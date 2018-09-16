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Hailey Baldwin ile Justin Bieber evlendi mi?

Nişanlısı Justin Bieber’la gizlice evlendikleri öne sürülen ünlü model Hailey Baldwin, bu iddiaları sosyal medyadan yayınladığı mesajla yalanladı.

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    Justin Bieber’la gizlice evlendikleri iddia edilen Hailey Baldwin, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
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    Hafta içinde adliyeden çıkarken görüntülenen ikiliden Baldwin, “Spekülasyonların nereden çıktığını anlıyorum ama henüz evlenmedik” ifadelerini kullandı.
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    Magazin sitesi TMZ ise çiftin önümüzdeki hafta Kanada’da küçük bir törenle dünyaevine gireceklerini yazdı.
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    Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Heyecanın da ötesinde duygular yaşıyorum” diyen Baldwin, hakkında yapılan olumsuz yorum ve eleştirilerden etkilenmediğini belirtmişti.
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    Baldwin, “Hayatımın bu döneminde elimden gelenin en iyisi olmayı ve negatifliği göz ardı etmeyi öğrendim. Böylece bu mevsimin tadını çıkarabiliyorum” şeklinde konuşmuştu.
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