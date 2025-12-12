Haftaya damga vurdular: Ünlü isimlerden dikkat çeken itiraflar
Bu hafta magazin gündemine ünlülerin açıklamaları damga vurdu. Ata Demirer Eyvah Eyvah'ın bitme sebebini, Cihangir Ceyhan zorlu çocukluğunu anlattı.
Magazin dünyasında bu hafta birbirinden ünlü isimlerin itirafları dikkat çekti. Eyvah Eyvah'ın bitme nedeninden, Kral Kaybederse'nin nasıl oluştuğu birçok merak edilen konu açıklığa kavuştu.
EYVAH EYVAH NEDEN BİTTİ?
Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Ata Demirer, katıldığı programda "Eyvah Eyvah" film serisinin neden bittiğini açıkladı.
Demirer, 2012-2014 yılları arasında evli kaldığı Özge Borak'la rol aldığı filmlerin boşandıkları için devam etmediği iddialarına açıklık getirdi.
Eyvah Eyvah serisinin üçüncü filmde bitmesinin sebebinin Özge Borak'la ilgisi olmadığını ifade eden Demirer, zge'yi devam filmi için çağırsam beni kırmaz. Karakterin artık bu hayatta daha fazla bir şey yaşamasını istemedim. Babasını bulduk, aşık olduğu biriyle evlendi ve çocukları oldu. Hayat onu bir yere getirdi, ben şimdi ne yazayım?" ifadelerini kullandı.
"AŞK-I MEMNU DÖNÜM NOKTAM"
Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan "Aşk-ı Memnu" yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.
Dizide Nihal karakterine hayat veren Hazal Kaya, hayatının dönüm noktasının Aşk-ı Memnu olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Diziye girmek için tam 7 kez audition (deneme çekimi) verdim" itirafında bulundu.
OĞUZHAN KOÇ'TAN EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK
Uzun süredir Sahipsizler dizisinin yıldızı Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç, katıldığı bir programda evlilik üzerine konuştu.
Subaşı ile mutlu bir birliktelikleri olduğunu ifade eden Koç, ilişkilerinin evlilik yolunda ilerlediğini ifade etti.
"TANTANALI BİR EVDE BÜYÜDÜM"
Bu hafta NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olan Cihangir Ceyhan, nasıl bir çocukluk geçirdiğini anlattı.
2 yaşındayken annesini, 7 yaşında da ablasını kaybettiğini açıklayan ünlü isim, "Çok iyi şartlarda büyümedik. Tantanalı bir evde büyüdük. Akşama kadar sokakta oynardık, eğlendirirken eğlenen bir çocuktum" dedi.
Babasının gece çalıştığını söyleyen Ceyhan, “Onu tek kelimeyle cefakar olarak tanımlarım. Annemin yokluğunu oğlum olunca anladım” ifadelerini kullandı.
Büyüdüğü evde sürekli bir olay olduğunu belirten ünlü isim, "Bu bende kaldı. Mesela yavaşlığa çok katlanamam. Ama büyüdükçe bunun beni yorduğunu fark ettim" şeklinde konuştu.
"KENAN'LA 20 YIL UĞRAŞTIM"
NTV ekranlarında yayınlanan "Birol Güven ile Beyaz Perde" programına konuk olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, 30'uncu bölümde final yapan Kral Kaybederse dizisinin ana karakteri Kenan Baran ile alakalı konuştu.
Kenan Baran'ı narsist ve kırılgan olarak tanımlayan Budayıcıoğlu, Kenan Baran ile 20 yıl boyunca uğraştığını ancak başarılı olamadığını belirtti.
Gülseren Budayıcıoğlu, "Kitabı yazarken ‘bu bir başarısızlık hikayesi’ diye yazdım başına ama epey bir zaman sonra kitap bitmeden tanımadığım bir bey beni ziyaret etti. Kenan'ın her yaşadığını yıllar boyu karşısında ben varmış gibi yazdığını belirtip o defteri bana teslim etti. Kitabı öyle tamamladım" dedi.
İki sezon boyunca Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kral Kaybederse'de Kenan Baran'a Halit Ergenç hayat verdi.