kadın serbest stil futbolcu Hayrunnisa Endang Wahyudi (fotoğrafta), sosyal medya videolarındaki top cambazlığı ve kendine has tarzıyla dünyaca tanınıyor. ( Adli Ghazali - Anadolu Ajansı )

20 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda program düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

21 Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay" tutulması Van'dan da gözlemlendi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

22 Fransa’nın en önemli milli bayramı “Bastille Günü”, Paris’te düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (fotoğrafta) askerleri selamladı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

23 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, İzmir Konak Meydanı’nda 15 Temmuz etkinliği düzenlendi. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

24 İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü'nden 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek ayrılan Fransız forvet Antoine Griezmann (fotoğrafta), Barcelona'ya transfer oldu. Griezmann, Nou Camp'da düzenlenen tanıtım törenine katıldı. ( Adria Puig - Anadolu Ajansı )

25 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Selimiye Camisi'ne Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya astırıldı. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )

26 Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın yarı final maçında Tunus ile Senegal milli takımlar, başkent Kahire'deki Hava Savunma Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı kazanarak, finale yükselen Senegal takımının futbolcuları sevinç yaşadı. ( Samer Abdallah - Anadolu Ajansı )

27 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camii'ndeki Hatm-i Şerif merasimine katıldı. ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

28 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı organizasyonunda, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde mapping gösterisi düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan 7 dakikalık video gösteriminin ardından 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları 25 dakika boyunca gar binası yüzeyinde yansıtıldı. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

29 Başkent Ankara semalarındaki dolunay Özel Harekat Daire Başkanlığı'da nöbet tutan polis ile birlikte görüntülendi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

30 Kolombiya’nın Rio Negro kentinde bulunan Jose Maria Cordoba Havalimanı'nda Uluslararası Havacılık Fuarı'nda (F-AIR 2019) Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait Arpia AH-60 adlı helikopteri de gösteri uçuşu yaptı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

31 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısında bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı”na, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çiçek bıraktı. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

32 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, mezarı başında anıldı. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )

33 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanında anma etkinliği düzenlendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

34 ''Parçalı Ay Tutulması'' İstanbul'dan da gözlemlendi. Tutulmanın gerçekleştiği sırada Ay'ın önünden geçen bir yolcu uçağı güzel görüntü oluşturdu. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )

35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" başladı. Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Devlet Konukevi önündeki apron bölgesinde bir araya geldi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

36 Van semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay ile bu anı görüntüleyen fotoğrafçıların silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

37 Ankara'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kızılay Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Programa çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )

38 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na akın etti. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

39 İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Büyük Çamlıca Camisi'ndeki mahya Türk Bayrağı ile aydınlatıldı. ( Yasin Aras - Anadolu Ajansı )

40 Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 9 sivil öldü, 14 sivil yaralandı. Rejime ait savaş uçaklarının İdlib'e bağlı Maarşurin köyüne düzenlediği saldırıda yaralananlar, sivil savunma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. ( İzzeddin İdilbi - Anadolu Ajansı )

41 Bingöl'de akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay ile bir leyleğin silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Aydın Arık - Anadolu Ajansı )

42 İstanbul'da akşam saatlerinde Yeni Camii ile İstanbul Boğazı güzel görüntü oluşturdu. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

43 ''Parçalı Ay Tutulması'' İstanbul'dan da gözlemlendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

44 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılarak vatandaşlara hitap etti. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

45 Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Dinner in White olarak da bilinen "Diner En Blanc" etkinliğinin 31'ncisi ABD'nin New York kentindeki Rockefeller Park'ta gerçekleştirildi. Beyaz kıyafetler giymenin zorunlu olduğu etkinlikte çok sayıda New Yorklu, yanlarında getirdikleri akşam yemeğini birlikte yedi. Etkinlik sırasında sağanak yağış etkili oldu. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )

46 Brüksel'de'da gece yarısından sonra şehrin üzerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

47 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanında anma etkinliği düzenlendi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

48 17 Ağustos Marmara Depremi’nde 3 gün enkaz altında kaldıktan sonra iki bacağını kaybeden Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak'ın "yeniden doğuşunu" ve dünya çapında bir rekortmene dönüşünün öyküsünü anlattığı “Sınırsız” isimli ilk kitabının tanıtımı ve imza gününü Üsküdar'daki bir AVM'nin akvaryumunda gerçekleştirdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

49 Türk ve İslam dünyasının en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'ni bu yılın altı ayında 1 milyon 322 bin turist ziyaret etti. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

50 Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay Tutulması'' Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan da gözlemlendi. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )

51 ABD'de California eyaletinin San Francisco şehrinin simgesi olan Golden Gate Köprüsü üzerinde sis etkili oldu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

52 Hatay'ın İskenderun ilçesi'nde gün batımı sırasında oluşan kızıllık ve geçiş yapan gemilerin silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Burak Milli - Anadolu Ajansı )

53 Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Dinner in White olarak da bilinen "Diner En Blanc" etkinliğinin 31'ncisi ABD'nin New York kentindeki Rockefeller Park'ta gerçekleştirildi. Beyaz kıyafetler giymenin zorunlu olduğu etkinlite çok sayıda New Yorklu, yanlarında getirdikleri akşam yemeğini birlikte yedi, dans etti. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )