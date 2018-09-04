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Hailey Baldwin: Heyecanın da ötesinde duygular yaşıyorum

Justin Bieber’la nişanlanan ünlü model Hailey Baldwin, "Heyecanın da ötesinde duygular yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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    Geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Justin Bieber’la nişanlanan Hailey Baldwin, Avustralya dergisi Stellar’a konuk oldu.
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    "Heyecanın da ötesinde duygular yaşıyorum” diyen Baldwin, hakkında yapılan olumsuz yorum ve eleştirilerden etkilenmediğini belirtti.
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    Baldwin, “Hayatımın bu döneminde elimden gelenin en iyisi olmayı ve negatifliği göz ardı etmeyi öğrendim. Böylece bu mevsimin tadını çıkarabiliyorum” şeklinde konuştu.
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    Genç kadınlara örnek olmanın kendisine gurur verdiğini ifade eden ünlü model, “Rol model olduğum gerçeği, aklımı başımdan alıyor. Umarım onlar için somut bir şeyler yapmaya devam ederim” dedi.
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