Hailee Steinfeld anne oluyor. Sosyal medyadan duyurdu

13.12.2025 09:12

NTV - Haber Merkezi

"True Grit" filmiyle şöhreti yakalayan Hailee Steinfeld, anne oluyor. Ünlü oyuncu, hamile olduğunu duyurdu.

"True Grit", "Ender's Game", "Bumblebee", "Hawkeye" ve "The Edge of Seventeen" gibi yapımlarla tanınan Hailee Steinfeld, gönlünü 2 yıl önce Amerikan futbolu yıldızı Josh Allen'a kaptırmıştı.

İlişkilerini 2024 yılında duyuran ünlü çift, 31 Mayıs 2025'te California'da dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleri devam eden Hailee Steinfeld ile Josh Allen'dan müjdeli haber geldi.

Ünlü çift, bebek beklediklerini duyurdu. İlk kez anne baba olmaya hazırlanan Steinfeld ile Allen, güzel haberi sosyal medyadan açıkladı.

Eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Steinfeld'in anne yazılı peluş montu ve büyüyen karnı dikkat çekti. Bebek heyecanı yaşayan ünlü çifte çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Öte yandan 29 yaşındaki Hailee Steinfeld, aylar önce verdiği bir röportajda evlendikten sonra hayatının anlam kazandığını ve anne olmak istediğini söylemişti.