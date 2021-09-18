Hailey Baldwin: 'Justin Bieber'ın karısı' diye anılmaktan rahatsız olmuyorum

ABD'li ünlü model Hailey Baldwin, Kanadalı pop yıldızı 'Justin Bieber'ın karısı' diye anılmaktan rahatsızlık duymadığını açıkladı.

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18.09.2021 - 11:38

Cuma günü 4D with Demi Lovato programına katılan Hailey Baldwin, kendisi için kullanılan 'Justin Bieber'ın karısı' nitelemesinin umrunda olmadığını ve ifadenin esasen doğru olduğunu söyledi.





Independent Türkçe'nin haberine göre Baldwin, 29 yaşındaki Lovato'ya "Gerçekten çok tanınan biriyle evlendiğinizde, pek çok kişinin size 'Ah evet filancanın karısı' diyeceğini de kabul edersiniz. Bu beni rahatsız etmiyor" diye konuştu.





Şimdi 27 yaşında olan Justin Bieber'la Eylül 2018'de evlenen Baldwin "Günün sonunda birinin, 'Ah sen Justin'in karısısın' demesi beni rahatsız etmiyor. 'Evet Justin'in karısıyım!' Çünkü yalan değil" dedi.

Baldwin kendisine yapıştırılan etiketten rahatsızlık duymasa da sadece bu şekilde anılmaktan hoşlanmadığını da ekledi. 24 yaşındaki manken "Diğerlerinin bunu evirip çevirip, 'Eğer onun karısı olmasaydın kimse seni tanımazdı' demesi beni rahatsız ediyor. Çünkü buna katılmıyorum. Üzgünüm ama katılmıyorum. Kendi iş bağlantılarım var, kendi işlerimi yapıyorum ve kendi paramı kazanıyorum" diye konuştu.





Justin Bieber ve Hailey Baldwin pazartesi Met Gala etkinliğindeki kırmızı halıda boy gösterdiğinde Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez'in hayranları, "Selena" tezahüratı yapmıştı. Gomez'le inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Bieber, ünlü şarkıcıyla 2018'de ayrılmıştı. Bieber'ın sloganları umursamadığı video YouTube'da viral oldu.