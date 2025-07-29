Hak ettiğiniz ilişkide misiniz? 3 soru gerçeği gözler önüne seriyor

Sağlıklı bir ilişkide olması gereken unsurların başında empati, saygı ve şeffaf iletişim gelir. Ancak bu ihtiyaçların gerçekten karşılanıp karşılanmadığını fark etmek her zaman kolay olmayabilir. Uzmanlar, bu konuda farkındalık kazanmak için basit ama etkili 3 soru soruyor.

Hak ettiğiniz ilişkide misiniz? 3 soru gerçeği gözler önüne seriyor - 1

Psychology Today'de yer alan habere göre, aşağıdaki 3 soruya verilen yanıt, ilişkinizde ne durumda olduğunuzu anlamanıza yardımcı olabilir. Eğer cevaplarınız "evet" ise büyük olasılıkla güvenli ve sağlıklı bir ilişki içindesiniz. Ancak "hayır" ise, hak ettiğinizden daha azını kabulleniyor olabilirsiniz.

1. GERÇEKTEN TAKDİR EDİLDİĞİNİZİ HİSSEDİYOR MUSUNUZ?

Current Opinion in Psychology dergisinde 2023 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre, takdir edilmek yalnızca bireysel bir duygu değil; iki taraflı bir deneyim. Yani, kendinizi takdir edilmiş hissetmeniz, partnerinizin bunu ne kadar net bir şekilde ifade ettiğine bağlı.

Sözlü teşekkür elbette önemlidir ancak duygular, düşünceler ve davranışlarla desteklenmeyen cümleler, zamanla samimiyetini yitirebilir.

Araştırmalar, karşılıklı takdir duygusunun uzun vadeli ilişki memnuniyetiyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. 

YAŞAM HABERLERİ

Hak ettiğiniz ilişkide misiniz? 3 soru gerçeği gözler önüne seriyor - 2

KARARLARININ SİZİ NASIL ETKİLEDİĞİNİ ÖNEMSİYOR MU?

Current Directions in Psychological Science’ta yer alan bir araştırmaya göre, ilişkiler büyük ölçüde karar alma süreçleriyle tanımlanır.

Günlük kararlar (boş zamanın nasıl geçirileceği, paranın nasıl harcanacağı, ev işlerinin nasıl bölüşüleceği gibi konular) göründüğü kadar önemsiz değildir. Peki bu noktada partneriniz sizi ne kadar dikkate alıyor?

Eğer sık sık planlar iptal ediliyor ve sorumluluklar üzerinize bırakılıyorsa, bu durum partnerinizin sizi önceliklendirmediğini gösterebilir.

Günlük yaşamda yapılan seçimler, ilişkinin gerçek yüzünü yansıtır. Bu yüzden bu soruya "hayır" cevabı veriyorsanız, ilişkinin dengesiz bir zeminde ilerlediğini kabul etmeniz gerekir.


Hak ettiğiniz ilişkide misiniz? 3 soru gerçeği gözler önüne seriyor - 3

HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK OLSA MUTLU OLUR MUYDUNUZ?

Bu soru, diğerlerine göre daha derin bir iç gözlem gerektiriyor. İlişkiler zamanla değişir. Partnerinizle birlikte büyür, dönüşürsünüz. Ancak bazı davranışlar ve alışkanlıklar, zamana karşı dirençlidir.

Journal of Social and Clinical Psychology'de yayımlanan kapsamlı bir araştırma, destekleyici olmanın ilişkilerde uzun vadeli memnuniyetin anahtarı olduğunu ortaya koyuyor. Ancak burada kritik fark, verilen desteğin türü değil, desteklendiğini hissetmek.

Eğer bu denge yoksa ve bunun gelecekte de değişmeyeceğini bilseydiniz, bu durumla yaşamaya razı olur muydunuz?

Eğer cevabınız "hayır" ise, büyük ihtimalle ilişkinin yükünü tek başınıza taşıyorsunuz demektir.

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