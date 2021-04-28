Hailey Baldwin:Sosyal medya öz güvenimi etkiliyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile mutlu bir evlilik sürdüren model Hailey Baldwin, kim olduğunu aramaya başladığını söyledi. Baldwin, bu süreçte sosyal medyanın olumsuz etkilerinden uzak durmak için Instagram hesabını iki günle sınırlandırdığını açıkladı.

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28.04.2021 - 13:23

Justin Bieber ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan model



2018 yılında Kanadalı şarkıcıile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan model Hailey Baldwin , sosyal medya platformlarının öz güvenini ve mutluluğunu nasıl etkilediğini anlattı.

Baldwin, Harper’s Bazaar ile yaptığı röportajda sosyal medyanın kendisini sürekli başkalarıyla kıyaslamasına ve iyi hissetmek için böyle bir vücuda sahip olması gerektiğini düşünmesine neden olduğunu söyledi.





Baldwin, sonsuz bir şekilde görüntüleri kaydırmanın giderek kendisini daha fazla eleştirmekle sonuçlandığına değindi.





24 yaşındaki model, "Gerçek şu ki, insanlar sosyal medyada çoğu zaman ellerinden gelenin en iyisini yapıyor ve geri kalanını saklıyor. Oysa ki o kişinin görmesine izin verdiği kadarını ve bütünün yalnızca çok küçük bir kısmını görüyorsunuz" diye konuştu.

Hailey Baldwin, sonunda bu duruma biraz ara vermesi gerektiğini kabul ettiğini ifade etti.







Pazartesiden cuma gününe kadar Instagram'ı kullanmadığını söyleyen ünlü model, hafta içinde bir şey paylaşması gerektiğinde; bir çalışanın içeriği yüklediğini açıkladı.