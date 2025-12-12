Haftaya damga vurdular: Ünlü isimlerden dikkat çeken itiraflar

NTV ekranlarında yayınlanan "Birol Güven ile Beyaz Perde" programına konuk olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, 30'uncu bölümde final yapan Kral Kaybederse dizisinin ana karakteri Kenan Baran ile alakalı konuştu.

Kenan Baran'ı narsist ve kırılgan olarak tanımlayan Budayıcıoğlu, Kenan Baran ile 20 yıl boyunca uğraştığını ancak başarılı olamadığını belirtti.

Gülseren Budayıcıoğlu, "Kitabı yazarken ‘bu bir başarısızlık hikayesi’ diye yazdım başına ama epey bir zaman sonra kitap bitmeden tanımadığım bir bey beni ziyaret etti. Kenan'ın her yaşadığını yıllar boyu karşısında ben varmış gibi yazdığını belirtip o defteri bana teslim etti. Kitabı öyle tamamladım" dedi.

İki sezon boyunca Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kral Kaybederse'de Kenan Baran'a Halit Ergenç hayat verdi.