Hailey Baldwin'den Justin Bieber açıklaması: O günler gerçekten zordu

Justin Bieber'ın yaşadığı ruhsal sorunlar hakkında konuşan Hailey Baldwin, "Gerçekten zordu. ‘Gerçekten iyi olup olmayacağını bilmiyorum’ dediğim günler oldu. İçimde gerçekten derinlerde bir şey ‘Bunu atlatacak’ diyordu. Uzun sürecekti. O sırada Justin, depresyon mücadelelerinin ortasındaydı" açıklamasında bulundu.

Haberler 03.11.2021 - 10:35

Hailey Baldwin'den Justin Bieber açıklaması: O günler gerçekten zordu - 1

Hailey Baldwin, eşi ’ın yaşadığı ruhsal sağlık sorunlarının evliliklerinin ilk dönemlerini nasıl etkilediğini anlattı. 24 yaşındaki model, "Annemi birkaç kez aradığımı hatırlıyorum; belirli bir zaman Brooklyn’deydik ve onu aradım, ağladım ve ‘Bunu yapamam. Sonsuza kadar böyle olacaksa, bunu yapabilmemin hiçbir yolu yok’ dedim. Telefonda çok sakin olduğunu hatırlıyorum ve ‘Geçecek. Sen iyi olacaksın, o sağlıklı olacak ve biz senin için buradayız’ dedi" diye konuştu.


Hailey Baldwin'den Justin Bieber açıklaması: O günler gerçekten zordu - 2

Ünlü model, hayatının en kötü zamanında birisini terk edecek bir insan olmadığını da sözlerine ekledi.


Hailey Baldwin'den Justin Bieber açıklaması: O günler gerçekten zordu - 3

Baldwin yaşadıkları zorlukla ilgili konuşmaya devam etti: “Gerçekten zordu. ‘Gerçekten iyi olup olmayacağını bilmiyorum’ dediğim günler oldu. İçimde gerçekten derinlerde bir şey ‘Bunu atlatacak’ diyordu. Uzun sürecekti. O sırada Justin, depresyon mücadelelerinin ortasındaydı.”


Hailey Baldwin'den Justin Bieber açıklaması: O günler gerçekten zordu - 4

Justin Bieber ise şöyle konuştu: “Sağlıklı, ciddi bir ilişki içinde olabileceğim bir yere ulaşmak için geçmem gereken ciddi bir iyileşme olduğunu fark ettim çünkü çok fazla travma ve yaram vardı."


Hailey Baldwin'den Justin Bieber açıklaması: O günler gerçekten zordu - 5

"Bu yüzden kendimi bu şeyler üzerinde çalışmaya ve sağlıklı olmaya adadım. Bence bir şeyleri iyileştirmenin tam zamanıydı, sadece biz her gün birbirimizi arıyorduk, tutarlı davrandık, onun hiçbir yere gitmediğini gördüm"

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