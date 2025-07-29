Hak ettiğiniz ilişkide misiniz? 3 soru gerçeği gözler önüne seriyor

Psychology Today'de yer alan habere göre, aşağıdaki 3 soruya verilen yanıt, ilişkinizde ne durumda olduğunuzu anlamanıza yardımcı olabilir. Eğer cevaplarınız "evet" ise büyük olasılıkla güvenli ve sağlıklı bir ilişki içindesiniz. Ancak "hayır" ise, hak ettiğinizden daha azını kabulleniyor olabilirsiniz.



1. GERÇEKTEN TAKDİR EDİLDİĞİNİZİ HİSSEDİYOR MUSUNUZ?

Current Opinion in Psychology dergisinde 2023 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre, takdir edilmek yalnızca bireysel bir duygu değil; iki taraflı bir deneyim. Yani, kendinizi takdir edilmiş hissetmeniz, partnerinizin bunu ne kadar net bir şekilde ifade ettiğine bağlı.



Sözlü teşekkür elbette önemlidir ancak duygular, düşünceler ve davranışlarla desteklenmeyen cümleler, zamanla samimiyetini yitirebilir.



Araştırmalar, karşılıklı takdir duygusunun uzun vadeli ilişki memnuniyetiyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.



