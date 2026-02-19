Hailey Bieber oğlunu anlattı. "Jack Blues konuşmaya başladı"
19.02.2026 12:38
NTV - Haber Merkezi
Şarkıcı Justin Bieber ile mutlu bir evliliği ve Jack Blues adında bir oğlu olan Hailey Bieber son röportajında, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla ilgili konuştu.
2018 yılında Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile dünyaevine giren 29 yaşındaki Hailey Bieber, gerek kariyeri gerek özel hayatıyla adından söz ettiriyor.
2024 yılında ilk kez anne baba olan ve oğullarına Jack Blues adını veren ünlü çiftten Hailey Bieber, Jake Shane'in programına konuk oldu. Ünlü isim, bebeğiyle ilgili konuştu.
"KONUŞMAYA BAŞLADI"
Şimdilerde 16 aylık olan oğlu Jack Blues'un konuşmaya başladığını açıklayan Hailey Bieber, “Konuşmaya başladı ve söyleyecek çok şeyi var. Sürekli basketbol hakkında konuşuyor” dedi.
Bieber, “Bugün onu uykusundan uyandırmaya gittim ve 'basketbol' dedi. Çok komik” dedi ve oğlunun “lütfen” demeyi öğrendiğini de ifade etti.
"ANNE OLARAK ÇOK RAHATIM"
Her zaman çocuk sahibi olmak istediğini ve anne olmanın çok eğlenceli olduğunu söyleyen Hailey Bieber, rahatlığının kendisini çok şaşırttığını da ekledi.
İlk kez çocuk sevinci yaşayan ünlü model, “Anne olarak düşündüğümden çok daha rahatım” ifadelerini kullandı.
DAHA FAZLA ÇOCUK İSTİYOR
Daha fazla çocuk istediğini de belirten Hailey Bieber, “Acelem yok ama kesinlikle bir tane daha istiyorum. Belki üç ya da dört” şeklinde konuştu.
Öte yandan çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ünlü çift, oğulları Jack Blues'un yüzünü henüz göstermedi.