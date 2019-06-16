Haftası burç yorumları (17-23 Haziran 2019 haftası)

1 Haftanın ilk günü Yay burcunda dolunay meydana gelirken, Güneş Pazar günü Yengeç burcuna ilerliyor. Bu gökyüzü görünümü herkese, özgürlükle sorumluluklar, seyahatlerle evde vakit geçirme arasında ikilemler yaşatacak. Her ne kadar sosyalleşmek istesek de aileye karşı duyulan sorumluluklar nedeniyle pek çok yorucu işi aynı anda halletmek zorunda kalabiliriz. Herkese rast gele!

2 Koç: Haftanın ilk günüde Yay burcunda meydana gelecek dolunay, 3 Haziran’da önünüze çıkan her türlü başlangıcı tamamlamanıza yardım edecek. Yabancılarla ilişkiler, hukuki süreçler, akademik planlarınız, yurt dışına taşınma isteği temalarından bir kaçı kafanızda olgunlaşmaya başlayacak. Yengeç burcunda pek çok gezegenin bir araya gelmesiyle aile içindeki sorunları çözmeye çalışacaksınız. İlişkilerde küslüğe yer vermeden denge kurmaya çabalasanız da doğrusu işiniz pek kolay değil. Ancak hafta sonunda Yengeç burcu döneminin başlamasıyla aile büyüklerinin öğütlerine kulak vermek size destek olacak.

3 Boğa: Hafta başında Yay burcunda meydana gelen dolunay, sizin öz değerinizi fark etmenize yardımcı olacak. Buna bağlı olarak, kazançlar, paylaşımlar, cinsellik ve yetenekleriniz konusunda önemli farkındalıklar edinebilirsiniz. Yatırımlar, portföy yönetimi, ortaklaşa yürütülen ödemelerde sonuca ulaşmak mümkün. Haftanın ikinci yarısında yakın akrabalarınız ya da komşunuzla derin konuları masaya yatırabilirsiniz. İlişkilerde uyum yerine gerginlik hakim olabilir. İletişim dilinizde yapıcı olmaya odaklanırsanız sonuçta kazançlı çıkarsınız. Hafta sonu gayrimenkullerle ilgili bir konu gündeminize oturabilir. Satın almalar için uygun bir zaman değil. Eylül sonunu beklemelisiniz.

4 İkizler: 3 Haziran’da filizlenen ya da farklı bir boyut kazanan ikili ilişkilerinizi Yay burcunda meydan gelen dolunayla değişik bir eşiğe taşıyacaksınız. Partnerinizin özgür ve cesaret dolu fikirleri size riskli kararlar aldırtabilir. Uluslararası konuları mercek altına alabilirsiniz. Kariyerinizde iş odaklı seyahatler gündeminize yerleşir. Aile içi para paylaşımıyla ilgili sorunlu bir dönemdesiniz. Miras, ortaklık gibi konularda bu hafta kalıcı kararlar almamalısınız. Uzun süreden beri sorunlu ilerleyen maddi paylaşımlar nedeniyle artık duygusal anlamda da kendinizi oldukça yorgun hissedebilirsiniz. Hafta sonunda bilgisine güvendiğiniz sizden yaşça büyük kişilere fikir danışarak rahatlamalısınız.

5 Yengeç: 3 Haziran’da kariyeriniz ve çalışma temponuzda meydana gelen yenilikler, bugün Yay burcundaki dolunayla farklı bir aşamaya taşınır. Artık yazın iş temponuzun nasıl bir ivme kazanacağını önceden kestirebilirsiniz. Yorucu bir tempo sizi bekliyor ama siz böyle mutlusunuz. Ani seyahatler gündeme gelebilir, yurt dışıyla olan iş bağlantılarınızda hukuksal konularda karşınızdakilerle bir anlaşmazlık içine düşmemeye özen gösterin. Yatırımlarınızla ilgili son kararı vermeden önce tecrübesine güvendiğiniz kişilerin öğütlerine kulak verin. Hafta sonunu mutlaka ailenizle birlikte geçirin. Mide ve sindirim sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.

6 Aslan: 3 Haziran’da sosyal ve duygusal hayatınızdaki başlangıçlar bugün Yay burcundaki dolunayla olgunlaşma fırsatı bulacak. Daha çok eğlenerek, ruhunuzu pozitif titreşimde tutacağınızın farkına varacaksınız. Topluluk ve kalabalık ortamlar, stresten uzaklaşmanızı sağlar. Hafta ortasında mesai arkadaşlarınızla aranızda gerginlik meydana gelir. İşten ayrılanlar olabilir. Finansal konulardaki güvensizlik canınızı sıkacaktır. Gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Duygusal şantajdan hoşlanan kişilerle yollarınızı ayırmak isteyebilirsiniz. Hiç kimse için üzülmeye değmez, hayatın tadını çıkarmaya çalışın.

7 Başak: Bugün kariyerle ev yaşamı arasında nasıl bir denge oluşturduğunuzu ortaya koyacak. Yay burcunda meydana gelen dolunay ev içi ilişkilerinizde bir takım gerginliklere neden olsa da size çözüm de buldurtacak. Kendinizi bir kuş kadar özgür hissedip en yükseklere uçmak isteyebilirsiniz. Seyahatler size heyecan verir. Uluslararası konular, eğitimlerle ilgili uzun zamandan beri emek verdiğiniz işler hızla ilerlemeye başlasa da, bir takım bürokratik engelleri aşmak zorunda kalabilirsiniz. Suların ancak Eylül’de durulacağını bilmeli ve yaz aylarında sabırlı olmalısınız. Hafta sonunu dostlarınızla buluşarak geçirmek size iyi gelir. Aşk hayatınızdaki kararsızlığa da artık son vermek zorunda kalacaksınız.

8 Terazi: Haftanın ilk gününde Yay burcuna meydana gelen dolunay bir eğitim programının sonuna geldiğinizi size müjdeleyebilir. Ya da uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir projeyi başarıyla tamamlarsınız. Uluslararası alanda başarıya layık görülürsünüz. Kardeş ya da yakın akrabalarınızla tatile çıkmak mümkün. Diğer yandan evi taşıma, eşya toplama, miras konularıyla ilgilenme süreçleri enerjinizi düşürebilir. Hafta sonunda aile meclisini bir araya toplayarak gelecekle ilgili planlarınızdan bahsetmelisiniz. Biraz yakın çevrenizden destek almaya ihtiyaç duyacaksınız. Kariyer değişiklikleri gündeme gelebilir.

9 Akrep: Ortaklılarla ilgili ciddi kararlar alırsınız bugün. Yay burcunda meydana gelecek dolunay sizin para paylaşımlarınızı etkileyecek. 3 Haziran’da başlattıklarınız bugün sonuca ilerler. Yabancılarla bir bağlantı kurabilirsiniz. Beklediğiniz bir resmi evrakı teslim alabilirsiniz. Kardeş ya da yakın akrabalarınızla uzlaşmaya çalıştığınız ortak paylaşımlarla ilgili konular size sorun yaşatabilir. Bu dönemde araba değiştirmek doğru olmayacaktır. Ofisinizi taşımak gündeme gelebilir. Köklü yatırımlar için bu hafta harekete geçmemelisiniz. Haftanın son günü Yengeç burcunun sahne almasıyla 1 ay boyunca uzaktaki akrabalarınızla haşır neşir olabilirsiniz. Uzaklardan gelen birine aşık olmak size iyi gelebilir.

10 Yay: Bugün burcunuzda bir dolunay meydana geliyor.3 Haziran’da hayatınıza giren yeni ikili ilişkiler sizin için daha anlamlı hale gelir. Karşınızdakilerden haklı olarak daha fazla ilgi beklersiniz. Kalça, bacak, siyatik gibi ağrılara dikkat etmekte fayda var. Kemiklerinize de özen göstermelisiniz. Hafta içinde beklenmedik, kredi, vergi ya da sigorta borcu karşınıza çıkabilir. Gelir-gider tablonuzda zorluklarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Hafta sonunda aile içinden birinin size vereceği maddi, manevi destek olaylara daha olumlu bakmanızı sağlar. Bu hafta hafızanızda canlanan anılar sizi eski günlere taşır. Adeta küçük bir çocuk gibi ailenizin kanatları altında olmak istersiniz. Hayatınızın kökten değişimlerine hazır olmaya gayret göstermelisiniz. Unutmayın ki her zorluk bir başarı hikayesinin habercisidir.

11 Oğlak: Bugün Yay burcunda meydana gelen dolunay ruhen sizi zorlar. Anlamlandıramadığınız hayattan kopma ve uzaklara gitme isteği bilinçaltı kalıplarınızdan dışarı yansır. Ruhunuzu bir kapana kıstırılmış hissedebilirsiniz. Açık havada yürüyüşler, sevdiklerinizle bilgiye açık sohbetler size iyi gelir. İkili ilişkilerinizde restleşmeler yaşasanız da bunu bir ayrılığa taşımamalısınız. Aksi takdirde Temmuz ayında bu durumdan dolayı pişmanlık duyarsınız. Hafta sonunda sevdiğinizle aranızdaki gerginliği ortadan kaldıracak, buzları yaz sıcağında hızlı eritecek kısa bir tatil organize etmek size de olumlu enerji taşır. Hayat paylaştıkça güzel!

12 Kova: Bugün gruplar içinde liderliğe soyunabilir, yönetme gücünüzü ön plana çıkarabilirsiniz. Zira bugün Yay burcunda meydana gelen Dolunay sizi kalabalıklar arasında sorumluluk almaya davet ediyor. Yurt dışı organizasyonlarının yaratıcısı olursunuz. Hafta ortasında değişik networklerden yararlanarak geniş kitleleri ilgilendiren konularda keskin veriler toplayabilirsiniz. Organizasyon yeteneğiniz sayesinde kariyerinizde değişik fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta sonu zehirlenmelere dikkat etmelisiniz. Hafif gıdalarla beslenmek, detoks programlarını uygulamak zihin ve beden sağlığınız için çok önem taşır.