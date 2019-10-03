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Hailey Bieber'ın 'eş' ceketi

ntv.com.tr

Şarkıcı Justin Bieber'la ikinci kez evlenen model Hailey Bieber, üzerine 'eş' yazan ceketiyle dikkat çekti.

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    Önceki gün Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ikinci kez evlenen Hailey Bieber, eşiyle akşam yemeği için dışarı çıktığında görüntülendi.

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    22 yaşındaki ABD’li modelin deri ceketindeki yazı gözlerden kaçmadı.

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    Hailey Bieber’ın ceketinin sırtındaki “Wife” (Eş) yazısı dikkat çekti.
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    Öte yandan Justin ve Hailey Bieber çiftinin düğününden yeni fotoğraflar yayınlandı.

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    Yeni fotoğraflarda Bieber’ın gelinlik dışında üçüncü bir beyaz elbise daha giydiği görüldü.

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    Fotoğrafları, Justin Bieber’ın menajeri Scooter Braun sosyal medya hesabında paylaştı.

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    Hailey Bieber, düğün öncesi kokteylde Vivienne Westwood imzalı beyaz mini elbise giymişti.
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    Düğün fotoğraflarında boyundan bağlı ikinci bir beyaz elbise dikkat çekti.
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    Ünlü modelin gelinliği, para karşılığında anlaşma yapılan bir dergide yayınlanacağı için sır gibi saklandı.
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