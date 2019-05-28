Hailey Baldwin kocası Justin Bieber'a hayran
ntv.com.tr
Ünlü model Hailey Baldwin, taşıdığı şapkasıyla eşi Justin Bieber'a hayranlığını kanıtladı. Baldwin için, “Kocasına hayran” yorumları yapıldı.
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Ünlü model Hailey Baldwin, şarkıcı eşi Justin Bieber’ın en büyük hayranı.
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Dün Los Angeles’ta görüntülenen 22 yaşındaki ABD’li model, şapkasıyla dikkat çekti.
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Baldwin’in şapkasında “Bieber” yazdığı görüldü. Tıpkı bir dinleyici gibi Bieber’a olan sevgisini gösteren ünlü model hakkında “Kocasına hayran” şeklinde yorumlar yapıldı.
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Bir süre önce aralarının bozuk olduğu ve evliliklerinde sona geldikleri ileri sürülen çift, dün romantik paylaşımlarıyla gündeme geldi. Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evlerinde çekilen bir aşk pozunu "Ona her gün yeni bir takma isim buluyorum. Bugün o benim sevdalım" notuyla paylaştı.
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25 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, bir önceki paylaşımında da eşi Hailey Baldwin’e her gün yeni bir lakap taktığını belirterek, “Bugünkü ismi gugu” demişti.