Hailey Baldwin Bieber: Sosyal medyada endişelerim artıyor
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile dünyaevine giren ünlü model Hailey Baldwin Bieber, "Sosyal medyaya ne zaman ara versem daha iyi ve mutlu bir insan oluyorum. Döndüğümdeyse, endişelerim artıyor ve mutsuzlaşıyorum" dedi.
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Justin Bieber ile evlenen Hailey Baldwin Bieber, bir süreliğine Instagram hesabını kullanmamasının kendisine faydalarını anlattı.
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Bunun hayatında yaşadığı en iyi şeylerden biri olduğunu belirten 22 yaşındaki ünlü model şöyle konuştu: "Ne zaman bir ara versem, daha iyi ve mutlu bir insan oluyorum"
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"Döndüğümdeyse, endişelerim artıyor ve mutsuzlaşıyorum"
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Sosyal medya hesabı açık olduğunda bedensel ve zihinsel sağlığına odaklanmanın zorlaştığını anlatan Bieber şöyle devam etti: "Çünkü birileri sizin işinizi ilişkinizi ya da hayatınızdaki her hangi pozitif bir şeyi yıpratıyor"
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"Bir an durup düşünmeli ve birbirimizi sürekli eleştirip yargılamak yerine, karşılıklı daha fazla sevgi ve cesaretlendirmemiz gerektiğinin farkına varmalıyız."
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"Bu dünyada yeterince nefret ve acı var. Negatiflik, kin ve ayrıştırma ihtiyacımız olan en son şey..."