Justin Bieber’la nişanlanan ünlü model Hailey Baldwin, "Heyecanın da ötesinde duygular yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Justin Bieber’la nişanlanan Hailey Baldwin
, Avustralya dergisi Stellar’a konuk oldu.
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"Heyecanın da ötesinde duygular yaşıyorum” diyen Baldwin, hakkında yapılan olumsuz yorum ve eleştirilerden etkilenmediğini belirtti.
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Baldwin, “Hayatımın bu döneminde elimden gelenin en iyisi olmayı ve negatifliği göz ardı etmeyi öğrendim. Böylece bu mevsimin tadını çıkarabiliyorum” şeklinde konuştu.
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Genç kadınlara örnek olmanın kendisine gurur verdiğini ifade eden ünlü model, “Rol model olduğum gerçeği, aklımı başımdan alıyor. Umarım onlar için somut bir şeyler yapmaya devam ederim” dedi.