Hailey Baldwin Bieber: Sosyal medyada endişelerim artıyor

1 Justin Bieber ile evlenen Hailey Baldwin Bieber, bir süreliğine Instagram hesabını kullanmamasının kendisine faydalarını anlattı.

2 Bunun hayatında yaşadığı en iyi şeylerden biri olduğunu belirten 22 yaşındaki ünlü model şöyle konuştu: "Ne zaman bir ara versem, daha iyi ve mutlu bir insan oluyorum"

3 "Döndüğümdeyse, endişelerim artıyor ve mutsuzlaşıyorum"

4 Sosyal medya hesabı açık olduğunda bedensel ve zihinsel sağlığına odaklanmanın zorlaştığını anlatan Bieber şöyle devam etti: "Çünkü birileri sizin işinizi ilişkinizi ya da hayatınızdaki her hangi pozitif bir şeyi yıpratıyor"

5 "Bir an durup düşünmeli ve birbirimizi sürekli eleştirip yargılamak yerine, karşılıklı daha fazla sevgi ve cesaretlendirmemiz gerektiğinin farkına varmalıyız."