Hakan Altun sağlık durumu hakkında konuştu: Sahnelerden uzak kalacağım

Geçtiğimiz ay rahatsızlanarak beş gün yoğun bakımda tutulan Hakan Altun, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Durumunun iyi olduğunu ancak sahnelerden uzak kalacağını vurgulayan Altun, "Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bodrum'a gideceğim" ifadelerini kullandı.

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19.05.2021 - 09:40

İstanbul'daki evinde istirahate çekilen Hakan Altun, önceki gün rutin kontrolleri için Nişantaşı'nda bulunan bir özel hastaneye gitti.







Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gerekli kontrollerin ardından hastaneden ayrılan Altun, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, "Rutin kontrolüme geldim. Herhangi bir sıkıntı yok. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.







Bir süre daha dinleneceğini ve sahnelerden uzak kalacağını ifade eden Altun, "Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bir süre daha buradayım. Önümüzdeki hafta Bodrum'a gideceğim" diye konuştu.







Hastane çıkışı Altun'u karşısına gören vatandaşlar, ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Altun da iyi dilekte bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?



Sanatçı Hakan Altun, 2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı.

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