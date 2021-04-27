Hakan Altun'un doktorundan açıklama

Televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un son sağlık durumu hakkında konuşan doktoru "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı" dedi.
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DHA 27.04.2021 - 10:05| Son Güncelleme : 27.04.2021 - 10:33
Televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un son sağlık durumu hakkında doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu açıklamada bulundu.
Altun'un durumunun iyi olduğunu vurgulayan Sarıoğlu, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir" dedi.
Altun'un yakın dostu Zafer Algöz ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında, "Yoğun bakımdan çıktı. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" ifadelerini kullanmıştı.
Altun daha önce özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı.
Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte Şarkılar Seni Söyle programına imza atıyor.
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