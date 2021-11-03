Hailey Baldwin'den Justin Bieber açıklaması: O günler gerçekten zordu

Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber’ın yaşadığı ruhsal sağlık sorunlarının evliliklerinin ilk dönemlerini nasıl etkilediğini anlattı. 24 yaşındaki model, "Annemi birkaç kez aradığımı hatırlıyorum; belirli bir zaman Brooklyn’deydik ve onu aradım, ağladım ve ‘Bunu yapamam. Sonsuza kadar böyle olacaksa, bunu yapabilmemin hiçbir yolu yok’ dedim. Telefonda çok sakin olduğunu hatırlıyorum ve ‘Geçecek. Sen iyi olacaksın, o sağlıklı olacak ve biz senin için buradayız’ dedi" diye konuştu.





